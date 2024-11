Wtm, la parabola ascendente dei viaggi: 1,5 mld di arrivi internazionali nel 2024 La rotta è quella prevista, che condurrà ai 2 miliardi di arrivi internazionali nel 2030, pari ad un incremento di oltre il +30%, trainati dai mercati outbound emergenti: la stima è quella fornita dal Wtm Global Travel Report, presentato durante la kermesse in corso in questi giorni a Londra. Il rapporto, realizzato in collaborazione con Tourism Economics, evidenzia inoltre come per il 2024 gli arrivi turistici internazionali dovrebbero raggiungere 1,5 miliardi, superando i livelli pre-pandemia, mentre la spesa globale – sempre quest’anno – salirà a quota 5,5 trilioni di dollari, per una crescita del 24% rispetto al 2019. L’aspetto più significativo è che i consumatori sembrano dare priorità ai viaggi, che rappresentano una quota maggiore della loro spesa nelle principali economie avanzate rispetto ai 10 anni precedenti la pandemia. In particolare, la spesa per i viaggi rappresenta ora una quota maggiore della spesa dei consumatori nelle principali economie avanzate, raggiungendo l’8,8% nel 2024, rispetto a una media dell’8,2% dal 2010 al 2019. Anche in regioni come l’Asia-Pacifico, dove la ripresa è stata più lenta, la spesa per i viaggi è in ripresa. Il numero di pernottamenti nelle strutture ricettive è destinato a superare del 7% i livelli del 2023 e del 16% quelli del 2019. La durata media del soggiorno per i viaggi internazionali è aumentata del 12% nel 2024 rispetto al 2019, invertendo una tendenza di soggiorni più brevi osservata nel decennio precedente la pandemia. Tra i fattori che contribuiscono a prolungare i soggiorni vi sono il passaggio allo “slow travel ‘ e l’aumento dei viaggi ’bleisure ”, in cui i viaggiatori d’affari prolungano le loro visite per attività di svago. «L’obiettivo del Wtm è quello di aiutare i partecipanti ad affrontare i cambiamenti e ad attrezzare i professionisti del settore per l’anno a venire – ha dichiarato Juliette Losardo, Wtm London exhibitor director -. Commissionare il Wtm Global Travel Report sostiene il nostro impegno a fornire ai partecipanti le ultime tendenze che caratterizzano il panorama dei viaggi». Condividi

