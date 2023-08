Dal 19 al 24 settembre, in Friuli, la prima edizione del Terre Tagliamento Festival Un festival che saltella come un anfibio tra le rive e i borghi del Tagliamento grazie a un programma diffuso di attività e di eventi. Dal 19 al 24 settembre si inaugura la prima edizione di Terre Tagliamento Festival: uno dei progetti nati dalla sinergia degli otto comuni della provincia di Pordenone (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene), che hanno intrapreso un percorso di aggregazione territoriale. L’iniziativa mira a promuovere la loro destinazione turistica anche attraverso la pubblicazione di una guida e la realizzazione di una serie di laboratori nei quali sono stati coinvolti i bambini e le bambine dei centri estivi e le biblioteche. Il programma del festival prevede una settimana di eventi e attività che inviteranno il pubblico in luoghi suggestivi e significativi per la storia e la tradizione locale, quali l’ex polveriera di Casarsa della Delizia o la fornace di San Paolo di Morsano al Tagliamento, coinvolgeranno centri di lavoro e di innovazione come il centro di ricerca dei Vivai di Rauscedo, ma toccheranno anche centri storici, come San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, il castello di Valvasone Arzene, e non mancheranno di far scoprire la natura e i paesaggi di San Martino, di Cordovado e di alcune frazioni del Tagliamento. La formula è quella che combina escursioni a piedi e in bici rivolte alla scoperta del territorio con un ricco programma culturale fatto di spettacoli e di incontri con gli autori. Interverranno artisti e personalità del mondo culturale e teatrale friulano come lo scrittore Angelo Floramo, l’attrice Marta Riservato, la musicista Elsa Martin e le compagnie di circo all’inCirca e L’amalgama, ma anche proposte da fuori regione: lo spettacolo di David Riondino che canta il Medioevo del Boccaccio proprio nella piazza che ospita l’abbazia di Sesto al Reghena e l’umorismo caustico ed elegante di Arianna Porcelli Safonov, che racconta la nostra contemporaneità. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451051 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451053" align="alignleft" width="300"] Cordovado[/caption] Un festival che saltella come un anfibio tra le rive e i borghi del Tagliamento grazie a un programma diffuso di attività e di eventi. Dal 19 al 24 settembre si inaugura la prima edizione di Terre Tagliamento Festival: uno dei progetti nati dalla sinergia degli otto comuni della provincia di Pordenone (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene), che hanno intrapreso un percorso di aggregazione territoriale. L'iniziativa mira a promuovere la loro destinazione turistica anche attraverso la pubblicazione di una guida e la realizzazione di una serie di laboratori nei quali sono stati coinvolti i bambini e le bambine dei centri estivi e le biblioteche. Il programma del festival prevede una settimana di eventi e attività che inviteranno il pubblico in luoghi suggestivi e significativi per la storia e la tradizione locale, quali l’ex polveriera di Casarsa della Delizia o la fornace di San Paolo di Morsano al Tagliamento, coinvolgeranno centri di lavoro e di innovazione come il centro di ricerca dei Vivai di Rauscedo, ma toccheranno anche centri storici, come San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, il castello di Valvasone Arzene, e non mancheranno di far scoprire la natura e i paesaggi di San Martino, di Cordovado e di alcune frazioni del Tagliamento. La formula è quella che combina escursioni a piedi e in bici rivolte alla scoperta del territorio con un ricco programma culturale fatto di spettacoli e di incontri con gli autori. Interverranno artisti e personalità del mondo culturale e teatrale friulano come lo scrittore Angelo Floramo, l’attrice Marta Riservato, la musicista Elsa Martin e le compagnie di circo all'inCirca e L’amalgama, ma anche proposte da fuori regione: lo spettacolo di David Riondino che canta il Medioevo del Boccaccio proprio nella piazza che ospita l’abbazia di Sesto al Reghena e l’umorismo caustico ed elegante di Arianna Porcelli Safonov, che racconta la nostra contemporaneità. [post_title] => Dal 19 al 24 settembre, in Friuli, la prima edizione del Terre Tagliamento Festival [post_date] => 2023-08-24T15:12:00+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692889920000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451048 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_451049" align="alignleft" width="300"] L'a&o Venezia Mestre[/caption] Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L'azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica. “Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione - spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l'incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023. In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022. [post_title] => Primo semestre da record per a&o. L'ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia [post_date] => 2023-08-24T15:00:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692889256000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 300 coppie di 20 nazionalità diverse si sono ritrovate per confermare il loro amore e rinnovare le loro promesse. La quinta edizione della più grande cerimonia di rinnovo dei voti dei Caraibi, Aruba I Do, si è svolta lo scorso 9 agosto, come ogni anno nella piccola isola delle Antille Olandesi. L'evento si è tenuto all’ora del tramonto, vestiti di bianco, sulla spiaggia di sabbia bianca di Eagle Beach, Con la musica e la brezza del mare in sottofondo, il cerimoniere ha prima evidenziato quanto l’amore sia dappertutto, nell’aria che ci circonda, nei sussurri degli alberi, nel sole che sorge al mattino, nel rumore del mare, ha poi descritto la potenza di un gesto come la riconferma del proprio amore e del proprio impegno che è stato ribadito da tutte le coppie presenti al grido di “I will”: il momento forse più magico della cerimonia. L’evento, che ha visto un aumento del 40% di coppie registrate rispetto al 2018 con una media di oltre 20 anni di matrimonio alle spalle, ha accolto anche 12 coppie italiane tra cui gli influencer Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, che proprio l’anno scorso avevano trascorso il loro viaggio di nozze ad Aruba e che quest’anno l’hanno nuovamente scelta per rinnovare il loro amore. Per chi volesse prendere parte ai festeggiamenti, la sesta edizione dell’Aruba I Do si svolgerà ad agosto 2024. La data esatta verrà presto pubblicata su www.aruba.com [post_title] => Aruba I Do: cresce l'appeal della cerimonia di rinnovo dei voti più grande dei Caraibi [post_date] => 2023-08-24T13:19:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692883166000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna il prossimo settembre, per la sua edizione autunnale, la Nyc Broadway Week, l'appuntamento semestrale organizzato dalla New York City Tourism + Conventions, in collaborazione con The Broadway League. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, dal suo lancio nell'inverno 2011 la Broadway Week ha venduto complessivamente più di 2,1 milioni di biglietti, generando oltre 150 milioni di dollari di entrate per Broadway. Per questo appuntamento autunnale, previsti biglietti 2X1 per un totale di 24 spettacoli. Il programma si svolgerà dal 4 al 17 settembre. "Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della Nyc Broadway Week, che offre ai visitatori e agli abitanti di New York l'opportunità di godersi le migliori produzioni teatrali del mondo a un prezzo straordinario - sottolinea Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La Nyc Broadway Week celebra la vivacità e la creatività del teatro e comprende spettacoli per tutti i gusti, tra cui produzioni vincitrici di Tony Award, storie amate dai bambini e grandi classici". [post_title] => Torna il prossimo settembre la Nyc Broadway Week [post_date] => 2023-08-24T13:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692882493000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina il tradizionale appuntamento con il workshop b2b dedicato alla domanda e offerta di turismo legate ai beni Patrimonio mondiale Unesco, inserito nel contesto del World Tourism Event. La manifestazione, in programma a Torino dal 21 al 23 settembre, ospiterà infatti l'iniziativa nel corso della sua prima giornata. Vi parteciperanno numerosi buyers internazionali e italiani, agenzie e tour operator internazionali, provenienti da Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Paesi scandinavi, Austria, Svizzera, e dagli Stati Uniti. “Il workshop del Wte è ormai un punto di riferimento per gli operatori turistici del settore sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, peraltro con risultati molto soddisfacenti, in crescita di anno in anno - spiega Marco Citerbo, amministratore di M&C, l’agenzia organizzatrice del Wte -. L’interesse che gli operatori hanno dimostrato nei confronti dell’opportunità, rappresentata dal Wte, per favorire la creazione di un circuito di itinerari invitanti, competitivi, facilmente fruibili, secondo i criteri del turismo sostenibile, è grande ed estremamente concreto”. [post_title] => Wte: a Torino, il 21 settembre, l'edizione 2023 del workshop b2b dedicato ai beni Unesco [post_date] => 2023-08-24T12:01:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692878500000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Imprese del turismo e mondo dello sport sempre più a braccetto. Dopo Msc con la Formula 1, il Napoli, il Milan e il Genoa, il gruppo Una con la Pallacanestro Reggiana, e Palladium Hotel con il Real Madrid di basket, solo per citarne alcuni, anche la banca letti WebBeds ha deciso di intraprendere il medesimo percorso. Il logo della società compare infatti da qualche settimane sulle maniche delle squadre maschili e femminili del Fulham, che prende il proprio nome da un quartiere omonimo della capitale britannica. "Stringere partnership con il Fulham è una pietra miliare per noi e dimostra la nostra dedizione a costruire un marchio globale, accelerando i piani di crescita e sviluppando nuovi standard di eccellenza nel fornire valore ai nostri hotel e partner dell'industria del turismo nel mondo - dichiara il ceo di WebBeds, Daryl Lee -. Questo si allinea perfettamente alla passione e alla dedizione mostrate dal Fulham in campo per essere competitivi nella Premier League. Non vediamo l'ora di offrire ai fan e ai nostri partner straordinari momenti nell'imminente stagione”. [post_title] => La banca letti WebBeds diventa sponsor del Fulham [post_date] => 2023-08-24T11:21:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692876118000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_311619" align="alignleft" width="300"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption] Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità. Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite. Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze. [post_title] => Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital [post_date] => 2023-08-24T10:11:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692871865000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450987 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turni che prevedono due giorni liberi a settimana, banca ore, formazione, contrattualistica corretta e rapporti basati su stima e fiducia. Sono alcune delle ricette hr alla base dei progetti di crescita del gruppo toscano SoGes, che gestisce otto proprietà per oltre 300 camere e appartamenti, tra cui sette strutture inserite nel brand proprietario Place of Charme. “Ci impegniamo quotidianamente per garantire un ambiente di lavoro che sia focalizzato sulle nostre persone e sulle loro necessità - spiega la direttrice hr del gruppo, Cristina Galardi -. Le varie politiche in ambito hr che abbiamo attuato ne sono la riprova. Siamo convinti infatti che l’elevato standard dei servizi che offriamo ai nostri ospiti sia il riflesso naturale del contesto equilibrato, giusto e dedito all’ascolto che abbiamo creato in SoGes sin dalla sua fondazione”. La giusta retribuzione, ma anche il giusto valore del tempo, vengono in particolare garantiti da SoGes attraverso il riconoscimento delle ore extra trascorse al lavoro: il gruppo, infatti, prevede per tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto in essere, il conteggio degli straordinari. Per il personale dipendente, questi possono essere considerati come banca ore, attraverso la quale recuperare lo straordinario bilanciandolo con altrettante ore libere (rol). Ai lavoratori stagionali, invece, viene fornita la possibilità di ricevere la remunerazione direttamente in busta paga. I contratti, dove possibile, non vengono inoltre stipulati con fornitori o aziende terze ma direttamente con i lavoratori, che diventano parte integrante dell’organico della società e possono così beneficiare di tutte le politiche hr messe in atto. Un’attenzione che si riflette anche sulla tipologia di contratto stipulato: considerando la totalità degli accordi in essere, il 65% circa è a tempo indeterminato. Un rapporto professionale basato sull’estrema cura delle persone presuppone poi una comunicazione aperta e, soprattutto, l’ascolto. Per sostenere queste pratiche sono previsti incontri regolari con i responsabili delle varie strutture. Solo grazie a questi elementi si riesce a instaurare un clima diffuso di fiducia per far sentire le persone accolte e importanti. Inoltre, al fine di abbattere totalmente le barriere linguistiche e culturali, SoGes, laddove necessario, si avvale di figure preposte e dedicate come per esempio i mediatori. Tra i prossimi passi della strategia hr che verranno attuati a breve, un piano welfare e un ulteriore incentivo rappresentato da premi basati sulla propria performance, sull’andamento di SoGes ma anche su quello delle singole strutture. Tra i benefit offerti dal gruppo è da annoverare, tra gli altri, il Family and Friends: il piano che offre a tutti i dipendenti di soggiornare a tariffe agevolate presso le strutture della catena. Dal punto di vista formativo, viene infine offerta ai lavoratori un’ampia gamma di corsi, oltre a quelli previsti dalla normativa, per acquisire abilità sia soft sia hard. Tra questi, corsi di lingua per addetti alla sala e al ricevimento e master per responsabili di struttura. [post_title] => Galardi, SoGes: la qualità dei servizi è il riflesso naturale dell'ambiente di lavoro [post_date] => 2023-08-23T15:03:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692802992000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà dal 28 agosto al 3 settembre la sesta edizione dell'Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune toscano e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma. L'appuntamento di quest'anno viene dedicato alla memoria di Paolo Rubei, ideatore visionario e geniale della manifestazione, prematuramente scomparso a febbraio 2022. Alcuni dei più acclamati artisti del mondo del jazz si alterneranno quindi sul palcoscenico allestito nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante). Si comincia lunedì 28 agosto con una serie di protagonisti indiscussi del jazz made in Italy: sul palco dell’Orbetello Jazz Festival arriva infatti il Franco Finucci quartet, che avrà come special guest Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale. Talento e originalità saranno il leitmotiv dell’appuntamento in programma martedì 29 agosto che vede protagonista la pianista cubana Jany McPherson, che si esibirà in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. La sonorità del blues avvolgeranno la serata di mercoledì 30 agosto quando il palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. La manifestazione proseguirà quindi giovedì 31 agosto, con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres. Protagonista, le colletif Tango Negro ensemble con musicisti come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos el tero Buschini (basso). Special guest, Max Rosati (chitarra). Venerdì 1° settembre, il festival sale in cattedra ospitando una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni: Sarah Jane Morris. Sul palco della Terrazza Guman, si esibirà con due chitarristi di grande talento, Tony Remy e Tim Cansfield. Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco e l'AllStarTrio presenteranno Italian JazzSongs: uno spettacolo che la stessa vocalist ha ideato e arrangiato nella volontà di creare ponti tra vari generi musicali e aprire le frontiere del jazz alle contaminazioni più diverse. Con lei, sul palco, musicisti come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Si preannuncia infine intenso il concerto che domenica 3 settembre chiuderà l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in Zàkynthos: il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno, che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz nazionale. [post_title] => Al via dal 28 agosto al 3 settembre l'Orbetello Jazz Festival [post_date] => 2023-08-23T14:42:22+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692801742000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dal 19 al 24 settembre in friuli la prima edizione del terre tagliamento festival" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2920,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451053\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cordovado[/caption]\r

\r

Un festival che saltella come un anfibio tra le rive e i borghi del Tagliamento grazie a un programma diffuso di attività e di eventi. Dal 19 al 24 settembre si inaugura la prima edizione di Terre Tagliamento Festival: uno dei progetti nati dalla sinergia degli otto comuni della provincia di Pordenone (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone Arzene), che hanno intrapreso un percorso di aggregazione territoriale. L'iniziativa mira a promuovere la loro destinazione turistica anche attraverso la pubblicazione di una guida e la realizzazione di una serie di laboratori nei quali sono stati coinvolti i bambini e le bambine dei centri estivi e le biblioteche.\r

\r

Il programma del festival prevede una settimana di eventi e attività che inviteranno il pubblico in luoghi suggestivi e significativi per la storia e la tradizione locale, quali l’ex polveriera di Casarsa della Delizia o la fornace di San Paolo di Morsano al Tagliamento, coinvolgeranno centri di lavoro e di innovazione come il centro di ricerca dei Vivai di Rauscedo, ma toccheranno anche centri storici, come San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, il castello di Valvasone Arzene, e non mancheranno di far scoprire la natura e i paesaggi di San Martino, di Cordovado e di alcune frazioni del Tagliamento.\r

\r

La formula è quella che combina escursioni a piedi e in bici rivolte alla scoperta del territorio con un ricco programma culturale fatto di spettacoli e di incontri con gli autori. Interverranno artisti e personalità del mondo culturale e teatrale friulano come lo scrittore Angelo Floramo, l’attrice Marta Riservato, la musicista Elsa Martin e le compagnie di circo all'inCirca e L’amalgama, ma anche proposte da fuori regione: lo spettacolo di David Riondino che canta il Medioevo del Boccaccio proprio nella piazza che ospita l’abbazia di Sesto al Reghena e l’umorismo caustico ed elegante di Arianna Porcelli Safonov, che racconta la nostra contemporaneità.","post_title":"Dal 19 al 24 settembre, in Friuli, la prima edizione del Terre Tagliamento Festival","post_date":"2023-08-24T15:12:00+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1692889920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451048","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_451049\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'a&o Venezia Mestre[/caption]\r

\r

Primo semestre da record per il gruppo a&o Hotels and Hostels, che ha chiuso il periodo gennaio-giugno con numeri mai visti prima. L'azienda ha infatti registrato oltre 100 milioni di euro di ricavi, pari al 47% in più rispetto al medesimo periodo del 2022, e oltre 1 milione di pernottamenti totali, con gli ostelli di Venezia Mestre, Berlino e Amburgo in cima alla classifica.\r

“Stiamo inoltre notando un’inversione di tendenza nelle tempistiche di prenotazione - spiega il ceo di a&o, Oliver Winter -. Se nel 2022 quasi il 50% delle vendite per il periodo estivo era fatto a meno di 24 ore dal check-in, quest’anno siamo solo al 30%. Ciò fa capire che si sta tornando progressivamente all’early booking”. Tra i motivi che hanno portato l’azienda a una crescita così significativa si evidenzia la presenza di gruppi e scolaresche non solo in primavera ma anche nei mesi estivi, l'incremento della domanda da parte di famiglie e giovani che scelgono family room e camerate, nonché il costante aumento dei pernottamenti passato dai 2,34 milioni del 2022 ai 2,84 milioni della sola estate 2023.\r

\r

In tale contesto, la struttura di Venezia Mestre ha continuato a registrare ottimi risultati, tanto che nel primo semestre è stata tra i tre ostelli a&o con la migliore occupazione: da gennaio a giugno, il suo riempimento medio ha infatti raggiunto il 78,5%, arrivando a sfiorare il sold out (96%) nei mesi di maggio e giugno. Tale performance si è riflessa anche sul fatturato, cresciuto di ben l’88% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022.","post_title":"Primo semestre da record per a&o. L'ostello di Venezia Mestre tra i migliori tre della compagnia","post_date":"2023-08-24T15:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692889256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300 coppie di 20 nazionalità diverse si sono ritrovate per confermare il loro amore e rinnovare le loro promesse. La quinta edizione della più grande cerimonia di rinnovo dei voti dei Caraibi, Aruba I Do, si è svolta lo scorso 9 agosto, come ogni anno nella piccola isola delle Antille Olandesi. L'evento si è tenuto all’ora del tramonto, vestiti di bianco, sulla spiaggia di sabbia bianca di Eagle Beach, Con la musica e la brezza del mare in sottofondo, il cerimoniere ha prima evidenziato quanto l’amore sia dappertutto, nell’aria che ci circonda, nei sussurri degli alberi, nel sole che sorge al mattino, nel rumore del mare, ha poi descritto la potenza di un gesto come la riconferma del proprio amore e del proprio impegno che è stato ribadito da tutte le coppie presenti al grido di “I will”: il momento forse più magico della cerimonia.\r

\r

L’evento, che ha visto un aumento del 40% di coppie registrate rispetto al 2018 con una media di oltre 20 anni di matrimonio alle spalle, ha accolto anche 12 coppie italiane tra cui gli influencer Giorgia Crivello e Stefano Laudoni, che proprio l’anno scorso avevano trascorso il loro viaggio di nozze ad Aruba e che quest’anno l’hanno nuovamente scelta per rinnovare il loro amore. Per chi volesse prendere parte ai festeggiamenti, la sesta edizione dell’Aruba I Do si svolgerà ad agosto 2024. La data esatta verrà presto pubblicata su www.aruba.com","post_title":"Aruba I Do: cresce l'appeal della cerimonia di rinnovo dei voti più grande dei Caraibi","post_date":"2023-08-24T13:19:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692883166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il prossimo settembre, per la sua edizione autunnale, la Nyc Broadway Week, l'appuntamento semestrale organizzato dalla New York City Tourism + Conventions, in collaborazione con The Broadway League. Giunta ormai alla sua dodicesima edizione, dal suo lancio nell'inverno 2011 la Broadway Week ha venduto complessivamente più di 2,1 milioni di biglietti, generando oltre 150 milioni di dollari di entrate per Broadway. Per questo appuntamento autunnale, previsti biglietti 2X1 per un totale di 24 spettacoli. Il programma si svolgerà dal 4 al 17 settembre.\r

\r

\"Siamo entusiasti di annunciare il ritorno della Nyc Broadway Week, che offre ai visitatori e agli abitanti di New York l'opportunità di godersi le migliori produzioni teatrali del mondo a un prezzo straordinario - sottolinea Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La Nyc Broadway Week celebra la vivacità e la creatività del teatro e comprende spettacoli per tutti i gusti, tra cui produzioni vincitrici di Tony Award, storie amate dai bambini e grandi classici\".","post_title":"Torna il prossimo settembre la Nyc Broadway Week","post_date":"2023-08-24T13:08:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692882493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina il tradizionale appuntamento con il workshop b2b dedicato alla domanda e offerta di turismo legate ai beni Patrimonio mondiale Unesco, inserito nel contesto del World Tourism Event. La manifestazione, in programma a Torino dal 21 al 23 settembre, ospiterà infatti l'iniziativa nel corso della sua prima giornata. Vi parteciperanno numerosi buyers internazionali e italiani, agenzie e tour operator internazionali, provenienti da Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Paesi scandinavi, Austria, Svizzera, e dagli Stati Uniti.\r

\r

“Il workshop del Wte è ormai un punto di riferimento per gli operatori turistici del settore sia dal lato della domanda sia da quello dell’offerta, peraltro con risultati molto soddisfacenti, in crescita di anno in anno - spiega Marco Citerbo, amministratore di M&C, l’agenzia organizzatrice del Wte -. L’interesse che gli operatori hanno dimostrato nei confronti dell’opportunità, rappresentata dal Wte, per favorire la creazione di un circuito di itinerari invitanti, competitivi, facilmente fruibili, secondo i criteri del turismo sostenibile, è grande ed estremamente concreto”.","post_title":"Wte: a Torino, il 21 settembre, l'edizione 2023 del workshop b2b dedicato ai beni Unesco","post_date":"2023-08-24T12:01:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692878500000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Imprese del turismo e mondo dello sport sempre più a braccetto. Dopo Msc con la Formula 1, il Napoli, il Milan e il Genoa, il gruppo Una con la Pallacanestro Reggiana, e Palladium Hotel con il Real Madrid di basket, solo per citarne alcuni, anche la banca letti WebBeds ha deciso di intraprendere il medesimo percorso. Il logo della società compare infatti da qualche settimane sulle maniche delle squadre maschili e femminili del Fulham, che prende il proprio nome da un quartiere omonimo della capitale britannica.\r

\r

\"Stringere partnership con il Fulham è una pietra miliare per noi e dimostra la nostra dedizione a costruire un marchio globale, accelerando i piani di crescita e sviluppando nuovi standard di eccellenza nel fornire valore ai nostri hotel e partner dell'industria del turismo nel mondo - dichiara il ceo di WebBeds, Daryl Lee -. Questo si allinea perfettamente alla passione e alla dedizione mostrate dal Fulham in campo per essere competitivi nella Premier League. Non vediamo l'ora di offrire ai fan e ai nostri partner straordinari momenti nell'imminente stagione”.\r

\r

","post_title":"La banca letti WebBeds diventa sponsor del Fulham","post_date":"2023-08-24T11:21:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692876118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_311619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Pellicano di Porto Ercole[/caption]\r

\r

Passare da tre a dieci strutture nell'arco di sei-otto anni. E' l'obiettivo della nuova joint venture siglata dal gruppo Pellicano Hotels con l'asset management company londinese Aermont Capital. L'operazione, rivela il Sole 24 Ore, prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro circa, per l'acquisto e la riqualificazione di proprietà a marchio Pellicano. L'importo potrebbe peraltro salire, a seconda delle opportunità.\r

Il gruppo Pellicano ha chiuso il 2022 con un fatturato di 30 milioni di euro e margini operativo lordi (ebitda) per 7,5 milioni. Un dato, quello del giro d'affari, in crescita rispetto all'era pre-Covid (2019), quando la compagnia si era fermata a quota 22 milioni. Gli obiettivi di espansione al momento sono tutti concentrati sull'Italia. Pellicano a oggi gestisce tre 5 stelle: l'omonima struttura da 47 camere di Porto Ercole, La Posta Vecchia alle porte di Roma da 19 camere e suite, nonché il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia da 51 camere e suite.\r

\r

Aermont Capital può contare su una raccolta di 10 miliardi di euro di impegni azionari in cinque fondi di investimento distinti ed è focalizzata nel segmento real estate e correlati in Europa. In passato ha già collaborato con realtà del mondo alberghiero, tra cui l'olandese The Student Hotel (oggi The Social Hub), in particolare a riguardo del progetto di riqualificazione urbana della Manifattura Tabacchi di Firenze.","post_title":"Il gruppo Pellicano sigla una jv da 200 mln di euro con Aermont Capital","post_date":"2023-08-24T10:11:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692871865000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450987","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turni che prevedono due giorni liberi a settimana, banca ore, formazione, contrattualistica corretta e rapporti basati su stima e fiducia. Sono alcune delle ricette hr alla base dei progetti di crescita del gruppo toscano SoGes, che gestisce otto proprietà per oltre 300 camere e appartamenti, tra cui sette strutture inserite nel brand proprietario Place of Charme.\r

\r

“Ci impegniamo quotidianamente per garantire un ambiente di lavoro che sia focalizzato sulle nostre persone e sulle loro necessità - spiega la direttrice hr del gruppo, Cristina Galardi -. Le varie politiche in ambito hr che abbiamo attuato ne sono la riprova. Siamo convinti infatti che l’elevato standard dei servizi che offriamo ai nostri ospiti sia il riflesso naturale del contesto equilibrato, giusto e dedito all’ascolto che abbiamo creato in SoGes sin dalla sua fondazione”.\r

\r

La giusta retribuzione, ma anche il giusto valore del tempo, vengono in particolare garantiti da SoGes attraverso il riconoscimento delle ore extra trascorse al lavoro: il gruppo, infatti, prevede per tutti i lavoratori, indipendentemente dal contratto in essere, il conteggio degli straordinari. Per il personale dipendente, questi possono essere considerati come banca ore, attraverso la quale recuperare lo straordinario bilanciandolo con altrettante ore libere (rol). Ai lavoratori stagionali, invece, viene fornita la possibilità di ricevere la remunerazione direttamente in busta paga. I contratti, dove possibile, non vengono inoltre stipulati con fornitori o aziende terze ma direttamente con i lavoratori, che diventano parte integrante dell’organico della società e possono così beneficiare di tutte le politiche hr messe in atto. Un’attenzione che si riflette anche sulla tipologia di contratto stipulato: considerando la totalità degli accordi in essere, il 65% circa è a tempo indeterminato. \r

\r

Un rapporto professionale basato sull’estrema cura delle persone presuppone poi una comunicazione aperta e, soprattutto, l’ascolto. Per sostenere queste pratiche sono previsti incontri regolari con i responsabili delle varie strutture. Solo grazie a questi elementi si riesce a instaurare un clima diffuso di fiducia per far sentire le persone accolte e importanti. Inoltre, al fine di abbattere totalmente le barriere linguistiche e culturali, SoGes, laddove necessario, si avvale di figure preposte e dedicate come per esempio i mediatori.\r

\r

Tra i prossimi passi della strategia hr che verranno attuati a breve, un piano welfare e un ulteriore incentivo rappresentato da premi basati sulla propria performance, sull’andamento di SoGes ma anche su quello delle singole strutture. Tra i benefit offerti dal gruppo è da annoverare, tra gli altri, il Family and Friends: il piano che offre a tutti i dipendenti di soggiornare a tariffe agevolate presso le strutture della catena. Dal punto di vista formativo, viene infine offerta ai lavoratori un’ampia gamma di corsi, oltre a quelli previsti dalla normativa, per acquisire abilità sia soft sia hard. Tra questi, corsi di lingua per addetti alla sala e al ricevimento e master per responsabili di struttura.\r

\r

","post_title":"Galardi, SoGes: la qualità dei servizi è il riflesso naturale dell'ambiente di lavoro","post_date":"2023-08-23T15:03:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692802992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà dal 28 agosto al 3 settembre la sesta edizione dell'Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune toscano e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma. L'appuntamento di quest'anno viene dedicato alla memoria di Paolo Rubei, ideatore visionario e geniale della manifestazione, prematuramente scomparso a febbraio 2022. Alcuni dei più acclamati artisti del mondo del jazz si alterneranno quindi sul palcoscenico allestito nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante).\r

\r

Si comincia lunedì 28 agosto con una serie di protagonisti indiscussi del jazz made in Italy: sul palco dell’Orbetello Jazz Festival arriva infatti il Franco Finucci quartet, che avrà come special guest Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale. Talento e originalità saranno il leitmotiv dell’appuntamento in programma martedì 29 agosto che vede protagonista la pianista cubana Jany McPherson, che si esibirà in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.\r

\r

La sonorità del blues avvolgeranno la serata di mercoledì 30 agosto quando il palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. La manifestazione proseguirà quindi giovedì 31 agosto, con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres. Protagonista, le colletif Tango Negro ensemble con musicisti come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos el tero Buschini (basso). Special guest, Max Rosati (chitarra).\r

\r

Venerdì 1° settembre, il festival sale in cattedra ospitando una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni: Sarah Jane Morris. Sul palco della Terrazza Guman, si esibirà con due chitarristi di grande talento, Tony Remy e Tim Cansfield. Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco e l'AllStarTrio presenteranno Italian JazzSongs: uno spettacolo che la stessa vocalist ha ideato e arrangiato nella volontà di creare ponti tra vari generi musicali e aprire le frontiere del jazz alle contaminazioni più diverse. Con lei, sul palco, musicisti come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Si preannuncia infine intenso il concerto che domenica 3 settembre chiuderà l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in Zàkynthos: il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno, che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz nazionale.","post_title":"Al via dal 28 agosto al 3 settembre l'Orbetello Jazz Festival","post_date":"2023-08-23T14:42:22+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1692801742000]}]}}