Vietnam: l’industria turistica spinge per la riapertura ai viaggiatori stranieri dal 15 marzo

Il Vietnam a riaprire le frontiere ai viaggiatori stranieri il prossimo 15 marzo, anche se la data non è ancora ufficiale. Secondo i media locali VN Express, una bozza di proposta è in lavorazione per consentire la piena ripresa dei flussi turistici: il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo sta ricevendo input dagli operatori turistici in questo senso.

Secondo quanto proposto, i turisti stranieri che entrano in Vietnam via terra, mare o aria saranno tenuti a presentare una documentazione che certifichi il completamento del ciclo vaccinale contro il Covid-19 o la guarigione dall’infezione. I turisti dovranno inoltre mostrare il risultato negativo di un test eseguito entro le 24 ore dall’arrivo, oltre a un’assicurazione che copra per eventuale contagio da Covid-19.

Intanto, il Vietnam ha eliminato le restrizioni Covid-19 sui voli internazionali provenienti da tutti i mercati. Per una completa riapertura delle frontiere ai turisti stranieri, il premier Pham Minh Chinh aveva precedentemente dichiarato che il paese puntava ai mesi di marzo o aprile, ma non oltre la fine di aprile.