Cima Tofana: una mostra fotografica dedicata alle Guide Alpine di Cortina

Raggiungibile fino al 19 settembre partendo dal centro di Cortina grazie a Tofana – Freccia nel Cielo, Cima Tofana è l’unica vetta dolomitica accessibile con la funivia. Da non perdere la mostra “Per Aspera ad Astra”

Cima Tofana è l’unica vetta dolomitica accessibile con la funivia, la nota Freccia nel Cielo che parte proprio dal centro di Cortina d’Ampezzo. Una maestosa terrazza panoramica da cui ammirare la conca di Cortina e le vette Dolomitiche svetta su Cima Tofana (3.244 m) raggiungibile direttamente dal centro della cittadina grazie agli impianti Tofana – Freccia nel Cielo. E’ certamente il punto di arrivo e partenza di alcune delle più belle escursioni e ferrate dolomitiche, e consente anche ai meno esperti di raggiungere la vetta della Tofana di Mezzo, la terza più alta delle Dolomiti, in soli 10 minuti di camminata dalla stazione di arrivo della funivia.

Essendo fra i luoghi simbolo della storia dell’alpinismo ampezzano, Cima Tofana ospita fino al 19 settembre la mostra fotografica “Per Aspera ad Astra” allestita all’interno della stazione d’arrivo: un’esposizione dedicata alla nascita delle Guide Alpine di Cortina, che proprio quest’anno celebrano i 150 anni di una storia iniziata con la nomina di Francesco Lacedelli, “Checo da Meleres” ad accompagnare come guida il celebre alpinista austriaco Paul Grohmann alla scoperta delle Dolomiti e della Tofana di Mezzo il 20 agosto 1863.

E’ un punto di vista privilegiato che permette di godere di una vista a 360° sulle Dolomiti anche comodamente “sdraiati”, rilassandosi al sole, tra la sua terrazza panoramica e il Bar Cima Tofana: luogo di incontro e ristoro che grazie a una funzionale rete wi-fi può diventare anche insolita e spettacolare location per lo smart working in quota.