Workshop Francia d’oltremare: sei territori si raccontano “Esplora la Francia d’oltremare: riscopri destinazioni da sogno eco-compatibili e sostenibili, in un ambiente naturale incontaminato, dove si sono preservate le tradizioni”. Si è presentato così il workshop French Overseas Territories, che si è svolto a Parigi per raccontare agli operatori del settore la bellezza delle destinazioni e le novità nell’offerta e nell’accoglienza, sempre più declinata nei temi della sostenibilità, del comfort, delle esperienze vissute e della gastronomia. Importante la testimonianza di Sophie Mandrillon, marketing e partnership director di Atout France: «Erano presenti 31 operatori del mercato europeo, una partecipazione che è segno di una grande attenzione. – ha affermato -. Hanno preso parte al workshop 6 territori d’oltremare francesi: Martinica, le isole di Guadalupe, la Guyana francese, La Reunión, la Nuova Caledonia e Tahiti con la Polinesia francese. Li rappresentavano 40 partner che, in 2000 incontri, hanno offerto una panoramica sulla ricchezza e diversità di questi luoghi. L’evento è stato realizzato insieme al ministero dei Territorio d’oltremare e Air France». I numeri del turismo «Il turismo è un importante pilastro economico in molti Territori d’Oltremare: nel 2024 c’è stata una crescita del 10% nel numero dei passeggeri dei voli e abbiamo registrato 4,5 milioni di presenze, inclusi 2 milioni di turisti. I numeri del 2025 confermano i trend; le destinazioni d’oltremare stanno performando molto bene. Sono ricche di biodiversità, indicate per il turismo eco-friendly e naturale: per i turisti sono stati realizzati molti piccoli alloggi sostenibili, vicini alla natura. Il turismo beneficia anche dei siti del patrimonio mondiale dell’Unesco: due sono nella Polinesia francese – il Marae Taputapuatea e le isole Marchesi – uno è la laguna della Nuova Caledonia e poi ci sono il monte Pelée in Martinica e il parco vulcanico di Piton La Fournaise a La Reunión. Nei territori si stanno sviluppando settori innovativi del turismo come il rafting, il canyoning, il track-rally, il mountain-biking, il diving, senza dimenticare il racconto dell’eredità storica e della gastronomia locale». Sono esperienze che assicurano un viaggio immersivo e responsabile, capace di mettere in evidenza l’identità più autentica ed eco-friendly dei territori. Pierre Villa, responsabile della direzione generale dei Territori Francesi d’oltremare, si è detto fiero della nuova edizione del workshop d’Outre Mér, che ha rappresentato più territori e coinvolto più operatori. Tra i 31 operatori europei è stata significativa la presenza italiana, con Oriana Pellagalli, pm South Pacific di Discover, parte di Quality Group; Paola Broggini di Alpitor e Turisanda; Valeria De Bonis responsabile dell’area dei Caraibi per America World to del Quality Group; Carla De Negri, pm de I viaggi dell’Airone; Cesare Ferrari de I Grandi Viaggi e Fanny Pousson in rappresentanza di Naar. (Chiara Ambrosioni)



