Turchia, porte aperte ai viaggiatori italiani: norme semplici e sicure

La Turchia spalanca le porte ai turisti italiani, che possono tornare a visitare il paese per motivi di turismo e apprezzare nuovamente la bellezza, la cultura e la varietà dell’offerta di viaggio senza alcuna restrizione.

Per viaggiare in Turchia, infatti, bastano il Super Green Pass o una certificazione che attesti la vaccinazione, l’avvenuta guarigione o un tampone negativo. Ai passeggeri in entrata è richiesta la semplice compilazione del Travel Entry Form (qui disponibile), per il rilascio del codice Hes che può essere esibito durante il soggiorno per attività quali ad esempio l’accesso ai centri commerciali o viaggiare su mezzi pubblici locali.

Istanbul è raggiungibile con voli diretti operati da Turkish Airlines dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Napoli, Bologna e Catania.

Negli ultimi due anni segnati dalla pandemia, il Paese ha promosso un’importante campagna vaccinale e istituito protocolli di sicurezza sanitaria di alto livello.