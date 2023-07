Uniquely Anguilla: l’ente del turismo promuove l’Isola con una rivista su misura Si chiama ‘Uniquely Anguilla’ la rivista realizzata dall’Ente del Turismo di Anguilla per promuovere la destinazione. Le immagini suggestive, gli approfondimenti su ogni aspetto del patrimonio culturale e storico dell’isola, insieme a preziosi consigli di viaggio rendono questa rivista – disponibile online sul sito dell’ente o in versione stampata e gratuita presso gli uffici dello stesso – la fonte più completa per avere informazioni sull’isola. “Ci auguriamo che questa rivista possa diventare un edizione annuale – commenta Haydn Hughes, Ministro del Turismo -. I lettori scopriranno tutte le sfaccettature che distinguono Anguilla dalle altre isole. Siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa sia per il nostro team che per i partner all’interno dei mercati in cui promuoviamo e vendiamo Anguilla” Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla sottolinea: “Questa rivista è una fonte di informazioni utili sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori, sia per i visitatori che per i residenti. Siamo entusiasti del supporto ricevuto da parte degli stakeholder di ogni settore dell’isola, il cui generoso contributo ci ha aiutati a realizzare questa meravigliosa rivista”. Le 110 pagine della rivista offrono un approfondimento su cosa rende l’isola unica, ed esplora la varietà di esperienze che offre per famiglie, coppie in luna di miele, appassionati di cultura, avventurieri, amanti della buona cucina, sportivi, subacquei e gli amanti del mare. Inoltre, la rivista fornisce informazioni su come investire ad Anguilla, e parla del programma governativo per i nomadi digitali. Condividi

Le immagini suggestive, gli approfondimenti su ogni aspetto del patrimonio culturale e storico dell'isola, insieme a preziosi consigli di viaggio rendono questa rivista - disponibile online sul sito dell’ente o in versione stampata e gratuita presso gli uffici dello stesso - la fonte più completa per avere informazioni sull’isola.\r

\r

\"Ci auguriamo che questa rivista possa diventare un edizione annuale - commenta Haydn Hughes, Ministro del Turismo -. I lettori scopriranno tutte le sfaccettature che distinguono Anguilla dalle altre isole. Siamo sicuri che sarà una risorsa preziosa sia per il nostro team che per i partner all’interno dei mercati in cui promuoviamo e vendiamo Anguilla”\r

\r

Stacey Liburd, direttore del Turismo di Anguilla sottolinea: \"Questa rivista è una fonte di informazioni utili sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori, sia per i visitatori che per i residenti. Siamo entusiasti del supporto ricevuto da parte degli stakeholder di ogni settore dell’isola, il cui generoso contributo ci ha aiutati a realizzare questa meravigliosa rivista”.\r

\r

Le 110 pagine della rivista offrono un approfondimento su cosa rende l’isola unica, ed esplora la varietà di esperienze che offre per famiglie, coppie in luna di miele, appassionati di cultura, avventurieri, amanti della buona cucina, sportivi, subacquei e gli amanti del mare. Inoltre, la rivista fornisce informazioni su come investire ad Anguilla, e parla del programma governativo per i nomadi digitali.","post_title":"Uniquely Anguilla: l'ente del turismo promuove l'Isola con una rivista su misura","post_date":"2023-07-31T13:07:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690808845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Amerigo Varotti presidente di direttore di Confcommercio Marche Nord[/caption]\r

\r

Tra le 21 località del tragitto di promozione della provincia di Pesaro e Urbino, ideato da Confcommercio Marche Nord, anche 4 destinazioni balneari, meta ideale per divertimento e relax nell’estate rovente 2023. L’Itinerario della Bellezza, il tragitto di promozione ideato nel 2018 da Confcommercio Marche Nord per far scoprire ai visitatori gli angoli meno noti della provincia, si declina anche nel segno del blu. Visto che 4 delle sue 21 località sono pluripremiate destinazioni balneari. Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo Marotta (quest’ultima new entry 2023) rappresentano infatti le mete azzurre dell’Itinerario, centri vivaci e ricchi di storia: dove l’Adriatico sposa la Bellezza. \r

\r

“Queste 4 località sono la punta di diamante estiva dell’intero Itinerario”, spiega il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, “perché garantiscono tutte un’offerta turistico-balneare di altissimo livello, con spiagge che vantano da più anni sia la Bandiera Blu della Fee sia la Bandiera Verde, il riconoscimento di oltre 2000 pediatri italiani e stranieri per gli arenili più indicati per i bambini. Ma nello stesso tempo sono basi ideali per poter visitare agevolmente i tesori artistici e le rocche rinascimentali dell’entroterra: distano infatti da Urbino al massimo 30 km”.\r

\r

“L’Itinerario della Bellezza è un prodotto turistico completo”, sottolinea ancora il direttore Varotti, “che comprende montagna, collina, arte, buona tavola e anche tanto mare. E’ un concentrato d’Italia in una sola provincia, contemplando al suo interno tutte le tipologie turistiche del paese. E le sue località balneari rappresentano un caposaldo economico, rappresentando nell’ambito dell’Itinerario, ben il 90% delle presenze” E asso pigliatutto in questo senso è Gabicce. “Gabicce registra ogni anno il maggior numero di presenze di tutti gli altri centri della provincia: visto che su 3 milioni di arrivi, 700 mila si fermano ogni anno in questa località, che non a caso vanta il maggior numero di strutture recettive dell’intera regione”.","post_title":"Confcommercio Marche Nord promuove il tragitto della bellezza","post_date":"2023-07-31T12:14:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690805660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

\"In Europa si registra una crescita del 15% all'anno del turismo fluviale, al quale sia il Pnrr che il Next Generation Eu dedicano una parte rilevante di risorse, nel solco di una promozione di una mobilità lenta e sostenibile. Anche la Lombardia si muove in questa direzione, stanziando 59 milioni di euro\".\r

\r

Lo dichiara Barbara Mazzali, assessore a turismo, marketing territoriale, design e moda di regione Lombardia, ringraziando il collega Franco Lucente, assessore ai trasporti e mobilità sostenibile per la delibera regionale volta a migliorare la navigabilità dei fiumi lombardi, in particolare del Po, in riferimento al collegamento tra Mantova e il mare Adriatico.\r

\r

\"La nostra Regione - spiega Mazzali - è pronta a sostenere la sfida del turismo fluviale, con un grosso impulso alla storica navigazione interna per trasporto merci. Il sistema di navigazione lombardo-veneto è un 'unicum' in Italia con tutte le sue articolazioni e una pluralità di servizi, che si contestualizzano nel nostro straordinario paesaggio.\r

\r

Non a caso il nostro Lago di Garda, insieme agli altri laghi lombardi, rappresenta un polo di attrazione turistica tra i più importanti d'Europa. Il potenziale del turismo fluviale tra Lombardia, Veneto e Emilia Romagna riguarda milioni di turisti, soprattutto tedeschi, svizzeri, francesi, belgi, olandesi e americani\".","post_title":"Turismo fluviale, la Lombardia investe 59 milioni di euro","post_date":"2023-07-31T11:45:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690803914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Rodi è tornata!\": è questo il messaggio di Dimitris Fragakis, segretario generale dell'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, lieto di divulgare la notizia che \"lo stato di emergenza operativa è decaduto sull'isola di Rodi. La vita sta tornando alla normalità per l'intera isola di Rodi, comprese le poche zone che ne sono state colpite\".\r

E ancora: \"I residenti di Rodi, che sono stati eroici e altruisti durante questi giorni difficili, insieme allo Stato greco, non vedono l'ora di continuare a offrire la loro cura e ospitalità unica ai visitatori stranieri\".\r

Volge dunque al termine, passo dopo passo, la criticità della situazione incendi sull'isola che nei giorni scorsi ha reso particolarmente complessa non soltanto la vita degli abitanti di Rodi ma anche quella di una parte dei turisti presenti. \r

\r

","post_title":"Rodi: l'isola torna alla normalità, revocato lo stato di emergenza operativa","post_date":"2023-07-28T15:04:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690556669000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sui Caraibi per La Compagnie grazie alla partnership con l'agenzia di viaggio E. Clarke Travel, che ha portato al lancio dell'esclusivo programma 'Travel In Style Journeys' focalizzato sulle più prestigiose isole della regione.\r

\r

Dal prossimo 26 novembre e fino al 14 aprile 2024, La Compagnie metterà a disposizione dei clienti di E. Clarke Travel un collegamento dall’aeroporto internazionale di Newark Liberty a quello di St. Maarten Princess Juliana. I voli non stop saranno settimanali, la domenica, con partenza da Newark al mattino e ritorno da St Maarten nel pomeriggio.\r

\r

I viaggiatori potranno scegliere di soggiornare tra una selezione di hotel e ville di lusso sulle isole di St. Maarten, Anguilla e Saint Barth. Travel in Style Journeys si occuperà di tutti i dettagli del viaggio, dalla prenotazione dei voli, ai trasferimenti tra le isole, al coordinamento di sistemazioni di alto livello con un servizio di concierge privato per tutta la durata del viaggio.\r

\r

«Questi nuovi voli per St. Maarten rappresentano uno sviluppo entusiasmante per La Compagnie, in quanto segnano il nostro ingresso ufficiale nel mercato dei Caraibi» ha dichiarato il ceo del vettore, Christian Vernet.\r

\r

Come per tutti i voli La Compagnie, i passeggeri beneficeranno dell'accesso alle lounge e percorsi prioritari per un'esperienza pre-volo senza soluzione di continuità. A bordo dell'A321neo, gli ospiti potranno godere di un viaggio confortevole grazie ai 76 posti full-flat, all'intrattenimento all'avanguardia, Wi-Fi gratuito, kit di cortesia, menu stagionali curati da chef stellati Michelin, oltre a una lista esclusiva di vini biologici e champagne.","post_title":"La Compagnie vola ai Caraibi: decollerà a novembre il collegamento da Newark a St. Maarten","post_date":"2023-07-27T13:02:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690462973000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_216462\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Skyline di Los Angeles[/caption]\r

\r

Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019.\r

\r

L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. \r

\r

Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica.","post_title":"Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019","post_date":"2023-07-27T10:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690454984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La decisa ripresa della domanda sostiene i conti di Finnair che si lascia alle spalle un secondo trimestre segnato dal ritorno ai profitti. L'utile operativo comparabile è stato di 66,2 milioni di euro nei tre mesi terminati il 30 giugno, contro la perdita di 84,2 milioni di euro dell'anno precedente.\r

\r

«Abbiamo catturato la domanda con il nostro network equilibrato e abbiamo avuto successo nelle nostre iniziative di prezzo e di vendita» ha sottolineato l'amministratore delegato Topi Manner.\r

\r

La compagnia aerea è stata costretta a creare nuove rotte e nuovi servizi per compensare il deficit sulle rotte asiatiche a causa della chiusura dello spazio aereo russo in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.\r

\r

Finnair ha precisato in una nota che i costi più elevati, l'inflazione e l'aumento dei tassi di interesse continuano a causare incertezza sul mercato.\r

\r

Per l'intero anno il vettore ha anche rivisto al rialzo l'obiettivo di utile operativo comparabile, che sale a 150-210 milioni di euro proprio grazie alla maggiore domanda di viaggio.","post_title":"Finnair torna ai profitti nel secondo trimestre grazie alla ripresa della domanda","post_date":"2023-07-27T10:04:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690452268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\"Investire sulle Persone, sul Pianeta e sulla Prosperità”: sarà questo il tema focale della Tourism Week 2023 dell'isola di Anguilla, che si svolgerà dal 26 novembre al 2 dicembre prossimi. \r

\r

«La prosperità della nostra isola e della nostra gente è fortemente legata al benessere e alla fortuna dell’industria del turismo - ha affermato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dei Servizi e del Turismo -. Dobbiamo investire nell’innovazione e nella tecnologia per sprigionare l’enorme potenziale del turismo al fine di creare opportunità per la nostra gente e costruire un’economia solida. Il settore del turismo mondiale è uno dei principali datori di lavoro del mondo, e il nostro obiettivo è quello di generare una prosperità inclusiva sull’isola di Anguilla attorno ai pilastri dell’innovazione e dell’imprenditorialità».\r

\r

Il settore del turismo si conferma come il «motore dell’economia di Anguilla, e dobbiamo investire sulle persone fornendo percorsi e opportunità di carriera al fine di attrarre i giovani in questo settore - ha sottolineato Stacey Liburd, direttore dell'ente del turismo -. Le opportunità di lavoro non si limitano al settore ricettivo; offrire l'accesso a programmi di formazione accademica, formazione professionale e imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un’ ampia forza lavoro di talento che è la base in grado di garantire il continuo successo del nostro comparto».\r

\r

Altro tema chiave quello legato alla sostenibilità ambientale: «Per il turismo è fondamentale costruire infrastrutture sostenibili al fine di garantire il futuro di questo settore nel lungo periodo - ha precisato Quincia Gumbs-Marie, ministro della Sostenibilità, Innovazione e dell’Ambiente -. Aver partecipato alla Blue Belt Initiative è stato un primo passo, tuttavia, accelerare la trasformazione ecologica del settore del turismo è un processo in via di sviluppo. Abbiamo bisogno di gestire le nostre risorse marine e costiere e coinvolgere sia i nostri attuali partner che i nuovi investitori in modo da aumentare la produttività, portare valore aggiunto alla nostra economia, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare lo stile di vita delle nuove generazioni».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla: la Tourism Week 2023 ruota attorno alle persone e alla sostenibilità ambientale","post_date":"2023-07-27T09:25:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690449935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450355","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Vedo cose che non capisco. Tutti parlavano di una stagione ai massimi livelli. Di un grande rilancio del turismo organizzato. Della definitiva uscita dagli anni bui del Covid. Io penso che non sia così». Questo è il pensiero di Fulvio Avataneo, presidente di Aiav.\r

\r

E continua. «Si tratta di un'illusione di mercato. Una bolla che ha immesso dosi di fiducia sproporzionata con i dati reali. Su 2 preventivi se ne traducono in pratiche lo 0,6. E posso dire con certezza che non è un buon risultato. E' chiaro che è diminuito il turismo che fa volume. per esempio nelle mete come Egitto, Grecia, Spagna non si prenotano più 2 settimane ma 1. E questo ci fornisce la chiave di lettura della situazione: la gente ha sempre meno soldi. Del resto gli stipendi degli italiani si addirittura abbassati del 2%. Come si fanno a a programmare vacanze di un certo tipo con queste risorse così scarse?».\r

\r

E' un pensiero, quello della bolla, che avevo avuto anche lo scrivente dopo una decina di contatti con agenti e tour operator. C'è da dire che fino a giugno tutti parlavano di grande stagione, mentre a luglio qualcuno inizia a ridimensionare le proporzioni.\r

Trasporto aereo\r

«Un altro dei nostri grandi problemi è il trasporto aereo. Tutti si stanno concentrando sull'aumento di prezzo, invece dovrebbero aprire gli occhi sulla mancanza di tutela per i viaggiatori quando il volo è cancellato. Oppure sulla mancanza di un Fondo di garanzia. Per cui se un vettore fallisce tutte le magagne si riversano su agenzie di viaggio e tour operator. Ho visto agenti di viaggi lavorare senza pause per sopperire al fallimento di qualche linea aerea. Non mi sembra giusto».\r

\r

Naturalmente l'abusivismo rientra fra le \"cose che non vanno”. «Esattamente, perché è un fenomeno in grande espansione che in qualche modo deve essere ridimensionato. Perché riducono il mercato delle agenzie che invece sono tutte in regola e con le spese per essere in regola».\r

\r

Ultima notazione sul ministro del turismo Daniela Santanchè. «Io spero che rimanga. Ma non per una posizione ideologica, per dare continuità al settore. Per quanto riguarda il turismo organizzato è riuscita a riprendere i 39 milioni che erano in pratica andati persi. Non è stata un'impresa da poco. E inoltre per il piano del turismo. In questo piano c'è un sacco di roba buona. Forse il punto più critico è il mancato collegamento con le regioni che certamente non cederanno il potere decisionale»","post_title":"Avataneo: «La grande stagione del rilancio non c'è. E' stata una bolla»","post_date":"2023-07-26T11:58:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690372725000]}]}}