Castello di Padernello, visite guidate in notturna per scoprire i misteri del maniero quattrocentesco

Gli antichi abitanti del Castello di Padernello tornano ad animare le storiche stanze del maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana per svelare ai curiosi “La vita segreta del Castello… in notturna”. Sabato 30 aprile e venerdì 20 maggio 2022, alle ore 21.00, al seguito di una voce magica, si aprirà l’originario ponte levatoio sul fossato per dare il benvenuto ai visitatori che si immergeranno nelle atmosfere della cucina cinquecentesca, negli ambienti eleganti delle nobili stanze, nell’affascinante biblioteca, tra i soffitti decorati e le suggestioni della scalinata settecentesca del maniero di Borgo San Giacomo.

Entreranno nelle sale che rivelano le opere d’arte del pittore Giacomo Ceruti, esposte in riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione. E magari riusciranno a percepire l’anima inquieta di Biancamaria Martinengo, conosciuta come la Dama Bianca: la giovane 13enne appartenente alla famiglia che per cinque secoli ha vissuto nel Castello di Padernello, che in una notte d’estate, sporgendosi oltre le mura del maniero per seguire le scie luminose delle lucciole, cadde tragicamente. Secondo la leggenda, ogni 10 anni la Dama Bianca riappare sullo scalone d’onore del castello vestita di bianco, portando in mano un libro d’oro contenente un segreto. Approfittando del silenzio e della pace della notte, i visitatori scopriranno, passo dopo passo, gli intriganti misteri e le meraviglie che si celano nel maniero.

Le visite guidate in notturna alla scoperta della vita segreta del castello si svolgono dalle ore 21.00 alle 22.30, al prezzo di 18 euro a persona. La prenotazione, sul sito internet del castello – www.castellodipadernello.it – è obbligatoria. Ogni visita guidata è per massimo 30 persone. Gli eventi si svolgeranno rispettando normative e decreti in vigore nelle date in programma.