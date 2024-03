Navigazione lago d’Iseo, tutto un mondo da scoprire Abbiamo incontrato Kathy Pitton responsabile controllo e marketing di Navigazione lago d’Iseo. “La nostra intenzione è quella di presentare la nostra azienda che è un servizio pubblico di trasporto sul lago occupandoci anche di una parte turistica. Il mio ufficio si occupa di presentare l’azienda nelle grandi fiere europee, in modo da invogliare le persone che visitano la Lombardia, di visitare anche il nostro lago. Perché anche se il nostro lago non è grandissimo è vicino al lago di Garda, vicino a Brescia, siamo a 35 chilometri dall’aeroporto di Bergamo, quindi siamo facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Mi preme sottolineare che il nostro lago è molto particolare con delle sue specifiche peculiarità. Il lago d’Iseo infatti è un lago alpino e nell’interno ci sono tre isole. Monte Isol. l’isola di lago più grande d’Europa con un’estensione di 9 chilometri di circonferenza, e 270 metri di altezza, quindi una specie di montagna all’interno del lago. Poi ci sono isolette minori di proprietà privata che si chiamano Loreto e San Paolo. Il vento sul lago dà la possibilità di fare windsurf, si possono fare escursioni sul monte, e nella parte sud c’è la Franciacorta dove è possibile fare il giro delle cantine per le degustazioni e la possibilità di usufruire di tantissimi chilometri di piste ciclabili. Abbiamo inoltre una parte storica e culturale molto importante. Insomma abbiamo molta storia alle spalle, e mi piacerebbe far conoscere queste esperienze a chi ancora non le ha mai vissute”. Condividi

[post_title] => Vacanze col Cuore, bilancio positivo per il gruppo di glamping resort [post_date] => 2024-03-06T12:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726999000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462947" align="alignleft" width="300"] Kathy Pitton[/caption] Abbiamo incontrato Kathy Pitton responsabile controllo e marketing di Navigazione lago d'Iseo. "La nostra intenzione è quella di presentare la nostra azienda che è un servizio pubblico di trasporto sul lago occupandoci anche di una parte turistica. Il mio ufficio si occupa di presentare l'azienda nelle grandi fiere europee, in modo da invogliare le persone che visitano la Lombardia, di visitare anche il nostro lago. Perché anche se il nostro lago non è grandissimo è vicino al lago di Garda, vicino a Brescia, siamo a 35 chilometri dall'aeroporto di Bergamo, quindi siamo facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Mi preme sottolineare che il nostro lago è molto particolare con delle sue specifiche peculiarità. Il lago d'Iseo infatti è un lago alpino e nell'interno ci sono tre isole. Monte Isol. l'isola di lago più grande d'Europa con un'estensione di 9 chilometri di circonferenza, e 270 metri di altezza, quindi una specie di montagna all'interno del lago. Poi ci sono isolette minori di proprietà privata che si chiamano Loreto e San Paolo. Il vento sul lago dà la possibilità di fare windsurf, si possono fare escursioni sul monte, e nella parte sud c'è la Franciacorta dove è possibile fare il giro delle cantine per le degustazioni e la possibilità di usufruire di tantissimi chilometri di piste ciclabili. Abbiamo inoltre una parte storica e culturale molto importante. Insomma abbiamo molta storia alle spalle, e mi piacerebbe far conoscere queste esperienze a chi ancora non le ha mai vissute". [post_title] => Navigazione lago d'Iseo, tutto un mondo da scoprire [post_date] => 2024-03-06T12:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709726961000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462915" align="alignleft" width="300"] Claudia Santolin[/caption] Abbiamo incontrato Claudia Santolin di Nti, Network Turismo Italia, all'Itb di Berlino. "La nostra è una rete d'impresa nata del 2022, al nostro interno abbiamo delle strutture aderenti che riguardano sia produttori e fornitori inerenti al settore ricettivo turistico, ma anche una serie di strutture alberghiere. 