Laghi Nabi, Capodanno eco-chic tra cucina d’autore ed esperienze multisensoriali Atmosfere eco-chic per un Capodanno unico ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania nata dalla rigenerazione ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia in stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE). Tante le esperienze da vivere: soft yoga a bordo lago, pratiche di meditazione, passeggiate a cavallo, escursioni in bici sulla pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, partite a tennis, kajak, pedalò e wakeboard. Il relax nella Nabi Water SPA tra idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco, stanza del sale, e la wellness pool a sfioro sul lago a temperatura termale per poi lasciarsi coccolare da massaggi antistress e detox, sia individuali che di coppia. L’attesa del Capodanno è gourmet con il cenone al Ristorante Res: i sapori della tradizione campana rielaborati in un mix di tradizione ed innovazione con materie prime locali di altissima qualità. Dopo il brindisi della mezzanotte e i fuochi d’artificio, l’area relax si trasforma in un dj set per divertirsi fino all’alba. Laghi Nabi propone offerte speciali di Capodanno 2025, con soggiorni a scelta da una o più notti nella tipologia di alloggio preferito. Sono inclusi: la ricca colazione, l’aperitivo di benvenuto, un cadeaux e una bottiglia di prosecco in camera per brindare in intimità, l’accesso illimitato alla Wellness Pool, sia diurno che serale, lezione di yoga in area retreat, meditazione con bagno dei suoni in area retreat, la festa di welcome 2025 con dj set in area relax, utilizzo di bici, kayak e pedalò, la possibilità di restare in struttura oltre l’orario di check out, cioè per tutta la giornata. L’offerta “Capodanno ai Laghi Nabi” di una notte è a partire da 398 euro. La proposta “Capodanno Long Stay ai Laghi Nabi”, che prevede uno sconto del 10% per chi soggiorna minimo 2 notti, è a partire da 687 euro. Condividi

