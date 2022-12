Visit Brussels: il segmento leisure spinge al rialzo i numeri 2022 Visit Brussels si appresta a chiudere un 2022 ricco di soddisfazioni, che ha centrato la ripresa mentre si guarda ormai ai nuovi e ambiziosi progetti per il 2023. “Visit Brussels promuove ormai da sette anni a Milano la destinazione in Italia e ha intrapreso anche un intenso lavoro dedicato alla formazione delle agenzie di viaggio. L’obiettivo è quello di spiegare come vendere la destinazione Bruxelles, considerata la città delle istituzioni per eccellenza, e finalmente da quest’anno le agenzie prenotano Bruxelles in alternativa alle altre capitali europee – osserva Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto) –. Highlights culturali e tanti eventi, nel 2022 siamo riusciti a conquistare un nostro market share come destinazione turistica”. Il prossimo 2 febbraio verrà inaugurata a Milano la prima Brussels House in Europa. La sede opererà in tandem tra Visit Brussels e Hub Brussels. Un nuovo concept in cui ci sarà una casa aperta a tutti, dove si terranno eventi, formazione, academy day; uno spazio polifunzionale per fare vivere Bruxelles a 360 gradi tra leisure e business. Il 2023 sarà poi l’anno dell’Art Nouveau e dell’inaugurazione del Palazzo della Birra all’interno della famosa sede storica della Borsa. Il Belgian Beer Palace sarà un vero e proprio “tempio della birra” con il “Bruxella 1238”, sito archeologico che custodisce i resti del monastero francescano e il centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga, patrimonio Unesco. Una Regione di Brussels in grande fermento con un’azione di governo tra shift economy e sussidi finanziari alle aziende; accompagnamento alla loro internazionalizzazione e hosting delle imprese; appalti pubblici e sostegno alla ricerca e all’innovazione. “La Brussels House sarà lo specchio di tutto questo con sede nel quartiere di Porta Nuova – aggiunge Guglielmo Pisana, foreign network department Hub Brussels, Regione Brussels – Un quartiere tra i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Meet and Welfare Community, certificazione che riconosce la sostenibilità sociale, ambientale ed economica di un progetto immobiliare”. Infine, i dati di Visit Brussels relativi agli arrivi dall’Italia del 2022 registrano una ripresa in linea con la progressiva riapertura di collegamenti aerei, servizi e attrazioni, che raggiungono i livelli del 2019, a maggio e giugno. La performance estiva vede un agosto a +22%. Positivi anche i mesi autunnali rispetto al periodo pre pandemia. Aumentano i pernottamenti, trainati da una maggiore incidenza dei viaggi leisure, pari al 62% degli arrivi totali nel periodo gennaio/agosto 2022 rispetto ad una media del 50% pre pandemia.

