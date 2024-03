Elba Trail, il 13 aprile la XIV edizione della gara tra i percorsi panoramici dell’Isola Sullo sfondo naturalistico dell’Isola d’Elba, il prossimo 13 aprile si terrà la gara agonistica dell’Elba Trail, giunta alla XIV edizione, che propone due distanze, quella più breve da 25km e quella classica da 60km. Questi due percorsi permetteranno agli atleti non solo di sfidare se stessi e i propri limiti di resistenza, ma anche di esplorare alcune zone elbane ad alto tasso di emozioni, in particolare l’entroterra e la costa dell’estremità ovest dell’isola: la 25 km parte infatti da Marciana Alta, che con i suoi 375 m di altitudine è il paese più alto dell’Elba, scendendo poi verso Colle d’Orano e toccando i paesi di Chiessi, Patresi e Sant’Andrea lungo l’incantevole Costa del Sole, uno dei tratti di costa più suggestivi, per chiudere infine a Marciana Marina; la 60 km, invece, parte proprio da quest’ultimo paese, Marciana Marina, per raggiungere subito il Monte Capanne (la vetta più alta dell’Elba con i suoi 1019 metri), passare da Marciana Alta e dal Monte Giove, scendere a Pomonte e ricollegarsi infine con il percorso della 25 km da Colle d’Orano. Per questa edizione, sono previsti 300 iscritti, atleti agonisti da tutto il mondo, in netto aumento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione del sempre crescente riconoscimento internazionale della gara e della validità (e bellezza) dei percorsi elbani. Oltre ai trofei per i vincitori e le medaglie assegnate a tutti i partecipanti, è previsto anche un premio speciale, il Gran Premio della Montagna, per il primo uomo e la prima donna che raggiungono la vetta del Monte Capanne, un riconoscimento in memoria del fondatore dell’Elba Trail, Massimo Russo. Inoltre, grazie al gemellaggio con l’Ultra Trail del Mugello, è previsto un premio speciale per chi parteciperà a entrambe le gare. «Siamo felici di poter ospitare ancora una volta una gara di altissimo livello come l’Elba Trail, che attira sull’isola e la fa scoprire ad atleti agonisti internazionali” – commenta Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba – Competizioni come questa permettono di vivere esperienze adrenaliniche in un contesto fortemente votato all’outdoor, grazie all’ampia varietà di proposte sportive e, soprattutto, grazie al clima favorevole che permette di allenarsi e competere all’Elba per gran parte dell’anno». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sullo sfondo naturalistico dell'Isola d'Elba, il prossimo 13 aprile si terrà la gara agonistica dell’Elba Trail, giunta alla XIV edizione, che propone due distanze, quella più breve da 25km e quella classica da 60km. Questi due percorsi permetteranno agli atleti non solo di sfidare se stessi e i propri limiti di resistenza, ma anche di esplorare alcune zone elbane ad alto tasso di emozioni, in particolare l’entroterra e la costa dell’estremità ovest dell’isola: la 25 km parte infatti da Marciana Alta, che con i suoi 375 m di altitudine è il paese più alto dell'Elba, scendendo poi verso Colle d’Orano e toccando i paesi di Chiessi, Patresi e Sant’Andrea lungo l’incantevole Costa del Sole, uno dei tratti di costa più suggestivi, per chiudere infine a Marciana Marina; la 60 km, invece, parte proprio da quest’ultimo paese, Marciana Marina, per raggiungere subito il Monte Capanne (la vetta più alta dell’Elba con i suoi 1019 metri), passare da Marciana Alta e dal Monte Giove, scendere a Pomonte e ricollegarsi infine con il percorso della 25 km da Colle d’Orano. Per questa edizione, sono previsti 300 iscritti, atleti agonisti da tutto il mondo, in netto aumento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione del sempre crescente riconoscimento internazionale della gara e della validità (e bellezza) dei percorsi elbani. Oltre ai trofei per i vincitori e le medaglie assegnate a tutti i partecipanti, è previsto anche un premio speciale, il Gran Premio della Montagna, per il primo uomo e la prima donna che raggiungono la vetta del Monte Capanne, un riconoscimento in memoria del fondatore dell’Elba Trail, Massimo Russo. Inoltre, grazie al gemellaggio con l’Ultra Trail del Mugello, è previsto un premio speciale per chi parteciperà a entrambe le gare. «Siamo felici di poter ospitare ancora una volta una gara di altissimo livello come l’Elba Trail, che attira sull’isola e la fa scoprire ad atleti agonisti internazionali” – commenta Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba – Competizioni come questa permettono di vivere esperienze adrenaliniche in un contesto fortemente votato all’outdoor, grazie all’ampia varietà di proposte sportive e, soprattutto, grazie al clima favorevole che permette di allenarsi e competere all’Elba per gran parte dell’anno». [post_title] => Elba Trail, il 13 aprile la XIV edizione della gara tra i percorsi panoramici dell'Isola [post_date] => 2024-03-18T12:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710763369000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il cruise-operator Gioco Viaggi accompagna alla scoperta della Sun Princess, la prima nave della classe Sphere di Princess Cruises, che sta vivendo le proprie crociere inaugurali nel Mediterraneo per tutto il 2024, prima di spostarsi ai Caraibi per la stagione invernale e tornare nel Mediterraneo nel 2025. Con le sue 177.882 tonnellate e gli spazi per 4.300 passeggeri è una Love Boat sorprendente. «La Sun Princess è stata accolta in modo molto positivo dai nostri ospiti di ogni nazionalità. - afferma Eithne Williamson, vp Princess Cruises Uk and Europe - La nave è nuova negli spazi, nell’evoluzione ingegneristica e nella crescita delle esperienze offerte al viaggiatore. Eppure, più che di rivoluzione dobbiamo parlare di evoluzione: sappiamo che i nostri ospiti amano infatti le novità ma anche le tradizioni: gli elementi che caratterizzano le 16 navi della nostra flotta, che diventeranno 17 l’anno prossimo con il varo della gemella della Sun: la Star Princess". La compagnia raggiunge oggi 330 destinazioni complessive. "Per migliorare il servizio utilizziamo la tecnologia, in particolare il Medallion: un medaglione con un microchip che viene consegnato a ciascun passeggero all’imbarco e connette l’ospite con la nave, facilitando ogni operazione a bordo: dai pagamenti agli acquisti, dall'accesso ai ristoranti alla partecipazione alle escursioni. Consente di ordinare da mangiare e da bere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a bordo, nella certezza che arriverà un cameriere con l’ordinazione. Apre anche la porta della cabina al solo avvicinarsi". A bordo della Sun, tra le novità ingegneristiche ci sono il Dome, la struttura coperta da una cupola di vetro nella parte più alta della nave, che si ispira alle terrazze di Santorini. E poi la Princess Arena: il teatro sul mare che ospita grandi artisti e produzioni, come quelle acrobatiche del Cirque Éloize. E, soprattutto, c’è il design caratterizzante della sfera centrale, realizzata con vetri geodetici che creano al suo interno una biosfera di luce, capace di ampliare gli spazi della Piazza, preservando però la scelta di Princess di offrire al passeggero tanti spazi raccolti, con una forte identità. La Piazza è il cuore della nave, dove l’esperienza si diversifica nelle attività di intrattenimento giornaliere e nelle proposte serali e notturne e da cui ci si muove per accedere a 30 locali e ristoranti. Numerose le attività da vivere sulla Sun: dalla piscina i più avventurosi potranno salire al Park 19, sui ponti 19 , 20 e 21, i più alti della nave, e lanciarsi nell’aria con il Sea Breeze: il primo rollglider su una nave da crociera. È disponibile anche un’ampia palestra attrezzata e ci si può prendere cura di se stessi entrando nella Lotus Spa o facendo shopping tra i tanti negozi di brand prestigiosi che si trovano a bordo. Per sfidare la sorte è disponibile un vasto casinò che apre durante la navigazione. Tra le altre novità della Sun c’è poi la collaborazione con lo Spellbound by magic Castle: Il noto club di Hollywood si rivela dietro una porta nascosta e accompagna gli ospiti in un’esperienza di ispirazione vittoriana dove è protagonista la magia: il fantasma di Isabella suona il pianoforte, l’arredamento in legno antico è illuminato da immagini, tra le quali spiccano i ritratti fotografici del grande Houdini e anche oggetti come le catene e la giacca che il mago utilizzava nei suoi esperimenti di escapologia. In gruppi di 30 persone si possono seguire le performance di illusionisti coinvolgenti, che hanno avviato la loro carriera allo Spellbound di Hollywood. Le proposte della Sun scendono poi a terra, garantendo ai viaggiatori dei tour diversificati e inediti, accompagnati da guide preparate: avventure nella natura, percorsi culturali ma anche scoperte inedite, come il tour sulle Orme del Padrino proposto agli amanti del cinema cult che faranno tappa a Messina. [gallery ids="463689,463686,463688,463692,463691,463693"] [post_title] => A bordo della Sun: la nuova ammiraglia della flotta Princess Cruises [post_date] => 2024-03-18T11:26:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710761180000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una relazione sempre più stretta quella tra Malta Tourism Authority e gli agenti di viaggio: l'ente ha infatti realizzato e portato a termine ben tre fam trip consecutivi a cui hanno partecipato un totale di 19 agenti provenienti da tutta Italia. I viaggi sono stati effettuati in collaborazione con Air Malta, la compagnia di bandiera che cesserà le operazioni il 30 marzo, quando al suo posto entrerà in servizio KM Malta Airlines, che sarà operativo sulle rotte chiave di Catania, Milano Linate e Roma Fiumicino. «Il programma di fam trip appena concluso è un tassello rappresentativo dei progetti che Mta ha studiato per il trade per il 2024 - afferma Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Il nostro supporto agli agenti ed agli operatori punta a coinvolgerli direttamente nel racconto e nella commercializzazione della destinazione, cercando di far conoscere la reale offerta dell’arcipelago, fatta di standard qualitativi alti in termini di servizi e prodotto. Lo storico rapporto che lega l’ente al trade si basa su una fiducia consolidata e duratura che negli anni ha dato proficui risultati e su cui pertanto continuiamo ad investire con entusiasmo». Differenti temi sono stati scelti per i 3 itinerari. Il primo gruppo (19-22 febbraio) partito da Catania si è dedicato ad un programma incentrato sulle offerte per le famiglie ed ha soggiornato nella cittadina di Qawra. L’itinerario è stato studiato per offrire spunti da proporre a famiglie dinamiche che non puntano solo ad una vacanza di mare, mostrando anche strutture ricettive in grado di offrire servizi all-in-one, attività culturali ed esperienze interattive per adulti e bambini. Il secondo gruppo (22-25 febbraio) ha volato da Linate soggiornando a Sliema e ha potuto approfondire meglio i temi active e lifestyle con cenni al segmento luxury. Dato il crescente interesse dell’area metropolitana di Milano per Malta, il programma realizzato per questo secondo gruppo puntava a mostrare quanto Malta sia in linea con le richieste del viaggiatore che cerca un lusso legato ad esperienze autentiche, in connessione con il territorio, capace di combinare eleganti servizi con strutture di qualità ed experience uniche, in equilibrio tra cultura e attività outdoor. Infine, il gruppo in arrivo da Roma (25-28 febbraio) si è concentrato sul binomio mare e cultura facendo base a Qawra. Malta che negli ultimi anni è riuscita ad affrancarsi dal cliché che la idealizzava come una destinazione legata squisitamente ai soggiorni mare, è stata raccontata in questo itinerario come una meta perfetta per un city break tra cultura, natura e storia, con un’offerta ricettiva di alto livello. Il progetto è stato studiato con il fine di raccontare Malta, Gozo e Comino da ogni angolazione. Durante i soggiorni, sono stati realizzati anche diverse site inspection di strutture ricettive localizzate in diverse aree dell’isola, proprio per evidenziare la differenziazione nell’offerta hospitality della dest inazione. [post_title] => Malta rinsalda la relazione con il trade: successo per i tre fam trip da tre città italiane [post_date] => 2024-03-18T11:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710761135000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways potenzia l'operativo sull’isola di Pantelleria in vista dell'estate: i nuovi voli per i mesi di giugno, settembre e ottobre sulle rotte da Roma Fiumicino e Milano Linate sono già in vendita secondo i seguenti orari: Roma Fiumicino – Pantelleria dal 1° giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Roma alle 17:35 ed arrivo nell’isola alle 18:50; Pantelleria – Roma Fiumicino dal 1° giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 19:35 e arrivo nella Capitale alle 20:50 Milano Linate – Pantelleria dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Linate alle 17:40 ed arrivo nell’Isola alle 19:30. Inoltre, in occasione del The Island Festival, sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza da Milano alle 11.05 e arrivo a Pantelleria alle 12.55, e uno domenica 2 giugno, con partenza alle 16:40 e arrivo alle 18:30; Pantelleria – Milano Linate dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 20:15 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 21:55. Inoltre sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza dall’Isola alle 13:40 e arrivo a Milano alle 15:20, e uno domenica 2 giugno con partenza alle 19:15 e arrivo alle 20:55. Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus della famiglia A320. «Si tratta di un risultato storico per Pantelleria - ha commentato l'assessore ai Traporti e al Turismo Federico Tremarco -. Questo impegno non solo migliorerà l'accessibilità per i residenti e i turisti nazionali e internazionali, ma porterà i nostri prodotti tipici a bordo della nostra compagnia di bandiera, contribuendo al posizionamento della nostra isola tra le eccellenze mediterranee del Made in Italy». [post_title] => Ita Airways rafforza i collegamenti verso Pantelleria da Milano Linate e Roma [post_date] => 2024-03-18T09:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710755082000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un percorso parallelo multisensoriale con contenuti interattivi, opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, nuovi device multimediali e introduzione di linguaggi contemporanei, per un Museo sempre più inclusivo e accessibile che promuove la cultura dell’incontro e dell’integrazione con la diversità. Sono queste alcune delle proposte portate a compimento dal Museo di Palazzo Pretorio di Prato, e che danno l’avvio alla prima parte delle celebrazioni per i 10 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 12 aprile 2014 dopo un complesso intervento di restauro dell’allora Museo Civico, chiuso da vent’anni e ospitato dal 1912 nel duecentesco Palazzo Pretorio. «In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato. E ancora oggi, con l'impegno di essere un Museo sempre più inclusivo e aperto, è testimone di una Città che, forte della sua identità di città partecipata, ha fatto dei temi dell’integrazione e dell’inclusione i fattori chiave di una governance multilivello - dichiara il Sindaco Matteo Biffoni - Dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che la potenzialità e la forza competitiva di Prato sono dovute in parte alla sua capacità di essere una comunità che ha sconfitto i pregiudizi sulla diversità». Ispirato fin dalla sua riapertura ad una concezione rispettosa dei principi dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con una progettualità orientata all’inclusione, il Museo presenta ora nuovi interventi che insistono sulla prospettiva di una visione museologica aperta e sempre più inclusiva, realizzati grazie agli specifici fondi del PNRR dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici a cui il Museo di Palazzo Pretorio ha avuto accesso grazie ad un progetto di sviluppo e implementazione delle proprie dotazioni tecnologiche e tiflodidattiche, improntato alla sempre maggiore accessibilità e ad una migliore fruizione dell’esperienza di visita. «Il programma delle Celebrazioni per il decennale si arricchisce con questo progetto che riflette quello che è da sempre l’impegno del Museo: promozione dell'inclusione, abbattimento di tutte le barriere, superamento dell'idea di museo quale contenitore di opere, costruendo nel tempo narrazioni articolate e iniziative condivise per coinvolgere pubblici sempre più ampi alla vita del Pretorio», afferma l’Assessore alla Cultura Simone Mangani. «Nella consapevolezza che l’arte debba essere vettore di coesione e di integrazione sociale, il Museo di Palazzo Pretorio si mette in gioco e dà così forma a nuovi modi di leggere la bellezza», aggiunge Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio. Il nuovo percorso parte dal piano terra con un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in scala il Palazzo Pretorio e che consente l’esplorazione tattile dell’edificio favorendo la “leggibilità” ai visitatori con ridotte capacità visive. Audio attivabili con un tocco sui punti corrispondenti muniti di sensore permettono di ripercorrere le fasi storiche del Palazzo in un viaggio attraverso alcuni significativi elementi architettonici. Convinto che l’inclusione sia un valore, il Museo sta lavorando anche al restyling e all’aggiornamento del Sito web e dell’App, con la creazione di nuove sezioni e contenuti, progettati per rendere possibile la navigazione anche da parte di un pubblico con difficoltà sensoriali o cognitive. [post_title] => Prato, il Museo di Palazzo Pretorio si rinnova con percorsi tattili e sensoriali [post_date] => 2024-03-18T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710752453000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cammini Aperti (13 e 14 aprile), il più grande evento nazionale dedicato ai cammini, è un progetto di promozione congiunta di tutte le regioni italiane in collaborazione con Ministero del Turismo ed Enit. Ideato dalla Regione Umbria - in qualità di capofila per il turismo slow - si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità: 42 i cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km. A essere coinvolti in “Cammini Aperti” anche due importanti partner il CAI – Club Alpino Italiano e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap. Il CAI, Ente pubblico vigilato dal Ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e identificato un tratto di questi - di lunghezza variabile - sui quali portare persone con difficoltà motoria mediante l’impiego di Joelette e/o carrozzine. Inoltre, su tutti e 42 cammini lo stesso darà informazioni, distribuendo un vademecum, per incentivare la pratica responsabile dell’outdoor. FISH, invece, si impegnerà attivamente per garantire l'accessibilità di questi percorsi, lavorando affinché le persone con disabilità possano partecipare pienamente alle escursioni. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con le autorità locali e le federazioni regionali sarà promosso un sistema di turismo lento accessibile e inclusivo per tutti, anche per coloro con mobilità ridotta. A tal proposito verrà redatto un documento con linee guida per tutte le realtà del terzo settore e le regioni per una fruizione il più possibile reale. [post_title] => Cammini Aperti, 13 e 14 aprile alla scoperta di 42 percorsi in tutta Italia [post_date] => 2024-03-18T08:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710752386000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh museum, nonché a soli cinque minuti a piedi dai quartieri De Pijp e Pc Hooftstraat, rinomato per lo shopping, aprirà nel secondo trimestre di quest'anno l'Avani Museum Quarter Amsterdam, struttura di debutto del brand del gruppo Minor in Olanda. Ispirata allo Stedelijk museum, la struttura da 163 camere combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista, espressa da una facciata in vetro e dal design vivace e giocoso degli spazi interni, che rendono omaggio ai canali di Amsterdam. Le stanze e suite dell'hotel sono distribuite su sette piani e ispirate agli anni ’60. Il servizio in camera sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una particolare attenzione alle opzioni salubri e genuine in pieno stile Avani. Per gli amanti del fitness, invece, oltre alla vicinanza dei percorsi per il jogging di Vondelpark, la proprietà disporrà di una palestra AvaniFit, aperta h24, con attrezzi all'avanguardia per allenamenti cardio. L’hotel sarà provvisto anche di una sala meeting per eventi aziendali. Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026. [post_title] => Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam [post_date] => 2024-03-15T10:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710498127000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463526 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà sull'isola di Kea il nuovo resort di sole ville con cui il brand One&Only debutterà alle Cicladi. Sviluppata su scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, la struttura beneficerà di collegamenti privati in motoscafo con il One&Only Aesthesis, prima proprietà del marchio del gruppo Kerzner in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese della Glyfada. Progettato dall'architetto John Heah, il One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff villa da una o due camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul mar Egeo. Caratterizzate da stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, le ville vantano finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti. Sul versante opposto della baia, si trova una selezione di 40 One&Only private homes disponibili per l'acquisto. Le residenze ispirate al design greco contemporaneo offrono una varietà di opzioni da una fino a sei camere da letto, con dimensioni comprese tra 180 e 3.020 metri quadrati e sono posizionate su ampi lotti di terreno che misurano fino a 7.130 mq. Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar, che celebrano gli ingredienti stagionali e i produttori locali. La baia del resort ospita inoltre il Bond Beach Club. Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies: un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne (sof-ros-i-nee), l'antica espressione greca che indica l'equilibrio tra mente e corpo. Disponibili trattamenti d'autore ispirati alla mitologia ellenica, studiati in esclusiva per il resort. Il Club One propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un'area dedicata agli adolescenti con campo da basket. Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma KidsOnly e a una serie di lezioni e attività ispirate ai relitti di Kéa attraverso racconti, cacce al tesoro ed esperienze educative sulla sostenibilità, la flora e la fauna dell'isola. [post_title] => One&Only sbarca alle Cicladi con un resort di sole ville sull'isola di Kea [post_date] => 2024-03-15T10:11:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710497503000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463507 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà l'aeroporto di Perugia con l'isola di Lampedusa, a cominciare dal prossimo 1° giugno e fino al 5 ottobre 2024. La nuova rotta stagionale - già in vendita attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea, sarà servita con una frequenza alla settimana, ogni sabato. L'operativo prevede partenza da Perugia alle 8.25 con arrivo a Lampedusa alle 10.25; il rientro è previsto dall'isola alle 18.00 con arrivo in Umbria alle 20.10. La tratta verso Lampedusa si aggiunge a quelle già previste dal vettore dallo scalo umbro e dirette a Milano Bergamo, Olbia e Lamezia. [post_title] => Aeroitalia rilancia da Perugia con il volo stagionale per Lampedusa, dal 1° giugno [post_date] => 2024-03-15T09:14:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710494063000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "elba trail 13 aprile la xiv edizione della gara percorsi panoramici dellisola" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":934,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sullo sfondo naturalistico dell'Isola d'Elba, il prossimo 13 aprile si terrà la gara agonistica dell’Elba Trail, giunta alla XIV edizione, che propone due distanze, quella più breve da 25km e quella classica da 60km.\r

\r

Questi due percorsi permetteranno agli atleti non solo di sfidare se stessi e i propri limiti di resistenza, ma anche di esplorare alcune zone elbane ad alto tasso di emozioni, in particolare l’entroterra e la costa dell’estremità ovest dell’isola: la 25 km parte infatti da Marciana Alta, che con i suoi 375 m di altitudine è il paese più alto dell'Elba, scendendo poi verso Colle d’Orano e toccando i paesi di Chiessi, Patresi e Sant’Andrea lungo l’incantevole Costa del Sole, uno dei tratti di costa più suggestivi, per chiudere infine a Marciana Marina; la 60 km, invece, parte proprio da quest’ultimo paese, Marciana Marina, per raggiungere subito il Monte Capanne (la vetta più alta dell’Elba con i suoi 1019 metri), passare da Marciana Alta e dal Monte Giove, scendere a Pomonte e ricollegarsi infine con il percorso della 25 km da Colle d’Orano.\r

\r

Per questa edizione, sono previsti 300 iscritti, atleti agonisti da tutto il mondo, in netto aumento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione del sempre crescente riconoscimento internazionale della gara e della validità (e bellezza) dei percorsi elbani.\r

\r

Oltre ai trofei per i vincitori e le medaglie assegnate a tutti i partecipanti, è previsto anche un premio speciale, il Gran Premio della Montagna, per il primo uomo e la prima donna che raggiungono la vetta del Monte Capanne, un riconoscimento in memoria del fondatore dell’Elba Trail, Massimo Russo. Inoltre, grazie al gemellaggio con l’Ultra Trail del Mugello, è previsto un premio speciale per chi parteciperà a entrambe le gare.\r

\r

«Siamo felici di poter ospitare ancora una volta una gara di altissimo livello come l’Elba Trail, che attira sull’isola e la fa scoprire ad atleti agonisti internazionali” – commenta Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba – Competizioni come questa permettono di vivere esperienze adrenaliniche in un contesto fortemente votato all’outdoor, grazie all’ampia varietà di proposte sportive e, soprattutto, grazie al clima favorevole che permette di allenarsi e competere all’Elba per gran parte dell’anno».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Elba Trail, il 13 aprile la XIV edizione della gara tra i percorsi panoramici dell'Isola","post_date":"2024-03-18T12:02:49+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710763369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il cruise-operator Gioco Viaggi accompagna alla scoperta della Sun Princess, la prima nave della classe Sphere di Princess Cruises, che sta vivendo le proprie crociere inaugurali nel Mediterraneo per tutto il 2024, prima di spostarsi ai Caraibi per la stagione invernale e tornare nel Mediterraneo nel 2025. Con le sue 177.882 tonnellate e gli spazi per 4.300 passeggeri è una Love Boat sorprendente. «La Sun Princess è stata accolta in modo molto positivo dai nostri ospiti di ogni nazionalità. - afferma Eithne Williamson, vp Princess Cruises Uk and Europe - La nave è nuova negli spazi, nell’evoluzione ingegneristica e nella crescita delle esperienze offerte al viaggiatore. Eppure, più che di rivoluzione dobbiamo parlare di evoluzione: sappiamo che i nostri ospiti amano infatti le novità ma anche le tradizioni: gli elementi che caratterizzano le 16 navi della nostra flotta, che diventeranno 17 l’anno prossimo con il varo della gemella della Sun: la Star Princess\". \r

La compagnia raggiunge oggi 330 destinazioni complessive. \"Per migliorare il servizio utilizziamo la tecnologia, in particolare il Medallion: un medaglione con un microchip che viene consegnato a ciascun passeggero all’imbarco e connette l’ospite con la nave, facilitando ogni operazione a bordo: dai pagamenti agli acquisti, dall'accesso ai ristoranti alla partecipazione alle escursioni. Consente di ordinare da mangiare e da bere in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi a bordo, nella certezza che arriverà un cameriere con l’ordinazione. Apre anche la porta della cabina al solo avvicinarsi\". \r

A bordo della Sun, tra le novità ingegneristiche ci sono il Dome, la struttura coperta da una cupola di vetro nella parte più alta della nave, che si ispira alle terrazze di Santorini. E poi la Princess Arena: il teatro sul mare che ospita grandi artisti e produzioni, come quelle acrobatiche del Cirque Éloize. E, soprattutto, c’è il design caratterizzante della sfera centrale, realizzata con vetri geodetici che creano al suo interno una biosfera di luce, capace di ampliare gli spazi della Piazza, preservando però la scelta di Princess di offrire al passeggero tanti spazi raccolti, con una forte identità. La Piazza è il cuore della nave, dove l’esperienza si diversifica nelle attività di intrattenimento giornaliere e nelle proposte serali e notturne e da cui ci si muove per accedere a 30 locali e ristoranti. Numerose le attività da vivere sulla Sun: dalla piscina i più avventurosi potranno salire al Park 19, sui ponti 19 , 20 e 21, i più alti della nave, e lanciarsi nell’aria con il Sea Breeze: il primo rollglider su una nave da crociera. È disponibile anche un’ampia palestra attrezzata e ci si può prendere cura di se stessi entrando nella Lotus Spa o facendo shopping tra i tanti negozi di brand prestigiosi che si trovano a bordo. \r

Per sfidare la sorte è disponibile un vasto casinò che apre durante la navigazione. Tra le altre novità della Sun c’è poi la collaborazione con lo Spellbound by magic Castle: Il noto club di Hollywood si rivela dietro una porta nascosta e accompagna gli ospiti in un’esperienza di ispirazione vittoriana dove è protagonista la magia: il fantasma di Isabella suona il pianoforte, l’arredamento in legno antico è illuminato da immagini, tra le quali spiccano i ritratti fotografici del grande Houdini e anche oggetti come le catene e la giacca che il mago utilizzava nei suoi esperimenti di escapologia. In gruppi di 30 persone si possono seguire le performance di illusionisti coinvolgenti, che hanno avviato la loro carriera allo Spellbound di Hollywood. Le proposte della Sun scendono poi a terra, garantendo ai viaggiatori dei tour diversificati e inediti, accompagnati da guide preparate: avventure nella natura, percorsi culturali ma anche scoperte inedite, come il tour sulle Orme del Padrino proposto agli amanti del cinema cult che faranno tappa a Messina. \r

[gallery ids=\"463689,463686,463688,463692,463691,463693\"]","post_title":"A bordo della Sun: la nuova ammiraglia della flotta Princess Cruises","post_date":"2024-03-18T11:26:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710761180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una relazione sempre più stretta quella tra Malta Tourism Authority e gli agenti di viaggio: l'ente ha infatti realizzato e portato a termine ben tre fam trip consecutivi a cui hanno partecipato un totale di 19 agenti provenienti da tutta Italia.\r

I viaggi sono stati effettuati in collaborazione con Air Malta, la compagnia di bandiera che cesserà le operazioni il 30 marzo, quando al suo posto entrerà in servizio KM Malta Airlines, che sarà operativo sulle rotte chiave di Catania, Milano Linate e Roma Fiumicino.\r

«Il programma di fam trip appena concluso è un tassello rappresentativo dei progetti che Mta ha studiato per il trade per il 2024 - afferma Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Il nostro supporto agli agenti ed agli operatori punta a coinvolgerli direttamente nel racconto e nella commercializzazione della destinazione, cercando di far conoscere la reale offerta dell’arcipelago, fatta di standard qualitativi alti in termini di servizi e prodotto. Lo storico rapporto che lega l’ente al trade si basa su una fiducia consolidata e duratura che negli anni ha dato proficui risultati e su cui pertanto continuiamo ad investire con entusiasmo».\r

Differenti temi sono stati scelti per i 3 itinerari. Il primo gruppo (19-22 febbraio) partito da Catania si è dedicato ad un programma incentrato sulle offerte per le famiglie ed ha soggiornato nella cittadina di Qawra. L’itinerario è stato studiato per offrire spunti da proporre a famiglie dinamiche che non puntano solo ad una vacanza di mare, mostrando anche strutture ricettive in grado di offrire servizi all-in-one, attività culturali ed esperienze interattive per adulti e bambini.\r

Il secondo gruppo (22-25 febbraio) ha volato da Linate soggiornando a Sliema e ha potuto approfondire meglio i temi active e lifestyle con cenni al segmento luxury. Dato il crescente interesse dell’area metropolitana di Milano per Malta, il programma realizzato per questo secondo gruppo puntava a mostrare quanto Malta sia in linea con le richieste del viaggiatore che cerca un lusso legato ad esperienze autentiche, in connessione con il territorio, capace di combinare eleganti servizi con strutture di qualità ed experience uniche, in equilibrio tra cultura e attività outdoor.\r

Infine, il gruppo in arrivo da Roma (25-28 febbraio) si è concentrato sul binomio mare e cultura facendo base a Qawra. Malta che negli ultimi anni è riuscita ad affrancarsi dal cliché che la idealizzava come una destinazione legata squisitamente ai soggiorni mare, è stata raccontata in questo itinerario come una meta perfetta per un city break tra cultura, natura e storia, con un’offerta ricettiva di alto livello.\r

Il progetto è stato studiato con il fine di raccontare Malta, Gozo e Comino da ogni angolazione. Durante i soggiorni, sono stati realizzati anche diverse site inspection di strutture ricettive localizzate in diverse aree dell’isola, proprio per evidenziare la differenziazione nell’offerta hospitality della dest\r

inazione.","post_title":"Malta rinsalda la relazione con il trade: successo per i tre fam trip da tre città italiane","post_date":"2024-03-18T11:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1710761135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways potenzia l'operativo sull’isola di Pantelleria in vista dell'estate: i nuovi voli per i mesi di giugno, settembre e ottobre sulle rotte da Roma Fiumicino e Milano Linate sono già in vendita secondo i seguenti orari: Roma Fiumicino – Pantelleria dal 1° giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Roma alle 17:35 ed arrivo nell’isola alle 18:50; Pantelleria – Roma Fiumicino dal 1° giugno al 29 giugno e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 19:35 e arrivo nella Capitale alle 20:50\r

\r

Milano Linate – Pantelleria dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Linate alle 17:40 ed arrivo nell’Isola alle 19:30. Inoltre, in occasione del The Island Festival, sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza da Milano alle 11.05 e arrivo a Pantelleria alle 12.55, e uno domenica 2 giugno, con partenza alle 16:40 e arrivo alle 18:30; Pantelleria – Milano Linate dall’8 giugno al 6 luglio e dal 7 settembre al 12 ottobre, ogni sabato con partenza da Pantelleria alle 20:15 e arrivo nel capoluogo lombardo alle 21:55. Inoltre sarà previsto anche un volo giovedì 30 maggio, con partenza dall’Isola alle 13:40 e arrivo a Milano alle 15:20, e uno domenica 2 giugno con partenza alle 19:15 e arrivo alle 20:55.\r

\r

Tutti i voli saranno operati con aeromobili Airbus della famiglia A320.\r

\r

«Si tratta di un risultato storico per Pantelleria - ha commentato l'assessore ai Traporti e al Turismo Federico Tremarco -. Questo impegno non solo migliorerà l'accessibilità per i residenti e i turisti nazionali e internazionali, ma porterà i nostri prodotti tipici a bordo della nostra compagnia di bandiera, contribuendo al posizionamento della nostra isola tra le eccellenze mediterranee del Made in Italy».\r

\r

","post_title":"Ita Airways rafforza i collegamenti verso Pantelleria da Milano Linate e Roma","post_date":"2024-03-18T09:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710755082000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un percorso parallelo multisensoriale con contenuti interattivi, opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, nuovi device multimediali e introduzione di linguaggi contemporanei, per un Museo sempre più inclusivo e accessibile che promuove la cultura dell’incontro e dell’integrazione con la diversità.\r

\r

Sono queste alcune delle proposte portate a compimento dal Museo di Palazzo Pretorio di Prato, e che danno l’avvio alla prima parte delle celebrazioni per i 10 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 12 aprile 2014 dopo un complesso intervento di restauro dell’allora Museo Civico, chiuso da vent’anni e ospitato dal 1912 nel duecentesco Palazzo Pretorio.\r

\r

«In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato. E ancora oggi, con l'impegno di essere un Museo sempre più inclusivo e aperto, è testimone di una Città che, forte della sua identità di città partecipata, ha fatto dei temi dell’integrazione e dell’inclusione i fattori chiave di una governance multilivello - dichiara il Sindaco Matteo Biffoni - Dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che la potenzialità e la forza competitiva di Prato sono dovute in parte alla sua capacità di essere una comunità che ha sconfitto i pregiudizi sulla diversità».\r

\r

Ispirato fin dalla sua riapertura ad una concezione rispettosa dei principi dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con una progettualità orientata all’inclusione, il Museo presenta ora nuovi interventi che insistono sulla prospettiva di una visione museologica aperta e sempre più inclusiva, realizzati grazie agli specifici fondi del PNRR dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici a cui il Museo di Palazzo Pretorio ha avuto accesso grazie ad un progetto di sviluppo e implementazione delle proprie dotazioni tecnologiche e tiflodidattiche, improntato alla sempre maggiore accessibilità e ad una migliore fruizione dell’esperienza di visita.\r

\r

«Il programma delle Celebrazioni per il decennale si arricchisce con questo progetto che riflette quello che è da sempre l’impegno del Museo: promozione dell'inclusione, abbattimento di tutte le barriere, superamento dell'idea di museo quale contenitore di opere, costruendo nel tempo narrazioni articolate e iniziative condivise per coinvolgere pubblici sempre più ampi alla vita del Pretorio», afferma l’Assessore alla Cultura Simone Mangani.\r

\r

«Nella consapevolezza che l’arte debba essere vettore di coesione e di integrazione sociale, il Museo di Palazzo Pretorio si mette in gioco e dà così forma a nuovi modi di leggere la bellezza», aggiunge Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio.\r

\r

Il nuovo percorso parte dal piano terra con un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in scala il Palazzo Pretorio e che consente l’esplorazione tattile dell’edificio favorendo la “leggibilità” ai visitatori con ridotte capacità visive. Audio attivabili con un tocco sui punti corrispondenti muniti di sensore permettono di ripercorrere le fasi storiche del Palazzo in un viaggio attraverso alcuni significativi elementi architettonici.\r

\r

Convinto che l’inclusione sia un valore, il Museo sta lavorando anche al restyling e all’aggiornamento del Sito web e dell’App, con la creazione di nuove sezioni e contenuti, progettati per rendere possibile la navigazione anche da parte di un pubblico con difficoltà sensoriali o cognitive.","post_title":"Prato, il Museo di Palazzo Pretorio si rinnova con percorsi tattili e sensoriali","post_date":"2024-03-18T09:00:53+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710752453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cammini Aperti (13 e 14 aprile), il più grande evento nazionale dedicato ai cammini, è un progetto di promozione congiunta di tutte le regioni italiane in collaborazione con Ministero del Turismo ed Enit.\r

Ideato dalla Regione Umbria - in qualità di capofila per il turismo slow - si pone l’obiettivo di essere il più importante evento nazionale dedicato ai sentieri/itinerari, promuovendo i valori dell'accessibilità: 42 i cammini coinvolti, 2 per ogni regione e provincia autonoma, con oltre 2000 partecipanti, previa iscrizione sul portale dedicato. Le escursioni/passeggiate saranno condotte da guide ambientali escursionistiche o accompagnatori di media montagna. Tra le caratteristiche di ogni percorso: essere un anello e avere una lunghezza tra i 6 e i 10 km.\r

\r

A essere coinvolti in “Cammini Aperti” anche due importanti partner il CAI – Club Alpino Italiano e FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap. Il CAI, Ente pubblico vigilato dal Ministero del Turismo, ha lavorato selezionando 21 cammini, uno per ogni regione, e identificato un tratto di questi - di lunghezza variabile - sui quali portare persone con difficoltà motoria mediante l’impiego di Joelette e/o carrozzine. Inoltre, su tutti e 42 cammini lo stesso darà informazioni, distribuendo un vademecum, per incentivare la pratica responsabile dell’outdoor. FISH, invece, si impegnerà attivamente per garantire l'accessibilità di questi percorsi, lavorando affinché le persone con disabilità possano partecipare pienamente alle escursioni. Attraverso iniziative di sensibilizzazione e collaborazioni con le autorità locali e le federazioni regionali sarà promosso un sistema di turismo lento accessibile e inclusivo per tutti, anche per coloro con mobilità ridotta. A tal proposito verrà redatto un documento con linee guida per tutte le realtà del terzo settore e le regioni per una fruizione il più possibile reale.\r

\r

","post_title":"Cammini Aperti, 13 e 14 aprile alla scoperta di 42 percorsi in tutta Italia","post_date":"2024-03-18T08:59:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710752386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh museum, nonché a soli cinque minuti a piedi dai quartieri De Pijp e Pc Hooftstraat, rinomato per lo shopping, aprirà nel secondo trimestre di quest'anno l'Avani Museum Quarter Amsterdam, struttura di debutto del brand del gruppo Minor in Olanda. Ispirata allo Stedelijk museum, la struttura da 163 camere combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista, espressa da una facciata in vetro e dal design vivace e giocoso degli spazi interni, che rendono omaggio ai canali di Amsterdam. Le stanze e suite dell'hotel sono distribuite su sette piani e ispirate agli anni ’60. Il servizio in camera sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una particolare attenzione alle opzioni salubri e genuine in pieno stile Avani. Per gli amanti del fitness, invece, oltre alla vicinanza dei percorsi per il jogging di Vondelpark, la proprietà disporrà di una palestra AvaniFit, aperta h24, con attrezzi all'avanguardia per allenamenti cardio. L’hotel sarà provvisto anche di una sala meeting per eventi aziendali.\r

\r

Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026.","post_title":"Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam","post_date":"2024-03-15T10:22:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710498127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà sull'isola di Kea il nuovo resort di sole ville con cui il brand One&Only debutterà alle Cicladi. Sviluppata su scogliera affacciata su una baia protetta lungo la costa occidentale dell’isola, la struttura beneficerà di collegamenti privati in motoscafo con il One&Only Aesthesis, prima proprietà del marchio del gruppo Kerzner in territorio ellenico, inaugurato a novembre sulla riviera ateniese della Glyfada. Progettato dall'architetto John Heah, il One&Only Kéa Island dispone di 63 Cliff villa da una o due camere da letto con viste sul paesaggio dell’isola e sul mar Egeo. Caratterizzate da stile contemporaneo e finiture di lusso in marmo locale, le ville vantano finestre a tutta altezza che garantiscono illuminazione naturale, ampie terrazze, piscine a sfioro private e aree living con caminetti.\r

\r

Sul versante opposto della baia, si trova una selezione di 40 One&Only private homes disponibili per l'acquisto. Le residenze ispirate al design greco contemporaneo offrono una varietà di opzioni da una fino a sei camere da letto, con dimensioni comprese tra 180 e 3.020 metri quadrati e sono posizionate su ampi lotti di terreno che misurano fino a 7.130 mq. Ispirandosi alle antiche radici agricole dell’isola di Kea, il resort offre cinque ristoranti e bar, che celebrano gli ingredienti stagionali e i produttori locali. La baia del resort ospita inoltre il Bond Beach Club. Gli amanti del benessere possono approfittare della One&Only Spa in collaborazione con Subtle Energies: un santuario vista mare su tre piani ispirato al concetto di sophrosyne (sof-ros-i-nee), l'antica espressione greca che indica l'equilibrio tra mente e corpo. Disponibili trattamenti d'autore ispirati alla mitologia ellenica, studiati in esclusiva per il resort. Il Club One propone una varietà di attività per tutte le età, come tennis, padel, noleggio biciclette e un'area dedicata agli adolescenti con campo da basket. Gli ospiti più piccoli possono invece accedere al programma KidsOnly e a una serie di lezioni e attività ispirate ai relitti di Kéa attraverso racconti, cacce al tesoro ed esperienze educative sulla sostenibilità, la flora e la fauna dell'isola.","post_title":"One&Only sbarca alle Cicladi con un resort di sole ville sull'isola di Kea","post_date":"2024-03-15T10:11:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710497503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463507","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia collegherà l'aeroporto di Perugia con l'isola di Lampedusa, a cominciare dal prossimo 1° giugno e fino al 5 ottobre 2024. La nuova rotta stagionale - già in vendita attraverso tutti i canali di distribuzione della compagnia aerea, sarà servita con una frequenza alla settimana, ogni sabato.\r

\r

L'operativo prevede partenza da Perugia alle 8.25 con arrivo a Lampedusa alle 10.25; il rientro è previsto dall'isola alle 18.00 con arrivo in Umbria alle 20.10.\r

\r

La tratta verso Lampedusa si aggiunge a quelle già previste dal vettore dallo scalo umbro e dirette a Milano Bergamo, Olbia e Lamezia.","post_title":"Aeroitalia rilancia da Perugia con il volo stagionale per Lampedusa, dal 1° giugno","post_date":"2024-03-15T09:14:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710494063000]}]}}