La Spezia, ricco programma di eventi per il 99° Palio del Golfo La Città della Spezia si prepara per il 99° Palio del Golfo. Si inizia venerdì 2 agosto, in notturna, con la tradizionale sfilata: carri e figuranti percorreranno il consolidato percorso da Piazza Brin a Piazza Europa, passando per le vie del centro storico. In piazza Europa gli equipaggi schierati faranno da ali alla riconsegna dei Palii, accolti dai sindaci del Golfo per essere custoditi al Palazzo Civico della Spezia fino a domenica. In attesa della partenza della sfilata, che sarà alle ore 21, si potrà visitare l’esposizione delle vetture d’epoca in Piazza Cavour. La sfilata è sostenuta dalla Fondazione Carispezia che anche quest’anno ha scelto di contribuire alla più rappresentativa e radicata manifestazione del Golfo dei Poeti. Sabato 3 agosto si inizia alle 9.30 con la pesa e il controllo imbarcazioni che saranno alle sagole domenica. Ad apparecchiare i tavoli della cena si inizierà nel pomeriggio; per le ore 20, infatti, si inizierà a servire la Cena delle Borgate con centinaia di commensali e un serpentone di tavoli che impegna tutto Corso Cavour. La Notte Blue inizierà con il Concorso di eleganza delle Vetture d’epoca, con autisti e passeggeri debitamente abbigliati. L’esposizione delle vetture continuerà anche il giorno dopo, quando alle 11 si svolgerà la premiazione del concorso preso il Piccolo Faro in Passeggiata Morin. Il programma di domenica 4 agosto, la della giornata del 99° Palio del Golfo, inizia alle ore 17,00, sempre nello Specchio acqueo antistante passeggiata Morin, con la gara juniores. Alle ore 18 saranno gli equipaggi femminili alle sagole; al termine della gara, alle 18.45 il Gruppo Operativo Incursori di Comsubin svolgerà l’aviolancio con tecnica caduta libera. Seguirà il defilamento delle imbarcazioni con gli equipaggi senior che alle ore 19 si alzeranno tutti in piedi per la commemorazione dei caduti in mare. Alle ore 19,25 sarà la “Solenne apertura della disfida remiera tra le Borgate” letta quest’anno dal Sindaco Pierluigi Peracchini ad aprire il 99° Palio del Golfo. Undici minuti di passione e adrenalina. La Domenica del Palio si conclude con il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico con fuochi e musica, visibile anche dalle alture che circondano la Spezia. Il 99° Palio del Golfo si chiude con la premiazione di lunedì 5 agosto, quando alle ore 21 le Borgate si riuniscono per festeggiare le atlete e gli atleti protagonisti della stagione remiera e per scoprire che si aggiudicherà quest’anno l’ambito riconoscimento della Sfilata. Condividi

