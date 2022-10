Castel Maurn, tra proposte luxury e soggiorni esclusivi A pochi chilometri da Brunico e a mezz’ora dal Lago di Braies, a Palù (BZ), dall’XI secolo sorge Castel Maurn. Residenza d’epoca dal sofisticato restyling di design, si può affittare anche ad uso esclusivo, per soggiornare in piena autonomia in una o più delle 8 ApartSuites adults-only (dai 35 ai 220 mq) con camera, salotto, bagno e cucina hi-tech. Tra i plus il servizio di concierge, per la realizzazione di ogni sogno: la prima colazione in camera o all’honesty bar con una selezione di prodotti scelti con cura nelle malghe locali, la guida per escursioni a piedi o in mountain bike verso i panorami del foliage, il noleggio e-bike per i chilometri di ciclabili, il tour da gourmand per sperimentare le specialità tradizionali d’autunno, un piacevole wine tasting e finger food con il sommelier, le dritte sulle Stuben da non perdere, la prenotazione di un tavolo nei migliori ristoranti della zona (indimenticabili il St. Hubertus e Schöneck o l’AlpiNN di Norbert Niederkofle), un massaggio nella SPA del Castello. Intorno alla residenza, poi, è la natura ad aggiungere ulteriore magia: il panorama incantato delle Dolomiti, e, a portata di mano, i percorsi tra boschi dalle foglie color oro di Plan de Corones e la Val Badia, i sentieri del Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braie, la quiete delle Tre Cime di Lavaredo.

Al rientro, dopo una nuotata nella piscina panoramica in giardino con vista mozzafiato, c’è anche la fase total relax nel centro benessere, deliziosamente ricavato dalle antiche mura del castello, con sauna finlandese, bagno turco, vasca a sfioro per immersione e attrezzature Life Fitness. Per l’autunno 2022, il prezzo per suite per 2 persone è a partire da 350 euro a notte, inclusi la colazione, l’ingresso nell’area Spa, nella zona fitness e nella piscina riscaldata in giardino.

