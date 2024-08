Varsavia ma non solo: le strategie dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo Varsavia, la capitale della Polonia, si sta affermando sempre di più come una destinazione imperdibile per i turisti italiani. La città, con il suo mix di storia e modernità, offre un’esperienza unica che attira un numero crescente di visitatori. Questo successo è in gran parte dovuto agli sforzi dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, guidato in Italia da Barbara Minczewa. Nel 2023, la Polonia ha registrato un record di arrivi di turisti italiani, confermando l’efficacia delle strategie promozionali messe in atto. Barbara Minczewa sottolinea: “Sono dati che confermano che il nostro impegno volto alla promozione di una Polonia meno nota ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dal mainstream, apprezzate dal turista e favorite dai numerosi collegamenti aerei oggi operativi tra diverse regioni italiane e le principali città polacche”. La rete di collegamenti aerei, in costante evoluzione, ha infatti facilitato l’accesso a destinazioni meno conosciute come Danzica, Katowice, Poznan, Rzeszów, Breslavia, Lodz e Lublino, rendendo la Polonia una meta sempre più accessibile e attraente per gli italiani. I numeri in Italia Barbara Minczewa evidenzia come i risultati del 2023 abbiano superato le aspettative: “Nel primo trimestre del 2024, notoriamente meno frequentato dal turismo italiano, gli italiani che hanno raggiunto la destinazione sono stati 118.000. Da gennaio a dicembre 2023 sono stati in totale 603.000, scavalcando di poco il 2022, che si era attestato a quota 594.000 arrivi (+60% rispetto al 2021) ma, soprattutto, il 2018, anno record per arrivi di connazionali in visita nella destinazione”. Questo trend positivo è la prova dell’alto gradimento che la Polonia riscuote in Italia, grazie a un’offerta turistica sempre più moderna e dinamica, perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano. L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo continua a lavorare su diverse iniziative per sostenere e incrementare ulteriormente il turismo italiano verso la Polonia. “In questo 2024 puntiamo molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima e stiamo puntando a crescere, rafforzando il supporto al settore e alla catena distributiva,” spiega Minczewa. Tra le iniziative principali, numerosi workshop B2B, oltre al lancio di campagne mirate a presentare le località meno battute dal turismo di massa. Il press tour organizzato a Varsavia Oltre a queste iniziative, l’Ente si impegna nella pianificazione di campagne di PR e media relations continue. A maggio, l’ultimo press tour dedicato alla stampa italiana trade che ha visto i giornalisti immersi per 4 giorni nella vita della Capitale polacca. Durante l’iniziativa, i rappresentanti dei media hanno potuto visitare le principali attrazioni della città, narrate in un mix perfetto di cultura, storia, architettura, esperienze e modernità. Varsavia, con i suoi mille volti, si è palesata agli occhi dei partecipanti come una destinazione imperdibile per chiunque desideri scoprire una capitale europea unica, con lo sguardo rivolto al futuro ma con il cuore piantato nelle sue radici, ricca di contrasti e con una storia vivida di rinascita e speranza.

Il Castello Reale, simbolo di resilienza e rinascita, e la Città Vecchia, ricostruita dopo la devastazione della guerra e iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, rappresentano il cuore storico della città. Le strade acciottolate, le case colorate e le piazze pittoresche raccontano storie di rinascita e speranza. Il quartiere Praga, un tempo degradato, è oggi un centro vibrante di creatività, con vecchie fabbriche trasformate in spazi culturali, gallerie d’arte, caffè alla moda e atelier di artisti. I murales colorati e i mercati di strada offrono un contrasto affascinante con il centro città più tradizionale. La visita alla Fabbrica Norblin e alla Birreria di Varsavia ha mostrato come la città stia trasformando spazi industriali in centri culturali e gastronomici. La Fabbrica Norblin, un tempo cuore della produzione di prodotti placcati e in argento, oggi ospita negozi, ristoranti e spazi per eventi, rappresentando un perfetto esempio di riqualificazione urbana. La Birreria di Varsavia, con i suoi spazi riconvertiti in ristoranti e bar, è un luogo dove storia e modernità si incontrano, creando un’atmosfera unica e vibrante. Varsavia tra tradizione e progresso Varsavia è una metropoli che non smette mai di sorprendere, una città che celebra la sua storia ma abbraccia con entusiasmo il cambiamento e l’innovazione. Questo equilibrio tra passato e presente, tra dolore e rinascita, rende Varsavia un luogo unico, capace di toccare profondamente il cuore di chi la visita. In ogni suo angolo si percepisce una vitalità indomita, un’energia che continua a pulsare e a trasformarsi, rendendo questa città un simbolo vivente di speranza e di progresso. Barbara Minczewa conclude con ottimismo: “Siamo davvero felici di constatare che i flussi in arrivo dall’Italia sono la conferma più tangibile dell’alto gradimento e del successo che la Polonia riscuote in Italia. La Polonia continua a investire in una promozione turistica innovativa e dinamica, per offrire ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile.”

