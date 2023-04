Destination Italia: dati ancora in rosso ma in miglioramento rispetto al 2021 Margini operativi lordi ancora in rosso per il 2022 di Destination Italia, che ha chiuso l’anno con un ebitda in negativo per 1,2 milioni di euro. Un risultato che risulta tuttavia nettamente migliore rispetto ai -2,17 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Andamento simile hanno quindi seguito anche i ricavi delle vendite, passati dai 7,4 milioni di due anni fa ai 27,1 milioni del 2022. Durante gli scorsi 12 mesi “il gruppo ha in particolare registrato un incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito – si legge un una una nota di accompagnamento alla bozza di bilancio d’esercizio approvata dal consiglio di amministrazione della società -. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile invece il mercato mediorientale. In forte contrazione poi il mercato russo, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a seguito del conflitto con l’Ucraina. Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue peraltro la crescita di Sono Travel Club: il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato“. Nel 2022 la compagnia ha inoltre iniziato un percorso di crescita, anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). “Sono state in questo modo poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora condotta dal gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna: società specializzata nel turismo incoming con anima tecnologica – prosegua la nota -. Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi esg, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Rina Italia”. Per quanto riguarda infine il prossimo futuro, il 2023 si apre con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di euro, pari a un più 180% rispetto alla stessa data del 2022. “Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività – commenta il presidente di Destination Italia, Giulio Valiante -. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444382 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Margini operativi lordi ancora in rosso per il 2022 di Destination Italia, che ha chiuso l'anno con un ebitda in negativo per 1,2 milioni di euro. Un risultato che risulta tuttavia nettamente migliore rispetto ai -2,17 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Andamento simile hanno quindi seguito anche i ricavi delle vendite, passati dai 7,4 milioni di due anni fa ai 27,1 milioni del 2022. Durante gli scorsi 12 mesi "il gruppo ha in particolare registrato un incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito - si legge un una una nota di accompagnamento alla bozza di bilancio d'esercizio approvata dal consiglio di amministrazione della società -. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile invece il mercato mediorientale. In forte contrazione poi il mercato russo, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a seguito del conflitto con l'Ucraina. Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue peraltro la crescita di Sono Travel Club: il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato". Nel 2022 la compagnia ha inoltre iniziato un percorso di crescita, anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). "Sono state in questo modo poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora condotta dal gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna: società specializzata nel turismo incoming con anima tecnologica - prosegua la nota -. Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi esg, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Rina Italia". Per quanto riguarda infine il prossimo futuro, il 2023 si apre con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di euro, pari a un più 180% rispetto alla stessa data del 2022. “Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività - commenta il presidente di Destination Italia, Giulio Valiante -. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”. [post_title] => Destination Italia: dati ancora in rosso ma in miglioramento rispetto al 2021 [post_date] => 2023-04-26T13:34:00+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682516040000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia. Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino. Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia). «Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta». «È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia». I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia. «Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr. Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria». [post_title] => Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo [post_date] => 2023-04-26T13:06:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682514371000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines rilancia su Roma Fiumicino dove, dal prossimo inverno, il collegamento diretto per Dallas Fort Worth diventerà annuale "per soddisfare l’aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti - ha dichairato Kyle Mabry, vice president - operations and commercial, Emea and Apac della compagnia aerea . Il primo volo tra l’Italia e il Texas è stato introdotto nel giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l’ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”. “L’estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l’efficacia della storica collaborazione con American Airlines - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto prima. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l’arricchimento dell’offerta per tutto l’anno”. Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas – Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l’unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024. Dallas, principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati con aeromobili Boeing 787 e Boeing 777. [post_title] => American Airlines: il volo Roma-Dallas diventerà annuale, dal prossimo inverno [post_date] => 2023-04-26T12:40:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512837000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_430783" align="alignleft" width="300"] Tomas Kunzmann[/caption] Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022. Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International. Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree. Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021. Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità). Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia. I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile. Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid. Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: "Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic. Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre". [post_title] => Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro [post_date] => 2023-04-26T12:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682512116000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444361 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell'organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai "principali player del segmento Mice - spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati". L'evento 'Jordan - The Mice Opportunity Destination' avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. "Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l'incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette". Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman "con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano". L'aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, "ma potenziamo comunque, sin d'ora, la capacità posti sulla rotta grazie all'utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda". [post_title] => Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio [post_date] => 2023-04-26T12:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682511284000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conti ancora in profondo rosso per il 2022 di Msc Crociere, che ha chiuso l'anno con perdite nette per 1,052 miliardi di euro: il massimo della sua storia visto che nel 2021 erano state 935,1 milioni e nel 2020 938,8 milioni. Nonostante ciò, la compagnia guarda con fiducia al 2023, forte di un mercato in decisa ripresa (e in fase di normalizzazione dopo il periodo Covid), ma soprattutto del supporto pieno e consistente da parte della proprietà: quella Msc Mediterranean Shipping Company Holding di Gianluigi Aponte e famiglia che negli anni della pandemia non ha mai fatto mancare l'appoggio alla propria divisione crociere, iniettando capitali per 2,691 miliardi in un biennio (872,5 milioni nel 2021 e 1,819 miliardi nel 2022) e ora pronta a garantire un ulteriore prestito di 1,741 miliardi per l'anno in corso, di cui 1,380 miliardi già depositati nella casse di Msc. Un supporto ingente che, stando a quanto sottolineato nell'Annual Report, dovrebbe garantire alla compagnia di operare senza alcun problema di liquidità durante tutto il 2023, persino in caso di scenari particolarmente negativi, caratterizzati da una improvvisa recrudescenza della pandemia. Al di là dei conti in rosso, tutto sommato prevedibili dato il contesto in cui Msc si è trovata a operare, il 2022 ha peraltro mostrato una serie di segnali positivi. A partire dal rientro all'operatività dell'intera flotta, a cui si sono aggiunte nel corso dell'anno le nuove World Europa e Seascape, portando il totale delle navi a quota 21, contro le 13 di fine 2021. Non solo: l'anno si è chiuso con ricavi per 2,645 miliardi. Un livello che, seppure ancora distante dai 3,2 miliardi del 2019, è risultato molto al di sopra dei 788,5 e dei 705,4 milioni raggiunti rispettivamente nel 2021 e nel 2020. Infine, gli scorsi dodici mesi hanno visto anche un generale riequilibrio dei mercati, con il peso sulle vendite dei passeggeri provenienti dall'Europa occidentale sceso dal 70% del 2021 al 57% dell'anno passato, grazie alla crescita delle prenotazioni generate nel Centro ed Est Europa (dall'1% al 4%), in Sud America (dal 5% al 7%) e soprattutto in Nord America (dall'8% al 12%), nonché nel "resto del mondo" (dal 16% al 20%). [post_title] => Msc Crociere: 2022 in rosso ma la proprietà immette 1,741 mld di euro [post_date] => 2023-04-26T11:27:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682508451000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto». Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo». La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia. [post_title] => Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours [post_date] => 2023-04-26T10:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505997000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444341 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Bruxelles è pronto per affrontare un'estate di traffico intenso, che si prevede raggiungerà oltre il 90% dei livelli pre-pandemia. Una crescita che la direzione dello scalo imputa alla domanda sostenuta di voli leisure sul corto raggio e alla ripresa dei collegamenti dall'Asia. Léon Verhallen, direttore dello sviluppo dell'aviazione dell'aeroporto, spiega che nel corso della stagione saranno aggiunte nove nuove destinazioni, tra cui il servizio bisettimanale di Air Canada da Toronto Pearson e le nuove rotte di Vueling per Bilbao e Siviglia. Transavia ha inoltre basato un secondo aeromobile all'aeroporto di Bruxelles, aprendo voli per Malaga, Siviglia, Zante e Santorini, mentre Tui fly sta aggiungendo collegamenti per Al Hoceima e Rabat, oltre a Bejaia, Costantina, Orano e Tlemcen in Algeria. Inoltre, i vettori turchi Corendon e SunExpress stanno ampliando la loro presenza. L'espansione segue un anno in cui l'aeroporto di Bruxelles ha registrato quasi 19 milioni di passeggeri - il doppio rispetto al 2021. "Le persone non sono disposte a rinunciare alle vacanze, anche di fronte all'aumento dell'inflazione", afferma Verhallen. "Nonostante il costo elevato del carburante e dei biglietti aerei, la gente continua ad acquistare biglietti per viaggiare. Anche se non ci aspettiamo di raggiungere le cifre del 2019 nel 2023, ci stiamo avvicinando". Secondo il manager le destinazioni mediterranee sono particolarmente richieste e il traffico nordamericano ha registrato un "boom" già dalla seconda metà del 2022. Sebbene la ripresa del traffico asiatico sia stata molto più lenta, Bruxelles prevede una forte crescita nei prossimi mesi, simile all'aumento del traffico transatlantico. [post_title] => Bruxelles: quest'estate il traffico supererà il 90% dei livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-04-26T10:46:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505979000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caribbean Tourism Organization (Cto) UK & Europe prevede un anno "promettente" per la regione. Secondo gli ultimi dati, un totale di 28 milioni di turisti hanno visitato i Caraibi nel 2022, pari all'89% sul 2019, confermando una buona ripresa dei viaggi dall'Europa. I viaggiatori europei hanno rappresentato il 18% di tutti gli arrivi nel 2022. Guardando al 2023 ci sono quindi prospettive incoraggianti nonostante le pressioni globali e l'elevata inflazione, in generale si prevede che gli arrivi complessivi nella regione aumenteranno tra il 10% e il 15% grazie ai viaggi lungo raggio e alla piena ripresa delle crociere con l'aumento della capacità e dell'homeporting. Oltre ai dati, il CTO Uk & Europe punta sull'offerta variegata e diversificata delle regioni ed ha organizzato un roadshow caraibico a Roma coinvolgendo l'Ente del Turismo di Aruba, l' Ente del Turismo di Barbados, l' Ente del turismo delle Isole Cayman, l' Ente del Turismo della Giamaica, l' Ente del Turismo della Martinica, l' Ente del Turismo di Saint Lucia e l' Inclusive Collection, parte di Hyatt Hotels & Resorts per incontrare i tour operator e le agenzie di viaggio. Tutte le destinazioni sono in ripresa e sono al lavoro per promuovere le loro attrazioni, "Aruba sta valorizzando il lato selvaggio, non solo per l'offerta balneare ma anche per escursioni e noleggio auto per visitare la costa nord est - spiega Valentina Humbert di Aruba Tourism Authority Italia - siamo anche interessati a lanciare sul mercato italiano Eagle beach, piu intima e meno blasonata. Per rafforzare i rapporti con il trade prosegue il nostro programma di formazione". Anche Barbados rafforza l'offerta natura. "Agli italiani piace molto la parte Atlantica - conferma Lucilla Venditti, Sales & Marketing Rep di Barbados- tra natura e oceano, interessante è anche la parte est per il trekking e il surf. Sempre più ampia è l'offerta ricettiva dal lusso alle ville a pochi metri dalla barriera corallina.Stiamo anche puntando sugli eventi, sui tour nelle distillerie del rum e le esperienze culinarie, ma anche verso nuovi target come il padel o golf play & stay. Anche i collegamenti aerei sono tornati operativi ideali per l'Italia con Klm o BA". Le isole Cayman, fruibili 365 giorni l'anno, rilanciano sul diving e sulle esperienze a contatto con la natura. "Per i viaggi di nozze stiamo promuovendo Little Cayman- aggiunge Karn Kundi,Sales Emea Cayman Islands Department of Tourism- da vivere come isola privata e le per luxury activities". La Giamaica richiama da sempre gli italiani "grazie ai voli charter da Milano e all'offerta di altri vettori possiamo contare su ottimi collegamenti per la destinazione, unitamente alla crescita di strutture con nuove aperture entro l'anno - commenta Francesca Battocchi, Rappresentante Jamaica International Tourist Group Italy- la parte Nord dell'isola è consolidata come Montego Bay e Negril, può essere interessante la zona sud ed est, ideale per un viaggiatore esperto e ricche di zone naturalistiche e guest house, tra le esperienze di richiamo spicca l'escursione all'alba a Blue Mountain, Patrimonio Unesco a 2000 metri" Anche la Martinique può contare su ottime connessioni dall'Italia, come conferma Jenny Cespedes, Coordinatrice promotion B2B "stiamo promuovendo le lagune e i percorsi sottomarini in sicurezza e oltre 150 percorsi di trekking, e gli itinerari del rum". Punta al lusso e ai viaggi di nozze l’isola di Santa Lucia "ci stiamo posizionando come Boutique luxury destination e stiamo promuovendo anche 150 avventure tra vulcano, cascate e jungle biking e sessioni dedicate alla conoscenza del cioccolato per diversificare sempre di più" conclude Nicole Compton, Sales marketing manager trade St. Lucia. [gallery ids="444336,444335,444334,444333,444332"] [post_title] => Caraibi avanti tutta grazie alla ripresa del lungo raggio e delle crociere [post_date] => 2023-04-26T10:31:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682505115000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "destination italia dati ancora rosso miglioramento rispetto al 2021" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7792,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Margini operativi lordi ancora in rosso per il 2022 di Destination Italia, che ha chiuso l'anno con un ebitda in negativo per 1,2 milioni di euro. Un risultato che risulta tuttavia nettamente migliore rispetto ai -2,17 milioni registrati al 31 dicembre 2021. Andamento simile hanno quindi seguito anche i ricavi delle vendite, passati dai 7,4 milioni di due anni fa ai 27,1 milioni del 2022. Durante gli scorsi 12 mesi \"il gruppo ha in particolare registrato un incremento delle prenotazioni di turisti di fascia alta provenienti da Stati Uniti, Canada, Australia e da molti paesi dell’Unione europea, tra cui Spagna e Regno Unito - si legge un una una nota di accompagnamento alla bozza di bilancio d'esercizio approvata dal consiglio di amministrazione della società -. In crescita anche i turisti provenienti dall’America Latina, primi fra i quali il Brasile e l’Argentina. Stabile invece il mercato mediorientale. In forte contrazione poi il mercato russo, a causa delle restrizioni ai viaggi imposte a seguito del conflitto con l'Ucraina. Con riferimento alle linee di ricavo, prosegue peraltro la crescita di Sono Travel Club: il brand che si rivolge al segmento del turismo di lusso, che oggi contribuisce per circa il 36% del fatturato\".\r

\r

Nel 2022 la compagnia ha inoltre iniziato un percorso di crescita, anche attraverso la partecipazione in società innovative nel settore della promozione turistica (Italy Experience, Dig-Italy, Destination Beauty, Naxida, Endu). \"Sono state in questo modo poste le basi per la più importante operazione straordinaria finora condotta dal gruppo, in via di finalizzazione nel 2023, ossia la fusione per incorporazione di Portale Sardegna: società specializzata nel turismo incoming con anima tecnologica - prosegua la nota -. Il 2022 è stato anche l’anno di un forte impegno del gruppo Destination Italia verso gli obiettivi di sostenibilità, secondo i principi esg, quale strategia aziendale e best practice che hanno portato alla certificazione Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere, con un rating di 86,75/100. La certificazione è stata rilasciata dall’ente Rina Italia\".\r

\r

Per quanto riguarda infine il prossimo futuro, il 2023 si apre con un portafoglio ordini al 20 aprile di circa 23 milioni di euro, pari a un più 180% rispetto alla stessa data del 2022. “Esprimiamo profonda soddisfazione per i risultati ottenuti nell’esercizio 2022, frutto di un profondo impegno che siamo lieti di condividere con il mercato e con tutti i colleghi del gruppo, che hanno contribuito attivamente con la loro capacità e competenza, e che costituiscono il punto di forza principale della nostra attività - commenta il presidente di Destination Italia, Giulio Valiante -. I risultati sono stati favoriti da una forte domanda e le nostre scelte passate, di sostenuti investimenti in tecnologia, hanno condotto al consolidamento delle nostre competenze e strutture operative, creando così i presupposti di una crescita progressiva e sostenibile”.","post_title":"Destination Italia: dati ancora in rosso ma in miglioramento rispetto al 2021","post_date":"2023-04-26T13:34:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1682516040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione dell’evento “Liguria in bicicletta” è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclabile che collega l’ex stazione di San Lorenzo al Mare con Borgo Prino, nel comune di Imperia.\r

\r

Centinaia i ciclisti di tutte le età, tra turisti e cittadini si sono dati appuntamento ai blocchi di partenza per percorrere i 900 metri di pista ciclabile appena conclusi e continuare la corsa, per un tragitto di circa 4 chilometri, fino a Borgo Prino.\r

\r

Ad aspettarli, animazione, musica, spettacoli, assaggi di specialità liguri e cinque stand dedicati ai 13 Comuni che fanno parte di questo tratto di ciclovia (Ventimiglia, Camporosso, Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo Cipressa, Costarainera, San Lorenzo al Mare e Imperia).\r

\r

«Un’infrastruttura fondamentale - spiega a il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che rientra nel grande progetto della Ciclovia Tirrenica e che offre nuove prospettive di sviluppo turistico al territorio di tutti i comuni coinvolti. E questa ciclovia sarà un’opportunità in più per i tanti turisti per divertirsi e stare all’aria aperta».\r

\r

«È evidente - spiega il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi - che questo intervento finanziato da Regione Liguria, e che il Ministero guarda con interesse perché rappresenta un collegamento che mancava tra San Lorenzo e Sanremo, sia considerato fondamentale per completare la Tirrenica. Con Regione Liguria stiamo anche verificando la possibilità di allungare il collegamento oltre Ventimiglia».\r

\r

I 900 metri appena inaugurati rappresentano un raccordo fondamentale per garantire la continuità del tragitto ciclabili, che da oggi permette di percorrere su pista gli oltre 28 chilometri che separano Ospedaletti da Imperia.\r

\r

«Questo importante tratto di ciclabile, finanziato interamente da Regione Liguria, si inserisce nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Roma, che in Liguria si svilupperà per oltre 436 chilometri da Marinella di Sarzana al confine con la Francia – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Liguria Giacomo Raoul Giampedrone – Un piano di grande respiro, che coinvolgerà 77 Comuni e tre aree protette, tra la costa e l’entroterra, e che è stata finanziata con investimento complessivo di oltre 31 milioni di cui quasi 20 da fondi Pnrr.\r

\r

Per realizzare questo obiettivo, entro la fine dell’anno, partiranno, ad esempio, i cantieri per il tragitto tra Diano Marina e Andora, oltre a quello tra San Bartolomeo e Cervo, che insieme al tratto tra Sarzana centro e Marinella nel Levante costituiscono gli ultimi tasselli per il completamento della Ciclovia Tirrenica in Liguria».","post_title":"Liguria in bicicletta, inaugurato un nuovo tratto di ciclovia del Ponente, volano per economia e turismo","post_date":"2023-04-26T13:06:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682514371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines rilancia su Roma Fiumicino dove, dal prossimo inverno, il collegamento diretto per Dallas Fort Worth diventerà annuale \"per soddisfare l’aumento della domanda di voli tra Roma e gli Stati Uniti - ha dichairato Kyle Mabry, vice president - operations and commercial, Emea and Apac della compagnia aerea . Il primo volo tra l’Italia e il Texas è stato introdotto nel giugno 2017 e ha da subito riscosso grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani. Non vediamo l’ora di offrire ancora più scelta ai passeggeri nel corso della prossima stagione invernale”.\r

\r

“L’estensione durante la stagione invernale del volo per Dallas – Fort Worth testimonia la potenzialità del nostro mercato e l’efficacia della storica collaborazione con American Airlines - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Il Nord America continua a rappresentare per Roma il principale segmento di lungo raggio, conseguendo un record storico nella stagione in corso grazie ad un programma di voli mai visto prima. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore sviluppo che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento, sostenendo il trend della progressiva destagionalizzazione dei flussi e l’arricchimento dell’offerta per tutto l’anno”.\r

\r

Al termine della stagione estiva 2023 i collegamenti tra Roma Fiumicino e Dallas – Fort Worth proseguiranno nel corso della stagione invernale con l’unica sospensione prevista nei mesi di gennaio e febbraio 2024.\r

\r

Dallas, principale hub di American Airlines, offre ai passeggeri provenienti dall’Italia la possibilità di proseguire il loro viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni finali tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati con aeromobili Boeing 787 e Boeing 777.","post_title":"American Airlines: il volo Roma-Dallas diventerà annuale, dal prossimo inverno","post_date":"2023-04-26T12:40:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682512837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430783\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tomas Kunzmann[/caption]\r

Allianz Partners ha annunciato oggi i risultati dell'esercizio 2022, con ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro e un utile operativo di 260 milioni di euro. A trainare la solida performace di Allianz Partners è stata in primo luogo la significativa ripresa del business dei viaggi, dovuta all'abolizione delle restrizioni legate al Covid. La crescita dei ricavi ha sostenuto nuovi e significativi investimenti nelle piattaforme digitali di Allianz Partners e nel segmento di business Health per tutto il 2022.\r

Nel complesso, tutte le aree di business hanno registrato una crescita rispetto al 2021: Il business Travel ha registrato la crescita maggiore, grazie alla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti e alla domanda di viaggi in tutto il mondo, in seguito all'abolizione delle restrizioni alle frontiere. La forte crescita del business Mobility è stata trainata principalmente dai mercati Regno Unito e Cina. Il tradizionale segmento delle International Private Medical Insurance (iPMI) ha spinto i risultati del business Health, insieme agli ulteriori investimenti grazie alla partnership con Aetna International.\r

Le performance delle diverse aree di business: Il business Travel Insurance ha registrato una notevole crescita, +80% rispetto al 2021, con un fatturato di 3,053 miliardi di euro nel 2022. La crescita è stata trainata dall'eccezionale ripresa dei viaggi e dall'aumento della domanda di protezione in seguito all'apertura delle frontiere e all'abolizione delle restrizioni agli spostamenti nella maggior parte dei Paesi. A guidare la crescita il Nord America e Stati Uniti in particolare, attraverso tutti i canali, grazie ai segmenti legati alle compagnie aeree e della biglietteria per eventi. L'aumento della domanda globale ha favorito solidi risultati in tutti i mercati e le regioni, sia tra i clienti esistenti che tra quelli nuovi, compresi gli operatori dell'e-commerce, le banche e le compagnie aeree.\r

Il business Assistance and Mobility ha registrato un fatturato di 2,610 miliardi di euro (+5% rispetto al 2021). L'attività di assistenza stradale ha registrato un lieve calo dei ricavi a causa dell’uscita di un importante cliente, compensata principalmente dalla crescita organica e da nuove attività. Le difficili condizioni di mercato e gli eventi meteorologici avversi hanno avuto un impatto specifico sul portafoglio della linea di business Home in Spagna e Francia rispetto ai risultati del 2021.\r

Tuttavia, tale impatto è stato compensato dalla crescita in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Australia. Il business Easy Living ha registrato buoni tassi di crescita in Germania, Svizzera e Austria. Il business Mobility ha registrato un'ottima performance, nonostante il difficile contesto di mercato, con una forte crescita nel Regno Unito, in Francia, in Cina e a Hong Kong, oltre che nel settore delle auto aziendali (flotte / nuova mobilità).\r

Il business Health è cresciuto del +25,7%, con un fatturato di 2,384 miliardi di euro. Il tradizionale segmento della International Private Medical Insurance (iPMI) ha contribuito a questa ottima performance, con una forte crescita e fidelizzazione del business degli expat. Altri ricavi sono arrivati dalla partnership con Aetna International e dalla forte crescita del business degli studenti internazionali, in seguito alla riapertura delle frontiere in Australia.\r

I canali diretti di Allianz Partners hanno raggiunto 334 milioni di euro di ricavi, con una crescita annua del 78%. Le campagne di marketing mirate, incentrate sulla ripresa dei viaggi post-Covid, sono state un fattore chiave nel trainare le performance. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti, in Australia, Germania e Brasile.\r

Tutte le regioni hanno registrato una crescita nel 2022 rispetto al 2021 in tutti i segmenti di business. Il Nord America ha registrato l'aumento maggiore, grazie alla forte domanda di viaggi negli Stati Uniti. La crescita nell'APAC è stata trainata dalle aperture delle frontiere in Australia e Nuova Zelanda. I risultati in Europa occidentale e America Latina sono stati trainati dal Regno Unito e dalla ripresa post-Covid, mentre la performance in Europa centro-settentrionale e orientale è stata trainata dalla Germania e dalla ripresa generale post-Covid.\r

Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: \"Questa performance record dimostra il successo e la validità del nostro approccio globale, e ci sostiene nel percorso intrapreso per essere il partner assicurativo e di assistenza numero 1 nel nuovo mondo digitale. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all'impegno di tutto il team di Allianz Partners, che consente all'azienda di mantenere la promessa globale di accompagnare i clienti nella loro vita quotidiana con soluzioni che offrono una vera serenità a portata di clic.\r

Guardando al futuro, prevedo una crescita continua e un'eccellente performance in tutte le nostre aree di business, grazie alla costante fiducia dei nostri partner e clienti. Continuando a perseguire la trasformazione del nostro business e il lancio di piattaforme di ecosistema che offrono servizi digitali al di là delle assicurazioni tradizionali, garantiremo la nostra posizione di leadership per tutto il 2023 e oltre\".","post_title":"Allianz Partners: nel 2022 ricavi totali pari a 8,2 miliardi di euro","post_date":"2023-04-26T12:28:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682512116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Jordanian scommette sulle potenzialità, parzialmente ancora inespresse, del traffico Mice. La compagnia aerea è infatti al fianco del Jordan Tourism Board nell'organizzazione di un evento che si svolgerà il prossimo 11 maggio a Roma, dedicato esclusivamente ai \"principali player del segmento Mice - spiega Ramzi Zawaideh, area manager Italy & Malta del vettore -: i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'offerta della Giordania per questa tipologia di clientela e conoscere le più recenti novità, a livello di infrastrutture e servizi mirati\".\r

\r

L'evento 'Jordan - The Mice Opportunity Destination' avrà luogo alle ore 11.00 presso l’hotel Anantara, dove saranno presenti anche alcuni dmc locali. \"Mentre la destinazione Giordania registra un vero e proprio boom della domanda leisure, ora il focus di Royal Jordanian è quello di incentivare e supportare l'incremento del traffico legato a congressi, incentive e grandi eventi. E non soltanto affiancando le iniziative del Jtb, ma anche con una proposta estremamente flessibile e disponibile nei confronti delle esigenze di questo particolare tipo di clientela. Basti pensare ai grandi numeri di posti da gestire con tempistiche spesso molto strette\".\r

\r

Attualmente il vettore opera voli diretti da Roma e Milano Malpensa per Amman \"con cinque/sei frequenze alla settimana da Fiumicino e tre da Milano\". L'aumento del numero dei collegamenti da Malpensa, inaugurati lo scorso ottobre, è rimandato al 2024, \"ma potenziamo comunque, sin d'ora, la capacità posti sulla rotta grazie all'utilizzo di aeromobili a maggiore capienza: Airbus A320 e 321 invece degli A319, in base alla domanda\".\r

\r

","post_title":"Royal Jordanian scommette sul segmento Mice. Evento a Roma il prossimo 11 maggio","post_date":"2023-04-26T12:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682511284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conti ancora in profondo rosso per il 2022 di Msc Crociere, che ha chiuso l'anno con perdite nette per 1,052 miliardi di euro: il massimo della sua storia visto che nel 2021 erano state 935,1 milioni e nel 2020 938,8 milioni. Nonostante ciò, la compagnia guarda con fiducia al 2023, forte di un mercato in decisa ripresa (e in fase di normalizzazione dopo il periodo Covid), ma soprattutto del supporto pieno e consistente da parte della proprietà: quella Msc Mediterranean Shipping Company Holding di Gianluigi Aponte e famiglia che negli anni della pandemia non ha mai fatto mancare l'appoggio alla propria divisione crociere, iniettando capitali per 2,691 miliardi in un biennio (872,5 milioni nel 2021 e 1,819 miliardi nel 2022) e ora pronta a garantire un ulteriore prestito di 1,741 miliardi per l'anno in corso, di cui 1,380 miliardi già depositati nella casse di Msc. Un supporto ingente che, stando a quanto sottolineato nell'Annual Report, dovrebbe garantire alla compagnia di operare senza alcun problema di liquidità durante tutto il 2023, persino in caso di scenari particolarmente negativi, caratterizzati da una improvvisa recrudescenza della pandemia.\r

\r

Al di là dei conti in rosso, tutto sommato prevedibili dato il contesto in cui Msc si è trovata a operare, il 2022 ha peraltro mostrato una serie di segnali positivi. A partire dal rientro all'operatività dell'intera flotta, a cui si sono aggiunte nel corso dell'anno le nuove World Europa e Seascape, portando il totale delle navi a quota 21, contro le 13 di fine 2021. Non solo: l'anno si è chiuso con ricavi per 2,645 miliardi. Un livello che, seppure ancora distante dai 3,2 miliardi del 2019, è risultato molto al di sopra dei 788,5 e dei 705,4 milioni raggiunti rispettivamente nel 2021 e nel 2020. Infine, gli scorsi dodici mesi hanno visto anche un generale riequilibrio dei mercati, con il peso sulle vendite dei passeggeri provenienti dall'Europa occidentale sceso dal 70% del 2021 al 57% dell'anno passato, grazie alla crescita delle prenotazioni generate nel Centro ed Est Europa (dall'1% al 4%), in Sud America (dal 5% al 7%) e soprattutto in Nord America (dall'8% al 12%), nonché nel \"resto del mondo\" (dal 16% al 20%).","post_title":"Msc Crociere: 2022 in rosso ma la proprietà immette 1,741 mld di euro","post_date":"2023-04-26T11:27:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682508451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Caldana International Tours è un altro degli operatori che ha partecipato a Ci vediamo in Corsica!: il workshop voluto dalla Chambre de commerce e l’Agence du turismo dell’isola, insieme con Atout France, per arricchire la propria proposta di viaggi guidati alla scoperta dell’Île de beauté. «La Francia è una delle destinazioni più vendute della nostra programmazione - afferma Moreno Caldana, titolare del to -. Stiamo studiando nuovi itinerari in aerea francese e, in particolare in Corsica, nei periodi di media stagione, per offrire viaggi culturali guidati in autobus & traghetto».\r

\r

Caldana International Tours, sempre attento al rapporto qualità/prezzo, opera dal 2006 sul mercato con la specializzazione in itinerari in autobus di proprietà che raggiungono destinazioni italiane ed europee. Mario Bletzo, responsabile vendite e commerciale del to, ha partecipato al workshop corso per conoscere da vicino la proposta turistica dell’isola: «La casa natale di Napoleone Bonaparte e della famiglia imperiale ad Ajaccio, così come il museo Fesch con la sua collezione di dipinti italiani seconda solo al Louvre di Parigi, sono elementi di interesse per i nostri Prestigiosi Itinerari Culturali. Allo stesso modo, Bastia con il porto Vecchio e la Cittadella sono visite imperdibili da proporre ai clienti. I tour culturali & paesaggistici restano sempre un prodotto di interesse per i viaggiatori. Per questo, oltre alla meravigliosa natura dell’isola, proponiamo per esempio esperienze di scoperta di aree protette dove sono stati realizzati interventi innovativi, oppure la visita ai quartieri delle città che hanno assunto un volto nuovo».\r

\r

La programmazione estiva di Caldana International Tours ha aggiunto quest'anno le capitali scandinave alle sue classiche destinazioni raggiungibili in bus, tra cui Germania, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Sono inoltre online nuovi itinerari per Islanda, Danimarca, Norvegia, Iisole Svalbard e Lofoten. Da alcuni anni, poi, l'operatore propone tour a partenza garantita in aereo per Uzbekistan ed Armenia, nonché verso destinazioni del Medio Oriente come Giordania & Israele, Turchia, Emirati, Oman e, novità, l’Arabia Saudita. Il tutto sempre con partenze di gruppo dall’Italia.\r

\r

","post_title":"Anche in Corsica i Prestigiosi Itinerari Culturali di Caldana International Tours","post_date":"2023-04-26T10:46:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682505997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bruxelles è pronto per affrontare un'estate di traffico intenso, che si prevede raggiungerà oltre il 90% dei livelli pre-pandemia. Una crescita che la direzione dello scalo imputa alla domanda sostenuta di voli leisure sul corto raggio e alla ripresa dei collegamenti dall'Asia.\r

\r

Léon Verhallen, direttore dello sviluppo dell'aviazione dell'aeroporto, spiega che nel corso della stagione saranno aggiunte nove nuove destinazioni, tra cui il servizio bisettimanale di Air Canada da Toronto Pearson e le nuove rotte di Vueling per Bilbao e Siviglia. Transavia ha inoltre basato un secondo aeromobile all'aeroporto di Bruxelles, aprendo voli per Malaga, Siviglia, Zante e Santorini, mentre Tui fly sta aggiungendo collegamenti per Al Hoceima e Rabat, oltre a Bejaia, Costantina, Orano e Tlemcen in Algeria. Inoltre, i vettori turchi Corendon e SunExpress stanno ampliando la loro presenza.\r

\r

L'espansione segue un anno in cui l'aeroporto di Bruxelles ha registrato quasi 19 milioni di passeggeri - il doppio rispetto al 2021. \"Le persone non sono disposte a rinunciare alle vacanze, anche di fronte all'aumento dell'inflazione\", afferma Verhallen. \"Nonostante il costo elevato del carburante e dei biglietti aerei, la gente continua ad acquistare biglietti per viaggiare. Anche se non ci aspettiamo di raggiungere le cifre del 2019 nel 2023, ci stiamo avvicinando\".\r

\r

Secondo il manager le destinazioni mediterranee sono particolarmente richieste e il traffico nordamericano ha registrato un \"boom\" già dalla seconda metà del 2022. Sebbene la ripresa del traffico asiatico sia stata molto più lenta, Bruxelles prevede una forte crescita nei prossimi mesi, simile all'aumento del traffico transatlantico.","post_title":"Bruxelles: quest'estate il traffico supererà il 90% dei livelli pre-pandemia","post_date":"2023-04-26T10:46:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682505979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Caribbean Tourism Organization (Cto) UK & Europe prevede un anno \"promettente\" per la regione. Secondo gli ultimi dati, un totale di 28 milioni di turisti hanno visitato i Caraibi nel 2022, pari all'89% sul 2019, confermando una buona ripresa dei viaggi dall'Europa. I viaggiatori europei hanno rappresentato il 18% di tutti gli arrivi nel 2022.\r

\r

Guardando al 2023 ci sono quindi prospettive incoraggianti nonostante le pressioni globali e l'elevata inflazione, in generale si prevede che gli arrivi complessivi nella regione aumenteranno tra il 10% e il 15% grazie ai viaggi lungo raggio e alla piena ripresa delle crociere con l'aumento della capacità e dell'homeporting.\r

Oltre ai dati, il CTO Uk & Europe punta sull'offerta variegata e diversificata delle regioni ed ha organizzato un roadshow caraibico a Roma coinvolgendo l'Ente del Turismo di Aruba, l' Ente del Turismo di Barbados, l' Ente del turismo delle Isole Cayman, l' Ente del Turismo della Giamaica, l' Ente del Turismo della Martinica, l' Ente del Turismo di Saint Lucia e l' Inclusive Collection, parte di Hyatt Hotels & Resorts per incontrare i tour operator e le agenzie di viaggio. \r

\r

Tutte le destinazioni sono in ripresa e sono al lavoro per promuovere le loro attrazioni, \"Aruba sta valorizzando il lato selvaggio, non solo per l'offerta balneare ma anche per escursioni e noleggio auto per visitare la costa nord est - spiega Valentina Humbert di Aruba Tourism Authority Italia - siamo anche interessati a lanciare sul mercato italiano Eagle beach, piu intima e meno blasonata. Per rafforzare i rapporti con il trade prosegue il nostro programma di formazione\".\r

\r

Anche Barbados rafforza l'offerta natura. \"Agli italiani piace molto la parte Atlantica - conferma Lucilla Venditti, Sales & Marketing Rep di Barbados- tra natura e oceano, interessante è anche la parte est per il trekking e il surf. Sempre più ampia è l'offerta ricettiva dal lusso alle ville a pochi metri dalla barriera corallina.Stiamo anche puntando sugli eventi, sui tour nelle distillerie del rum e le esperienze culinarie, ma anche verso nuovi target come il padel o golf play & stay. Anche i collegamenti aerei sono tornati operativi ideali per l'Italia con Klm o BA\".\r

\r

Le isole Cayman, fruibili 365 giorni l'anno, rilanciano sul diving e sulle esperienze a contatto con la natura. \"Per i viaggi di nozze stiamo promuovendo Little Cayman- aggiunge Karn Kundi,Sales Emea Cayman Islands Department of Tourism- da vivere come isola privata e le per luxury activities\".\r

\r

La Giamaica richiama da sempre gli italiani \"grazie ai voli charter da Milano e all'offerta di altri vettori possiamo contare su ottimi collegamenti per la destinazione, unitamente alla crescita di strutture con nuove aperture entro l'anno - commenta Francesca Battocchi, Rappresentante Jamaica International Tourist Group Italy- la parte Nord dell'isola è consolidata come Montego Bay e Negril, può essere interessante la zona sud ed est, ideale per un viaggiatore esperto e ricche di zone naturalistiche e guest house, tra le esperienze di richiamo spicca l'escursione all'alba a Blue Mountain, Patrimonio Unesco a 2000 metri\"\r

\r

Anche la Martinique può contare su ottime connessioni dall'Italia, come conferma Jenny Cespedes, Coordinatrice promotion B2B \"stiamo promuovendo le lagune e i percorsi sottomarini in sicurezza e oltre 150 percorsi di trekking, e gli itinerari del rum\".\r

\r

Punta al lusso e ai viaggi di nozze l’isola di Santa Lucia \"ci stiamo posizionando come Boutique luxury destination e stiamo promuovendo anche 150 avventure tra vulcano, cascate e jungle biking e sessioni dedicate alla conoscenza del cioccolato per diversificare sempre di più\" conclude Nicole Compton, Sales marketing manager trade St. Lucia.\r

\r

[gallery ids=\"444336,444335,444334,444333,444332\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Caraibi avanti tutta grazie alla ripresa del lungo raggio e delle crociere","post_date":"2023-04-26T10:31:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682505115000]}]}}