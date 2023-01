Destination Italia: prenotazioni in crescita del 275% nei primi undici mesi dell’anno Ha superato quota 27,4 milioni di euro il valore delle prenotazioni ricevute nei primi undici meso dell’anno da Destination Italia. Un risultato superiore del 275% rispetto ai 7,3 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2021. La crescita è stata trainata da vari fattori, tra cui la generale ripresa del turismo internazionale, ma anche le strategie di bilanciamento del portfolio geografico dell’operatore, nonché il rinnovato focus sui segmenti di mercato a più alta capacità di spesa. Rispetto al 2021, il gruppo ha in particolare registrato l’incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito. In crescita anche gli arrivi dall’America Latina, in primis dal Brasile e dall’Argentina. Stabile il mercato mediorientale, in contrazione invece quello russo a causa delle restrizioni ai viaggi. Nel 2022, si legge in una nota della compagnia, è stato molto importante l’apporto di Sono Travel Club, la business line delle esperienze tailor made dedicate ai viaggiatori luxury, alle famiglie e ai piccoli gruppi con budget di spesa elevati “La nostra compagnia ha grandi ambizioni: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso il nostro Paese, specialmente nel segmento luxury – sottolinea l’azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -. Per essere così competitivi è necessario raggiungere economie di scala e una massa critica di clienti ad alto valore: questo percorso richiede la crescita per linee esterne e interne. La crescita inorganica, come la fusione per incorporazione di Portale Sardegna annunciata un mese fa, ci consente di acquisire clienti in nuovi segmenti di mercato, tecnologie e nuove competenze. Tuttavia, è la capacità di crescere organicamente che fa la differenza nel medio-lungo termine: raggiungere nuovi clienti, curarli e fidelizzarli, offrire loro esperienze turistiche sempre più appealing per aumentare il cross-selling sono infatti gli elementi fondamentali per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo superato i 27 milioni di euro di prenotazioni nei primi undici mesi del 2022, riuscendo a fare +275% sullo stesso periodo del 2021: è un risultato che ci riempie di orgoglio, perché è figlio delle competenze e dell’enorme lavoro fatto dal gruppo. È vero che il mercato turistico ha iniziato a correre da aprile in avanti, ma è altrettanto vero che le sfide operative erano grandi. A partire dalla gestione di una domanda che per diversi mesi ha superato l’offerta di servizi turistici. Questa capacità di execution è l’ingrediente chiave che permetterà alla nostra compagnia di raccogliere i frutti delle sinergie commerciali e industriali generate dalle acquisizioni”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna a livelli di traffico record l'aeroporto di Milano Bergamo: lo scorso 28 dicembre lo scalo ha toccato i 13 milioni di passeggeri, un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dalla prima volta e che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dell’aeroporto, dopo il massimo storico registrato nel 2019 con 13.850.000. Con la media giornaliera del mese di dicembre, il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia. Una ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo e consolidatasi nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell’ultimo trimestre dell’anno. Ripresa resa possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta operata da Sacbo di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali all’interno della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria. A sostenere la ripresa le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell’anno per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi. Il progressivo allargamento del network è stato caratterizzato dall’introduzione di voli di lungo raggio, come quello con Sharjah (Emirati Arabi) a cui si aggiungerà Dubai dal 10 marzo 2023, e Amritsar (India), e dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino, con la prospettiva di aggiungere ulteriori destinazioni nel corso del 2023. [post_title] => La riscossa di Milano Bergamo: superati nuovamente i 13 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-01-02T11:12:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672657955000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha superato quota 27,4 milioni di euro il valore delle prenotazioni ricevute nei primi undici meso dell'anno da Destination Italia. Un risultato superiore del 275% rispetto ai 7,3 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2021. La crescita è stata trainata da vari fattori, tra cui la generale ripresa del turismo internazionale, ma anche le strategie di bilanciamento del portfolio geografico dell'operatore, nonché il rinnovato focus sui segmenti di mercato a più alta capacità di spesa. Rispetto al 2021, il gruppo ha in particolare registrato l’incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito. In crescita anche gli arrivi dall’America Latina, in primis dal Brasile e dall’Argentina. Stabile il mercato mediorientale, in contrazione invece quello russo a causa delle restrizioni ai viaggi. Nel 2022, si legge in una nota della compagnia, è stato molto importante l’apporto di Sono Travel Club, la business line delle esperienze tailor made dedicate ai viaggiatori luxury, alle famiglie e ai piccoli gruppi con budget di spesa elevati “La nostra compagnia ha grandi ambizioni: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso il nostro Paese, specialmente nel segmento luxury - sottolinea l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -. Per essere così competitivi è necessario raggiungere economie di scala e una massa critica di clienti ad alto valore: questo percorso richiede la crescita per linee esterne e interne. La crescita inorganica, come la fusione per incorporazione di Portale Sardegna annunciata un mese fa, ci consente di acquisire clienti in nuovi segmenti di mercato, tecnologie e nuove competenze. Tuttavia, è la capacità di crescere organicamente che fa la differenza nel medio-lungo termine: raggiungere nuovi clienti, curarli e fidelizzarli, offrire loro esperienze turistiche sempre più appealing per aumentare il cross-selling sono infatti gli elementi fondamentali per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo superato i 27 milioni di euro di prenotazioni nei primi undici mesi del 2022, riuscendo a fare +275% sullo stesso periodo del 2021: è un risultato che ci riempie di orgoglio, perché è figlio delle competenze e dell’enorme lavoro fatto dal gruppo. È vero che il mercato turistico ha iniziato a correre da aprile in avanti, ma è altrettanto vero che le sfide operative erano grandi. A partire dalla gestione di una domanda che per diversi mesi ha superato l’offerta di servizi turistici. Questa capacità di execution è l’ingrediente chiave che permetterà alla nostra compagnia di raccogliere i frutti delle sinergie commerciali e industriali generate dalle acquisizioni”. [post_title] => Destination Italia: prenotazioni in crescita del 275% nei primi undici mesi dell'anno [post_date] => 2023-01-02T11:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672657808000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2022 è stato un anno importante per la destinazione Turchia griffata Going, che ha beneficiato da una parte della generale crescita della popolarità della meta e da un'altra della collaborazione con l'ambasciata di Turkiye ufficio cultura e informazioni, concretizzatasi in una serie di campagne di approfondimento e promozione destinate a essere replicate anche nel 2023. «E’ stato un esercizio indubbiamente soddisfacente e appagante dal punto di vista della collaborazione con l’autorità dell’incoming in Turchia – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Contiamo di continuare la cooperazione, considerato che per gli italiani è una meta di vacanza che sa rinnovarsi e sempre competitiva, oltre che ottimamente accessibile per via aerea e da svariati aeroporti del Belpaese». La campagna si è in particolare articolata in iniziative b2b below the line, con comunicazioni offline a tutte le agenzie di viaggio italiane, allo scopo di richiamare l’attenzione sulla destinazione e su un prodotto fortemente personalizzato. Contestualmente, il sito web Going.it ha predisposto la landing page Turchia – Going.it, per ingaggiare i visitatori verso le esperienze city break a Istanbul, nonché i viaggi di gruppo e le crociere in caicco. Parte integrante delle attività sono sono state anche le campagne social media intraprese dall’ufficio marketing e comunicazione di Going, da aprile a dicembre 2022. Il principale canale coinvolto è stato Instagram, mentre ulteriori attività di e-mail marketing e di formazione alle agenzie di viaggio, unite alla diramazione di offerte push, hanno completato il media mix della collaborazione. Un'attività proficua visto che i più recenti dati sugli arrivi turistici in Turchia (riferibili a ottobre), ci dicono che 360 mila connazionali hanno visitato la Turchia nei primi dieci mesi dello scorso anno, in aumento del 300% rispetto al 2021. Una ripresa che vede tra i suoi protagonisti principali il turismo crocieristico, da cui ci si aspetta di registrare complessivamente oltre 1 milione di visitatori a bilancio conclusivo del 2022. Ciò anche grazie al nuovo Galataport, l’imponente terminal per crociere inaugurato nell’aprile 2021, costato 1,7 miliardi di dollari. [post_title] => Going: dopo un ottimo 2022, Turchia destinazione top anche per il 2023 [post_date] => 2023-01-02T10:17:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672654648000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono dieci gli agenti di viaggio provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all'inedito educational di sei giorni organizzato da King Holidays in Marocco e Portogallo (ce ne aveva parlato in anteprima il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, presentando i piani formativi dell'operatore capitolino, ndr). I partecipanti hanno così avuto la possibilità di riscoprire due destinazioni fondamentali della programmazione King Holidays, provando in prima persona le nuove experiences disponibili, tra escursioni, servizi e opportunità di alloggio alternative. L’insolito combinato nasce dalla collaudata partnership con Tap Portugal, che offre un’ampia rete di collegamenti via Lisbona, consentendo quindi di progettare itinerari di viaggio sempre nuovi. “Siamo tornati a fare gli educational – dichiara Barbara Cipolloni, product manager del to – perché riteniamo che la formazione sia il valore aggiunto della filiera turistica. Siamo convinti che solo vivendo le destinazioni in prima persona si è infatti in grado di capire se sono adatte a incontrare le aspettative dei clienti. Inoltre abbiamo studiato un itinerario nuovo, che propone due nostri storici cavalli di battaglia in una nuova ottica, pensata proprio per gli ad che hanno clienti repeaters”. Accompagnati da Andrea Belardinelli, responsabile prodotto Marocco King Holidays, gli agenti hanno fatto una prima tappa a Lisbona, dove hanno scoperto i principali highlights della città, per poi dedicarsi un momento di relax con un aperitivo sulla famosa terrazza dell’hotel Mundial da cui si ammirano scorci mozzafiato. Lasciata la capitale lusitana, è stata la volta del Marocco: dopo aver pernottato una notte in un campo tendato sotto il cielo stellato e aver affrontato un’esperienza in 4x4 alla scoperta del deserto di Agafay, il gruppo si è recato a Marrakech, soprannominata la Perla del Sud e si è lasciato sorprendere dai diversi tesori della località, come il palazzo Dar Si Said, che ospita il museo delle Arti Marocchine, il palazzo Bahia e il minareto della Koutoubia. Oltre all’immancabile shopping nel souk, passeggiando tra i vicoli sino ad arrivare alla famosa piazza Jemaa El Fna, e alle classiche site-inspections negli hotel, gli agenti hanno potuto, grazie al supporto dell'Ente del turismo del Marocco, trascorrere serate in locali e ristoranti esclusivi, come il Palais Jad Mahal e il Lotus Club. Infine, il gruppo ha avuto l'opportunità di visitare alcuni riad recentemente inseriti in catalogo, come il Palais Sebban e l'Elisa. [post_title] => Marocco e Portogallo segnano il ritorno dei fam trip King Holidays [post_date] => 2023-01-02T10:01:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672653665000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fine dell'anno all'insegna di un nuovo ingresso per B&B Hotels Italia, che lo scorso 29 dicembre ha annunciato l'approdo nel brand del Borgaro Torinese, quarta struttura piemontese del gruppo e terza aperta in regione nel solo 2022. Situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Torino Caselle, a sette chilometri dalla reggia di Venaria Reale, a 10 minuti dall’Allianz Stadium e a 2 chilometri dalla città della Mole, si tratta di un 4 stelle da 147 camere in tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla e quadrupla, Il B&B Hotel Borgaro Torinese include inoltre un ampio parcheggio esterno e garage privato, un ristorante di cucina locale, nonché sale modulabili e attrezzate per ospitare convegni o eventi fino a un massimo di 500 persone. A disposizione degli ospiti una navetta che collega l’aeroporto alla stazione di Torino. “Crescita e aperture da record nel 2022 che, nonostante un inizio dell’anno ancora segnato dalla pandemia, conta l’apertura di nove strutture sul territorio nazionale superando così le otto del 2021 - commenta Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Una pipeline serrata, che per il 2023 vede oltre dieci nuove aperture, tra acquisizioni e riconversioni in destinazioni primarie e secondarie da nord a sud”. [post_title] => B&B Hotels sale a quota quattro in Piemonte con il Borgotaro Torinese [post_date] => 2023-01-02T09:46:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672652802000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines punta a trasportare oltre 88 milioni di passeggeri quest'anno, mentre saranno poco più di 72 milioni quelli movimentanti nel 2022 appena chiuso. "Stimiamo di trasportare più di 88 milioni di passeggeri nel 2023 - ha dichiarato il presidente del vettore, Ahmet Bolat, ripreso dall'agenzia di stampa turca Anadolu -. Per raggiungere questo obiettivo, Turkish Airlines prevede di aumentare il numero di aeromobili in flotta a 427 nel 2023, rispetto agli attuali 396, e allo stesso tempo di aumentare la capacità di circa il 17-20%". Tra gennaio e novembre 2022 la compagnia ha trasportato 66,3 milioni di passeggeri, solo il 3,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi totali sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo del 2019, raggiungendo i 13,65 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo netto è salito del 369% a 2,1 miliardi di dollari. L'espansione della compagnia aerea vede crescere quindi il network delle destinazioni servite, che quest'anno includerà - come anticipato da questa testata lo scorso agosto - la nuova destinazione italiana di Palermo. Il capoluogo siciliano sarà collegato a Istanbul dal prossimo 5 maggio, con quattro frequenze alla settimana servite da un Boeing 737-800. [post_title] => Turkish Airlines punta agli oltre 88 milioni di passeggeri. Dal 5 maggio il volo su Palermo [post_date] => 2023-01-02T09:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672652742000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways potenzia i collegamenti su Firenze per la prossima estate: dal 16 aprile aprirà un nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow, con partenza dal Terminal 5 alle 07:50 e operato da un A320Neo. La rotta, che fa del capoluogo toscano una delle 11 destinazioni italiane servite da British Airways dallo scalo di Heathrow - tra cui Roma, Milano, Venezia e Napoli si aggiunge a quella già attiva dall'aeroporto di London City. "Sappiamo che i nostri clienti amano visitare la Toscana, ed è per questo che già operiamo voli da London City a Firenze - ha sottolineato Neil Chernoff, direttore network e alleanze della compagnia aerea -. Abbiamo aggiunto questa nuova rotta da Heathrow al capoluogo toscano per offrire loro una scelta ancora più ampia per esplorare questa incredibile regione italiana. Una buona notizia non solo per i viaggiatori del Regno Unito, ma anche per coloro che si collegano a Londra per e da destinazioni statunitensi. Gli orari dei voli sono stati ottimizzati per la connettività con le rotte più popolari, tra cui New York, Boston e Chicago". Il volo Londra Heathrow-Firenze si aggiunge a una serie di nuove rotte che inizieranno nella stagione estiva 2023, come Londra Gatwick per Aruba e Guyana e Londra Heathrow per Cincinnati, Ohio. [post_title] => British Airways: nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow a Firenze, dal 16 aprile [post_date] => 2023-01-02T08:49:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672649342000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss riprenderà nel 2023 il reclutamento e la formazione di nuovi piloti, dopo la sospensione forzata a causa della pandemia. La formazione sarà affidata alla European Flight Academy, gestita da Lufthansa Aviation Training. Il vettore svizzero assumerà anche 80 primi ufficiali che hanno già completato il percorso formativo. L'addestramento si svolgerà in varie località, tra cui Opfikon e Grenchen in Svizzera e Goodyear (Arizona) negli Stati Uniti. Gli allievi piloti potranno inoltre usufruire di un sostegno finanziario per la formazione. I candidati devono aver completato almeno tre anni di formazione professionale di base o avere accesso senza esami all'istruzione universitaria. "Dopo un blocco delle assunzioni durato due anni, possiamo ora offrire a una nuova generazione di piloti Swiss prospettive di lavoro, di carriera e un posto di lavoro attrattivo e possiamo dare il benvenuto a nuovi colleghi nel nostro team di bordo", ha dichiarato il responsabile delle operazioni di volo, Stefan-Kenan Scheib. [post_title] => Swiss riprenderà la formazione e l'assunzione di nuovi piloti nel 2023 [post_date] => 2022-12-23T12:02:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671796930000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie. L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi "risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto" delle famiglie. Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE». [post_title] => Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia [post_date] => 2022-12-23T11:17:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671794258000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "destination italia prenotazioni crescita del 275 nei primi undici mesi dellanno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":52,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4813,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Torna a livelli di traffico record l'aeroporto di Milano Bergamo: lo scorso 28 dicembre lo scalo ha toccato i 13 milioni di passeggeri, un traguardo che si ripete a tre anni di distanza dalla prima volta e che rappresenta il secondo risultato in termini di traffico passeggeri nella storia dell’aeroporto, dopo il massimo storico registrato nel 2019 con 13.850.000. Con la media giornaliera del mese di dicembre, il 2022 si chiude con un consuntivo che rappresenta il 95% del traffico passeggeri generato prima della pandemia.\r

\r

Una ripresa consistente, iniziata nel mese di marzo e consolidatasi nel corso dei mesi estivi per arrivare al saldo attivo nell’ultimo trimestre dell’anno. Ripresa resa possibile, a livello di organizzazione dei servizi, dalla scelta operata da Sacbo di perseguire i programmi di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali nel biennio 2020-2021, con il completamento degli interventi di ampliamento a ovest dell’aerostazione, e dalla scelta operata a inizio anno di potenziare i livelli occupazionali all’interno della struttura operativa del gestore dopo averli preservati attraverso gli ammortizzatori sociali nel periodo di emergenza sanitaria.\r

\r

A sostenere la ripresa le 19 compagnie aeree già presenti sullo scalo e le 7 che si sono aggiunte nel corso dell’anno per un totale di 26 vettori che collegano 140 destinazioni in 40 Paesi.\r

\r

Il progressivo allargamento del network è stato caratterizzato dall’introduzione di voli di lungo raggio, come quello con Sharjah (Emirati Arabi) a cui si aggiungerà Dubai dal 10 marzo 2023, e Amritsar (India), e dalla ripresa del collegamento con Roma Fiumicino, con la prospettiva di aggiungere ulteriori destinazioni nel corso del 2023.\r

\r

","post_title":"La riscossa di Milano Bergamo: superati nuovamente i 13 milioni di passeggeri","post_date":"2023-01-02T11:12:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672657955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Ha superato quota 27,4 milioni di euro il valore delle prenotazioni ricevute nei primi undici meso dell'anno da Destination Italia. Un risultato superiore del 275% rispetto ai 7,3 milioni raggiunti nello stesso periodo del 2021. La crescita è stata trainata da vari fattori, tra cui la generale ripresa del turismo internazionale, ma anche le strategie di bilanciamento del portfolio geografico dell'operatore, nonché il rinnovato focus sui segmenti di mercato a più alta capacità di spesa. Rispetto al 2021, il gruppo ha in particolare registrato l’incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito. In crescita anche gli arrivi dall’America Latina, in primis dal Brasile e dall’Argentina. Stabile il mercato mediorientale, in contrazione invece quello russo a causa delle restrizioni ai viaggi. Nel 2022, si legge in una nota della compagnia, è stato molto importante l’apporto di Sono Travel Club, la business line delle esperienze tailor made dedicate ai viaggiatori luxury, alle famiglie e ai piccoli gruppi con budget di spesa elevati\r

\r

“La nostra compagnia ha grandi ambizioni: la più importante è quella di diventare un market maker internazionale, capace di incidere sull’export del turismo italiano intercettando e convogliando i flussi di viaggiatori internazionali verso il nostro Paese, specialmente nel segmento luxury - sottolinea l'azionista di riferimento di Destination Italia, Dina Ravera -. Per essere così competitivi è necessario raggiungere economie di scala e una massa critica di clienti ad alto valore: questo percorso richiede la crescita per linee esterne e interne. La crescita inorganica, come la fusione per incorporazione di Portale Sardegna annunciata un mese fa, ci consente di acquisire clienti in nuovi segmenti di mercato, tecnologie e nuove competenze. Tuttavia, è la capacità di crescere organicamente che fa la differenza nel medio-lungo termine: raggiungere nuovi clienti, curarli e fidelizzarli, offrire loro esperienze turistiche sempre più appealing per aumentare il cross-selling sono infatti gli elementi fondamentali per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo superato i 27 milioni di euro di prenotazioni nei primi undici mesi del 2022, riuscendo a fare +275% sullo stesso periodo del 2021: è un risultato che ci riempie di orgoglio, perché è figlio delle competenze e dell’enorme lavoro fatto dal gruppo. È vero che il mercato turistico ha iniziato a correre da aprile in avanti, ma è altrettanto vero che le sfide operative erano grandi. A partire dalla gestione di una domanda che per diversi mesi ha superato l’offerta di servizi turistici. Questa capacità di execution è l’ingrediente chiave che permetterà alla nostra compagnia di raccogliere i frutti delle sinergie commerciali e industriali generate dalle acquisizioni”.","post_title":"Destination Italia: prenotazioni in crescita del 275% nei primi undici mesi dell'anno","post_date":"2023-01-02T11:10:08+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1672657808000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2022 è stato un anno importante per la destinazione Turchia griffata Going, che ha beneficiato da una parte della generale crescita della popolarità della meta e da un'altra della collaborazione con l'ambasciata di Turkiye ufficio cultura e informazioni, concretizzatasi in una serie di campagne di approfondimento e promozione destinate a essere replicate anche nel 2023. «E’ stato un esercizio indubbiamente soddisfacente e appagante dal punto di vista della collaborazione con l’autorità dell’incoming in Turchia – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Contiamo di continuare la cooperazione, considerato che per gli italiani è una meta di vacanza che sa rinnovarsi e sempre competitiva, oltre che ottimamente accessibile per via aerea e da svariati aeroporti del Belpaese».\r

\r

La campagna si è in particolare articolata in iniziative b2b below the line, con comunicazioni offline a tutte le agenzie di viaggio italiane, allo scopo di richiamare l’attenzione sulla destinazione e su un prodotto fortemente personalizzato. Contestualmente, il sito web Going.it ha predisposto la landing page Turchia – Going.it, per ingaggiare i visitatori verso le esperienze city break a Istanbul, nonché i viaggi di gruppo e le crociere in caicco. Parte integrante delle attività sono sono state anche le campagne social media intraprese dall’ufficio marketing e comunicazione di Going, da aprile a dicembre 2022. Il principale canale coinvolto è stato Instagram, mentre ulteriori attività di e-mail marketing e di formazione alle agenzie di viaggio, unite alla diramazione di offerte push, hanno completato il media mix della collaborazione.\r

\r

Un'attività proficua visto che i più recenti dati sugli arrivi turistici in Turchia (riferibili a ottobre), ci dicono che 360 mila connazionali hanno visitato la Turchia nei primi dieci mesi dello scorso anno, in aumento del 300% rispetto al 2021. Una ripresa che vede tra i suoi protagonisti principali il turismo crocieristico, da cui ci si aspetta di registrare complessivamente oltre 1 milione di visitatori a bilancio conclusivo del 2022. Ciò anche grazie al nuovo Galataport, l’imponente terminal per crociere inaugurato nell’aprile 2021, costato 1,7 miliardi di dollari.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Going: dopo un ottimo 2022, Turchia destinazione top anche per il 2023","post_date":"2023-01-02T10:17:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672654648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dieci gli agenti di viaggio provenienti da tutta Italia che hanno partecipato all'inedito educational di sei giorni organizzato da King Holidays in Marocco e Portogallo (ce ne aveva parlato in anteprima il nuovo direttore commerciale, Roberto Minardi, presentando i piani formativi dell'operatore capitolino, ndr). I partecipanti hanno così avuto la possibilità di riscoprire due destinazioni fondamentali della programmazione King Holidays, provando in prima persona le nuove experiences disponibili, tra escursioni, servizi e opportunità di alloggio alternative. L’insolito combinato nasce dalla collaudata partnership con Tap Portugal, che offre un’ampia rete di collegamenti via Lisbona, consentendo quindi di progettare itinerari di viaggio sempre nuovi.\r

\r

“Siamo tornati a fare gli educational – dichiara Barbara Cipolloni, product manager del to – perché riteniamo che la formazione sia il valore aggiunto della filiera turistica. Siamo convinti che solo vivendo le destinazioni in prima persona si è infatti in grado di capire se sono adatte a incontrare le aspettative dei clienti. Inoltre abbiamo studiato un itinerario nuovo, che propone due nostri storici cavalli di battaglia in una nuova ottica, pensata proprio per gli ad che hanno clienti repeaters”.\r

\r

Accompagnati da Andrea Belardinelli, responsabile prodotto Marocco King Holidays, gli agenti hanno fatto una prima tappa a Lisbona, dove hanno scoperto i principali highlights della città, per poi dedicarsi un momento di relax con un aperitivo sulla famosa terrazza dell’hotel Mundial da cui si ammirano scorci mozzafiato. Lasciata la capitale lusitana, è stata la volta del Marocco: dopo aver pernottato una notte in un campo tendato sotto il cielo stellato e aver affrontato un’esperienza in 4x4 alla scoperta del deserto di Agafay, il gruppo si è recato a Marrakech, soprannominata la Perla del Sud e si è lasciato sorprendere dai diversi tesori della località, come il palazzo Dar Si Said, che ospita il museo delle Arti Marocchine, il palazzo Bahia e il minareto della Koutoubia. Oltre all’immancabile shopping nel souk, passeggiando tra i vicoli sino ad arrivare alla famosa piazza Jemaa El Fna, e alle classiche site-inspections negli hotel, gli agenti hanno potuto, grazie al supporto dell'Ente del turismo del Marocco, trascorrere serate in locali e ristoranti esclusivi, come il Palais Jad Mahal e il Lotus Club. Infine, il gruppo ha avuto l'opportunità di visitare alcuni riad recentemente inseriti in catalogo, come il Palais Sebban e l'Elisa.","post_title":"Marocco e Portogallo segnano il ritorno dei fam trip King Holidays","post_date":"2023-01-02T10:01:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672653665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fine dell'anno all'insegna di un nuovo ingresso per B&B Hotels Italia, che lo scorso 29 dicembre ha annunciato l'approdo nel brand del Borgaro Torinese, quarta struttura piemontese del gruppo e terza aperta in regione nel solo 2022. Situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Torino Caselle, a sette chilometri dalla reggia di Venaria Reale, a 10 minuti dall’Allianz Stadium e a 2 chilometri dalla città della Mole, si tratta di un 4 stelle da 147 camere in tipologia singola, doppia, matrimoniale, tripla e quadrupla, Il B&B Hotel Borgaro Torinese include inoltre un ampio parcheggio esterno e garage privato, un ristorante di cucina locale, nonché sale modulabili e attrezzate per ospitare convegni o eventi fino a un massimo di 500 persone. A disposizione degli ospiti una navetta che collega l’aeroporto alla stazione di Torino.\r

\r

\r

\r

“Crescita e aperture da record nel 2022 che, nonostante un inizio dell’anno ancora segnato dalla pandemia, conta l’apertura di nove strutture sul territorio nazionale superando così le otto del 2021 - commenta Valerio Duchini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia -. Una pipeline serrata, che per il 2023 vede oltre dieci nuove aperture, tra acquisizioni e riconversioni in destinazioni primarie e secondarie da nord a sud”.\r

\r

","post_title":"B&B Hotels sale a quota quattro in Piemonte con il Borgotaro Torinese","post_date":"2023-01-02T09:46:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1672652802000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines punta a trasportare oltre 88 milioni di passeggeri quest'anno, mentre saranno poco più di 72 milioni quelli movimentanti nel 2022 appena chiuso.\r

\r

\"Stimiamo di trasportare più di 88 milioni di passeggeri nel 2023 - ha dichiarato il presidente del vettore, Ahmet Bolat, ripreso dall'agenzia di stampa turca Anadolu -. Per raggiungere questo obiettivo, Turkish Airlines prevede di aumentare il numero di aeromobili in flotta a 427 nel 2023, rispetto agli attuali 396, e allo stesso tempo di aumentare la capacità di circa il 17-20%\".\r

\r

Tra gennaio e novembre 2022 la compagnia ha trasportato 66,3 milioni di passeggeri, solo il 3,7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi totali sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo del 2019, raggiungendo i 13,65 miliardi di dollari, mentre l'utile operativo netto è salito del 369% a 2,1 miliardi di dollari.\r

\r

L'espansione della compagnia aerea vede crescere quindi il network delle destinazioni servite, che quest'anno includerà - come anticipato da questa testata lo scorso agosto - la nuova destinazione italiana di Palermo. Il capoluogo siciliano sarà collegato a Istanbul dal prossimo 5 maggio, con quattro frequenze alla settimana servite da un Boeing 737-800.\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines punta agli oltre 88 milioni di passeggeri. Dal 5 maggio il volo su Palermo","post_date":"2023-01-02T09:45:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672652742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways potenzia i collegamenti su Firenze per la prossima estate: dal 16 aprile aprirà un nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow, con partenza dal Terminal 5 alle 07:50 e operato da un A320Neo. La rotta, che fa del capoluogo toscano una delle 11 destinazioni italiane servite da British Airways dallo scalo di Heathrow - tra cui Roma, Milano, Venezia e Napoli si aggiunge a quella già attiva dall'aeroporto di London City.\r

\r

\"Sappiamo che i nostri clienti amano visitare la Toscana, ed è per questo che già operiamo voli da London City a Firenze - ha sottolineato Neil Chernoff, direttore network e alleanze della compagnia aerea -. Abbiamo aggiunto questa nuova rotta da Heathrow al capoluogo toscano per offrire loro una scelta ancora più ampia per esplorare questa incredibile regione italiana. Una buona notizia non solo per i viaggiatori del Regno Unito, ma anche per coloro che si collegano a Londra per e da destinazioni statunitensi. Gli orari dei voli sono stati ottimizzati per la connettività con le rotte più popolari, tra cui New York, Boston e Chicago\".\r

\r

Il volo Londra Heathrow-Firenze si aggiunge a una serie di nuove rotte che inizieranno nella stagione estiva 2023, come Londra Gatwick per Aruba e Guyana e Londra Heathrow per Cincinnati, Ohio.\r

\r

","post_title":"British Airways: nuovo volo giornaliero da Londra Heathrow a Firenze, dal 16 aprile","post_date":"2023-01-02T08:49:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672649342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss riprenderà nel 2023 il reclutamento e la formazione di nuovi piloti, dopo la sospensione forzata a causa della pandemia. La formazione sarà affidata alla European Flight Academy, gestita da Lufthansa Aviation Training. Il vettore svizzero assumerà anche 80 primi ufficiali che hanno già completato il percorso formativo.\r

\r

L'addestramento si svolgerà in varie località, tra cui Opfikon e Grenchen in Svizzera e Goodyear (Arizona) negli Stati Uniti.\r

\r

Gli allievi piloti potranno inoltre usufruire di un sostegno finanziario per la formazione. I candidati devono aver completato almeno tre anni di formazione professionale di base o avere accesso senza esami all'istruzione universitaria.\r

\r

\"Dopo un blocco delle assunzioni durato due anni, possiamo ora offrire a una nuova generazione di piloti Swiss prospettive di lavoro, di carriera e un posto di lavoro attrattivo e possiamo dare il benvenuto a nuovi colleghi nel nostro team di bordo\", ha dichiarato il responsabile delle operazioni di volo, Stefan-Kenan Scheib.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Swiss riprenderà la formazione e l'assunzione di nuovi piloti nel 2023","post_date":"2022-12-23T12:02:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671796930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie.\r

L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi \"risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto\" delle famiglie.\r

Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE».","post_title":"Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia","post_date":"2022-12-23T11:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671794258000]}]}}