Green Lines: le feste natalizie in bus verso il Christmas World Coniugare la gioia e l’atmosfera del Natale con le bellezze della Città Eterna: con questo obiettivo nasce il nuovo percorso turistico ideato da Green Line Tours, la compagnia di bus turistici Hop on Hop Off, che consentirà di raggiungere i principali luoghi di interesse culturale e Christmas World a Villa Borghese. La compagnia turistica, nel mese di dicembre, ha attivato tre nuove fermate presso Christmas World, per rendere più agevole l’accesso a un’esperienza indimenticabile e adatta a tutta la famiglia: il villaggio natalizio, con il suo vasto programma di spettacoli e iniziative all’insegna del gusto e del divertimento, sarà infatti facilmente raggiungibile grazie a tre fermate speciali: Stop n. 11 Borghese Gallery (Via Pinciana 33), Stop n. 11 bis Borghese Gallery (Via Pinciana 4), e Stop n. 7 Villa Borghese (Via Ludovisi 48). “Siamo lieti di aver consolidato la collaborazione con Green Line Tours – dichiara Roberto Fantauzzi presidente della Lux Holding, società organizzatrice dell’iniziativa – in quanto opportunità per ottimizzare l’esperienza degli ospiti del Christmas World. Insieme abbiamo voluto agevolare l’accessibilità dell’evento e al contempo promuovere un’iniziativa della capitale, a favore della sostenibilità e responsabilità ambientale”. Explore Museums, pensata da Green Line Tours per celebrare i luoghi più famosi e importanti della storia della Capitale: il bus panoramico attraverserà il cuore della città, suggerendo delle fermate imperdibili, come il Colosseo, Piazza Venezia e Castel Sant’Angelo, costeggiando l’elegante e immenso Parco di Villa Borghese, per aprirsi poi più a sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense, dalle radici più tradizionali e popolari. Le nuove fermate implementano la Linea Blu –, pensata da Green Line Tours per celebrare i luoghi più famosi e importanti della storia della Capitale: il bus panoramico attraverserà il cuore della città, suggerendo delle fermate imperdibili, come il Colosseo, Piazza Venezia e Castel Sant’Angelo, costeggiando l’elegante e immenso Parco di Villa Borghese, per aprirsi poi più a sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense, dalle radici più tradizionali e popolari. “Il nostro coinvolgimento a questa importante iniziativa, offre a Green Line Tours l’opportunità di offrire un ulteriore servizio alla cittadinanza e ai tanti turisti che raggiungono Roma, anche in occasione delle vacanze natalizie” – aggiunge Emanuele Orlando Desideri, ceo di GLT – Auspichiamo che questa collaborazione con Lux Holding, sia l’inizio di una lunga serie di progetti all’insegna di una mobilità più green e al servizio del pubblico”. Con l’eccezionale formula del Sali e Scendi (hop on- hop off), oltre a raggiungere Christmas World, si potrà scegliere quali dei grandi musei o monumenti di Roma visitare e, a seconda dei propri interessi e di tempo da impiegare, percorrere quartieri moderni o passeggiare sul Tevere. È possibile accedere alla linea acquistando biglietti giornalieri e della durata preferita, godendosi il meglio della città senza lunghe camminate. Il progetto realizzato in collaborazione con Christmas World prevede inoltre una serie di vantaggi per chi viaggerà con Green Line Tours: lo staff di bordo consegnerà ai viaggiatori flyer informativi che, presentati al Ticket Office del villaggio, daranno diritto a uno sconto di € 3,00 sul biglietto adulto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gioco Viaggi nasce nel 1987 e il suo core-business sono le crociere nel mondo. «Allora si pensava alla crociera come a una vacanza per viaggiatori senior, che coronavano il sogno di una vita. - racconta Gigi Torre, presidente del tour&cruise operator -. Abbiamo iniziato il nostro lavoro di distributori di compagnie straniere alle adv e ai to italiani (a cui oggi si sonno aggiunte le piattaforme online) rappresentando la Ddsg:: una compagnia statale austriaca che percorreva i fiumi con la Mozart, una nave elegante e innovativa dotata di una piccola piscina interna". Nel corso del tempo il mercato si è trasformato: "Negli anni ‘90 le adv proponevano solo compagnie di crociere italiane; in quel stesso periodo Gioco Viaggi ha acquisito la rappresentanza della Carnival Cruise Line e ha iniziato a costruirne il brand in Italia. Negli Stati Uniti la Carnival era una compagnia emergente che proponeva un nuovo concetto di crociera: la nave non più come mezzo di trasporto, ma come destinazione del viaggio. È questa la spinta che ha creato tutto il mercato odierno. Grazie alle forti promozioni degli ultimi 20 anni sono cresciute sia le compagnie italiane, sia quelle straniere ed è nata una richiesta che si è allargata a prodotti di diverse fasce. Per questo nel nostro portfolio ci sono compagnie che propongono il cosiddetto prodotto mass-market (con crociere su navi da 3.500/4.500 persone adatte a tutti i viaggiatori) e prodotti della fascia premium, con un’offerta di qualità più elevata, fino ai brand ultra-luxury. Negli ultimi anni il prodotto nave si è evoluto anche per rispondere all’innovazione tecnologica e alle esigenze dell’ospite: vengono varate nuove navi e i cantieri italiani ed europei sono sempre al lavoro. Si migliorano costantemente l'hardware e il software delle navi, in modo da offrire nuove esperienze: perché oggi l’esperienza è davvero al centro di ogni proposta di viaggio. Il tempo trascorso a terra diventa un prolungamento della vita a bordo, con strutture e percorsi dedicati». Da oltre 30 anni il tour & cruise operator è specializzato nella rappresentanza, commercializzazione e vendita del prodotto crociere. «Proponiamo i migliori itinerari di Princess Cruises, la cui Sun Princess inizierà a operare nel Mediterraneo all’inizio dell’anno prossimo, e poi distribuiamo la proposta di Carnival, Holland America Line, Cunard, Seabourn, Ponant, Quark Expeditions, Windstar Cruises, Star Clippers, Variety Cruises e Lüftner Cruises. - conclude Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi -. Chi scopre l’ottimo rapporto qualità/prezzo, e soprattutto l’elevato standard di servizio a bordo di queste navi poi continua a tornare. Gli ospiti apprezzano anche l’impegno nella sostenibilità di tutte le nostre compagnie, che hanno sempre l’obiettivo di rispettare e migliorare il mondo in cui viviamo». [post_title] => Gioco Viaggi: il to che distribuisce in Italia le crociere dei brand internazionali [post_date] => 2023-12-15T10:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702636460000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458141 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per il traffico del periodo natalizio da parte delle tre principali compagnie aeree degli Stati Uniti, che puntano a replicare la performance positiva del Thanksgiving. American Airlines stima che venerdì 22 dicembre sarà il giorno più trafficato di un periodo di 19 giorni di festività, che inizieranno mercoledì 20 dicembre. In totale, il vettore prevede di trasportare 12,7 milioni di passeggeri. "Il periodo festivo 2023 è più lungo rispetto agli anni precedenti, e riflette le mutate abitudini di viaggio dei nostri passeggeri e gli orari scolastici in molti mercati hub di American" spiega una nota della compagnia. La Federal Aviation Administration afferma che il traffico aereo festivo raggiungerà il picco massimo il giovedì prima di Natale, con 48.959 voli gestiti dai controllori del traffico aereo. Delta Air Lines, da parte sua, conta di trasportare circa 9 milioni di persone, tra cui 600.000 passeggeri ogni giorno il 21 e 22 dicembre e dal 26 al 30 dicembre. L'associazione Airlines for America afferma che durante le festività natalizie voleranno complessivamente 2,8 milioni di passeggeri al giorno, cifra che rappresenta un aumento del 16% del numero di passeggeri in vacanza rispetto al 2022. United Airlines prevede di far volare circa 9 milioni di persone, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. United afferma di "basarsi sul successo dei viaggi del Ringraziamento" e di "essere fiduciosa che le operazioni siano ben preparate per la stagione delle vacanze". [post_title] => Usa: American, Delta e United prevedono 2,8 mln di passeggeri al giorno durante le festività [post_date] => 2023-12-15T09:30:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702632615000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Japan Airlines ha accolto in flotta il suo primo A350-1000 che diverrà il nuovo aeromobile internazionale della compagnia: inizialmente sarà in servizio sulla prestigiosa rotta Tokyo Haneda-New York Jfk. L'A350 di Jal è configurato in quattro classi. La Prima Classe dispone di sei suite, ognuna con tre opzioni di scelta: divano, poltrona e letto singolo o letto matrimoniale. Anche la Business Class offre suite, con 54 posti a sedere e porte per la privacy. La Premium Economy Class (24 posti) e l'Economy Class (155 posti) sono caratterizzate da maggiore spazio personale e comfort nelle rispettive categorie. La cabina dell'A350-1000 è stata progettata per far immergere i passeggeri nell'eleganza dell'estetica giapponese e nella tranquillità. Nel frattempo, un ambiente sereno mette in risalto la bellezza del Giappone. Gli interni eleganti della cabina sono stati concepiti per offrire ai passeggeri un'esperienza di alta qualità e comfort, in linea con il rinomato servizio di Jal. Il vettore giapponese ha ordinato 31 aeromobili A350, di cui 18 A350-900 e 13 A350-1000; Jal opera con l'A350-900 già dal 2019, sulle rotte domestiche giapponesi ad alta densità. [post_title] => Japan Airlines, in flotta il primo A350-1000: debutto sulla Tokyo Haneda-New York Jfk [post_date] => 2023-12-15T09:15:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702631754000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines compie un ulteriore passo sulla rotta green e dell'innovazione avviando a sperimentazione finale dei nuovi bicchieri di carta a bordo dei voli transcontinentali nazionali e su una selezione di altri voli. Una volta approvati e introdotti su tutto il network della compagnia, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare oltre 3 mila tonnellate - il peso di 1.300 camioncini - di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta a un passo dall’obiettivo di ridurre al minimo la plastica monouso a bordo entro il 2025. Dal 2022 il vettore ha già eliminato più di 2.200 tonnellate di plastica monouso all'anno nel suo percorso verso un'esperienza di viaggio più sostenibile. «Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è quello di decarbonizzare la nostra attività, in gran parte derivante dalle operazioni di volo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo - spiega Amelia DeLuca, chief sustainability officer di Delta -. Ma questo non significa che non dobbiamo concentrarci anche su ciò che possiamo fare ora nell’ambito delle nostre operazioni per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta stia lavorando per affrontare il suo impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio visibile e tangibile per i nostri passeggeri e per il nostro personale di come Delta prenda sul serio l'impegno di integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo». I bicchieri utilizzati dalle compagnie aeree a bordo devono garantire che le bevande calde rimangano calde e quelle fredde rimangano fredde, resistendo alle proprietà dissolventi dell'alcol. Inoltre, i bicchieri devono essere impilabili nei carrelli della cambusa già in uso sugli aerei e devono potersi separare facilmente per consentire agli assistenti di volo di servire i passeggeri in modo efficiente. Il vettore ha collaborato con esperti di sostenibilità e di catena di approvvigionamento e con partner di produzione per creare e produrre un bicchiere che sia unico per Delta. Questi nuovi bicchieri sono personalizzati per aiutare la compagnia aerea a soddisfare i mandati internazionali, sottolineando al contempo l'impegno di Delta per un'esperienza di viaggio coerente e di qualità. Inoltre, i bicchieri sono compostabili e possono essere riciclati dove esistono impianti di riciclaggio negli aeroporti, sottraendo i rifiuti alle discariche. [post_title] => Delta: sempre meno plastica monouso a bordo grazie ai nuovi bicchieri di carta [post_date] => 2023-12-15T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702630809000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458051" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Elena Valdata, Andrea Mele e Francesca Lorusso[/caption] Andrea Mele lo ha già dichiarato con chiarezza in occasione della conferenza con cui è stata annunciata l'acquisizione del to milanese: la Shiruq targata Mappamondo sarà nel segno della continuità. E non solo dal punto di vista del team, che si trasferirà presto negli uffici meneghini dell'operatore romano, ma anche da quello del prodotto. D'altronde l'intera chiave dell'operazione sta nella parola diversificazione. "E per me diversificare non ha mai significato semplicemente aggiungere una nuova destinazione - ha spiegato il ceo di Mappamondo -. Vuol dire invece muoversi verso nuovi orizzonti di mercato, rivolgersi a un segmento di clientela diverso. Ed è proprio quello che faremo con Shiruq". Il brand fondato da Elena Valdata conserverà insomma la propria identità specifica: "Non ci saranno doppioni - ha rimarcato Mele - Piuttosto, cercheremo della sinergie. Ci sforzeremo di sfruttare al massimo la forza di Mappamondo anche dal lato prodotto, inserendo tra le altre cose destinazioni che Shiruq faceva di meno o non faceva. Pensiamo per esempio all’Africa Australe ma certamente rafforzeremo pure il Sud-Est asiatico dove il nostro prodotto è già molto conosciuto sul mercato". La strategia è sufficientemente delineata: "Immaginiamo già le agenzie potenzialmente più adatte al prodotto Shiruq: sono quelle che vendono di più Mappamondo. Oltre alla nostra presenza alla prossima Bit di Milano, abbiamo peraltro già in programma due eventi ad hoc in Sicilia. Poi sarà il mercato a fornirci stimoli e risposte". Il prodotto Lato programmazione, Shiruq manterrà dunque sicuramente le destinazioni su cui era già forte la propria presenza: "Parliamo tra gli altri del Marocco con tour guidati e self drive - ha aggiunto la direttrice Francesca Lorusso -. Ma anche dell'Algeria con tre itinerari che diventeranno presto quattro, dedicati a deserto e archeologia. Non mancherà inoltre l'Egitto con due navigazioni: in dahabeya sul Nilo, da Luxor ad Assuan, e su una imbarcazione da quattro cabine sul lago Nasser". Continuerà inoltre la programmazione sull'Arabia Saudita, così come sulla Cina, "che ci è mancata moltissimo e che avevamo già riproposto quest'anno con un tour dal sapore classico arricchito da alcune chicche in esclusiva". Focus anche sull'Europa, tra paesi Baltici, Bulgaria, Malta e Albania. Non verrà tralasciato neppure il Medio Oriente, così come l'Africa Occidentale e l'America Centro-Meridionale. In Asia, come già accennato, si punterà su Sud-Est ed Estremo Oriente. "La loro conoscenza - ha proseguito Francesca Lorusso - ci aiuterà a perfezionare l'offerta su Thailandia e Vietnam, nonché a sviluppare Laos, Cambogia, Indonesia e Giappone". Proseguiranno inoltre le collaborazioni già avviate, come quella con il cantautore Jack Jaselli per il prodotto Mindfullness e con l'Istituto italiano di fotografia per i viaggi dedicati appunto alla fotografia. "In queste settimane abbiamo avuto già modo di confrontarci a lungo con Mappamondo - ha concluso Francesca Lorusso -. E abbiamo avvertito un'apertura senza resistenza. Per di più loro hanno già una linea, la Unique Trails, per viaggi fuori dalle rotte più turistiche: un accenno di Shiruq in Mappamondo prima del nostro arrivo". [post_title] => Mele: la Shiruq di Mappamondo? Nel segno della continuità [post_date] => 2023-12-14T10:04:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702548240000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla magia della casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia alle tradizioni gastronomiche della Spagna con Valencia e Bilbao, dallo scintillante Regno Unito con l’eccentrica Londra all’affascinante Francia con l’incanto di Parigi, fino alla “green” Olanda con i bagliori di Amsterdam, ce n’è per tutti i gusti. E' questa la selezione 2023 targata Vueling per una vacanza fra dicembre e gennaio: si comincia proprio all'insegna del Natale con un volo su Rovaniemi, destinazione tra le novità dell'inverno del vettore che per la prima volta opera il collegamento da Barcellona, in esclusiva per le festività. Dall’Italia, è possibile raggiungere la località finlandese via Barcellona, con 2 voli settimanali (il mercoledì e il sabato) dal 2 dicembre al 13 gennaio. Tra le città spagnole più attraenti suggerite da Vueling per le festività natalizie, c’è Valencia. Punteggiata di architetture avveniristiche della Città delle Arti e delle Scienze, immersa nel verde dei Giardini del Turia, Valencia regala emozioni magiche agghindandosi per le feste. La città spagnola è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 11 voli settimanali. Altra meta spagnola in cui lo spirito natalizio è particolarmente sentito sono i Paesi Baschi: qui, Bilbao sorprende con il suo centro storico dove perdersi nelle famose “Siete Calles”. Per gli amanti delle tradizioni, il 23 dicembre spazio alla tipica parata di Olentzero y Mari Domingi, nella quale la figura folkloristica di un carbonaio accompagnato dalla compagna porta i doni e annuncia la nascita di Gesù. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile dall’aeroporto di Firenze e da Milano Malpensa con fino a 2 voli settimanali. Must assoluto delle feste natalizie sono poi sicuramente Londra - collegata da Roma Fiumicino, con fino a 14 voli settimanali e da Firenze con fino a 13 voli settimanali - e Parigi, raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 30 voli settimanali; da Milano Malpensa con fino a 13 voli settimanali, da Bologna con fino a 2, mentre da Firenze con fino a 14. Infine, Amsterdam da girare in battello o in bicicletta, in un itinerario alla scoperta delle migliori tradizioni festive, raggiungibile da Firenze con fino a 5 voli settimanali. [post_title] => Vueling: le tradizioni natalizie europee a portata di volo [post_date] => 2023-12-14T09:45:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702547114000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molte le proposte di Autentico Hotels per chi viaggia da solo. Le ricerche per i "solo travelers" hanno infatti avuto un'impennata dalla fine della pandemia. Il brand risponde quindi alle esigenze di chi vuole godersi in assoluta libertà una vacanza: living like a local è un motto diventato ormai mainstream nel mondo del viaggio, dimostrando quanto viaggiare da soli venga percepito come un’occasione di conoscere realtà nuove, fare esperienze inedite e misurarsi in contesti inaspettati. Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è la location ideale per i viaggiatori che desiderano trascorrere un’esperienza autentica accompagnati solo da sé stessi, a contatto con la natura e all’insegna del benessere. I solo travellers si immergeranno in un ambiente rigenerante per riconnettersi alla propria anima coccolandosi con i nuovi trattamenti della pa e sfidando sè stessi lungo sentieri trekking ed ebike. Anche il Falconiere propone esperienze dedicate a tutto questo senza nessun supplemento per la camera singola: Yoga, personal trainer & vino, una mixology experience tutta da scoprire e gustare. Circondata da un giardino fiorito, si trova la spa Gallia Palace. Celebrando i benefici rivitalizzanti di erbe, minerali e oli, insieme a linee di prodotti e offerte all'avanguardia, offre una vasta gamma di trattamenti per calmare lo spirito, ringiovanire il corpo e arricchire la mente. A disposizione un pacchetto di tre notti, con ingresso alla spa, un massaggio personalizzato e utilizzo della spa suite. Spazi incontaminati e benessere personale pure nella cornice delle Dolomiti, tra giornate alla scoperta dei percorsi naturali nei dintorni di Cortina d’Ampezzo e percorsi benessere del Faloria Mountain Spa Resort con trattamenti personalizzati e rituali, prima di concludere le giornate coccolati dallo chef ammirando lo storico trampolino delle Olimpiadi del 1956. Viaggiare da soli è concedersi il lusso di dedicarsi del tempo: tempo per scoprire nuove destinazioni, esplorare la città seguendo ispirazioni e percorsi non comuni, tempo per assaporare nuovi gusti e profumi, tempo da dedicare a noi stessi per ritrovare calma e il benessere interiore. A Château Monfort, urban resort nel cuore di Milano, tutto ciò è possibile. [post_title] => Autentico Hotels, le proposte per i "solo travelers" tra libertà e scenari perfetti [post_date] => 2023-12-14T09:41:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702546893000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso. Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni. Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia. “Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management. [post_title] => Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare [post_date] => 2023-12-13T13:26:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702474008000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 457981 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all'estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda. Durante le settimane dell'Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio. Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle. Stoccarda sarà l'anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all'insegna del motto "tutta la città è uno stadio" i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell'automobile. Il primo racconta la storia dell'automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell'auto sportiva di Stoccarda. Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell'intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione. E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo. [gallery ids="457989,457990,457991"] [post_title] => Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024 [post_date] => 2023-12-13T12:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1702469806000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "green lines" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":14,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1777,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gioco Viaggi nasce nel 1987 e il suo core-business sono le crociere nel mondo. «Allora si pensava alla crociera come a una vacanza per viaggiatori senior, che coronavano il sogno di una vita. - racconta Gigi Torre, presidente del tour&cruise operator -. Abbiamo iniziato il nostro lavoro di distributori di compagnie straniere alle adv e ai to italiani (a cui oggi si sonno aggiunte le piattaforme online) rappresentando la Ddsg:: una compagnia statale austriaca che percorreva i fiumi con la Mozart, una nave elegante e innovativa dotata di una piccola piscina interna\". \r

Nel corso del tempo il mercato si è trasformato: \"Negli anni ‘90 le adv proponevano solo compagnie di crociere italiane; in quel stesso periodo Gioco Viaggi ha acquisito la rappresentanza della Carnival Cruise Line e ha iniziato a costruirne il brand in Italia. Negli Stati Uniti la Carnival era una compagnia emergente che proponeva un nuovo concetto di crociera: la nave non più come mezzo di trasporto, ma come destinazione del viaggio. È questa la spinta che ha creato tutto il mercato odierno. Grazie alle forti promozioni degli ultimi 20 anni sono cresciute sia le compagnie italiane, sia quelle straniere ed è nata una richiesta che si è allargata a prodotti di diverse fasce. Per questo nel nostro portfolio ci sono compagnie che propongono il cosiddetto prodotto mass-market (con crociere su navi da 3.500/4.500 persone adatte a tutti i viaggiatori) e prodotti della fascia premium, con un’offerta di qualità più elevata, fino ai brand ultra-luxury. Negli ultimi anni il prodotto nave si è evoluto anche per rispondere all’innovazione tecnologica e alle esigenze dell’ospite: vengono varate nuove navi e i cantieri italiani ed europei sono sempre al lavoro. Si migliorano costantemente l'hardware e il software delle navi, in modo da offrire nuove esperienze: perché oggi l’esperienza è davvero al centro di ogni proposta di viaggio. Il tempo trascorso a terra diventa un prolungamento della vita a bordo, con strutture e percorsi dedicati». \r

Da oltre 30 anni il tour & cruise operator è specializzato nella rappresentanza, commercializzazione e vendita del prodotto crociere. «Proponiamo i migliori itinerari di Princess Cruises, la cui Sun Princess inizierà a operare nel Mediterraneo all’inizio dell’anno prossimo, e poi distribuiamo la proposta di Carnival, Holland America Line, Cunard, Seabourn, Ponant, Quark Expeditions, Windstar Cruises, Star Clippers, Variety Cruises e Lüftner Cruises. - conclude Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi -. Chi scopre l’ottimo rapporto qualità/prezzo, e soprattutto l’elevato standard di servizio a bordo di queste navi poi continua a tornare. Gli ospiti apprezzano anche l’impegno nella sostenibilità di tutte le nostre compagnie, che hanno sempre l’obiettivo di rispettare e migliorare il mondo in cui viviamo». ","post_title":"Gioco Viaggi: il to che distribuisce in Italia le crociere dei brand internazionali","post_date":"2023-12-15T10:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702636460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458141","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per il traffico del periodo natalizio da parte delle tre principali compagnie aeree degli Stati Uniti, che puntano a replicare la performance positiva del Thanksgiving. \r

\r

American Airlines stima che venerdì 22 dicembre sarà il giorno più trafficato di un periodo di 19 giorni di festività, che inizieranno mercoledì 20 dicembre. In totale, il vettore prevede di trasportare 12,7 milioni di passeggeri. \"Il periodo festivo 2023 è più lungo rispetto agli anni precedenti, e riflette le mutate abitudini di viaggio dei nostri passeggeri e gli orari scolastici in molti mercati hub di American\" spiega una nota della compagnia.\r

\r

La Federal Aviation Administration afferma che il traffico aereo festivo raggiungerà il picco massimo il giovedì prima di Natale, con 48.959 voli gestiti dai controllori del traffico aereo.\r

\r

Delta Air Lines, da parte sua, conta di trasportare circa 9 milioni di persone, tra cui 600.000 passeggeri ogni giorno il 21 e 22 dicembre e dal 26 al 30 dicembre.\r

\r

L'associazione Airlines for America afferma che durante le festività natalizie voleranno complessivamente 2,8 milioni di passeggeri al giorno, cifra che rappresenta un aumento del 16% del numero di passeggeri in vacanza rispetto al 2022.\r

\r

United Airlines prevede di far volare circa 9 milioni di persone, con un aumento del 12% rispetto allo scorso anno. United afferma di \"basarsi sul successo dei viaggi del Ringraziamento\" e di \"essere fiduciosa che le operazioni siano ben preparate per la stagione delle vacanze\".","post_title":"Usa: American, Delta e United prevedono 2,8 mln di passeggeri al giorno durante le festività","post_date":"2023-12-15T09:30:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702632615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines ha accolto in flotta il suo primo A350-1000 che diverrà il nuovo aeromobile internazionale della compagnia: inizialmente sarà in servizio sulla prestigiosa rotta Tokyo Haneda-New York Jfk.\r

\r

L'A350 di Jal è configurato in quattro classi. La Prima Classe dispone di sei suite, ognuna con tre opzioni di scelta: divano, poltrona e letto singolo o letto matrimoniale. Anche la Business Class offre suite, con 54 posti a sedere e porte per la privacy. La Premium Economy Class (24 posti) e l'Economy Class (155 posti) sono caratterizzate da maggiore spazio personale e comfort nelle rispettive categorie.\r

\r

La cabina dell'A350-1000 è stata progettata per far immergere i passeggeri nell'eleganza dell'estetica giapponese e nella tranquillità. Nel frattempo, un ambiente sereno mette in risalto la bellezza del Giappone. Gli interni eleganti della cabina sono stati concepiti per offrire ai passeggeri un'esperienza di alta qualità e comfort, in linea con il rinomato servizio di Jal.\r

\r

Il vettore giapponese ha ordinato 31 aeromobili A350, di cui 18 A350-900 e 13 A350-1000; Jal opera con l'A350-900 già dal 2019, sulle rotte domestiche giapponesi ad alta densità.","post_title":"Japan Airlines, in flotta il primo A350-1000: debutto sulla Tokyo Haneda-New York Jfk","post_date":"2023-12-15T09:15:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702631754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines compie un ulteriore passo sulla rotta green e dell'innovazione avviando a sperimentazione finale dei nuovi bicchieri di carta a bordo dei voli transcontinentali nazionali e su una selezione di altri voli.\r

\r

Una volta approvati e introdotti su tutto il network della compagnia, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare oltre 3 mila tonnellate - il peso di 1.300 camioncini - di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta a un passo dall’obiettivo di ridurre al minimo la plastica monouso a bordo entro il 2025.\r

\r

Dal 2022 il vettore ha già eliminato più di 2.200 tonnellate di plastica monouso all'anno nel suo percorso verso un'esperienza di viaggio più sostenibile.\r

\r

«Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è quello di decarbonizzare la nostra attività, in gran parte derivante dalle operazioni di volo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo - spiega Amelia DeLuca, chief sustainability officer di Delta -. Ma questo non significa che non dobbiamo concentrarci anche su ciò che possiamo fare ora nell’ambito delle nostre operazioni per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta stia lavorando per affrontare il suo impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio visibile e tangibile per i nostri passeggeri e per il nostro personale di come Delta prenda sul serio l'impegno di integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo».\r

\r

I bicchieri utilizzati dalle compagnie aeree a bordo devono garantire che le bevande calde rimangano calde e quelle fredde rimangano fredde, resistendo alle proprietà dissolventi dell'alcol. Inoltre, i bicchieri devono essere impilabili nei carrelli della cambusa già in uso sugli aerei e devono potersi separare facilmente per consentire agli assistenti di volo di servire i passeggeri in modo efficiente. \r

\r

Il vettore ha collaborato con esperti di sostenibilità e di catena di approvvigionamento e con partner di produzione per creare e produrre un bicchiere che sia unico per Delta. Questi nuovi bicchieri sono personalizzati per aiutare la compagnia aerea a soddisfare i mandati internazionali, sottolineando al contempo l'impegno di Delta per un'esperienza di viaggio coerente e di qualità. Inoltre, i bicchieri sono compostabili e possono essere riciclati dove esistono impianti di riciclaggio negli aeroporti, sottraendo i rifiuti alle discariche.","post_title":"Delta: sempre meno plastica monouso a bordo grazie ai nuovi bicchieri di carta","post_date":"2023-12-15T09:00:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702630809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458051\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Elena Valdata, Andrea Mele e Francesca Lorusso[/caption]\r

\r

Andrea Mele lo ha già dichiarato con chiarezza in occasione della conferenza con cui è stata annunciata l'acquisizione del to milanese: la Shiruq targata Mappamondo sarà nel segno della continuità. E non solo dal punto di vista del team, che si trasferirà presto negli uffici meneghini dell'operatore romano, ma anche da quello del prodotto. D'altronde l'intera chiave dell'operazione sta nella parola diversificazione. \"E per me diversificare non ha mai significato semplicemente aggiungere una nuova destinazione - ha spiegato il ceo di Mappamondo -. Vuol dire invece muoversi verso nuovi orizzonti di mercato, rivolgersi a un segmento di clientela diverso. Ed è proprio quello che faremo con Shiruq\".\r

\r

Il brand fondato da Elena Valdata conserverà insomma la propria identità specifica: \"Non ci saranno doppioni - ha rimarcato Mele - Piuttosto, cercheremo della sinergie. Ci sforzeremo di sfruttare al massimo la forza di Mappamondo anche dal lato prodotto, inserendo tra le altre cose destinazioni che Shiruq faceva di meno o non faceva. Pensiamo per esempio all’Africa Australe ma certamente rafforzeremo pure il Sud-Est asiatico dove il nostro prodotto è già molto conosciuto sul mercato\". La strategia è sufficientemente delineata: \"Immaginiamo già le agenzie potenzialmente più adatte al prodotto Shiruq: sono quelle che vendono di più Mappamondo. Oltre alla nostra presenza alla prossima Bit di Milano, abbiamo peraltro già in programma due eventi ad hoc in Sicilia. Poi sarà il mercato a fornirci stimoli e risposte\".\r

\r

Il prodotto\r

\r

Lato programmazione, Shiruq manterrà dunque sicuramente le destinazioni su cui era già forte la propria presenza: \"Parliamo tra gli altri del Marocco con tour guidati e self drive - ha aggiunto la direttrice Francesca Lorusso -. Ma anche dell'Algeria con tre itinerari che diventeranno presto quattro, dedicati a deserto e archeologia. Non mancherà inoltre l'Egitto con due navigazioni: in dahabeya sul Nilo, da Luxor ad Assuan, e su una imbarcazione da quattro cabine sul lago Nasser\".\r

\r

Continuerà inoltre la programmazione sull'Arabia Saudita, così come sulla Cina, \"che ci è mancata moltissimo e che avevamo già riproposto quest'anno con un tour dal sapore classico arricchito da alcune chicche in esclusiva\". Focus anche sull'Europa, tra paesi Baltici, Bulgaria, Malta e Albania. Non verrà tralasciato neppure il Medio Oriente, così come l'Africa Occidentale e l'America Centro-Meridionale. In Asia, come già accennato, si punterà su Sud-Est ed Estremo Oriente. \"La loro conoscenza - ha proseguito Francesca Lorusso - ci aiuterà a perfezionare l'offerta su Thailandia e Vietnam, nonché a sviluppare Laos, Cambogia, Indonesia e Giappone\".\r

\r

Proseguiranno inoltre le collaborazioni già avviate, come quella con il cantautore Jack Jaselli per il prodotto Mindfullness e con l'Istituto italiano di fotografia per i viaggi dedicati appunto alla fotografia. \"In queste settimane abbiamo avuto già modo di confrontarci a lungo con Mappamondo - ha concluso Francesca Lorusso -. E abbiamo avvertito un'apertura senza resistenza. Per di più loro hanno già una linea, la Unique Trails, per viaggi fuori dalle rotte più turistiche: un accenno di Shiruq in Mappamondo prima del nostro arrivo\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Mele: la Shiruq di Mappamondo? Nel segno della continuità","post_date":"2023-12-14T10:04:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1702548240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla magia della casa di Babbo Natale a Rovaniemi in Finlandia alle tradizioni gastronomiche della Spagna con Valencia e Bilbao, dallo scintillante Regno Unito con l’eccentrica Londra all’affascinante Francia con l’incanto di Parigi, fino alla “green” Olanda con i bagliori di Amsterdam, ce n’è per tutti i gusti.\r

\r

E' questa la selezione 2023 targata Vueling per una vacanza fra dicembre e gennaio: si comincia proprio all'insegna del Natale con un volo su Rovaniemi, destinazione tra le novità dell'inverno del vettore che per la prima volta opera il collegamento da Barcellona, in esclusiva per le festività. Dall’Italia, è possibile raggiungere la località finlandese via Barcellona, con 2 voli settimanali (il mercoledì e il sabato) dal 2 dicembre al 13 gennaio. \r

\r

Tra le città spagnole più attraenti suggerite da Vueling per le festività natalizie, c’è Valencia. Punteggiata di architetture avveniristiche della Città delle Arti e delle Scienze, immersa nel verde dei Giardini del Turia, Valencia regala emozioni magiche agghindandosi per le feste. La città spagnola è raggiungibile grazie a Vueling da Roma Fiumicino, con fino a 11 voli settimanali.\r

\r

Altra meta spagnola in cui lo spirito natalizio è particolarmente sentito sono i Paesi Baschi: qui, Bilbao sorprende con il suo centro storico dove perdersi nelle famose “Siete Calles”. Per gli amanti delle tradizioni, il 23 dicembre spazio alla tipica parata di Olentzero y Mari Domingi, nella quale la figura folkloristica di un carbonaio accompagnato dalla compagna porta i doni e annuncia la nascita di Gesù. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile dall’aeroporto di Firenze e da Milano Malpensa con fino a 2 voli settimanali.\r

\r

Must assoluto delle feste natalizie sono poi sicuramente Londra - collegata da Roma Fiumicino, con fino a 14 voli settimanali e da Firenze con fino a 13 voli settimanali - e Parigi, raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 30 voli settimanali; da Milano Malpensa con fino a 13 voli settimanali, da Bologna con fino a 2, mentre da Firenze con fino a 14. \r

\r

Infine, Amsterdam da girare in battello o in bicicletta, in un itinerario alla scoperta delle migliori tradizioni festive, raggiungibile da Firenze con fino a 5 voli settimanali.\r

\r

","post_title":"Vueling: le tradizioni natalizie europee a portata di volo","post_date":"2023-12-14T09:45:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1702547114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molte le proposte di Autentico Hotels per chi viaggia da solo. Le ricerche per i \"solo travelers\" hanno infatti avuto un'impennata dalla fine della pandemia. Il brand risponde quindi alle esigenze di chi vuole godersi in assoluta libertà una vacanza: living like a local è un motto diventato ormai mainstream nel mondo del viaggio, dimostrando quanto viaggiare da soli venga percepito come un’occasione di conoscere realtà nuove, fare esperienze inedite e misurarsi in contesti inaspettati.\r

\r

Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è la location ideale per i viaggiatori che desiderano trascorrere un’esperienza autentica accompagnati solo da sé stessi, a contatto con la natura e all’insegna del benessere. I solo travellers si immergeranno in un ambiente rigenerante per riconnettersi alla propria anima coccolandosi con i nuovi trattamenti della pa e sfidando sè stessi lungo sentieri trekking ed ebike.\r

\r

Anche il Falconiere propone esperienze dedicate a tutto questo senza nessun supplemento per la camera singola: Yoga, personal trainer & vino, una mixology experience tutta da scoprire e gustare. Circondata da un giardino fiorito, si trova la spa Gallia Palace. Celebrando i benefici rivitalizzanti di erbe, minerali e oli, insieme a linee di prodotti e offerte all'avanguardia, offre una vasta gamma di trattamenti per calmare lo spirito, ringiovanire il corpo e arricchire la mente. A disposizione un pacchetto di tre notti, con ingresso alla spa, un massaggio personalizzato e utilizzo della spa suite.\r

\r

Spazi incontaminati e benessere personale pure nella cornice delle Dolomiti, tra giornate alla scoperta dei percorsi naturali nei dintorni di Cortina d’Ampezzo e percorsi benessere del Faloria Mountain Spa Resort con trattamenti personalizzati e rituali, prima di concludere le giornate coccolati dallo chef ammirando lo storico trampolino delle Olimpiadi del 1956.\r

\r

Viaggiare da soli è concedersi il lusso di dedicarsi del tempo: tempo per scoprire nuove destinazioni, esplorare la città seguendo ispirazioni e percorsi non comuni, tempo per assaporare nuovi gusti e profumi, tempo da dedicare a noi stessi per ritrovare calma e il benessere interiore. A Château Monfort, urban resort nel cuore di Milano, tutto ciò è possibile.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, le proposte per i \"solo travelers\" tra libertà e scenari perfetti","post_date":"2023-12-14T09:41:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702546893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio d'identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L'operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l'offerta del complesso.\r

\r

Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l'apertura di campi da tennis e da padel, nonché l'introduzione di altre attività sportive e l'ampliamento dell'offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni.\r

\r

Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia.\r

\r

“Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica - sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l'avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management.","post_title":"Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare","post_date":"2023-12-13T13:26:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1702474008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457981","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si comincia dai mercatini natalizi, must irrinunciabile del periodo invernale, per arrivare all'estate nel segno dello sport con i Campionati europei di calcio. Nel mezzo, molteplici opportunità di scoperta del Baden-Wurttemberg che ruota attorno al proprio capoluogo, Stoccarda.\r

\r

Durante le settimane dell'Avvento la regione di Stoccarda si immerge in una speciale atmosfera natalizia, con quasi 300 mercatini che attraggono i visitatori per piacevoli passeggiate e momenti di divertimento. Le oltre 160 casette del mercatino di Natale barocco di Ludwigsburg soddisfano ogni desiderio natalizio.\r

\r

Le illuminazioni non sono meno speciali della disposizione delle casette che riflette in questa città natalizia in miniatura la simmetria e le linee rette delle strade di Ludwigsburg e dei giardini del suo famoso palazzo barocco. Al mercatino medievale e natalizio di Esslingen, i mercanti in costumi storici vendono le loro merci proprio come si faceva centinaia di anni fa. Tintori, feltrai, fabbri e soffiatori di vetro dimostreranno le loro abilità artigiane mentre trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e menestrelli si divertono tra le oltre 180 bancarelle.\r

\r

Stoccarda sarà l'anno prossimo una delle dieci città che ospiteranno i Campionati Europei di Calcio: all'insegna del motto \"tutta la città è uno stadio\" i tifosi vivranno quattro settimane speciali: non ci saranno infatti solo le cinque partite live disputate nella Stuttgart Arena, ma tutte le competizioni Uefa Euro 2024™ saranno trasmesse live dalla Schlossplatz nel cuore della città, in format Public Viewing. \r

\r

\r

\r

Con il Museo Mercedes-Benz e il Museo Porsche Stoccarda può vantare, come unica città al mondo, ben due musei dell'automobile. Il primo racconta la storia dell'automobile e quella del marchio Mercedes-Benz, mentre nel secondo i visitatori ripercorrono la storia del prodotto che esce dalle fucine dell'auto sportiva di Stoccarda.\r

\r

\r

\r

Centro culturale, metropoli vivace dove le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, Stoccarda non delude neppure gli appasionati gourmand: sono otto i ristoranti stellati presenti in città (per un totale di 21 nell'intera regione). Ma le specialità della cucina sveva si gustano al meglio anche nelle numerose enoteche e taverne, dove abbinare i vini caratteristici della regione.\r

\r

E a proposito di vini, grazie alla posizione unica di Stoccarda, i vigneti si trovano anche nel centro della città: la viticoltura ha una lunga tradizione qui, ma è comunque aperta alle nuove tendenze. I giovani viticoltori della regione, alcuni di loro della seconda o terza generazione, hanno portato una ventata di aria fresca nel panorama vitivinicolo.\r

\r

[gallery ids=\"457989,457990,457991\"]","post_title":"Stoccarda sotto i riflettori: dai mercatini di Natale agli Europei di Calcio 2024","post_date":"2023-12-13T12:16:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1702469806000]}]}}