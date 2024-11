Visit Maldives rilancia sul mercato Italia con nuovi webinar per il trade Visit Maldives investe ancora sul mercato Italia con l’obiettivo di attrarre un maggior numero di visitatori: “Discover Maldives” è l’ultima iniziativa lanciata in tal senso, che prevede una serie di webinar che prenderà il via giovedì 28 novembre. Rivolto ai professionisti del turismo italiano, offrirà approfondimenti sulle numerose proposte turistiche delle Maldive. Il tema del webinar è ‘Adventure & Sustainability’ e vedrà la partecipazione di The Barefoot Eco Hotel, Hummingbird Travel, The Residence Maldives e Centara Grand Island Resort. Grazie alle presentazioni dei partner, il webinar permetterà di approfondire le caratteristiche distintive della destinazione, le esperienze uniche e le proposte esclusive.



L’obiettivo è consolidare la reputazione delle Maldive come destinazione di eccellenza per i viaggiatori italiani, fornendo informazioni di valore e rafforzando le collaborazioni con i professionisti del settore. Inoltre, la serie di webinar punta a mettere in evidenza la varietà dei prodotti turistici e delle esperienze disponibili, per attirare viaggiatori con gusti e preferenze differenti. Condividi

