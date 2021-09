Wttc: la riapertura degli Usa porterà contributi miliardari all’economia del turismo

Un contributo significativo – e ora più che mai indispensabile – all’industria del turismo: Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, rimarca la valenza della decisione del governo degli Stati Uniti sulla riapertura ai viaggiatori internazionali vaccinati. “La revoca delle restrizioni di viaggio da parte degli Stati Uniti per ripristinare i viaggi transatlantici con l’Unione europea e il Regno Unito è una notizia gradita – non solo per le compagnie aeree in difficoltà, ma per il più ampio settore dei viaggi e del turismo, che è stato decimato dal Covid-19.

Permetterà finalmente alle famiglie di riunirsi, ai viaggiatori d’affari di riprendere gli incontri faccia a faccia e gli eventi, e ai viaggi e al turismo di ritornare, fornendo una spinta importante a queste economie. I visitatori europei negli Stati Uniti hanno contribuito all’economia per più di 35 miliardi di dollari nel 2019, e i visitatori del Regno Unito per più di 11 miliardi di dollari, mostrando quanto sarà critica questa mossa per l’economia della nazione.

“Il Wttc chiede da tempo la riapertura degli Stati Uniti e la nostra ricerca mostra che questa misura potrebbe pompare 198 milioni di dollari indietro nell’economia statunitense ogni singolo giorno. Wttc sostiene con forza che i cittadini completamente vaccinati possano viaggiare liberamente e in sicurezza, indipendentemente dal luogo da cui viaggiano”.