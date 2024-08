Italics: al via il 4 settembre la mostra diffusa Panorama Monferrato. Belmond main sponsor Sono 15 le sedi scelte nei paesi di Camagna, Vignale, Montemagno e Castagnole per ospitare, dal 4 all’8 settembre 2024, Panorama Monferrato: la quarta edizione della mostra diffusa ideata da Italics, rete istituzionale comprensiva di oltre 70 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea, che dal 2021, con cadenza annuale, mette in relazione architettura, arte, paesaggio con il territorio e le sue comunità. E in tale contesto, il gruppo Belmond conferma per il terzo anno consecutivo il supporto alle attività di Italics in qualità di main partner. Dopo le esperienze dell’isola di Procida (2021), Monopoli (2022) e L’Aquila (2023), si è quindi scelto di confrontarsi con un contesto molto diverso rispetto alle precedenti edizioni, il Monferrato, dove colline, terra e tradizione contadina compongono un patrimonio culturale unico. Curata da Carlo Falciani, Panorama Monferrato sviluppa il suo percorso espositivo tra i quattro paesi creando un dialogo attivo e costante con il territorio, le sue istituzioni e i suoi abitanti. Dall’ex Cottolengo al palazzo comunale di Camagna, da palazzo Callori alla chiesa dei Battuti a Vignale, dal castello ai Voltoni Scalea Barocca a Montemagno, dalla chiesa dell’Annunziata passando per la casa della Maestra fino all’ex asilo Regina Elena a Castagnole: sono i luoghi che si preparano ad accogliere un racconto inedito frutto del contributo di 62 gallerie di Italics e 63 artisti (dai maestri del passato ai grandi nomi del contemporaneo), che con le loro opere, spaziando dalla pittura alla scultura e dall’installazione alla video-arte, restituiscono uno spaccato di storia dell’arte dal II secolo d.C. ai giorni nostri. La mostra, divisa in capitoli di un unico racconto, sviluppa in ogni paese temi trasversali alle epoche, utili a portare a compimento il viaggio del visitatore contemporaneo che, partendo dai contrasti quotidiani giunge a un livello di spiritualità, anche laica, favorito dall’arte. Come per le precedenti edizioni, in occasione della manifestazione, Panorama attiva progetti e collaborazioni speciali con le istituzioni culturali della regione, con l’intento di stabilire connessioni profonde e durature e generare relazioni virtuose capaci di andare oltre la manifestazione: il Public Program di Panorama Monferrato accompagna infatti i visitatori attivando in diversi momenti della giornata ogni paese del percorso, stimolando l’incontro e la partecipazione. Da mercoledì e per tutta la durata della manifestazione, per esempio, nel teatro comunale Fiorenzo Rizzone di Castagnole il pubblico sarà invitato a prendere parte a un viaggio visivo nell’identità del Monferrato, attraverso una proiezione continua di film, cortometraggi e documentari dal 1950 a oggi, per scoprire storie, cultura e territorio. Condividi

