La Bellezza è di Casa, la nuova campagna del Valdarno Aretino “La bellezza è di casa”: è questo lo slogan della nuova campagna di comunicazione e promozione del Valdarno Aretino, ideata da circa 50 studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del progetto didattico “Close To Home”, con l’obiettivo di rendere cittadini e operatori turistici consapevoli del valore del proprio territorio e dell’importanza dell’Ambito Turistico. La campagna di comunicazione prevede, in particolare, la diffusione di speciali biglietti da visita e manifesti, con la scritta “La bellezza è di casa” elaborata graficamente con diversi lettering sul caratteristico sfondo rosso, la creazione di contenuti digitali, testi, foto e video promozionali, fino a una campagna di coinvolgimento della community sui social media, che con il semplice invito “Dillo tu” invita i cittadini a fotografare e condividere i loro luoghi del cuore nel Valdarno Aretino. Ad occuparsi degli aspetti di progettazione, ideazione, realizzazione creativa e gestione della campagna, affiancati dall’agenzia di comunicazione Studiowiki, sono stati in particolare i diplomandi in Grafica e Comunicazione dell’Istituto Superiore B. Varchi di Montevarchi e gli allievi delle classi I e II dell’I.S.I.S. di San Giovanni Valdarno e delle classi IV del Liceo “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno, con i loro docenti. Organizzati in gruppi di lavoro che replicano la struttura dell’agenzia – direzione creativa, marketing, art direction, content creation, digital, ufficio stampa – gli studenti, in costante coordinamento con i professionisti del settore, hanno lavorato insieme per definire le strategie di comunicazione, a partire da una SWOT analysis e dalla valutazione di possibili eventi di richiamo e coinvolgimento di comunità locale e turisti, hanno elaborato l’immagine grafica e creato i contenuti testuali e visivi della campagna di promozione, da veicolare anche attraverso i canali digitali, per arrivare a organizzare, infine, la conferenza stampa di lancio della campagna stessa. «Con il progetto Close To Home volevamo mettere i giovani al centro della valorizzazione e della promozione del territorio e penso che con la campagna di comunicazione ‘La Bellezza è di casa’ ci siamo riusciti – ha spiegato Nicola Benini, Sindaco di Bucine, Comune capofila dell’Ambito Turistico del Valdarno Aretino. – È la conferma che la promozione turistica di un territorio è un fatto collettivo, che deve vedere il coinvolgimento attivo della comunità locale in tutte le sue dimensioni, pubbliche e private». «Lavorare in questi mesi accanto ai giovani del Valdarno, insieme ai loro docenti, ha portato a risultati davvero inaspettati – ha commentato Federico Alberto, direttore creativo dell’agenzia di comunicazione Studiowiki. – La campagna che ne è scaturita, corale e plurale, con una forte componente di attivazione locale, non è stata un semplice esercizio di scuola: l’abbiamo fatta a scuola, per offrire un’opportunità di crescita e formazione professionale per gli studenti, ma con l’obiettivo, riuscito, di realizzarla per davvero». Parallelamente alla campagna di comunicazione “La Bellezza è di casa”, per coinvolgere gli operatori e la comunità locale del Valdarno Aretino, sono inoltre previsti tre Open Day tematici: dal 15 al 21 aprile Open week cultura, con visite gratuite ad alcuni musei e attrazioni culturali del territorio; il 5 maggio Open day natura, alla scoperta dei punti panoramici delle Balze; il 13 maggio Open day enogastronomia, evento di networking rivolto agli operatori della filiera turistica del Valdarno. Condividi

\r

Ora Carsten Spohr, ceo della compagnia, è stato intervistato da un importante organo di stampa e, come previsto, gli è stato chiesto dell'ondata di scioperi. La trascrizione della risposta è sorprendente: «Qualche anno fa alla Lufthansa abbiamo deciso che i costi di ogni sciopero vengono attribuiti al gruppo che ha scioperato, quindi hanno un effetto disciplinare su se stessi, il che rende che le persone (i lavoratori) capiscano che alla fine vanno a proprio danno. I nostri collaboratori sanno che gli scioperi li stanno rovinando anche come individui».\r

Money Money Money\r

Il che significa in poche parole: non lavori non prendi soldi. Perché loro, i dirigenti-manager-padroni ragionano solo in un modo: con i soldi. Sembra che i soldi gli girano in testa al posto dei neuroni e delle sinapsi. Fare uno sciopero non è soltanto una questione di soldi, lo è anche, ma è soprattutto il modo costituzionale di esprimere il dissenso rispetto a decisioni prese dalla dirigenza. Naturalmente c'è in queste dichiarazioni una forma di sopraffazione, sopruso, costrizione che non si addice ad una grande compagnia come Lufthansa.\r

\r

Parlate con il personale cercate di capire le ragione, non fate il muro contro muro. Basta vedere il vostro bilancio per capire che qualche sforzo in più in utti i campi si può fare.","post_title":"Spohr: «Agli scioperanti il costo di ogni sciopero». E' una sopraffazione","post_date":"2024-04-08T10:46:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1712573167000]}]}}