Real Bodies Experience a Bologna fino a giugno 2022

Sabato 2 ottobre, all’interno delle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna, Real Bodies Experience ha inaugurato il suo tour mondiale utilizzando gli spazi dell’intero Palazzo.

L’Expo anatomica, che rimarrà aperta fino al giugno 2022, organizzata da Venice Exhibition e patrocinata dal Comune di Bologna, accompagnerà i visitatori in un affascinante viaggio che supera i limiti del corpo umano, dalle mummie ai Cyborg.

Alcuni anni fa una simile esposizione anatomica ottenne risultati straordinari e riuscì ad attrarre oltre 2 milioni di visitatori che si appassionarono ai segreti del corpo umano. Nell’organizzare la Nuova Real Bodies Experience è stato necessario rivisitare il format e infatti la nuova Experience mostra inediti scenari futuri della evoluzione umana. Il nuovo percorso espositivo – supportato da postazioni in realtà virtuale che consentono al visitatore di immergersi in un viaggio nel corpo umano – comprende la più grande collezione anatomica italiana di corpi e organi plastinati organizzati in sette sezioni-esperienze una delle quali è la Transhuman Experience.

«Tra le novità più all’avanguardia – racconta l’ad di Venice Exhibition Mauro Rigoni – è la sezione dedicata agli androidi dove, in anteprima mondiale, sarà presentato al pubblico il Robot umanoide ideato da Leonardo da Vinci e ricostruito integralmente da Mario Taddei, accademico italiano tra i massimi esperti vinciani».

Real Body Experience è curata da Ilario De Biase e Luca Ruminato e affiancata da un comitato scientifico di esperti in biomedicina, criminologia, anatomia e dal medico legale Dottor Antonello Cirnelli curatore scientifico della sezione anatomica.

Questa esposizione di carattere culturale-scientifico-divulgativo ha tra i suoi principali obiettivi quello di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado (prezzi speciali e guide esperte a disposizione), a cominciare da quelle della Emilia-Romagna.