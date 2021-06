Genova, un’estate tra mare, verde, natura attiva ed eventi

Genova è il mare, tutto l’anno e in tutte le sue anime. D’estate il mare si vive direttamente, fra le calette rocciose della costa di Levante, nelle spiagge di quella di Ponente, godendosi il panorama incantato di Boccadasse e delle sue casette colorate, o i tramonti sulla scogliera della passeggiata Anita Garibaldi di Nervi, gustando un aperitivo o un buon gelato. Il mare offre poi tante possibilità di fare sport, soprattutto ma non solo nella buona stagione: vela, cayak, surf, windsurf, immersioni e snorkelling. Il Porto Antico invece è come una antica “agorà”, una piazza da vivere ed esplorare. L’archistar Renzo Piano, genovese doc, ha curato il rinnovamento dell’area

Nervi si trova nella parte più a est della città. Si trova qui la più elegante area verde di Genova: i parchi di Nervi si estendono fra la via Aurelia e il mare, e ospitano specie botaniche rare, oltre a un importante roseto. Inoltre, in meno di un chilometro quadrato si trovano tre piccoli ma raffinati Musei, dedicati alle importanti collezioni d’arte moderna e contemporanea di Genova.

Il quartiere di Pegli, a ovest del centro città, ha un’elegante passeggiata a mare; vicino alla passeggiata, il parco romantico di Villa Durazzo Pallavicini è uno dei più importanti giardini storici d’Europa, considerato oggi una delle espressioni più alte del giardino romantico ottocentesco. Per gli appassionati di trekking poi l’offerta è ricchissima, in questa città stretta fra il mare e le montagne: un breve tragitto in autobus dal centro, o con il trenino di Casella vi porterà alla quota giusta per scoprire il Parco Urbano delle mura e il sistema dei Forti.

La città offre una molteplicità di scorci e panorami differenti da scoprire a piedi, a partire dal centro storico, ricco di botteghe storiche e monumenti. Ci sono quattro percorsi turistici pedonali “colorati”, segnalati da cartelli e pavimentazione dedicati, completi di QR Code, per muoversi in autonomia fra i caruggi. Seguendo il colore rosso si possono scoprire “I Palazzi dei Rolli”, 40 residenze delle antiche famiglie nobili genovesi, scegliendo il verde ci si trova “Nel cuore della Superba”, lungo un itinerario tra vicoli e carruggi, mentre l’arancione è il colore de “La città medioevale”, e il blu quello de “La via dei Cavalieri”, personaggi tra storia e leggenda.

Genova offre una straordinaria scelta di musei e poli culturali, tutti aperti e attivi anche in estate. Per scoprirli tutti, un’idea può essere la Genova Museum Card, e per scegliere l’offerta più vicina ai propri interessi ci si può orientare col rinnovato e ricchissimo

Molte mostre per tutti i gusti aperte in città durante l’estate:

Make it new! Tomas Rajlich e l’astrattismo. A Villa Croce, per gli amanti dell’arte contemporanea

Il Re Denaro: le monete raccontano Genova. Per un viaggio nella storia della città attraverso le sue monete, a Palazzo della Meridiana e Palazzo Bianco

A Palazzo Ducale: Michelangelo, divino artista: un viaggio nella vita del genio del Rinascimento

L’Italia di Magnum: il nostro paese mostrato dagli scatti della più importante agenzia fotografica del mondo.

Raimondo Sirotti – La retrospettiva: i colori della Liguria nell’opera dell’artista genovese

Milo Manara. Un viaggio nel desiderio Al Porto Antico, scoprire i capolavori di uno dei più importanti illustratori del mondo

100Luzzati 3 giugno 1921 – 3 giugno 2021. In occasione del centenario della nascita del grande artista, scenografo e illustratore, Genova si veste dei colori delle sue opere. Oltre agli spettacoli che ripercorrono la sua attività teatrale, un’installazione luminosa in Via Garibaldi e un nuovo spazio espositivo a Palazzo Ducale celebrano i personaggi e il mondo fantastico di Emanuele Luzzati

Pintada by Urban Attack

Un evento di Street-Art che torna a riempire di colori e della forza delle immagini gli spazi della val Polcevera, con gli artisti Dourone, Okuda San Miguel, L7matrix e Francisco Bosoletti. Il progetto è organizzato e patrocinato dal Comune di Genova e da “I Club Rotary Genovesi”.

Nervi Music Ballet Festival

La musica, il balletto, il teatro ritornano a fiorire al Nervi Music Ballet Festival 2021, in scena nella spettacolare cornice dei Parchi di Nervi da martedì 29 giugno a lunedì 2 agosto 2021.