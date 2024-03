VisitMalta conferma anche per quest’anno la partnership con il Giro d’Italia VisitMalta ha rinnovato anche per il 2024 la partnership con il Giro d’Italia, evento che viene trasmesso in circa 200 Paesi nel mondo, raggiungendo un pubblico stimato di 650 milioni di spettatori; elevata anche la visibilità sui canali ufficiali dei social media, con oltre 4,2 milioni di follower. Il Giro d’Italia di quest’anno si snoderà per 3.386,7 km, partendo da Venaria Reale a Torino per poi terminare a Roma. VisitMalta sarà ancora una volta presente in tutte le tappe con striscioni e azioni di digital marketing, oltre che con uno stand all’Open Village, adiacente alla zona del traguardo, che offrirà informazioni turistiche sulle isole di Malta, Gozo e Comino. Durante la conferenza stampa tenutasi durante l’Itb di Berlino per annunciare il rinnovo di questa importante partnership, Valerio Agnoli, ex ciclista professionista e attuale coordinatore di VisitMalta per le sponsorizzazioni con Polti Kometa, ha presentato il trofeo del Giro d’Italia, simbolo di una collaborazione duratura e promettente. Il trofeo è quello originale vinto dall’allora ciclista Ivan Basso nel 2010, che ora ricopre il ruolo di manager della squadra ciclistica Polti Kometa. «Il turismo sportivo rimane un pilastro nella nostra strategia di promozione turistica – ha osservato il Ministro del Turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia continua ad attrarre visitatori desiderosi di esplorare le bellezze delle isole maltesi partecipando o assistendo ai numerosi eventi sportivi che si svolgono nell’arcipelago. Le strutture di livello internazionale di Malta attirano costantemente atleti e allenatori da molti paesi, sottolineando gli elevati standard di ospitalità disponibili nel nostro Paese». Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority, ha aggiunto: «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico per il turismo, che mira a rafforzare il marketing della destinazione verso un pubblico più specifico e ad aumentare l’attrattiva dell’offerta turistica di Malta e Gozo. Grazie alla collaborazione dello scorso anno con il Giro d’Italia, Malta Tourism Authority sta rafforzando il marchio VisitMalta, raggiungendo un pubblico globale di milioni di persone e consolidando il nostro impegno a promuovere lo sport e il turismo tutto l’anno a Malta e Gozo». Condividi

