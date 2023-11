Vasterbotten: alla scoperta della Svezia artica, fra natura ed esperienze memorabili E’ una Svezia tutta da scoprire quella che copre la regione artica, addirittura un quarto della superficie nazionale, in grado di regalare un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di natura selvaggia, neve, ghiaccio e per chi apprezza la possibilità di partecipare allo stile di vita artico, lontano dal turismo di massa. Protagonista di questa zona è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che si estende dal confine norvegese a ovest fino alla costa del Golfo di Botnia a est: una proposta che va al di là della natura, che di per sé vale il viaggio, ma include anche città autentiche e dalla storia affascinante come Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia.



La Västerbotten Experience è un’iniziativa lanciata dalla regione che ha messo in rete oltre 100 aziende che sono state sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council, e che offrono esperienze di natura e cultura sostenibili e autentiche, compresi alloggio e cibo, dall’entroterra alla costa. Davvero numerose le attività ed esperienze da vivere durante un viaggio: dormire sugli alberi in eco-lodge, ad esempio ad un’ora dalla costa, sul fiume Ume nell’eco-lodge Granö Beckasin. Andare alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp: appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center consente di avvistare gli splendidi animali durante un giro in motoslitta. Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo: Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un’ora a un paio di giorni.

E ancora, nel villaggio di Vindeln, nell’entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura, grazie a safari con gli husky e notte sotto le stelle in capanna di vetro. Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura: qui c’è una vivace vita culturale da scoprire con arte, architettura, teatro, danza e una scena musicale che comprende di tutto, dall’hardcore alla musica folk e all’opera. Skellefteå ospita invece uno dei pochi villaggi parrocchiali svedesi rimasti, Bonnstan, risalente al XVII secolo. Da non trascurare, poi, interessanti esperienze culinarie: la cultura del cibo è strettamente legata con lo stile di vita artico e alla sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina.

Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456306 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing. "L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi". [post_title] => Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce [post_date] => 2023-11-17T15:39:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700235594000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una Svezia tutta da scoprire quella che copre la regione artica, addirittura un quarto della superficie nazionale, in grado di regalare un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di natura selvaggia, neve, ghiaccio e per chi apprezza la possibilità di partecipare allo stile di vita artico, lontano dal turismo di massa. Protagonista di questa zona è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che si estende dal confine norvegese a ovest fino alla costa del Golfo di Botnia a est: una proposta che va al di là della natura, che di per sé vale il viaggio, ma include anche città autentiche e dalla storia affascinante come Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia. La Västerbotten Experience è un'iniziativa lanciata dalla regione che ha messo in rete oltre 100 aziende che sono state sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council, e che offrono esperienze di natura e cultura sostenibili e autentiche, compresi alloggio e cibo, dall'entroterra alla costa. Davvero numerose le attività ed esperienze da vivere durante un viaggio: dormire sugli alberi in eco-lodge, ad esempio ad un'ora dalla costa, sul fiume Ume nell’eco-lodge Granö Beckasin. Andare alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp: appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center consente di avvistare gli splendidi animali durante un giro in motoslitta. Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo: Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un'ora a un paio di giorni. E ancora, nel villaggio di Vindeln, nell'entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura, grazie a safari con gli husky e notte sotto le stelle in capanna di vetro. Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura: qui c'è una vivace vita culturale da scoprire con arte, architettura, teatro, danza e una scena musicale che comprende di tutto, dall'hardcore alla musica folk e all'opera. Skellefteå ospita invece uno dei pochi villaggi parrocchiali svedesi rimasti, Bonnstan, risalente al XVII secolo. Da non trascurare, poi, interessanti esperienze culinarie: la cultura del cibo è strettamente legata con lo stile di vita artico e alla sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina. [gallery ids="456301,456304,456303"] [post_title] => Vasterbotten: alla scoperta della Svezia artica, fra natura ed esperienze memorabili [post_date] => 2023-11-17T13:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700226707000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I viaggi natura sono ormai una delle voci più rilevanti del mercato turistico, rappresentando circa il 7% delle proposte globali. Si stima che questo mercato valga ormai oltre 135 miliardi di dollari e che vedrà una crescita costante del 5% annuo almeno fino al 2032 (Fonte: Wwf & Centre for the Promotion of Imports from developing countries). Evaneos ha quindi deciso recentemente di rinnovare la propria offerta dedicata ai safari, declinando questa tipologia di viaggio con un’attenzione ancora più profonda alla sostenibilità e al rispetto di animali e territori, che da sempre contraddistingue l’azienda. "Nel mondo frenetico e interconnesso di oggi, dove la tecnologia domina le nostre vite e i paesaggi urbani sono diventati la norma, i viaggiatori manifestano un interesse crescente per una connessione più profonda con la natura e per un modo di viaggiare più rispettoso di luoghi e persone", commenta la country manager Southern Europe, Viola Migliori. L'approccio nuovo al safari di Evaneos si può in particolare sperimentare in Tanzania. Nella cornice del parco nazionale di Arusha, sarà infatti possibile effettuarlo in bici, su un percorso di 20 chilometri in cui, con il monte Meru costantemente all’orizzonte, è possibile incontrare la fauna selvatica africana; oppure a piedi, lungo un itinerario durante il quale si possono incrociare le rarissime e timide scimmie blu e ammirare l'imponente cascata, il cratere Ngurdoto e il lago Momella. Sperimentare il safari a piedi è possibile anche all’interno del Tarangire National Park, oasi naturale nel nord del paese, in cui è possibile incontrare elefanti e un’amplissima varietà di uccelli e insetti rari, nonché assistere ai flussi migratori sotto la guida di guide esperte che insegneranno come riconoscere sul terreno le tracce del passaggio degli animali. Presso il Dolly Estate (30 chilometri a est di Arusha) si potrà cavalcare per circa due ore (adatte sia a cavallerizzi rodati quanto ad assoluti principianti), durante le quali esplorare i sentieri tortuosi, avvistando una ricca varietà di animali selvatici. Nel Dolly Estate si incontra tra l'altro regolarmente uno dei mammiferi più eleganti della Tanzania: il Gerenuk. Infine, sul lago Manyara, nella parte settentrionale del paese, sarà possibile effettuare un safari a bordo di canoe. Durante la navigazione uccelli acquatici e fenicotteri, ma anche giraffe, bufali ed elefanti, si affacciano dalle rive. "La nostra proposta in Tanzania è la quintessenza della filosofia Evaneos – spiega ancora Viola Migliori – perché unisce alcuni degli elementi che ci caratterizzano: la scelta di zone al di fuori dei sentieri battuti, un modo di viaggiare a basso impatto con mezzi alternativi, lento e capace di mettere in reale, diretta connessione, viaggiatori e ambiente, persone e luoghi. Oltre alla possibilità di offrire una grande personalizzazione di itinerari ed esperienze da vivere". [post_title] => I safari sostenibili di Evaneos: a piedi, in bici, a cavallo o in canoa [post_date] => 2023-11-17T11:42:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700221354000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Kenya Tourism Board ha nuovamente affidato la propria rappresentanza sul mercato italiano a Pr & Go Up Communication Partners, per l’anno 2023/2024. L'agenzia si occuperà di promuovere e valorizzare la destinazione attraverso attività di marketing dedicate al settore del trade, come l’organizzazione di workshop, incontri di formazione e l’implementazione di campagne paneuropee con gli operatori del settore. Pr & Go Up sarà inoltre il punto di riferimento per i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e incentive house. La collaborazione mira a consolidare i rapporti già esistenti con gli operatori del mercato italiano e stabilirne di nuovi, implementando una rete di tour operator e agenti di viaggi specializzati nella destinazione e nella sua offerta. Si punta in particolare a rafforzare il percepito della destinazione in Italia, promuovendo non solo la sua ampia offerta di safari, ma soprattutto le attività e le meraviglie che la destinazione offre ai visitatori. Dalle attività più avventurose e adrenaliniche per appassionati di natura e sport, passando per le numerose proposte per scoprire la cultura e l’heritage del Paese e le spiagge bianche per godere del sole e del mare in tutti i mesi dell’anno, fino alle vivaci e dinamiche città come Nairobi o Mombasa. "La conferma della nostra agenzia e delle agenzie del Travel Lifestyle Network per la rappresentanza del Kenya nei mercati di riferimento è un’ulteriore prova della nostra expertise e conferma la leadership del nostro network nel settore del turismo - ha dichiarato Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners -. Grazie alle solide relazioni costruite negli anni con i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi e incentive house, siamo certi di essere il partner ideale per consolidare e amplificare la conoscenza di questa meravigliosa destinazione in Italia e la sua ampia offerta di attività e bellezze naturali.” [post_title] => Il Kenya si affida ancora a Pr & Go Up per la rappresentanza in Italia [post_date] => 2023-11-17T10:35:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700217324000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Ras Al Khaimah Tourism Development Authority ha lanciato la nuova campagna di promozione dell'emirato: l'originale protagonista è un gatto, che presenta l'Emirato come il luogo ideale per una #PurrrfectVacation. La scelta del felino è un omaggio a Leo, un gatto che ha trovato casa a Ras Al Khaimah dopo essere stato salvato dal Rak Animal Welfare Centre, e che è diventato un'icona molto amata sui social media, mettendo in evidenza le avventure outdoor disponibili nell'Emirato. "La grande varietà di esperienze di Ras Al Khaimah viene messa in risalto in modo insolito nella nostra nuova campagna - spiega Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism and Development Authority -. La decisione di scegliere il personaggio di un gatto per la nostra ultima campagna di marketing è strategica e si basa su consumer insight, brand alignment e ricerche che dimostrano un miglior posizionamento per le campagne con mascotte. Questo dato è stato anche rafforzato da un sondaggio di YouGov che ha confermato che la presenza del gatto nella nostra campagna ha un maggior impatto sul pubblico di riferimento, con punteggi di preferenza fino al 90% tra le campagne testate in diversi mercati". La campagna "All About You" si rivolge ai viaggiatori dei principali mercati di riferimento dell'emirato e mira ad attrarre nuovi visitatori creando affinità con un personaggio simpatico e con una storia emotiva. Dopo il video di presentazione che racconta la storia del gatto, di come è stato salvato e ha trovato casa a Ras Al Khaimah, seguiranno tre brevi cortometraggi e immagini in cui le spiagge incontaminate, l’ampia scelta di hotel e l'iconica montagna Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi, accoglieranno il turista più rilassato. La campagna include anche la funzionalità di gioco, aggiungendo un'altra dimensione coinvolgente per rafforzare la brand awareness. [post_title] => Ras Al Khaimah: al via la nuova campagna di marketing 'All About You' [post_date] => 2023-11-17T10:08:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700215711000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha inaugurato ieri, 15 novembre, il nuovo collegamento tra Istanbul e Detroit, che diventa la tredicesima destinazione servita dalla compagnia aerea negli Stati Uniti. Come anticipato, i voli per Detroit saranno operati tre giorni a settimana, collegando l'aeroporto di Istanbul con l'aeroporto metropolitano di Detroit Wayne County. Dopo il 25 dicembre 2023, i collegamenti saliranno a quattro giorni alla settimana. Con l'aggiunta della città del Michigan, il network di Turkish Airlines sale a quota 345 destinazioni. «Questo è un giorno speciale in cui ci riuniamo per celebrare il volo inaugurale di Turkish Airlines verso la città di Detroit - ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Con questo volo diretto abbiamo avvicinato due grandi città, Istanbul e Detroit e creato nuove opportunità di viaggio, affari e scoperta culturale. In qualità di compagnia di bandiera della Turchia raggiungiamo più Paesi di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e, aggiungendo nuove destinazioni al nostro network in continua espansione, come Detroit, continuiamo a servire la nostra missione primaria di unire persone e culture in tutto il mondo». [post_title] => Turkish Airlines operativa sulla nuova rotta da Istanbul a Detroit [post_date] => 2023-11-16T11:50:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700135451000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno Sydney e Brisbane i principali porti d'imbarco delle crociere australiane di Carnival Cruise Line per la stagione 2025-2026, di cui la compagnia ha appena aperto le vendite. Le due navi destinate a questi itinerari attraverso la Grande Barriera Corallina sono la Carnival Splendor, con percorsi verso le Fiji e la Nuova Zelanda, e la Carnival Luminosa, con rotte verso le Fiji e la Papua Nuova Guinea. La Splendor, in particolare, offrirà una varietà di itinerari da Sydney, da tre a 12 giorni, dirigendosi verso alcune tra le destinazioni più amate dell’Australia, quali la Grande Barriera Corallina, Moreton Island, la Tasmania, Fiji, le isole del Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda. Inoltre, sarà proposta una crociera speciale in occasione della Melbourne Cup. Con una capacità di 3.012 passeggeri, la Splendor vanta una serie di opzioni gastronomiche incluso il Guy’s Burger Joint, la Pizzeria del Capitano e l'Alchemy Bar. Dagli scivoli d'acqua del parco acquatico WaterWorks all'area di relax Serenity Adult-Only Retreat, la nave offre anche un'ampia gamma di esperienze adatte a tutte le età. Da Brisbane, pure la Luminosa navigherà verso alcune rinomate destinazioni australiane, tra cui Airlie Beach e la Grande Barriera Corallina, insieme a paradisi tropicali nel Pacifico meridionale, come Fiji, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Vanuatu. La durata delle crociere varierà da tre a 11 giorni. Con una capacità di 2.260 passeggeri, la Luminosa ospita alcune tre le location più apprezzate dagli ospiti di Carnival, tra cui il Fahrenheit 555 Steakhouse, il RedFrog Rum Bar, il Piano Bar 88 e il Punchliner Comedy Club. "Siamo entusiasti di presentare la nuova programmazione Carnival 2025-26 in Australia, caratterizzata da itinerari unici che promettono esperienze straordinarie in questo affascinante continente", ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia. [post_title] => Gioco Viaggi: al via le vendite 2025-2026 in Australia di Carnival Cruise Line [post_date] => 2023-11-16T11:18:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700133525000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’occasione rivolta a quanti vorrebbero conoscere le atmosfere magiche dell’India, i suoi luoghi più sontuosi e leggendari, la sua storia più gloriosa, unendo anche un’occasione unica che renda il viaggio ancora più speciale: il Sacred Spirit Festival di Jodhpur. World Explorer propone un itinerario di scoperta della regione del Rajasthan, probabilmente lo stato più rappresentativo dell’India, ma con la possibilità di combinare il viaggio alla partecipazione a un grande evento di musica sacra che si tiene all’interno della cornice del forte Mehrangarh di Jodhpur, il più imponente di tutta la regione. Il Rajasthan è terra di orgogliosi guerrieri e di Maharaja e vanta attrazioni di grande pregio: splendide dimore di re, palazzi e fortezze medievali, parchi naturali dove si nasconde la tigre del Bengala, villaggi del deserto del Thar dove la musica, la danza, i colori sono segno distintivo di un popolo festante e accogliente. In un territorio vasto quanto tutta l’Italia si trovano le città dei Maharaja che tanto hanno reso famosa l’India nel mondo: Jaipur, la città rosa; Jodhpur, la città blu; Udaipur, la città bianca e Jaisalmer, la città d’oro. L’itinerario include inoltre anche la visita del Taj Mahal di Agra. Questa partenza offre però per la prima volta la possibilità di assistere al pregevole spettacolo di uno dei più importanti raduni di musica sufi al mondo, il Sacred Spirit Festival di Jodhpur, momento di grande coinvolgimento popolare, che richiama gruppi e artisti da tutta l’India e dall’Asia Centrale, per celebrare la meraviglia della musica sufi con concerti e spettacoli di danza. Non un appuntamento turistico, ma un evento per veri amanti della musica e per chi vuole davvero approfondire un aspetto culturale unico e rivelatorio. La possibilità di unirsi a questo itinerario organizzato da World Explorer è riservata a soli 14 viaggiatori e il gruppo avrà inoltre il vantaggio di essere accompagnato da Pierpaolo Di Nardo, con oltre 80 viaggi alle spalle nel Subcontinente Indiano, autore delle guide India del Nord e India del Sud per l’Editore Polaris, e di libri di racconti sull’India, ma anche interprete di uno spettacolo teatrale dedicato sempre all’India. India with the Explorer. Partenza 21 febbraio 2024, 12 giorni - dieci notti, sistemazione in hotel a 4 e 5 stelle, quote a partire da 3.380 euro in camera doppia. [post_title] => Il Sacred Spirit Festival di Jodhpur cuore del nuovo tour World Explorer in India [post_date] => 2023-11-16T10:48:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700131704000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456172 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' dedicato all'Indonesia il calendario 2024 di Mosaico Tour Operator: il tradizionale regalo di fine anno inviato dall'operatore romagnolo alle agenzie di viaggio che hanno affidato i loro clienti alle sue proposte di viaggio. La scelta di questa destinazione, "vero scrigno di civiltà antiche immerse nella natura più affascinante è un riconoscimento all'ottimo lavoro fatto nel corso del 2023", spiega il direttore generale, Franco Tura. "Abbiamo iniziato a produrre il calendario nel 1990, due anni dopo l'inizio della nostra attività - prosegue Tura -. Solo la pandemia ci ha costretti a fermarci saltando quindi le edizioni del 2021 e del 2022, ma nel 2023 abbiamo ripreso la sua produzione dedicandolo proprio alla ripartenza. Proseguiamo ora con l’anno del consolidamento. Sappiamo che molte agenzie aspettano con impazienza il calendario e alcune, ci dicono, li conservano gelosamente da lunga data. Stiamo quindi pensando di riconoscere con un premio quelle agenzie che dimostreranno di possedere effettivamente tutte le passate edizioni fin dal primo anno". [post_title] => In distribuzione il calendario Mosaico 2024. In arrivo un premio per chi li conserva tutti [post_date] => 2023-11-16T10:37:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700131021000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vasterbotten alla scoperta della svezia artica fra natura ed esperienze memorabili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2355,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023 è stato un anno fantastico per i viaggi dagli Usa all'Italia. Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce\". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing.\r

\r

\"L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi\".","post_title":"Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce","post_date":"2023-11-17T15:39:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700235594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' una Svezia tutta da scoprire quella che copre la regione artica, addirittura un quarto della superficie nazionale, in grado di regalare un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di natura selvaggia, neve, ghiaccio e per chi apprezza la possibilità di partecipare allo stile di vita artico, lontano dal turismo di massa. \r

\r

Protagonista di questa zona è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che si estende dal confine norvegese a ovest fino alla costa del Golfo di Botnia a est: una proposta che va al di là della natura, che di per sé vale il viaggio, ma include anche città autentiche e dalla storia affascinante come Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia.\r

\r

La Västerbotten Experience è un'iniziativa lanciata dalla regione che ha messo in rete oltre 100 aziende che sono state sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council, e che offrono esperienze di natura e cultura sostenibili e autentiche, compresi alloggio e cibo, dall'entroterra alla costa. \r

\r

Davvero numerose le attività ed esperienze da vivere durante un viaggio: dormire sugli alberi in eco-lodge, ad esempio ad un'ora dalla costa, sul fiume Ume nell’eco-lodge Granö Beckasin. Andare alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp: appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center consente di avvistare gli splendidi animali durante un giro in motoslitta. \r

\r

Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo: Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un'ora a un paio di giorni. \r

E ancora, nel villaggio di Vindeln, nell'entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura, grazie a safari con gli husky e notte sotto le stelle in capanna di vetro.\r

\r

Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura: qui c'è una vivace vita culturale da scoprire con arte, architettura, teatro, danza e una scena musicale che comprende di tutto, dall'hardcore alla musica folk e all'opera. Skellefteå ospita invece uno dei pochi villaggi parrocchiali svedesi rimasti, Bonnstan, risalente al XVII secolo. \r

\r

Da non trascurare, poi, interessanti esperienze culinarie: la cultura del cibo è strettamente legata con lo stile di vita artico e alla sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina. \r

\r

[gallery ids=\"456301,456304,456303\"]","post_title":"Vasterbotten: alla scoperta della Svezia artica, fra natura ed esperienze memorabili","post_date":"2023-11-17T13:11:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700226707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi natura sono ormai una delle voci più rilevanti del mercato turistico, rappresentando circa il 7% delle proposte globali. Si stima che questo mercato valga ormai oltre 135 miliardi di dollari e che vedrà una crescita costante del 5% annuo almeno fino al 2032 (Fonte: Wwf & Centre for the Promotion of Imports from developing countries). Evaneos ha quindi deciso recentemente di rinnovare la propria offerta dedicata ai safari, declinando questa tipologia di viaggio con un’attenzione ancora più profonda alla sostenibilità e al rispetto di animali e territori, che da sempre contraddistingue l’azienda. \"Nel mondo frenetico e interconnesso di oggi, dove la tecnologia domina le nostre vite e i paesaggi urbani sono diventati la norma, i viaggiatori manifestano un interesse crescente per una connessione più profonda con la natura e per un modo di viaggiare più rispettoso di luoghi e persone\", commenta la country manager Southern Europe, Viola Migliori.\r

\r

L'approccio nuovo al safari di Evaneos si può in particolare sperimentare in Tanzania. Nella cornice del parco nazionale di Arusha, sarà infatti possibile effettuarlo in bici, su un percorso di 20 chilometri in cui, con il monte Meru costantemente all’orizzonte, è possibile incontrare la fauna selvatica africana; oppure a piedi, lungo un itinerario durante il quale si possono incrociare le rarissime e timide scimmie blu e ammirare l'imponente cascata, il cratere Ngurdoto e il lago Momella. Sperimentare il safari a piedi è possibile anche all’interno del Tarangire National Park, oasi naturale nel nord del paese, in cui è possibile incontrare elefanti e un’amplissima varietà di uccelli e insetti rari, nonché assistere ai flussi migratori sotto la guida di guide esperte che insegneranno come riconoscere sul terreno le tracce del passaggio degli animali.\r

\r

Presso il Dolly Estate (30 chilometri a est di Arusha) si potrà cavalcare per circa due ore (adatte sia a cavallerizzi rodati quanto ad assoluti principianti), durante le quali esplorare i sentieri tortuosi, avvistando una ricca varietà di animali selvatici. Nel Dolly Estate si incontra tra l'altro regolarmente uno dei mammiferi più eleganti della Tanzania: il Gerenuk. Infine, sul lago Manyara, nella parte settentrionale del paese, sarà possibile effettuare un safari a bordo di canoe. Durante la navigazione uccelli acquatici e fenicotteri, ma anche giraffe, bufali ed elefanti, si affacciano dalle rive.\r

\r

\"La nostra proposta in Tanzania è la quintessenza della filosofia Evaneos – spiega ancora Viola Migliori – perché unisce alcuni degli elementi che ci caratterizzano: la scelta di zone al di fuori dei sentieri battuti, un modo di viaggiare a basso impatto con mezzi alternativi, lento e capace di mettere in reale, diretta connessione, viaggiatori e ambiente, persone e luoghi. Oltre alla possibilità di offrire una grande personalizzazione di itinerari ed esperienze da vivere\".","post_title":"I safari sostenibili di Evaneos: a piedi, in bici, a cavallo o in canoa","post_date":"2023-11-17T11:42:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700221354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Kenya Tourism Board ha nuovamente affidato la propria rappresentanza sul mercato italiano a Pr & Go Up Communication Partners, per l’anno 2023/2024.\r

\r

L'agenzia si occuperà di promuovere e valorizzare la destinazione attraverso attività di marketing dedicate al settore del trade, come l’organizzazione di workshop, incontri di formazione e l’implementazione di campagne paneuropee con gli operatori del settore. Pr & Go Up sarà inoltre il punto di riferimento per i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e incentive house.\r

\r

La collaborazione mira a consolidare i rapporti già esistenti con gli operatori del mercato italiano e stabilirne di nuovi, implementando una rete di tour operator e agenti di viaggi specializzati nella destinazione e nella sua offerta.\r

\r

Si punta in particolare a rafforzare il percepito della destinazione in Italia, promuovendo non solo la sua ampia offerta di safari, ma soprattutto le attività e le meraviglie che la destinazione offre ai visitatori. Dalle attività più avventurose e adrenaliniche per appassionati di natura e sport, passando per le numerose proposte per scoprire la cultura e l’heritage del Paese e le spiagge bianche per godere del sole e del mare in tutti i mesi dell’anno, fino alle vivaci e dinamiche città come Nairobi o Mombasa.\r

\r

\"La conferma della nostra agenzia e delle agenzie del Travel Lifestyle Network per la rappresentanza del Kenya nei mercati di riferimento è un’ulteriore prova della nostra expertise e conferma la leadership del nostro network nel settore del turismo - ha dichiarato Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners -. Grazie alle solide relazioni costruite negli anni con i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi e incentive house, siamo certi di essere il partner ideale per consolidare e amplificare la conoscenza di questa meravigliosa destinazione in Italia e la sua ampia offerta di attività e bellezze naturali.”","post_title":"Il Kenya si affida ancora a Pr & Go Up per la rappresentanza in Italia","post_date":"2023-11-17T10:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700217324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Ras Al Khaimah Tourism Development Authority ha lanciato la nuova campagna di promozione dell'emirato: l'originale protagonista è un gatto, che presenta l'Emirato come il luogo ideale per una #PurrrfectVacation. La scelta del felino è un omaggio a Leo, un gatto che ha trovato casa a Ras Al Khaimah dopo essere stato salvato dal Rak Animal Welfare Centre, e che è diventato un'icona molto amata sui social media, mettendo in evidenza le avventure outdoor disponibili nell'Emirato.\r

\r

\"La grande varietà di esperienze di Ras Al Khaimah viene messa in risalto in modo insolito nella nostra nuova campagna - spiega Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism and Development Authority -. La decisione di scegliere il personaggio di un gatto per la nostra ultima campagna di marketing è strategica e si basa su consumer insight, brand alignment e ricerche che dimostrano un miglior posizionamento per le campagne con mascotte. Questo dato è stato anche rafforzato da un sondaggio di YouGov che ha confermato che la presenza del gatto nella nostra campagna ha un maggior impatto sul pubblico di riferimento, con punteggi di preferenza fino al 90% tra le campagne testate in diversi mercati\".\r

\r

La campagna \"All About You\" si rivolge ai viaggiatori dei principali mercati di riferimento dell'emirato e mira ad attrarre nuovi visitatori creando affinità con un personaggio simpatico e con una storia emotiva. Dopo il video di presentazione che racconta la storia del gatto, di come è stato salvato e ha trovato casa a Ras Al Khaimah, seguiranno tre brevi cortometraggi e immagini in cui le spiagge incontaminate, l’ampia scelta di hotel e l'iconica montagna Jebel Jais, la vetta più alta degli Emirati Arabi, accoglieranno il turista più rilassato.\r

\r

La campagna include anche la funzionalità di gioco, aggiungendo un'altra dimensione coinvolgente per rafforzare la brand awareness.","post_title":"Ras Al Khaimah: al via la nuova campagna di marketing 'All About You'","post_date":"2023-11-17T10:08:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700215711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha inaugurato ieri, 15 novembre, il nuovo collegamento tra Istanbul e Detroit, che diventa la tredicesima destinazione servita dalla compagnia aerea negli Stati Uniti.\r

\r

Come anticipato, i voli per Detroit saranno operati tre giorni a settimana, collegando l'aeroporto di Istanbul con l'aeroporto metropolitano di Detroit Wayne County. Dopo il 25 dicembre 2023, i collegamenti saliranno a quattro giorni alla settimana. Con l'aggiunta della città del Michigan, il network di Turkish Airlines sale a quota 345 destinazioni.\r

\r

«Questo è un giorno speciale in cui ci riuniamo per celebrare il volo inaugurale di Turkish Airlines verso la città di Detroit - ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Con questo volo diretto abbiamo avvicinato due grandi città, Istanbul e Detroit e creato nuove opportunità di viaggio, affari e scoperta culturale. In qualità di compagnia di bandiera della Turchia raggiungiamo più Paesi di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e, aggiungendo nuove destinazioni al nostro network in continua espansione, come Detroit, continuiamo a servire la nostra missione primaria di unire persone e culture in tutto il mondo».","post_title":"Turkish Airlines operativa sulla nuova rotta da Istanbul a Detroit","post_date":"2023-11-16T11:50:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700135451000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno Sydney e Brisbane i principali porti d'imbarco delle crociere australiane di Carnival Cruise Line per la stagione 2025-2026, di cui la compagnia ha appena aperto le vendite. Le due navi destinate a questi itinerari attraverso la Grande Barriera Corallina sono la Carnival Splendor, con percorsi verso le Fiji e la Nuova Zelanda, e la Carnival Luminosa, con rotte verso le Fiji e la Papua Nuova Guinea.\r

\r

La Splendor, in particolare, offrirà una varietà di itinerari da Sydney, da tre a 12 giorni, dirigendosi verso alcune tra le destinazioni più amate dell’Australia, quali la Grande Barriera Corallina, Moreton Island, la Tasmania, Fiji, le isole del Pacifico meridionale e la Nuova Zelanda. Inoltre, sarà proposta una crociera speciale in occasione della Melbourne Cup. Con una capacità di 3.012 passeggeri, la Splendor vanta una serie di opzioni gastronomiche incluso il Guy’s Burger Joint, la Pizzeria del Capitano e l'Alchemy Bar. Dagli scivoli d'acqua del parco acquatico WaterWorks all'area di relax Serenity Adult-Only Retreat, la nave offre anche un'ampia gamma di esperienze adatte a tutte le età.\r

\r

Da Brisbane, pure la Luminosa navigherà verso alcune rinomate destinazioni australiane, tra cui Airlie Beach e la Grande Barriera Corallina, insieme a paradisi tropicali nel Pacifico meridionale, come Fiji, Papua Nuova Guinea, Nuova Caledonia e Vanuatu. La durata delle crociere varierà da tre a 11 giorni. Con una capacità di 2.260 passeggeri, la Luminosa ospita alcune tre le location più apprezzate dagli ospiti di Carnival, tra cui il Fahrenheit 555 Steakhouse, il RedFrog Rum Bar, il Piano Bar 88 e il Punchliner Comedy Club.\r

\r

\"Siamo entusiasti di presentare la nuova programmazione Carnival 2025-26 in Australia, caratterizzata da itinerari unici che promettono esperienze straordinarie in questo affascinante continente\", ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia.","post_title":"Gioco Viaggi: al via le vendite 2025-2026 in Australia di Carnival Cruise Line","post_date":"2023-11-16T11:18:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700133525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’occasione rivolta a quanti vorrebbero conoscere le atmosfere magiche dell’India, i suoi luoghi più sontuosi e leggendari, la sua storia più gloriosa, unendo anche un’occasione unica che renda il viaggio ancora più speciale: il Sacred Spirit Festival di Jodhpur. World Explorer propone un itinerario di scoperta della regione del Rajasthan, probabilmente lo stato più rappresentativo dell’India, ma con la possibilità di combinare il viaggio alla partecipazione a un grande evento di musica sacra che si tiene all’interno della cornice del forte Mehrangarh di Jodhpur, il più imponente di tutta la regione. Il Rajasthan è terra di orgogliosi guerrieri e di Maharaja e vanta attrazioni di grande pregio: splendide dimore di re, palazzi e fortezze medievali, parchi naturali dove si nasconde la tigre del Bengala, villaggi del deserto del Thar dove la musica, la danza, i colori sono segno distintivo di un popolo festante e accogliente.\r

\r

In un territorio vasto quanto tutta l’Italia si trovano le città dei Maharaja che tanto hanno reso famosa l’India nel mondo: Jaipur, la città rosa; Jodhpur, la città blu; Udaipur, la città bianca e Jaisalmer, la città d’oro. L’itinerario include inoltre anche la visita del Taj Mahal di Agra. Questa partenza offre però per la prima volta la possibilità di assistere al pregevole spettacolo di uno dei più importanti raduni di musica sufi al mondo, il Sacred Spirit Festival di Jodhpur, momento di grande coinvolgimento popolare, che richiama gruppi e artisti da tutta l’India e dall’Asia Centrale, per celebrare la meraviglia della musica sufi con concerti e spettacoli di danza. Non un appuntamento turistico, ma un evento per veri amanti della musica e per chi vuole davvero approfondire un aspetto culturale unico e rivelatorio.\r

\r

La possibilità di unirsi a questo itinerario organizzato da World Explorer è riservata a soli 14 viaggiatori e il gruppo avrà inoltre il vantaggio di essere accompagnato da Pierpaolo Di Nardo, con oltre 80 viaggi alle spalle nel Subcontinente Indiano, autore delle guide India del Nord e India del Sud per l’Editore Polaris, e di libri di racconti sull’India, ma anche interprete di uno spettacolo teatrale dedicato sempre all’India.\r

\r

India with the Explorer. Partenza 21 febbraio 2024, 12 giorni - dieci notti, sistemazione in hotel a 4 e 5 stelle, quote a partire da 3.380 euro in camera doppia.","post_title":"Il Sacred Spirit Festival di Jodhpur cuore del nuovo tour World Explorer in India","post_date":"2023-11-16T10:48:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700131704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456172","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' dedicato all'Indonesia il calendario 2024 di Mosaico Tour Operator: il tradizionale regalo di fine anno inviato dall'operatore romagnolo alle agenzie di viaggio che hanno affidato i loro clienti alle sue proposte di viaggio. La scelta di questa destinazione, \"vero scrigno di civiltà antiche immerse nella natura più affascinante è un riconoscimento all'ottimo lavoro fatto nel corso del 2023\", spiega il direttore generale, Franco Tura.\r

\r

\"Abbiamo iniziato a produrre il calendario nel 1990, due anni dopo l'inizio della nostra attività - prosegue Tura -. Solo la pandemia ci ha costretti a fermarci saltando quindi le edizioni del 2021 e del 2022, ma nel 2023 abbiamo ripreso la sua produzione dedicandolo proprio alla ripartenza. Proseguiamo ora con l’anno del consolidamento. Sappiamo che molte agenzie aspettano con impazienza il calendario e alcune, ci dicono, li conservano gelosamente da lunga data. Stiamo quindi pensando di riconoscere con un premio quelle agenzie che dimostreranno di possedere effettivamente tutte le passate edizioni fin dal primo anno\".\r

\r

","post_title":"In distribuzione il calendario Mosaico 2024. In arrivo un premio per chi li conserva tutti","post_date":"2023-11-16T10:37:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700131021000]}]}}