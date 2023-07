Lerici Music Festival: al via l’evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica. Quest’anno, in occasione dell’anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel. In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali. Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici. Condividi

\r

Nei weekend del 21-23 luglio e in quello del 28-30 luglio la compagnia aerea belga porterà all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem oltre 10.000 spettatori con il pacchetto Global Journey.\r

\r

Il festival, giunto alla sua 17a edizione, farà da richiamo a non meno di 400.000 visitatori da tutto il mondo: i primi appassionati di musica saranno a Dreamville da oggi. \"Distribuiti su 16 magnifici palchi, più di 750 tra i migliori artisti del mondo nel campo della musica elettronica renderanno questa edizione un evento indimenticabile\". Negli ultimi mesi, secondo Brussels Airlines, sono stati venduti più di 10.570 biglietti.\r

\r

Anche quest'anno, sette voli saranno completamente trasformati in voli unici #TMLparty. Ciò significa che i passeggeri potranno assistere al primo DJ set dal vivo a 10 chilometri di altezza. Il primo Partyflight è stato eseguito ieri dal DJ belga Maori, tra Ibiza e l'aeroporto di Bruges.","post_title":"Brussels Airlines decolla verso la 17a edizione di Tomorrowland","post_date":"2023-07-20T12:46:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689857193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. \r

Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. \r

Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».\r

La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali».","post_title":"Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno","post_date":"2023-07-20T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689855322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica.\r

\r

Quest'anno, in occasione dell'anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel.\r

\r

In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali.\r

\r

Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lerici Music Festival: al via l'evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto","post_date":"2023-07-20T11:52:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1689853971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati ottenuti dalla conversione di un ex ufficio postale di Olso i nuovi appartamenti Numa Hallen appena inaugurati nella capitale norvegese. Si tratta di 21 soluzioni di design in moderno stile scandinavo situati nel quartiere Sentrum e inseriti nel contesto di un progetto architettonico oggi chiamato Posthallen, che include anche una serie di outlet f&b, tra cui numerosi bar: i drink possono essere ordinati tramite una app da uno smartphone e poi ritirati al bar.\r

\r

Non solo monumenti come il Palazzo Reale, il Rockfeller Music Hall e i numerosi musei e gallerie che meritano una visita, ma anche quartieri alla moda come Grünerløkka. Oslo è il posto perfetto per ammirare la street art o per curiosare tra boutique, negozi vintage e di seconda mano. Grazie alla posizione della città sul fiordo, si possono pure effettuare tour in battello.","post_title":"Il gruppo Numa cresce in Norvegia con gli appartamenti Hallen di Oslo","post_date":"2023-07-20T11:41:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689853288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il successo della Sirenetta traina il Nord Sardegna, dove sono state girate molte scene del film della Disney uscito un paio di mesi fa. A rivelarlo è Libero Muntoni, direttore generale di Delphina hotels & resorts, che vanta 12 strutture tra costa Smeralda, arcipelago della Maddalena e il golfo dell’Asinara. \"Alla domanda classica - spiega Muntoni- si è aggiunta infatti quella del turismo cinematografico, con una crescente richiesta proveniente non solo dai paesi europei e dall’Italia, ma anche dalle Americhe. I nostri ospiti potranno quindi vivere la magia di questa favola senza tempo attraverso un programma di attività nelle nostre strutture più vicine ai luoghi del film\".\r

\r

Sono gli scenari costieri tra Capo Testa e Castelsardo, per la varietà dei paesaggi e per il loro fascino ancora selvaggio, tra spiagge caraibiche, scogliere e baie appartate, a fare da sfondo al nuovo film live action della Walt Disney. “L'acqua è la più blu, le rocce sono le più belle che abbia mai visto. Abbiamo trovato la Sardegna nei nostri sogni ancor prima di arrivare lì” ha dichiarato John Myhre, sceneggiatore della pellicola campione di incassi.\r

\r

Ecco allora che per immergersi nel mondo creato dal nuovo film Disney ed esplorare le acque azzurre e scintillanti che lo caratterizzano, il resort Valle dell’Erica propone un’intera giornata a bordo di un nuovissimo Maxi Rib. Pensati per ritrovare benessere e bellezza grazie agli elementi del mondo di Ariel, i programmi la Sirenetta Signature e sulle Tracce della Sirenetta sono disponibili nel centro thalasso dello stesso Valle dell'Erica a Santa Teresa Gallura, nonché dell’hotel Marinedda, 5 stelle a Isola Rossa. I piccoli ospiti del miniclub, sempre al Valle dell’Erica, potranno poi avvistare \"dal vivo\" una sirena che emerge nel mare proprio davanti ai loro occhi. Tante anche le attività a tema tra giochi, canti e balli, preparazione di dolcetti, travestimenti e nail painting ispirati ad Ariel in compagnia degli animatori. Al Resort & Spa Le Dune, 4 stelle a Badesi, è previsto infine lo spettacolo Sirenetta 2.0.","post_title":"Delphina cavalca il successo della Sirenetta con proposte ad hoc per gli appassionati del film","post_date":"2023-07-20T11:22:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689852123000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways alza il sipario sul secondo aereo che porta i colori della \"Pokémon Air Adventures\": l'Eevee Jet NH entrerà in servizio il 31 agosto 2023 proponendo una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo.\r

\r

Il Gruppo Ana e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno.\r

\r

Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni.\r

\r

L'aeromobile, un Boeing 777-300Er rimarrà in servizio per circa cinque anni: le possibili rotte operate fra il 31 agosto e il 28 ottobre (soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni) sono la Tokyo Haneda-Londra, la Tokyo Haneda-New York e la Tokyo Haneda-San Francisco.\r

\r

La cabina dell'\"Eevee Jet NH\", come quella del \"Pikachu Jet NH\", presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta*. Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d'imbarco commemorativo con il design originale di \"Eevee Jet NH\".","post_title":"Ana: entrerà in servizio il 31 agosto l'Eevee Jet NH, secondo velivolo targato Pokemon","post_date":"2023-07-20T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689849922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, Msc Crociere sarà principal partner e official sleeve partner del Milan, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla prima squadra maschile, impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League, nonché dalla prima squadra femminile e dalle formazioni primavera. Il team rossonero e la compagnia di crociere si impegneranno inoltre in una serie di azioni congiunte e di iniziative che coinvolgeranno i tifosi a Milano, in Italia e in tutto il mondo.\r

\r

“Dopo dieci anni dall’ultima collaborazione con il Milan, siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo insieme - sottolinea il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. La partnership siglata oggi si colloca perfettamente sul percorso tracciato in passato, che ci vede affiancati ad aziende che, come noi, rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo. Le due società sono accomunate da una lunga tradizione storica e dalla comune visione globale, oltre che da obiettivi ambiziosi da raggiungere con tenacia, impegno e dedizione. La storia del Milan, con il suo profilo internazionale ma allo stesso tempo legato all’Italia e alla città di Milano, ben si sposa con quella di Msc. La nostra è infatti una compagnia che naviga in tutto il mondo, ma mantiene solidi legami con i porti e i territori di riferimento. Inoltre, come il Milan, Msc vanta tanti primati e si appresta a vivere un 2023 da record, con un importante aumento della movimentazione dei passeggeri che raggiungerà quota 4 milioni nei soli porti italiani”.","post_title":"Dalla prossima stagione il logo Msc sarà sulle maniche della maglia del Milan","post_date":"2023-07-20T10:02:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689847378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour To supera i livelli pre-Covid del 2019, rimanendo in linea con i dati della seconda parte dell'anno scorso. Le performance dell'operatore viareggino sono state trainate soprattutto dai risultati di alcune destinazioni top, tra cui gli Stati Uniti, i Caraibi e la Polinesia. Crescita interessante anche per Giappone, Giordana, Israele e varie destinazioni dell'Asia, mentre l'oceano Indiano rimane una destinazione popolare. Il mercato, tuttavia, spiega il fondatore e titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, si presenta meno omogeneo rispetto al passato, con momenti di picco e di calo nella domanda: \"Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi anni: le persone sono ora più attente ai costi e richiedono una maggiore flessibilità nei programmi, prima di prendere decisioni definitive. La novità in controtendenza sia nell’ambito del tour operating in generale, sia per noi di Glamour, è lo studio e la volontà di riprogrammare la destinazione Europa, cercando però itinerari e proposte più complesse e con particolarità tali da incuriosire il cliente finale”.\r

\r

Dopo tre anni il to di Viareggio sta inoltre organizzando l'atteso evento Glamour Exclusive Weekend. In programma a settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di attività. La manifestazione si svolgerà presso una prestigiosa location in Toscana, il Renaissance il Ciocco, e offrirà agli agenti di viaggio la possibilità di partecipare a workshop formativi e interventi tecnico-commerciali, con l'intento dichiarato di avvicinare l’iniziativa quasi a una piccola fiera Glamour del turismo. “Ripartiamo da dove eravamo ma vogliamo che l’appuntamento sia ancora più sorprendente\", spiega Buonpensiere.","post_title":"Buonpensiere: Glamour supera i livelli del 2019 ma il mercato è un continuo saliscendi","post_date":"2023-07-20T09:55:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689846915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio.\r

\r

“L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero.\r

\r

[caption id=\"attachment_449994\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Loretta Credaro[/caption]\r

\r

“Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”.\r

\r

Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre.\r

\r

Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%).","post_title":"Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica","post_date":"2023-07-19T15:06:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689779214000]}]}}