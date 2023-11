Genova, dall’8 dicembre al 7 gennaio la “Rolli Experience-Ospiti a Palazzo” I Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono uno dei più splendidi tesori di Genova. Il Comune di Genova, in collaborazione con alcuni tour operators, ha ideato Rolli Experience, un percorso esperienziale che prevede l’accesso esclusivo a splendide dimore nobiliari, magnifici palazzi di rappresentanza che nella seconda metà del Cinquecento diedero vita a un sistema di ospitalità pubblica del tutto peculiare. Per chi vuol vivere il sogno di trascorrere un soggiorno come un ospite dell’antica Repubblica, Genova propone anche per questo inverno un programma ricchissimo, con tanti appuntamenti esclusivi fra arte, bellezza, storia e sapori. Gli ospiti pernotteranno negli spazi incantati dei Palazzi dei Rolli; un itinerario guidato condotto da guide turistiche professionali farà scoprire la storia e i tesori d’arte dei palazzi, che ospiteranno anche diversi momenti conviviali, fra cene di gala rinascimentali (compresa la cena di Gala di Capodanno con intrattenimento dedicato) e aperitivi, in compagnia del meglio del circuito Liguria Gourmet e delle Botteghe Storiche. Rolli Experience sarà disponibile in questi weekend: 8 – 10 dicembre 2023; 15 – 17 dicembre 2023; 30 dicembre 2023 – 1 gennaio 2024; 5 – 7 gennaio 2024 Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456673 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono uno dei più splendidi tesori di Genova. Il Comune di Genova, in collaborazione con alcuni tour operators, ha ideato Rolli Experience, un percorso esperienziale che prevede l’accesso esclusivo a splendide dimore nobiliari, magnifici palazzi di rappresentanza che nella seconda metà del Cinquecento diedero vita a un sistema di ospitalità pubblica del tutto peculiare. Per chi vuol vivere il sogno di trascorrere un soggiorno come un ospite dell’antica Repubblica, Genova propone anche per questo inverno un programma ricchissimo, con tanti appuntamenti esclusivi fra arte, bellezza, storia e sapori. Gli ospiti pernotteranno negli spazi incantati dei Palazzi dei Rolli; un itinerario guidato condotto da guide turistiche professionali farà scoprire la storia e i tesori d’arte dei palazzi, che ospiteranno anche diversi momenti conviviali, fra cene di gala rinascimentali (compresa la cena di Gala di Capodanno con intrattenimento dedicato) e aperitivi, in compagnia del meglio del circuito Liguria Gourmet e delle Botteghe Storiche. Rolli Experience sarà disponibile in questi weekend: 8 - 10 dicembre 2023; 15 - 17 dicembre 2023; 30 dicembre 2023 - 1 gennaio 2024; 5 - 7 gennaio 2024 [post_title] => Genova, dall'8 dicembre al 7 gennaio la "Rolli Experience-Ospiti a Palazzo" [post_date] => 2023-11-23T11:18:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700738288000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418322" align="alignleft" width="200"] Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi. Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione "compra ora, paga dopo" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: "Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa." L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri. [caption id="attachment_456683" align="alignleft" width="225"] Giulia Brenzan[/caption] "Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone". La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni. [post_title] => Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare [post_date] => 2023-11-23T11:17:44+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700738264000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Probabilmente fa parte del mestiere di ministro quello di andare a tutte le fiere che riguardano il proprio settore. Non discuto. Ma che ad ogni fiera prima Garavaglia ora Santanchè dicano che quel determinato settore è decisivo per il turismo, ecco questa cosa non mi va giù. Torniamo a noi. Il ministro Santanchè ha aperto Bto con una bella relazione sull'intelligenza artificiale. Leggiamo qualche frase: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori. Offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”. Direttiva A parte il linguaggio troppo versato al marketing e non agli scenari della politica (in effetti la nostra sembra più un direttore commerciale che un ministro), il contenuto è, primo di una banalità impressionante, e secondo riprende quella linea di cui parlavamo prima: la tecnologia sarà determinante per il turismo futuro. Il che è possibile, ma se questa cosa si ripete per i camper, per il cicloturismo, per il glamping, per il trekking, per il pet friendly, per gli affitti brevi, per tutto, allora la cosa non è più credibile. Il ministro invece di fare queste presenze senza costrutto, pensi a come migliorare la Direttiva europea che sta prendendo una forma molto preoccupante per le agenzie di viaggio e i tour operator. E' compito suo e del suo ufficio. E la Direttiva si sta discutendo in questi giorni. Meglio che vada a Bruxelles e Strasburgo per vedere cosa succede. [post_title] => Santanchè: "L'IA cambierà il turismo". Pensi invece alla Direttiva Ue [post_date] => 2023-11-23T10:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700735827000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adr semplifica ulteriormente l’esperienza del passeggero in aeroporto rendendola più veloce e sicura: presso lo scalo di Ciampino i varchi elettronici sono ora disponibili non solo per i cittadini muniti di passaporto, ma anche per i viaggiatori italiani in possesso di carta di identità elettronica (valida per l’espatrio ed emessa dopo il 7 febbraio 2018). Questa possibilità, valida per passeggeri in possesso della cittadinanza italiana e maggiori di 14 anni, sarà estesa tra pochi giorni all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, portando così gli aeroporti della Capitale ad essere i primi in Italia ad introdurre questa innovazione che recepisce le disposizioni del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha recentemente autorizzato l’utilizzo dei varchi elettronici anche ai possessori di Cie per le seguenti destinazioni: Albania; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Georgia; Irlanda; Kosovo; Macedonia del Nord; Moldavia; Montenegro; Romania; Serbia; Turchia; Egitto (solo viaggi organizzati per motivi di turismo); Tunisia (solo viaggi organizzati per motivi di turismo). Per quanto riguarda i Paesi non elencati, nulla cambia e resta quindi necessario, per il passaggio alla Frontiera attraverso i varchi elettronici, il passaporto elettronico rilasciato dalla questura. Ogni anno negli scali di Aeroporti di Roma oltre il 50% dei passeggeri di tutte le nazionalità utilizza gli e-gates per il controllo passaporti con notevole riduzione di tempi per il controllo, numero che porta i due scali di Fiumicino e Ciampino ai vertici degli aeroporti europei per utilizzo e funzionalità degli e-gates. [post_title] => Adr: a Ciampino e-gates disponibili per i viaggiatori italiani con carta d'identità elettronica [post_date] => 2023-11-23T09:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700732662000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia France potenzia i collegamenti tra Parigi e Lione e, da dicembre, inoltre, aggiunge anche dei collegamenti per Chambery, nel cuore della Savoia, una delle mete turistiche invernali predilette dai francesi. Dal 10 dicembre, tra Parigi e Lione i viaggi del Frecciarossa saliranno da tre a cinque al giorno: il primo treno partirà alle 7:30 da Parigi Gare de Lyon e l'ultimo alle 19:56. Saranno servite le due stazioni ferroviarie di Lione, Lyon Part Dieu e Lyon Perrache. Inoltre, il sabato e la domenica, per tutta la stagione invernale la società della capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che opera in Francia per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha lanciato un collegamento giornaliero da Lione a Chambery. L’impegno in Francia di Trenitalia prosegue quindi, nonostante l’interruzione del servizio in Fracciarossa da Milano a Parigi, a causa della frana che il 27 agosto scorso si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, causando l’interruzione della linea ferroviaria. [post_title] => Trenitalia France: salgono da tre a cinque al giorno i collegamenti tra Parigi e Lione [post_date] => 2023-11-22T09:54:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700646862000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A ciascuno il suo Natale: così Zurigo accoglie i visitatori nel segno delle feste, già dal penultimo giovedì di novembre, con proposte in grado di soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori, che vogliono godersi un Natale “su misura”. In una città illuminata da 12.000 cristalli led bianchi, blu e rossi - le luminarie “Lucy” - gli amanti dei mercatini di Natale possono scegliere tra sei alternative, compreso il più recente nel nuovo quartiere di Europaalle. Per i romantici e le famiglie si comincia da Babbo Natale in persona che trasporta per le strade di Zurigo i bambini a bordo del “Märlitram” rosso mentre giovanissimi cantanti riempiono di note armoniche le vie del centro con i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Piste da pattinaggio su ghiaccio, corse in slittino, cioccolata calda, biscotti artigianali e molto altro ancora addolciscono ancor di più la stagione preferita dai più piccoli. Per i modaioli e gli amanti dello shopping, siamo nella metropoli delle boutique, dove appassionati di moda e fashionistas trovano un concentrato di tutto ciò che si possa desiderare. Nella lussuosa Bahnhofstrasse, si susseguono sia i negozi con i brand più famosi del mondo sia i grandi magazzini Jelmoli e Globus. Nel centro storico graziose boutique propongono pezzi unici, mentre il quartiere di Zürich-West, il triangolo nei pressi del Kanzleiareal (Tribeka) e il quartiere di Europaalle ospitano soprattutto prodotti di design zurighese e artigianato locale. I più golosi troveranno soddisfazione nella metropoli gastronomica più ricca della Svizzera e tra le più rinomate del centro Europa. Buongustai e foodies possono mixare un giro in città durante l’Avvento ad un tour gastronomico di Zurigo. Che si tratti di un ristorante blasonato, di un food truck internazionale o di uno spontaneo punto di ristoro pop-up, a Zurigo c’è sempre tempo per una buona pausa ristoratrice potendo variare tra l’assaggio di prodotti tipici locali e svizzeri alle proposte internazionali più ricercate. Nel periodo dell’Avvento l’offerta turistica di Zurigo e molto traversale e può soddisfare i gusti di tanti, il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi. I visitatori possono approfittare anche di pacchetti speciali per raggiungere la città in treno: acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 20 novembre al 20 dicembre da Milano a Zurigo e tante altre località. [post_title] => Zurigo si veste a festa e propone un Natale su misura per ogni tipologia di turista [post_date] => 2023-11-21T11:25:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700565926000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata un'estate decisamente positiva quella di B&B Hotels che ha visto i propri hotel registrare tassi di occupazione medi superiori all'80%. "E questo anche grazie all'ampliamento del ventaglio dei mercati di provenienza dei nostri ospiti - spiega Liliana Comitini, ceo e presidente Italia, Slovenia e Ungheria della compagnia francese -. Sono cresciuti in particolare gli arrivi dagli Stati Uniti, ma anche da Germania e Francia. A livello di destinazioni, molto bene sono andate le città d'arte, Firenze, Roma e Milano, nonché mete leisure quali Cortina, Santa Margherita Ligure e Ischia. Il nostro posizionamento select service (a metà strada tra il full-service e il limited service, ndr) si sta insomma rivelando vincente, sia per il segmento business, sia per il target dei vacanzieri. Ottimo riscontro sta inoltre ricevendo il nostro approccio sostenibile e l'attenzione al territorio in cui sono inseriti i nostri hotel. A questo riguardo abbiamo tra l'altro recentemente lanciato la app e-concierge, che consente agli ospiti di conoscere tutte le attrazioni della location, gli eventi e ristoranti nei dintorni". In tale contesto, la compagnia conferma i propri piani di espansione in Italia, che prevedono di raggiungere quota 150 proprietà entro il 2030: "Un traguardo ambizioso, me ne rendo conto, ma abbiamo le carte in regola per raggiungerlo - aggiunge Liliana Comitini -. Con l’apertura a Quarto d’Altino della settimana scorsa, a cui seguiranno a breve Bari e Catania, e poi Prato, nonché un’altra struttura il cui contratto è in fase di finalizzazione nel Lazio, supereremo già i 70 indirizzi in portfolio entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Per il 2024 l’obiettivo minimo è poi di arrivare a 80, con due strutture già in fase di costruzione sull’isola di Tronchetto, a Venezia, e a Sassari. Ma contiamo di andare anche oltre". La strategia di sviluppo rimane ancorata ai contratti di affitto a lungo termine, possibilmente secondo lo schema 20 più cinque più cinque. Si tratta solitamente di accordi ibridi, dotati cioè di una componente variabile in aggiunta a quella fissa, dipendente dalle performance delle singole strutture. Non si parla più invece di acquisizioni dirette, mentre da poco è stata introdotta una formula franchising, che sta già dando i propri frutti: "Abbiamo recentemente registrato due affiliazioni in Lombardia, a Cassano d’Adda e a Ornago. Altre sono in fase di valutazione. Continua inoltre la nostra disponibilità a valutare caso per caso la possibilità di supportare le proprietà partner con investimenti Capex in ambito ff&e". Al centro delle politiche di espansione della compagnia c’è praticamente l’intera Penisola: "Ci interessano tutti i poli di attrazione: dalle città d’arte fino alle destinazioni corporate e leisure - conclude Liliana Comitini -. Non vogliamo entrare nel mercato dei resort ma studiamo ciascuna meta con grande attenzione, utilizzando sistemi di location intelligence che ci consentono di valutarne le potenzialità turistiche in base sia ai dati statistici del momento, sia alla presenza di aziende e fattori di appeal. Il tutto, preservando ovviamente il nostro approccio value for money e il posizionamento select service nei segmenti upper economy e midscale". [post_title] => Ottima estate per B&B Hotels che conferma i piani di espansione italiani [post_date] => 2023-11-21T10:37:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700563064000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi aspettative per le compagnie aeree a stelle e strisce in vista del giorno del Ringraziamento: l'attesa è per una domanda di viaggio da record, con la Transportation Security Administration che stima 30 milioni di passeggeri in transito nel periodo a cavallo tra il 17 e il 28 novembre, il numero più alto di sempre. E la domenica successiva al Thanksgiving dovrebbe essere il giorno più trafficato, con circa 2,9 milioni di passeggeri in volo. "Siamo pronti per i volumi previsti e stiamo lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e con i partner aeroportuali per assicurarci di essere pronti per questa intensa stagione di viaggi natalizi", ha dichiarato l'amministratore della Tsa, David Pekoske. La Federal Aviation Administration prevede che i voli per il giorno del Ringraziamento raggiungeranno il picco di 49.606 il mercoledì precedente la festività, rispetto al dato dello scorso anno di 48.192 (il giorno più trafficato del 2023 è stato finora il 29 giugno con quasi 53.000 voli). Delta Air Lines ha dichiarato che prevede di trasportare tra i 6,2 e i 6,4 milioni di passeggeri dal 17 al 28 novembre, rispetto ai 5,7 milioni dello scorso anno e ai 6,25 milioni del 2019. United Airlines stima di movimentare nello stesso periodo 5,9 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto allo scorso anno e il 5% in più sui numeri del 2019. American Airlines prevede di trasportare la cifra record di 7,8 milioni di passeggeri tra il 16 e il 28 novembre, in crescita rispetto ai 7 milioni del 2022 come pure in aumento di circa 200,000 unità rispetto all'analogo periodo del 2019. [post_title] => Stati Uniti: previsioni di traffico record per la settimana del Ringraziamento [post_date] => 2023-11-21T09:57:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700560628000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno i Caraibi, l'America Centrale e la Colombia i protagonisti delle crociere Explora I il prossimo febbraio. Per esplorare in lungo e in largo questa destinazione tra cultura, gastronomia, natura e storia sono disponibili le Destination Experience di Explora Journeys, che soddisfano le esigenze di tutti: dalle esperienze organizzate su misura a quelle ai limiti del possibile fino ai tour esclusivi per piccoli gruppi e altro ancora. Inoltre per un periodo di tempo limitato sarà anche possibile intraprendere più viaggi consecutivi per godere della vacanza più a lungo. I viaggi combinati prevedono: Da Bridgetown a Miami dal 9 al 16 febbraio 2024 alla scoperta delle perle dei Caraibi tra spiagge paradisiache: gli scenari da cartolina di Saint Lucia dominati dalle cime dei Pitons che si stagliano sulle acque turchesi dell’isola; a Guadalupa l’isola franco-creola a forma di farfalla, ad Antigua celebre per le spiagge dai riflessi rosati; e infine a Virgin Gorda, battezzata così da Cristoforo Colombo, il quale intravide nelle curve della foresta pluviale le forme sinuose di una fanciulla. Da Miami a Colon dal 16 al 24 febbraio 2024 alla scoperta delle città perdute e dei tesori Unesco delle coste colombiane, per un'immersione tra le montagne, la giungla e i tranquilli villaggi dei pescatori, immersi tra grandi piantagioni, nonché di Santa Marta, con le sue incantevoli spiagge, e di Cartagena con le sue stradine acciottolate, l'aroma di caffè e la sua imponente fortezza, per poi concludere il viaggio a Colon e ammirare il canale di Panama. [post_title] => Rotta verso Caraibi, Colombia e America Centrale per la Explora I a febbraio [post_date] => 2023-11-21T09:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700560526000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "genova dall8 dicembre al 7 gennaio la rolli experience ospiti palazzo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2806,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Palazzi dei Rolli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono uno dei più splendidi tesori di Genova.\r

\r

Il Comune di Genova, in collaborazione con alcuni tour operators, ha ideato Rolli Experience, un percorso esperienziale che prevede l’accesso esclusivo a splendide dimore nobiliari, magnifici palazzi di rappresentanza che nella seconda metà del Cinquecento diedero vita a un sistema di ospitalità pubblica del tutto peculiare.\r

\r

Per chi vuol vivere il sogno di trascorrere un soggiorno come un ospite dell’antica Repubblica, Genova propone anche per questo inverno un programma ricchissimo, con tanti appuntamenti esclusivi fra arte, bellezza, storia e sapori.\r

\r

Gli ospiti pernotteranno negli spazi incantati dei Palazzi dei Rolli; un itinerario guidato condotto da guide turistiche professionali farà scoprire la storia e i tesori d’arte dei palazzi, che ospiteranno anche diversi momenti conviviali, fra cene di gala rinascimentali (compresa la cena di Gala di Capodanno con intrattenimento dedicato) e aperitivi, in compagnia del meglio del circuito Liguria Gourmet e delle Botteghe Storiche.\r

\r

Rolli Experience sarà disponibile in questi weekend: 8 - 10 dicembre 2023; 15 - 17 dicembre 2023; 30 dicembre 2023 - 1 gennaio 2024; 5 - 7 gennaio 2024","post_title":"Genova, dall'8 dicembre al 7 gennaio la \"Rolli Experience-Ospiti a Palazzo\"","post_date":"2023-11-23T11:18:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700738288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418322\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

Scalapay e Noleggiare annunciano una collaborazione strategica che segna un importante cambiamento nel settore del noleggio auto. Con questa partnership, Noleggiare diventa il primo brand di car rental in Italia a integrare il modello di pagamento “compra ora, paga dopo” di Scalapay, offrendo così ai suoi clienti un'opzione di pagamento flessibile e al passo coi tempi.\r

Scalapay, startup innovativa nata nel 2019 a Milano, si è rapidamente affermata nel settore fintech grazie al suo modello di pagamento. La soluzione \"compra ora, paga dopo\" permette ai clienti di dilazionare le spese in tre rate mensili senza interessi, rivoluzionando il modo in cui le persone effettuano acquisti online e nei negozi fisici. Collaborando con marchi rinomati come Alpitour, Trenord, WeRoad e molti altri, Scalapay ha dimostrato la sua capacità di adattarsi a diversi settori, ora inclusi i servizi di noleggio auto.\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Questa partnership con Noleggiare rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa.\"\r

L'implementazione di processi digitali semplifica prenotazioni, check-in e restituzioni, rispondendo alle aspettative moderne dei consumatori. Questo impegno alla digitalizzazione è equilibrato dalla priorità della sicurezza. La fiducia tra Noleggiare e i clienti si basa su affidabilità e trasparenza, con un impegno costante per veicoli ben mantenuti e processi sicuri.\r

\r

[caption id=\"attachment_456683\" align=\"alignleft\" width=\"225\"] Giulia Brenzan[/caption]\r

\"Questa collaborazione con Scalapay è un'ulteriore dimostrazione del nostro impegno nel fornire ai clienti esperienze di noleggio auto innovative e convenienti - aggiunge Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - . Siamo entusiasti di introdurre nei nostri servizi il modello “compra ora, paga dopo”, offrendo ai nostri clienti la flessibilità di pagare in comode rate mensili senza interessi. Riteniamo che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone\".\r

La collaborazione con Scalapay posiziona Noleggiare come azienda innovativa che abbraccia la digitalizzazione senza compromettere sicurezza e affidabilità, assicurando un'esperienza di noleggio auto all'avanguardia. Dal canto suo Scalapay segna un altro importante passo avanti nella digitalizzazione del settore turistico italiano ed europeo. Con una crescita nel segmento viaggi pari a +250% (e picchi del +350% nell’hotellerie), la fintech dal cuore italiano si conferma un alleato prezioso per un mercato spesso incerto, ma ancora ricco di potenziale per le nuove generazioni.","post_title":"Siglata una partnership strategica fra Scalapay e Noleggiare","post_date":"2023-11-23T11:17:44+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700738264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Probabilmente fa parte del mestiere di ministro quello di andare a tutte le fiere che riguardano il proprio settore. Non discuto. Ma che ad ogni fiera prima Garavaglia ora Santanchè dicano che quel determinato settore è decisivo per il turismo, ecco questa cosa non mi va giù. \r

\r

Torniamo a noi. Il ministro Santanchè ha aperto Bto con una bella relazione sull'intelligenza artificiale. Leggiamo qualche frase: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il settore turistico, aprendo a nuove opportunità e sfide. Si tratta di uno strumento che consente alle aziende di raccogliere e analizzare grandi quantità di dati in tempo reale. Fornendo la possibilità di comprendere meglio i bisogni e le preferenze dei viaggiatori. Offrendo di conseguenza esperienze di viaggio personalizzate e altamente targettizzate”.\r

Direttiva\r

A parte il linguaggio troppo versato al marketing e non agli scenari della politica (in effetti la nostra sembra più un direttore commerciale che un ministro), il contenuto è, primo di una banalità impressionante, e secondo riprende quella linea di cui parlavamo prima: la tecnologia sarà determinante per il turismo futuro. Il che è possibile, ma se questa cosa si ripete per i camper, per il cicloturismo, per il glamping, per il trekking, per il pet friendly, per gli affitti brevi, per tutto, allora la cosa non è più credibile.\r

\r

Il ministro invece di fare queste presenze senza costrutto, pensi a come migliorare la Direttiva europea che sta prendendo una forma molto preoccupante per le agenzie di viaggio e i tour operator. E' compito suo e del suo ufficio. E la Direttiva si sta discutendo in questi giorni. Meglio che vada a Bruxelles e Strasburgo per vedere cosa succede.","post_title":"Santanchè: \"L'IA cambierà il turismo\". Pensi invece alla Direttiva Ue","post_date":"2023-11-23T10:37:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1700735827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adr semplifica ulteriormente l’esperienza del passeggero in aeroporto rendendola più veloce e sicura: presso lo scalo di Ciampino i varchi elettronici sono ora disponibili non solo per i cittadini muniti di passaporto, ma anche per i viaggiatori italiani in possesso di carta di identità elettronica (valida per l’espatrio ed emessa dopo il 7 febbraio 2018).\r

\r

Questa possibilità, valida per passeggeri in possesso della cittadinanza italiana e maggiori di 14 anni, sarà estesa tra pochi giorni all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, portando così gli aeroporti della Capitale ad essere i primi in Italia ad introdurre questa innovazione che recepisce le disposizioni del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha recentemente autorizzato l’utilizzo dei varchi elettronici anche ai possessori di Cie per le seguenti destinazioni: Albania; Bosnia Erzegovina; Bulgaria; Cipro; Georgia; Irlanda; Kosovo; Macedonia del Nord; Moldavia; Montenegro; Romania; Serbia; Turchia; Egitto (solo viaggi organizzati per motivi di turismo); Tunisia (solo viaggi organizzati per motivi di turismo).\r

\r

Per quanto riguarda i Paesi non elencati, nulla cambia e resta quindi necessario, per il passaggio alla Frontiera attraverso i varchi elettronici, il passaporto elettronico rilasciato dalla questura.\r

\r

Ogni anno negli scali di Aeroporti di Roma oltre il 50% dei passeggeri di tutte le nazionalità utilizza gli e-gates per il controllo passaporti con notevole riduzione di tempi per il controllo, numero che porta i due scali di Fiumicino e Ciampino ai vertici degli aeroporti europei per utilizzo e funzionalità degli e-gates.","post_title":"Adr: a Ciampino e-gates disponibili per i viaggiatori italiani con carta d'identità elettronica","post_date":"2023-11-23T09:44:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700732662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia France potenzia i collegamenti tra Parigi e Lione e, da dicembre, inoltre, aggiunge anche dei collegamenti per Chambery, nel cuore della Savoia, una delle mete turistiche invernali predilette dai francesi.\r

\r

Dal 10 dicembre, tra Parigi e Lione i viaggi del Frecciarossa saliranno da tre a cinque al giorno: il primo treno partirà alle 7:30 da Parigi Gare de Lyon e l'ultimo alle 19:56. Saranno servite le due stazioni ferroviarie di Lione, Lyon Part Dieu e Lyon Perrache.\r

\r

Inoltre, il sabato e la domenica, per tutta la stagione invernale la società della capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs che opera in Francia per venire incontro alle esigenze dei turisti, ha lanciato un collegamento giornaliero da Lione a Chambery.\r

\r

L’impegno in Francia di Trenitalia prosegue quindi, nonostante l’interruzione del servizio in Fracciarossa da Milano a Parigi, a causa della frana che il 27 agosto scorso si è abbattuta sui binari e sull’autostrada tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne, causando l’interruzione della linea ferroviaria.","post_title":"Trenitalia France: salgono da tre a cinque al giorno i collegamenti tra Parigi e Lione","post_date":"2023-11-22T09:54:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700646862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A ciascuno il suo Natale: così Zurigo accoglie i visitatori nel segno delle feste, già dal penultimo giovedì di novembre, con proposte in grado di soddisfare i gusti di tutti i viaggiatori, che vogliono godersi un Natale “su misura”. \r

In una città illuminata da 12.000 cristalli led bianchi, blu e rossi - le luminarie “Lucy” - gli amanti dei mercatini di Natale possono scegliere tra sei alternative, compreso il più recente nel nuovo quartiere di Europaalle. \r

Per i romantici e le famiglie si comincia da Babbo Natale in persona che trasporta per le strade di Zurigo i bambini a bordo del “Märlitram” rosso mentre giovanissimi cantanti riempiono di note armoniche le vie del centro con i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree. Piste da pattinaggio su ghiaccio, corse in slittino, cioccolata calda, biscotti artigianali e molto altro ancora addolciscono ancor di più la stagione preferita dai più piccoli.\r

Per i modaioli e gli amanti dello shopping, siamo nella metropoli delle boutique, dove appassionati di moda e fashionistas trovano un concentrato di tutto ciò che si possa desiderare. Nella lussuosa Bahnhofstrasse, si susseguono sia i negozi con i brand più famosi del mondo sia i grandi magazzini Jelmoli e Globus. Nel centro storico graziose boutique propongono pezzi unici, mentre il quartiere di Zürich-West, il triangolo nei pressi del Kanzleiareal (Tribeka) e il quartiere di Europaalle ospitano soprattutto prodotti di design zurighese e artigianato locale. \r

I più golosi troveranno soddisfazione nella metropoli gastronomica più ricca della Svizzera e tra le più rinomate del centro Europa. Buongustai e foodies possono mixare un giro in città durante l’Avvento ad un tour gastronomico di Zurigo. Che si tratti di un ristorante blasonato, di un food truck internazionale o di uno spontaneo punto di ristoro pop-up, a Zurigo c’è sempre tempo per una buona pausa ristoratrice potendo variare tra l’assaggio di prodotti tipici locali e svizzeri alle proposte internazionali più ricercate.\r

Nel periodo dell’Avvento l’offerta turistica di Zurigo e molto traversale e può soddisfare i gusti di tanti, il tutto in attesa dei momenti clou di Natale e Capodanno, con il più grande spettacolo di fuochi d’artificio della Svizzera organizzato direttamente sul lago dagli albergatori zurighesi.\r

I visitatori possono approfittare anche di pacchetti speciali per raggiungere la città in treno: acquistando la Promo 2x1 Mercatini si viaggia in due, pagando un solo biglietto di 1° o 2° classe, dal 20 novembre al 20 dicembre da Milano a Zurigo e tante altre località.","post_title":"Zurigo si veste a festa e propone un Natale su misura per ogni tipologia di turista","post_date":"2023-11-21T11:25:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700565926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata un'estate decisamente positiva quella di B&B Hotels che ha visto i propri hotel registrare tassi di occupazione medi superiori all'80%. \"E questo anche grazie all'ampliamento del ventaglio dei mercati di provenienza dei nostri ospiti - spiega Liliana Comitini, ceo e presidente Italia, Slovenia e Ungheria della compagnia francese -. Sono cresciuti in particolare gli arrivi dagli Stati Uniti, ma anche da Germania e Francia. A livello di destinazioni, molto bene sono andate le città d'arte, Firenze, Roma e Milano, nonché mete leisure quali Cortina, Santa Margherita Ligure e Ischia. Il nostro posizionamento select service (a metà strada tra il full-service e il limited service, ndr) si sta insomma rivelando vincente, sia per il segmento business, sia per il target dei vacanzieri. Ottimo riscontro sta inoltre ricevendo il nostro approccio sostenibile e l'attenzione al territorio in cui sono inseriti i nostri hotel. A questo riguardo abbiamo tra l'altro recentemente lanciato la app e-concierge, che consente agli ospiti di conoscere tutte le attrazioni della location, gli eventi e ristoranti nei dintorni\".\r

\r

In tale contesto, la compagnia conferma i propri piani di espansione in Italia, che prevedono di raggiungere quota 150 proprietà entro il 2030: \"Un traguardo ambizioso, me ne rendo conto, ma abbiamo le carte in regola per raggiungerlo - aggiunge Liliana Comitini -. Con l’apertura a Quarto d’Altino della settimana scorsa, a cui seguiranno a breve Bari e Catania, e poi Prato, nonché un’altra struttura il cui contratto è in fase di finalizzazione nel Lazio, supereremo già i 70 indirizzi in portfolio entro la fine dell’anno o al massimo all’inizio del prossimo. Per il 2024 l’obiettivo minimo è poi di arrivare a 80, con due strutture già in fase di costruzione sull’isola di Tronchetto, a Venezia, e a Sassari. Ma contiamo di andare anche oltre\".\r

\r

La strategia di sviluppo rimane ancorata ai contratti di affitto a lungo termine, possibilmente secondo lo schema 20 più cinque più cinque. Si tratta solitamente di accordi ibridi, dotati cioè di una componente variabile in aggiunta a quella fissa, dipendente dalle performance delle singole strutture. Non si parla più invece di acquisizioni dirette, mentre da poco è stata introdotta una formula franchising, che sta già dando i propri frutti: \"Abbiamo recentemente registrato due affiliazioni in Lombardia, a Cassano d’Adda e a Ornago. Altre sono in fase di valutazione. Continua inoltre la nostra disponibilità a valutare caso per caso la possibilità di supportare le proprietà partner con investimenti Capex in ambito ff&e\".\r

\r

Al centro delle politiche di espansione della compagnia c’è praticamente l’intera Penisola: \"Ci interessano tutti i poli di attrazione: dalle città d’arte fino alle destinazioni corporate e leisure - conclude Liliana Comitini -. Non vogliamo entrare nel mercato dei resort ma studiamo ciascuna meta con grande attenzione, utilizzando sistemi di location intelligence che ci consentono di valutarne le potenzialità turistiche in base sia ai dati statistici del momento, sia alla presenza di aziende e fattori di appeal. Il tutto, preservando ovviamente il nostro approccio value for money e il posizionamento select service nei segmenti upper economy e midscale\".\r

\r

","post_title":"Ottima estate per B&B Hotels che conferma i piani di espansione italiani","post_date":"2023-11-21T10:37:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700563064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi aspettative per le compagnie aeree a stelle e strisce in vista del giorno del Ringraziamento: l'attesa è per una domanda di viaggio da record, con la Transportation Security Administration che stima 30 milioni di passeggeri in transito nel periodo a cavallo tra il 17 e il 28 novembre, il numero più alto di sempre.\r

\r

E la domenica successiva al Thanksgiving dovrebbe essere il giorno più trafficato, con circa 2,9 milioni di passeggeri in volo.\r

\r

\"Siamo pronti per i volumi previsti e stiamo lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e con i partner aeroportuali per assicurarci di essere pronti per questa intensa stagione di viaggi natalizi\", ha dichiarato l'amministratore della Tsa, David Pekoske.\r

\r

La Federal Aviation Administration prevede che i voli per il giorno del Ringraziamento raggiungeranno il picco di 49.606 il mercoledì precedente la festività, rispetto al dato dello scorso anno di 48.192 (il giorno più trafficato del 2023 è stato finora il 29 giugno con quasi 53.000 voli).\r

\r

Delta Air Lines ha dichiarato che prevede di trasportare tra i 6,2 e i 6,4 milioni di passeggeri dal 17 al 28 novembre, rispetto ai 5,7 milioni dello scorso anno e ai 6,25 milioni del 2019.\r

\r

United Airlines stima di movimentare nello stesso periodo 5,9 milioni di passeggeri, il 13% in più rispetto allo scorso anno e il 5% in più sui numeri del 2019. American Airlines prevede di trasportare la cifra record di 7,8 milioni di passeggeri tra il 16 e il 28 novembre, in crescita rispetto ai 7 milioni del 2022 come pure in aumento di circa 200,000 unità rispetto all'analogo periodo del 2019.","post_title":"Stati Uniti: previsioni di traffico record per la settimana del Ringraziamento","post_date":"2023-11-21T09:57:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700560628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno i Caraibi, l'America Centrale e la Colombia i protagonisti delle crociere Explora I il prossimo febbraio. Per esplorare in lungo e in largo questa destinazione tra cultura, gastronomia, natura e storia sono disponibili le Destination Experience di Explora Journeys, che soddisfano le esigenze di tutti: dalle esperienze organizzate su misura a quelle ai limiti del possibile fino ai tour esclusivi per piccoli gruppi e altro ancora. Inoltre per un periodo di tempo limitato sarà anche possibile intraprendere più viaggi consecutivi per godere della vacanza più a lungo. I viaggi combinati prevedono:\r

\r

Da Bridgetown a Miami dal 9 al 16 febbraio 2024 alla scoperta delle perle dei Caraibi tra spiagge paradisiache: gli scenari da cartolina di Saint Lucia dominati dalle cime dei Pitons che si stagliano sulle acque turchesi dell’isola; a Guadalupa l’isola franco-creola a forma di farfalla, ad Antigua celebre per le spiagge dai riflessi rosati; e infine a Virgin Gorda, battezzata così da Cristoforo Colombo, il quale intravide nelle curve della foresta pluviale le forme sinuose di una fanciulla.\r

\r

Da Miami a Colon dal 16 al 24 febbraio 2024 alla scoperta delle città perdute e dei tesori Unesco delle coste colombiane, per un'immersione tra le montagne, la giungla e i tranquilli villaggi dei pescatori, immersi tra grandi piantagioni, nonché di Santa Marta, con le sue incantevoli spiagge, e di Cartagena con le sue stradine acciottolate, l'aroma di caffè e la sua imponente fortezza, per poi concludere il viaggio a Colon e ammirare il canale di Panama.","post_title":"Rotta verso Caraibi, Colombia e America Centrale per la Explora I a febbraio","post_date":"2023-11-21T09:55:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700560526000]}]}}