Promozione Turistica Versilia, il turismo green protagonista il 4,5, 6 marzo Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizza dal 4 al 6 marzo al Lungomare Europa di Lido di Camaiore, “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, la prima edizione della rassegna dedicata al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Sarà l’occasione per far incontrare appassionati della bicicletta che potranno testare un’ampia gamma di prodotti, incentivare l’uso della bicicletta e promuovere il territorio della Versilia. L’obiettivo è quello di stimolare gli operatori perché investano nel turismo green e sulle due ruote lungo linea già adottata dai comuni della zona che grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale puntare. Sarà a disposizione un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori. È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del Gruppo Sportivo Cicli Carube A.S.D. Non solo, ma i bambini avranno a disposizione un’area dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da ACI Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show con la partecipazione di esperti del settore.

