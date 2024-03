Di Paola Viaggi all’Itb, per presentare il Molise anche a Berlino Sempre all’Itb di Berlino, incontriamo Stefano Aiello, proprietario della Di Paola Viaggi. ” La nostra è un’agenzia storica di Campobasso e recentemente abbiamo fondato anche un dmc che si chiama Turismo in Molise”. A Berlino il Molise c’è e quindi avrà i suoi obiettivi. Quali sono? “Sì a Berlino il Molise esiste, e quello che vogliamo fare in questa fiera è proprio presentare la regione Molise. Anche perché viene percepita come una regione ancora tutta da scoprire. Quindi il primo obiettivo è far capire cosa offre e che cosa i turisti possono trovare in Molise” Quali sono i principali mercati che arrivano in Molise. “Allora il primo mercato è legato al settore dello slow tourism. Piccoli gruppi. Perché ancora la regione e il territorio non son organizzati per gruppi grandi. Quindi trekkisti, o persone che vogliono una vacanza immersa nel verde, e poi l’enogastronomia”. Quali sono i paesi di provenienza di questi turisti? “Allora noi abbiamo sperimentato oltre agli italiani, anche e soprattutto olandesi e inglesi”. Condividi

