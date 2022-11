VisitMalta accende i riflettori sul Mice con un testimonial d’eccezione: Ivan Basso Ivan Basso è stato testimonial d’eccezione per VisitMalta Incentives & Meetings. L’ex ciclista professionista, oggi manager del team Eolo-Kometa, ha incontrato i rappresentanti di alcune incentive house milanesi al fine di presentare Malta sotto un nuovo ed originale punto di vista. Il campione ha focalizzato la sua presentazione sui concetti di disciplina e perseveranza, qualità ben note alla Mice industry; un potente speech motivazionale ispirato al racconto di una leadership basata sugli ideali di semplicità ed umanità. “Un leader è colui che ha paura più di tutti, ma deve infondere fiducia e spingere tutti a dare il massimo nel lavoro quotidiano, nel rapporto col proprio team, nei gesti che fanno la differenza in un momento in cui stiamo finalmente tornando a interagire senza limitazioni – ha osservato Basso -. Lo sport è un’importante metafora di tutto questo perché è un gesto semplice, che diventa però difficile poiché necessita di essere ripetuto con costanza duratura, nel tempo, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia. Questo accade nello sport. Questo accade nella vita di tutti i giorni”. La collaborazione con Ivan Basso nasce dalla partnership che VisitMalta ha avviato nel 2022 con Eolo-Kometa, di qui Basso è fondatore e manager. Collaborazione che nasce allo scopo di promuovere il turismo. “Malta, Gozo e Comino sono di fatto perfette per le attività all’aria aperta, rappresentando una destinazione ideale tutto l’anno grazie al clima mite del Mediterraneo – ha sottolineato Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Le caratteristiche dell’arcipelago fanno sì che ogni attività outdoor permetta di godere di panorami indimenticabili. Le isole offrono inoltre un ragguardevole mix di proposte ideali per il team building, come attività tra natura e storia, urban trekking, biking, retreat volti al benessere per corpo e mente ed esperienze enogastronomiche di alto livello, per un’offerta che fonde business, cultura, arte a piacevoli momenti di relax”. L’evento è stato realizzato in partnership con la collaborazione del dmc maltese Colours of Malta, per il quale era presente Davide Cachia ad illustrare l’offerta Incentive dell’arcipelago.

