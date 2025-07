Dafne avvia un progetto per il rilancio culturale, sociale e turistico di Campo Ligure Campo Ligure è un comune di 2.816 abitanti il cui borgo, famoso per la produzione di filigrana, ha origini estremamente antiche con un ricco patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. L’idea progettuale di Dafne ha come obiettivo l’innescare un processo virtuoso di sviluppo creativo e di rigenerazione culturale, anche attraverso il ricorso a soluzioni di governance ibrida di tipo pubblico – privata. La rigenerazione socio-culturale del borgo medievale di Campo Ligure è finalizzata a riconnettere il tessuto storico culturale – il borgo – a quello creativo – la filigrana – in un unicum di spazi e attività, tradizione e contemporaneità. Gli interventi previsti, non solo intendono rigenerare il tessuto economico e culturale del comune di Campo Ligure, ma anche contribuire al miglioramento della qualità della vita dei campesi. Il progetto, infatti, arricchirà l’offerta di servizi culturali e di intrattenimento per i residenti, quali l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito del rilancio dell’artigianato e della filigrana. Sarà, altresì, arricchita l’offerta di iniziative formative ed educative per aumentare la possibilità di trovare occupazione presso il Borgo. La strategia di progetto include l’acquisizione di nuove risorse. Tra gli obiettivi, limitare il fenomeno dell’esodo demografico, il quale interessa particolarmente le nuove generazioni alla ricerca di opportunità lavorative e servizi ai cittadini presso le città nei territori limitrofi. In quest’ottica un segnale importante si registra grazie alla nascita di una Cooperativa di Comunità che impegna diversi giovani del territorio. Va sottolineato che Campo Ligure ha una forte vocazione comunitaria portata avanti da una trentina di associazioni attive sul territorio campese. In questo contesto la Cooperativa Dafne che gestisce il Museo della Filigrana collabora attivamente al Pnrr, attraverso le proprie azioni, intende rinnovare l’offerta culturale con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini più fragili. Tale obiettivo verrà perseguito mediante la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale in linea con i 17 SDGs (sustainable development goals) dell’agenda 2030, al fine di formare una comunità il più possibile inclusiva e coesa. Inoltre, le attività di didattica museale per bambini e anziani, che verranno realizzate attraverso una rete Museale Integrata con il supporto di tecnologie Ict, consentiranno la realizzazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale del borgo, in un’ottica sempre più interattiva ed esperienziale e permetteranno un incremento dei flussi turistici che gravitano presso il borgo di Campo Ligure, e un generale miglioramento dell’offerta turistica dello stesso. Attraverso il t.o Dafne Viaggi i prodotti turistici creati verranno veicolati al grande pubblico attraverso la partecipazione di fiere di settore ed educational mirati. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways chiude il primo trimestre dell'esercizio 2025-26 positivamente e mantiene la vision per l'intero anno, stimando un aumento del fatturato, accompagnato però da una diminuzione degli utili. Nei tre mesi archiviati lo scorso 30 giugno, Ana ha registrato un fatturato di 548,7 miliardi di yen (circa 3,3 miliardi di euro), stabilendo un nuovo record. I voli passeggeri internazionali hanno raggiunto un fatturato record di 1,2 miliardi di euro, supportato dalle ottime performance delle tre nuove rotte Haneda-Milano, Haneda-Stoccolma e Haneda-Istanbul, che hanno registrato un load factor medio di circa l'80% grazie alla forte domanda inbound. Sul fronte domestico, sia il numero di passeggeri che il coefficiente di riempimento hanno superato i dati dell'anno precedente grazie alla stimolazione della domanda leisure. Le spese operative sono aumentate rispetto all'anno precedente a causa dell'aumento dei costi di outsourcing e del personale. Tuttavia, l'utile operativo è aumentato del 21% raggiungendo quota 224 milioni di euro, il secondo livello più alto mai registrato dopo il record stabilito nell'anno fiscale 2023. L'obiettivo del vettore è quello di realizzare in modo affidabile il piano annuale e mantenere una crescita sostenuta. [post_title] => All Nippon Airways: bilancio positivo per il primo trimestre del nuovo esercizio [post_date] => 2025-07-30T14:11:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753884679000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495399 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495400" align="alignright" width="300"] Foto: Paolo-Penni-Martelli_Motovun[/caption] La Croazia ospiterà per la prima volta il 20 e 21 settembre prossimi la celebre pedalata eroica, marchio nato nel 1997 nel senese, con l’obiettivo di salvaguardare le affascinanti strade bianche toscane e ridare vita ai valori del ciclismo d’altri tempi. Ora, la Nova Eroica Istria - Truffle Tour, sarà un evento concepito intorno alla bellezza del territorio e a quei valori che da 28 anni rendono il movimento Eroica una delle più grandi community di ciclisti amatoriali al mondo. Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”. Percorsi spettacolari nel cuore dell’Istria La prima edizione croata dell'evento si snoderà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali. Circa l’80% del tracciato percorre strade bianche, che rendono questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani. Sono previsti tre percorsi: 60, 100 e 150 chilometri ma, al di là della sfida ciclistica, l'evento mira a promuovere il turismo sostenibile, la natura, il patrimonio culturale, i tartufi istriani e i prodotti locali. [post_title] => Croazia: appuntamento a settembre per la Nova Eroica Istria - Truffle Tour [post_date] => 2025-07-30T13:41:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753882906000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Campo Ligure è un comune di 2.816 abitanti il cui borgo, famoso per la produzione di filigrana, ha origini estremamente antiche con un ricco patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. L’idea progettuale di Dafne ha come obiettivo l’innescare un processo virtuoso di sviluppo creativo e di rigenerazione culturale, anche attraverso il ricorso a soluzioni di governance ibrida di tipo pubblico – privata. La rigenerazione socio-culturale del borgo medievale di Campo Ligure è finalizzata a riconnettere il tessuto storico culturale – il borgo - a quello creativo – la filigrana – in un unicum di spazi e attività, tradizione e contemporaneità. Gli interventi previsti, non solo intendono rigenerare il tessuto economico e culturale del comune di Campo Ligure, ma anche contribuire al miglioramento della qualità della vita dei campesi. Il progetto, infatti, arricchirà l’offerta di servizi culturali e di intrattenimento per i residenti, quali l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito del rilancio dell’artigianato e della filigrana. Sarà, altresì, arricchita l’offerta di iniziative formative ed educative per aumentare la possibilità di trovare occupazione presso il Borgo. La strategia di progetto include l’acquisizione di nuove risorse. Tra gli obiettivi, limitare il fenomeno dell’esodo demografico, il quale interessa particolarmente le nuove generazioni alla ricerca di opportunità lavorative e servizi ai cittadini presso le città nei territori limitrofi. In quest’ottica un segnale importante si registra grazie alla nascita di una Cooperativa di Comunità che impegna diversi giovani del territorio. Va sottolineato che Campo Ligure ha una forte vocazione comunitaria portata avanti da una trentina di associazioni attive sul territorio campese. In questo contesto la Cooperativa Dafne che gestisce il Museo della Filigrana collabora attivamente al Pnrr, attraverso le proprie azioni, intende rinnovare l’offerta culturale con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini più fragili. Tale obiettivo verrà perseguito mediante la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale in linea con i 17 SDGs (sustainable development goals) dell’agenda 2030, al fine di formare una comunità il più possibile inclusiva e coesa. Inoltre, le attività di didattica museale per bambini e anziani, che verranno realizzate attraverso una rete Museale Integrata con il supporto di tecnologie Ict, consentiranno la realizzazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale del borgo, in un’ottica sempre più interattiva ed esperienziale e permetteranno un incremento dei flussi turistici che gravitano presso il borgo di Campo Ligure, e un generale miglioramento dell’offerta turistica dello stesso. Attraverso il t.o Dafne Viaggi i prodotti turistici creati verranno veicolati al grande pubblico attraverso la partecipazione di fiere di settore ed educational mirati. [post_title] => Dafne avvia un progetto per il rilancio culturale, sociale e turistico di Campo Ligure [post_date] => 2025-07-30T13:04:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753880660000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comitato Turistico Terre del Vescovado ha scelto di affidare ad AT Comunicazione le attività di media relations, puntando a rafforzare il proprio posizionamento come destinazione turistica d’eccellenza. Un viaggio tra borghi storici, colline di vigneti, sapori unici e tradizioni vive: le Terre del Vescovado sono un mosaico di eccellenze che si racconta attraverso la storia, l’arte e l’enogastronomia. Il Comitato riunisce 16 comuni della fascia orientale della provincia di Bergamo e oltre 70 tra operatori turistici, produttori e associazioni culturali. L’obiettivo è quello di creare una rete integrata per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e autentico. Tra i progetti di punta c’è “Local Bites, Cultural Sites – Degustando Cultura”, iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2025. Il programma, che prevede più di 50 appuntamenti fino a dicembre, invita a scoprire castelli e borghi storici, degustare il Moscato di Scanzo Docg e il Valcalepio Doc, e vivere esperienze culturali tra musica, teatro e tradizioni locali. "Le Terre del Vescovado rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni, produttori e operatori culturali, e siamo felici di contribuire a raccontarne l’identità e le eccellenze a un pubblico sempre più ampio e consapevole.” dichiarano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di AT Comunicazione. La collaborazione porterà a una narrazione coordinata e a un piano di storytelling capace di raccontare il territorio con uno sguardo contemporaneo, intercettando viaggiatori curiosi e consapevoli in cerca di esperienze autentiche. [post_title] => Terre del Vescovado si promuove con At Comunicazione [post_date] => 2025-07-30T12:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753878183000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495371 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Stopover è il nuovo servizio messo a disposizione dei passeggeri da Lot Polish Airlines e che consente loro di scoprire Varsavia, ma anche di aggiungere esperienze uniche e vantaggi al loro viaggio. La formula - realizzata con la collaborazione dell'ente del turismo della Polonia e con quello della città di Varsavia - è uno scalo programmato sui voli in coincidenza, che può durare da 1 a 8 giorni: i passeggeri possono quindi lasciare l'aeroporto e approfittare della ricca offerta culturale e di intrattenimento di Varsavia e di altre regioni della Polonia. La prenotazione del servizio è semplificata e integrata con il sistema di prenotazione del vettore. Inoltre, i passeggeri beneficeranno anche uno sconto del 25% sui voli domestici Lot, grazie ai quali potranno raggiungere diverse regioni del Paese: dalle spiagge sabbiose del mar Baltico e dai paesaggi montani del sud del paese ai pittoreschi vigneti dell'ovest. "L'aeroporto Chopin di Varsavia è il principale hub di Lot e svolge un ruolo cruciale nel collegare passeggeri provenienti da tutto il mondo - sottolinea Filip Biniewicz, deputy commercial officer del vettore -. Il nuovo Lot Stopover offre ai viaggiatori molto più di un semplice trasferimento. Grazie a una vasta gamma di vantaggi, i passeggeri possono arricchire il loro viaggio con nuove esperienze, sfruttando al contempo il nostro ampio network di voli. È un'opportunità perfetta per soggiornare in Polonia più a lungo e scoprire la sua diversità unica". Il servizio è valido solo per i voli internazionali ed è disponibile solo per i viaggi di andata e ritorno. Se la prenotazione include più di una persona, Lot Stopover si applica a tutti i passeggeri. [post_title] => Lot lancia il servizio di stopover alla scoperta di Varsavia e della Polonia [post_date] => 2025-07-30T11:32:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753875168000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_350256" align="alignleft" width="300"] Alessandro Nucara[/caption] Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali. La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni. L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024). "Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa". L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza. Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel. [post_title] => Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com [post_date] => 2025-07-30T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753872322000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La bellezza non ha confini amministrativi: è questa la consapevolezza sottesa alla firma del Protocollo d’intesa sul Turismo che estende il brand "Lecco Tourism" - che in questi anni ha rilanciato l’esperienza turistica della città capoluogo - a 14 comuni del territorio. Un accordo che sancisce la volontà delle amministrazioni di lavorare insieme per promuovere il territorio come un’unica destinazione turistica. L’obiettivo è costruire una narrazione condivisa, valorizzare le peculiarità locali e proporre un’offerta capace di dialogare con le esigenze del turismo contemporaneo. I Comuni firmatari di questo storico accordo sono: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, Vercurago. Un territorio dalle incredibili potenzialità per esperienze di ogni tipo, dalle attività sportive outdoor alla fruizione di luoghi storici e culturali, enogastronomia e intrattenimento. Con la creazione di una strategia turistica integrata, questi 14 Comuni scelgono quindi di fare sistema, condividere risorse, progetti, informazioni ed energie. Ci saranno percorsi tematici che attraversano i paesaggi e le storie, eventi che celebrano cultura e tradizione, una voce comune per raccontare il territorio oltre i confini geografici. E ci sarà un tavolo quadrimestrale dove confrontarsi, crescere, correggere il tiro e guardare avanti. "Il Protocollo è il primo passo - osserva Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco -: c’è molto lavoro da fare e per questo è fondamentale che tutti gli enti si sentano coinvolti e protagonisti. Accanto a noi ci sono gli operatori economici, le associazioni culturali, sociali e sportive che contribuiscono in modo unico a rendere attrattivo il nostro territorio con il loro lavoro, gli investimenti e la passione necessari per raccontare di più e meglio perché valga la pena trascorrere qualche giorno tra lago e monti lecchesi”. “Il coordinamento tra i vari soggetti e le diverse amministrazioni — ognuna con le proprie peculiarità — è oggi più che mai essenziale per perseguire un obiettivo comune di sviluppo e di posizionamento turistico armonico e condiviso - aggiunge Fabrizio Pozzoli, project manager di LeccoTourism -. Questo percorso si inserisce nel solco di un lavoro di rete già avviato con il Comune di Valmadrera, che ha posto le basi per un’azione sinergica e strutturata a livello territoriale. Come LeccoTourism, riteniamo questo accordo un passo decisivo per rafforzare la governance turistica locale e valorizzare in modo unitario le eccellenze del nostro territorio”. [post_title] => Lecco Tourism: il brand si allarga a 14 Comuni, per una promozione coordinata del territorio [post_date] => 2025-07-30T09:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753869001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495335 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Collini Rooms di Milano entra nel network Bwh Hotels Italia & Malta con il brand WorldHotels Crafted. Disponibile da settembre sui canali di prenotazione Bwh la struttura, situata nel quartiere Mecenate, si prepara ad accogliere i suoi ospiti in un contesto originale e immerso nell’anima contemporanea del capoluogo lombardo. Il 4 stelle fa parte della Collection Crafted, esclusiva selezione di lifestyle hotel indipendenti firmata WorldHotels, pensata per realtà che celebrano la creatività, l’arte e un approccio esperienziale all’ospitalità. Il Collini Rooms, WorldHotels Crafted - 55 camere, tra cui 5 suite e 50 superior - sorprende con un concept audace e visionario, in cui arte e design superano i confini dell’ordinario, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Ogni angolo dell’hotel racconta un universo visivo diverso, arricchito dagli affreschi realizzati dal poliedrico artista contemporaneo Federico Unia (in arte Omer), che intrecciano sacro e profano, arte classica e cultura pop in un labirinto onirico e colorato. “Il nostro hotel nasce per sorprendere, accogliere con stile e personalità, trasformando il soggiorno degli ospiti in un viaggio visivo e culturale – dichiara Antonio di Meglio, direttore del Collini Rooms - Questa affiliazione ci permette di valorizzare ancora di più il nostro approccio unconventional e il dialogo con il territorio milanese, che per noi è fonte continua d’ispirazione visiva e creativa”. A disposizione degli ospiti, un vivace Lounge Bar con patio e giardino esterno crea un angolo di evasione urbana; il rooftop panoramico al sesto piano, con sala colazione e ristorante à la carte, oltre ad un garage interno. “L’ingresso del Collini Rooms nella Collection Crafted arricchisce la proposta lifestyle del gruppo con una visione audace e distintiva - commenta Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta -. Il suo concept artistico e il posizionamento in un quartiere milanese in trasformazione interpretano perfettamente lo spirito Crafted, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica e originale. Con questa affiliazione, sono 7 le strutture WorldHotels presenti in Italia, parte di un brand internazionale che celebra l’ospitalità indipendente, il design distintivo e il legame con l’anima delle destinazioni”. [post_title] => Bwh: il Collini Room fa il suo ingresso nel gruppo con il brand WorldHotels Crafted [post_date] => 2025-07-30T09:47:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753868839000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Italian Hospitality raddoppia in Basilicata con l'affiliazione dell'Una Hotels La Martella Matera. Una struttura in posizione strategica, a circa dieci minuti dal centro, che permette di spostarsi facilmente tra la città e l’entroterra, evitando il traffico e godendo della tranquillità del territorio. L'hotel dispone di 38 camere e suite arredate con uno stile contemporaneo ed elegante, progettate per garantire il massimo comfort sia a coloro che viaggiano per motivi di business e necessitano di efficienza e accoglienza genuina, sia per chi è in cerca di relax e autenticità culturale. Il ristorante interno, curato in ogni dettaglio e arricchito con ampie e luminose vetrate, invita gli ospiti a intraprendere un autentico viaggio nei sapori lucani: la cucina dello chef, capace di coniugare tradizione e innovazione, propone piatti tipici del territorio, accompagnati da una selezione di etichette regionali. Ma non è tutto, perché la struttura è dotata di un ampio ed elegante bar, ideale per una pausa relax o un pranzo veloce, anche a base di ricette locali. La struttura dispone anche di un ampio parcheggio all’aperto, pensato per accogliere auto e moto; un servizio molto apprezzato da chi si muove con il proprio mezzo di trasporto e che è arricchito anche da una colonnina di ricarica per auto elettriche. Con quest'ultima new entry gli affiliati ad Una Italian Hospitality salgono a 24. [post_title] => Una Italian Hospitality: bis in Basilicata con una nuova affiliazione a Matera [post_date] => 2025-07-30T09:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753867545000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dafne avvia un progetto per il rilancio culturale sociale e turistico di campo ligure" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2490,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways chiude il primo trimestre dell'esercizio 2025-26 positivamente e mantiene la vision per l'intero anno, stimando un aumento del fatturato, accompagnato però da una diminuzione degli utili.\r

Nei tre mesi archiviati lo scorso 30 giugno, Ana ha registrato un fatturato di 548,7 miliardi di yen (circa 3,3 miliardi di euro), stabilendo un nuovo record. I voli passeggeri internazionali hanno raggiunto un fatturato record di 1,2 miliardi di euro, supportato dalle ottime performance delle tre nuove rotte Haneda-Milano, Haneda-Stoccolma e Haneda-Istanbul, che hanno registrato un load factor medio di circa l'80% grazie alla forte domanda inbound.\r

Sul fronte domestico, sia il numero di passeggeri che il coefficiente di riempimento hanno superato i dati dell'anno precedente grazie alla stimolazione della domanda leisure.\r

Le spese operative sono aumentate rispetto all'anno precedente a causa dell'aumento dei costi di outsourcing e del personale. Tuttavia, l'utile operativo è aumentato del 21% raggiungendo quota 224 milioni di euro, il secondo livello più alto mai registrato dopo il record stabilito nell'anno fiscale 2023. L'obiettivo del vettore è quello di realizzare in modo affidabile il piano annuale e mantenere una crescita sostenuta.","post_title":"All Nippon Airways: bilancio positivo per il primo trimestre del nuovo esercizio","post_date":"2025-07-30T14:11:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753884679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495400\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Foto: Paolo-Penni-Martelli_Motovun[/caption]\r

La Croazia ospiterà per la prima volta il 20 e 21 settembre prossimi la celebre pedalata eroica, marchio nato nel 1997 nel senese, con l’obiettivo di salvaguardare le affascinanti strade bianche toscane e ridare vita ai valori del ciclismo d’altri tempi.\r

Ora, la Nova Eroica Istria - Truffle Tour, sarà un evento concepito intorno alla bellezza del territorio e a quei valori che da 28 anni rendono il movimento Eroica una delle più grandi community di ciclisti amatoriali al mondo.\r

Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”.\r

Percorsi spettacolari nel cuore dell’Istria\r

La prima edizione croata dell'evento si snoderà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali.\r

Circa l’80% del tracciato percorre strade bianche, che rendono questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani. \r

Sono previsti tre percorsi: 60, 100 e 150 chilometri ma, al di là della sfida ciclistica, l'evento mira a promuovere il turismo sostenibile, la natura, il patrimonio culturale, i tartufi istriani e i prodotti locali.\r

","post_title":"Croazia: appuntamento a settembre per la Nova Eroica Istria - Truffle Tour","post_date":"2025-07-30T13:41:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1753882906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Campo Ligure è un comune di 2.816 abitanti il cui borgo, famoso per la produzione di filigrana, ha origini estremamente antiche con un ricco patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.\r

\r

L’idea progettuale di Dafne ha come obiettivo l’innescare un processo virtuoso di sviluppo creativo e di rigenerazione culturale, anche attraverso il ricorso a soluzioni di governance ibrida di tipo pubblico – privata. La rigenerazione socio-culturale del borgo medievale di Campo Ligure è finalizzata a riconnettere il tessuto storico culturale – il borgo - a quello creativo – la filigrana – in un unicum di spazi e attività, tradizione e contemporaneità.\r

\r

Gli interventi previsti, non solo intendono rigenerare il tessuto economico e culturale del comune di Campo Ligure, ma anche contribuire al miglioramento della qualità della vita dei campesi. Il progetto, infatti, arricchirà l’offerta di servizi culturali e di intrattenimento per i residenti, quali l’organizzazione degli eventi previsti nell’ambito del rilancio dell’artigianato e della filigrana. Sarà, altresì, arricchita l’offerta di iniziative formative ed educative per aumentare la possibilità di trovare occupazione presso il Borgo. La strategia di progetto include l’acquisizione di nuove risorse.\r

\r

Tra gli obiettivi, limitare il fenomeno dell’esodo demografico, il quale interessa particolarmente le nuove generazioni alla ricerca di opportunità lavorative e servizi ai cittadini presso le città nei territori limitrofi. In quest’ottica un segnale importante si registra grazie alla nascita di una Cooperativa di Comunità che impegna diversi giovani del territorio. Va sottolineato che Campo Ligure ha una forte vocazione comunitaria portata avanti da una trentina di associazioni attive sul territorio campese.\r

\r

In questo contesto la Cooperativa Dafne che gestisce il Museo della Filigrana collabora attivamente al Pnrr, attraverso le proprie azioni, intende rinnovare l’offerta culturale con particolare riferimento ai giovani e ai cittadini più fragili. Tale obiettivo verrà perseguito mediante la realizzazione di iniziative di educazione ambientale e di inclusione sociale in linea con i 17 SDGs (sustainable development goals) dell’agenda 2030, al fine di formare una comunità il più possibile inclusiva e coesa. Inoltre, le attività di didattica museale per bambini e anziani, che verranno realizzate attraverso una rete Museale Integrata con il supporto di tecnologie Ict, consentiranno la realizzazione di una nuova modalità di fruizione del patrimonio culturale del borgo, in un’ottica sempre più interattiva ed esperienziale e permetteranno un incremento dei flussi turistici che gravitano presso il borgo di Campo Ligure, e un generale miglioramento dell’offerta turistica dello stesso.\r

\r

Attraverso il t.o Dafne Viaggi i prodotti turistici creati verranno veicolati al grande pubblico attraverso la partecipazione di fiere di settore ed educational mirati.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Dafne avvia un progetto per il rilancio culturale, sociale e turistico di Campo Ligure","post_date":"2025-07-30T13:04:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1753880660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comitato Turistico Terre del Vescovado ha scelto di affidare ad AT Comunicazione le attività di media relations, puntando a rafforzare il proprio posizionamento come destinazione turistica d’eccellenza.\r

\r

Un viaggio tra borghi storici, colline di vigneti, sapori unici e tradizioni vive: le Terre del Vescovado sono un mosaico di eccellenze che si racconta attraverso la storia, l’arte e l’enogastronomia. \r

\r

Il Comitato riunisce 16 comuni della fascia orientale della provincia di Bergamo e oltre 70 tra operatori turistici, produttori e associazioni culturali. L’obiettivo è quello di creare una rete integrata per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e gastronomico del territorio, promuovendo un turismo sostenibile e autentico.\r

\r

Tra i progetti di punta c’è “Local Bites, Cultural Sites – Degustando Cultura”, iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2025. Il programma, che prevede più di 50 appuntamenti fino a dicembre, invita a scoprire castelli e borghi storici, degustare il Moscato di Scanzo Docg e il Valcalepio Doc, e vivere esperienze culturali tra musica, teatro e tradizioni locali.\r

\r

\"Le Terre del Vescovado rappresentano un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazioni, produttori e operatori culturali, e siamo felici di contribuire a raccontarne l’identità e le eccellenze a un pubblico sempre più ampio e consapevole.” dichiarano Alessandra Agostini e Claudia Torresani, fondatrici di AT Comunicazione.\r

\r

La collaborazione porterà a una narrazione coordinata e a un piano di storytelling capace di raccontare il territorio con uno sguardo contemporaneo, intercettando viaggiatori curiosi e consapevoli in cerca di esperienze autentiche.","post_title":"Terre del Vescovado si promuove con At Comunicazione","post_date":"2025-07-30T12:23:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753878183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Stopover è il nuovo servizio messo a disposizione dei passeggeri da Lot Polish Airlines e che consente loro di scoprire Varsavia, ma anche di aggiungere esperienze uniche e vantaggi al loro viaggio.\r

\r

La formula - realizzata con la collaborazione dell'ente del turismo della Polonia e con quello della città di Varsavia - è uno scalo programmato sui voli in coincidenza, che può durare da 1 a 8 giorni: i passeggeri possono quindi lasciare l'aeroporto e approfittare della ricca offerta culturale e di intrattenimento di Varsavia e di altre regioni della Polonia. La prenotazione del servizio è semplificata e integrata con il sistema di prenotazione del vettore.\r

\r

Inoltre, i passeggeri beneficeranno anche uno sconto del 25% sui voli domestici Lot, grazie ai quali potranno raggiungere diverse regioni del Paese: dalle spiagge sabbiose del mar Baltico e dai paesaggi montani del sud del paese ai pittoreschi vigneti dell'ovest. \r

\r

\"L'aeroporto Chopin di Varsavia è il principale hub di Lot e svolge un ruolo cruciale nel collegare passeggeri provenienti da tutto il mondo - sottolinea Filip Biniewicz, deputy commercial officer del vettore -. Il nuovo Lot Stopover offre ai viaggiatori molto più di un semplice trasferimento. Grazie a una vasta gamma di vantaggi, i passeggeri possono arricchire il loro viaggio con nuove esperienze, sfruttando al contempo il nostro ampio network di voli. È un'opportunità perfetta per soggiornare in Polonia più a lungo e scoprire la sua diversità unica\".\r

\r

Il servizio è valido solo per i voli internazionali ed è disponibile solo per i viaggi di andata e ritorno. Se la prenotazione include più di una persona, Lot Stopover si applica a tutti i passeggeri.","post_title":"Lot lancia il servizio di stopover alla scoperta di Varsavia e della Polonia","post_date":"2025-07-30T11:32:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753875168000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350256\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali.\r

\r

La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni.\r

\r

L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024).\r

\r

\"Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa\".\r

\r

L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza.\r

\r

Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel.","post_title":"Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com","post_date":"2025-07-30T10:45:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753872322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La bellezza non ha confini amministrativi: è questa la consapevolezza sottesa alla firma del Protocollo d’intesa sul Turismo che estende il brand \"Lecco Tourism\" - che in questi anni ha rilanciato l’esperienza turistica della città capoluogo - a 14 comuni del territorio.\r

\r

Un accordo che sancisce la volontà delle amministrazioni di lavorare insieme per promuovere il territorio come un’unica destinazione turistica. L’obiettivo è costruire una narrazione condivisa, valorizzare le peculiarità locali e proporre un’offerta capace di dialogare con le esigenze del turismo contemporaneo. I Comuni firmatari di questo storico accordo sono: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, Vercurago.\r

Un territorio dalle incredibili potenzialità per esperienze di ogni tipo, dalle attività sportive outdoor alla fruizione di luoghi storici e culturali, enogastronomia e intrattenimento.\r

Con la creazione di una strategia turistica integrata, questi 14 Comuni scelgono quindi di fare sistema, condividere risorse, progetti, informazioni ed energie. \r

Ci saranno percorsi tematici che attraversano i paesaggi e le storie, eventi che celebrano cultura e tradizione, una voce comune per raccontare il territorio oltre i confini geografici. E ci sarà un tavolo quadrimestrale dove confrontarsi, crescere, correggere il tiro e guardare avanti.\r

\"Il Protocollo è il primo passo - osserva Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco -: c’è molto lavoro da fare e per questo è fondamentale che tutti gli enti si sentano coinvolti e protagonisti. Accanto a noi ci sono gli operatori economici, le associazioni culturali, sociali e sportive che contribuiscono in modo unico a rendere attrattivo il nostro territorio con il loro lavoro, gli investimenti e la passione necessari per raccontare di più e meglio perché valga la pena trascorrere qualche giorno tra lago e monti lecchesi”.\r

“Il coordinamento tra i vari soggetti e le diverse amministrazioni — ognuna con le proprie peculiarità — è oggi più che mai essenziale per perseguire un obiettivo comune di sviluppo e di posizionamento turistico armonico e condiviso - aggiunge Fabrizio Pozzoli, project manager di LeccoTourism -. Questo percorso si inserisce nel solco di un lavoro di rete già avviato con il Comune di Valmadrera, che ha posto le basi per un’azione sinergica e strutturata a livello territoriale. Come LeccoTourism, riteniamo questo accordo un passo decisivo per rafforzare la governance turistica locale e valorizzare in modo unitario le eccellenze del nostro territorio”.","post_title":"Lecco Tourism: il brand si allarga a 14 Comuni, per una promozione coordinata del territorio","post_date":"2025-07-30T09:50:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753869001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Collini Rooms di Milano entra nel network Bwh Hotels Italia & Malta con il brand WorldHotels Crafted. Disponibile da settembre sui canali di prenotazione Bwh la struttura, situata nel quartiere Mecenate, si prepara ad accogliere i suoi ospiti in un contesto originale e immerso nell’anima contemporanea del capoluogo lombardo.\r

Il 4 stelle fa parte della Collection Crafted, esclusiva selezione di lifestyle hotel indipendenti firmata WorldHotels, pensata per realtà che celebrano la creatività, l’arte e un approccio esperienziale all’ospitalità.\r

Il Collini Rooms, WorldHotels Crafted - 55 camere, tra cui 5 suite e 50 superior - sorprende con un concept audace e visionario, in cui arte e design superano i confini dell’ordinario, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi. Ogni angolo dell’hotel racconta un universo visivo diverso, arricchito dagli affreschi realizzati dal poliedrico artista contemporaneo Federico Unia (in arte Omer), che intrecciano sacro e profano, arte classica e cultura pop in un labirinto onirico e colorato.\r

“Il nostro hotel nasce per sorprendere, accogliere con stile e personalità, trasformando il soggiorno degli ospiti in un viaggio visivo e culturale – dichiara Antonio di Meglio, direttore del Collini Rooms - Questa affiliazione ci permette di valorizzare ancora di più il nostro approccio unconventional e il dialogo con il territorio milanese, che per noi è fonte continua d’ispirazione visiva e creativa”.\r

A disposizione degli ospiti, un vivace Lounge Bar con patio e giardino esterno crea un angolo di evasione urbana; il rooftop panoramico al sesto piano, con sala colazione e ristorante à la carte, oltre ad un garage interno.\r

“L’ingresso del Collini Rooms nella Collection Crafted arricchisce la proposta lifestyle del gruppo con una visione audace e distintiva - commenta Fabrizio Doria, chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta -. Il suo concept artistico e il posizionamento in un quartiere milanese in trasformazione interpretano perfettamente lo spirito Crafted, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica e originale. Con questa affiliazione, sono 7 le strutture WorldHotels presenti in Italia, parte di un brand internazionale che celebra l’ospitalità indipendente, il design distintivo e il legame con l’anima delle destinazioni”.\r

","post_title":"Bwh: il Collini Room fa il suo ingresso nel gruppo con il brand WorldHotels Crafted","post_date":"2025-07-30T09:47:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753868839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Italian Hospitality raddoppia in Basilicata con l'affiliazione dell'Una Hotels La Martella Matera.\r

\r

Una struttura in posizione strategica, a circa dieci minuti dal centro, che permette di spostarsi facilmente tra la città e l’entroterra, evitando il traffico e godendo della tranquillità del territorio.\r

\r

L'hotel dispone di 38 camere e suite arredate con uno stile contemporaneo ed elegante, progettate per garantire il massimo comfort sia a coloro che viaggiano per motivi di business e necessitano di efficienza e accoglienza genuina, sia per chi è in cerca di relax e autenticità culturale. \r

\r

Il ristorante interno, curato in ogni dettaglio e arricchito con ampie e luminose vetrate, invita gli ospiti a intraprendere un autentico viaggio nei sapori lucani: la cucina dello chef, capace di coniugare tradizione e innovazione, propone piatti tipici del territorio, accompagnati da una selezione di etichette regionali. Ma non è tutto, perché la struttura è dotata di un ampio ed elegante bar, ideale per una pausa relax o un pranzo veloce, anche a base di ricette locali.\r

\r

La struttura dispone anche di un ampio parcheggio all’aperto, pensato per accogliere auto e moto; un servizio molto apprezzato da chi si muove con il proprio mezzo di trasporto e che è arricchito anche da una colonnina di ricarica per auto elettriche.\r

Con quest'ultima new entry gli affiliati ad Una Italian Hospitality salgono a 24.\r

\r

","post_title":"Una Italian Hospitality: bis in Basilicata con una nuova affiliazione a Matera","post_date":"2025-07-30T09:25:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753867545000]}]}}