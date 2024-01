Turchia: nel mirino 100 miliardi di dollari di entrate dal turismo La Turchia muove decisa verso il raggiungimento dell’obiettivo fissato a 100 miliardi di dollari di entrate dal settore turismo. Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo, ha dichiarato che nonostante l’instabilità globale, gli sviluppi negativi nelle aree circostanti, le guerre e i devastanti terremoti dello scorso anno, la Turchia continua a compiere passi avanti verso i suoi obiettivi turistici. Il ministro ha partecipato ad un incontro organizzato dall’Unione delle Camere dei Commercianti e degli Artigiani di Antalya, destinazione che proprio lo scorso anno ha registrato un numero record di visitatori. Accennando al fatto che i dati esatti sul turismo saranno resi noti dall’Istituto di statistica turco (TurkStat) alla fine del mese, Ersoy ha anticipato che Antalya ha chiuso il 2023 con 15,7 milioni di turisti, mentre a livello globale la Turchia ha ospitato oltre 56,5 milioni di visitatori. Cifre da record per la destinazione. Ersoy ha ricordato i significativi progressi compiuti negli ultimi anni dal Paese e da Antalya in particolare per ottenere le certificazioni Bandiera Blu per le strutture e le spiagge. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nei primi nove mesi del 2023 il settore dello student housing in Europa ha registrato investimenti capital markets pari a 3,6 miliardi di euro. Lo rivela una recente ricerca Jll, che sottolinea anche come questo comparto abbia un grande potenziale pure in Italia, paese tuttora carente di un'offerta adeguata e moderna, nonostante il continuo aumento del numero di studenti nazionali e internazionali fuori sede. L’attuale offerta di posti letto in Italia è infatti ancora insufficiente, raggiungendo circa le 65.500 unità, di cui attorno la metà nelle principali città universitarie. La maggior parte dei post letto disponibili (61%) fa parte di strutture regionali nell'ambito del programma Diritto allo studio universitario, mentre circa il 20% è gestito da operatori privati, il 12% direttamente dalle università e il restante 7% è costituito da alloggi per studenti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Tali numeri si traducono in un tasso di copertura (rapporto tra offerta esistente e domanda potenziale) che si attesta intorno al 4%. Si stima che l’offerta di alloggi per studenti nelle principali città italiane vedrà perciò il completamento di oltre 23.600 posti letto entro il 2027. Milano (12.400) e Torino (3.300) aumenteranno la loro offerta più significativamente, seguite da Roma (2.300), Firenze (circa 2.300) e Pavia (507). Del totale in pipeline, il 32% è già in costruzione e più della metà è concentrata a Milano. Sommando la pipeline all’offerta a oggi esistente, la disponibilità totale di alloggi per studenti nelle principali città potrebbe ammontare quindi a oltre 60 mila posti letto entro quattro anni, nell'ipotesi di un regolare completamento e di una gestione della pipeline che rispetti le tempistiche previste. “Se confrontato con altre realtà europee, il mercato dello student housing italiano si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, presentando un livello di tasso di copertura del 3,8%, con Pavia a un estremo (8%) e all’altro Roma (2%) e Padova (3%) - sottolinea Antonio Fuoco, head of living capital markets di Jll Italia - Il nostro paese ha un rapporto tra domanda potenziale e disponibilità di posti letto per studenti tra i più bassi dell’area Emea, se paragonato soprattutto a Paesi quali la Danimarca e il Regno Unito, prospettando significative opportunità di crescita degli investimenti”. [post_title] => Jll: boom dello student housing in Europa. In Italia in arrivo 23.600 nuovi posti letto entro il 2027 [post_date] => 2024-01-08T13:37:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704721031000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry turca per il soft brand Autograph Collection di casa Marriott: l'hotel Orient Occident Istanbul è situato nel cuore della città, a pochi passi dal vivace Spice bazar, dal Grand bazaar e da altri luoghi culturali come la Blu Mosque e Hagia Sofia; si tratta di un boutique hotel da 40 camere. Risalente al 1900, l'edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall'architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d'interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux. Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all'aperto e un moderno centro fitness. [post_title] => Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l'Orient Occident Istanbul [post_date] => 2024-01-08T13:25:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704720320000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'arrivo del 2024 l'Islanda ha ripristinato la tassa di soggiorno che, sempre da quest'anno, si applicherà anche ai crocieristi. Il Paese aveva sospeso la tassa durante la pandemia ma, dallo scorso 1° gennaio, i turisti si trovano quindi a pagare 4,36 dollari per i soggiorni in alberghi, pensioni e altre strutture ricettive; 2,18 dollari per il soggiorno in campeggi, case mobili e roulotte; 7,26 dollari per i crocieristi che faranno scalo nei porti islandesi, Secondo il primo ministro islandese, Katrin Jakobsdottir, l'ovetourism da tempo sta mettendo sotto pressione le risorse naturali della destinazione. Nell'estate 2023 l'Islanda ha accolto quasi 800.000 turisti internazionali sono arrivati nel Paese,con un aumento di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo quanto riferito da Iceland Review. I dati elaborati dalla European Travel Commission mostrano infatti come l'Islanda lo scorso anno abbia registrato una delle più rapide riprese del turismo in Europa, con arrivi e pernottamenti superiori ai livelli del 2019. [post_title] => L'Islanda reintroduce la tassa di soggiorno, anche per i crocieristi [post_date] => 2024-01-08T12:05:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704715511000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_237948" align="alignleft" width="300"] Antalya[/caption] La Turchia muove decisa verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato a 100 miliardi di dollari di entrate dal settore turismo. Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo, ha dichiarato che nonostante l'instabilità globale, gli sviluppi negativi nelle aree circostanti, le guerre e i devastanti terremoti dello scorso anno, la Turchia continua a compiere passi avanti verso i suoi obiettivi turistici. Il ministro ha partecipato ad un incontro organizzato dall'Unione delle Camere dei Commercianti e degli Artigiani di Antalya, destinazione che proprio lo scorso anno ha registrato un numero record di visitatori. Accennando al fatto che i dati esatti sul turismo saranno resi noti dall'Istituto di statistica turco (TurkStat) alla fine del mese, Ersoy ha anticipato che Antalya ha chiuso il 2023 con 15,7 milioni di turisti, mentre a livello globale la Turchia ha ospitato oltre 56,5 milioni di visitatori. Cifre da record per la destinazione. Ersoy ha ricordato i significativi progressi compiuti negli ultimi anni dal Paese e da Antalya in particolare per ottenere le certificazioni Bandiera Blu per le strutture e le spiagge. [post_title] => Turchia: nel mirino 100 miliardi di dollari di entrate dal turismo [post_date] => 2024-01-08T11:18:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704712707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas. La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità. Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo. «Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente». [post_title] => Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata» [post_date] => 2024-01-08T10:57:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704711430000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 del Portogallo si è concluso con un record in termini di entrate turistiche, trend destinato a proseguire anche quest'anno secondo quanto dichiarato da Nuno Fazenda, Segretario di Stato per turismo, commercio e servizi del Paese lusitano. Le entrate del turismo hanno superato i 25 miliardi di euro nel 2023 rispetto ai 21,1 miliardi di euro dell'anno precedente; in parallelo il numero dei pernottamenti è cresciuto del 10,5%. "È stato l'anno migliore nella storia del turismo in Portogallo - ha commentato Fazenda ripreso da Bloomberg -. Nel 2024 cresceremo ancora di più rispetto al 2023". I turisti provenienti da Francia, Spagna e Germania - i principali mercati del Portogallo - hanno contribuito a rafforzare il numero di visitatori nel Paese dell'Europa meridionale, ha dichiarato il Segretario di Stato, con i britannici che costituiscono il gruppo più numeroso di visitatori. Ha inoltre citato un numero crescente di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile. Fazenda ha parlato a margine di una conferenza a Lisbona in cui i funzionari hanno presentato una nuova campagna dal claim "Non è turismo, è futurismo". L'obiettivo è quello di promuovere un turismo sostenibile che vada a beneficio delle comunità locali durante tutto l'arco dell'anno. [post_title] => Boom di entrate turistiche per il Portogallo: oltre 25 miliardi di euro nel 2023 [post_date] => 2024-01-05T14:42:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704465749000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458936 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tasse di soggiorno quasi triplicate a Parigi con l'inizio del 2024: un aumento che sopraggiunge mentre la capitale francese si prepara a ospitare le Olimpiadi, la prossima estate. L'applicazione degli incrementi prevede quindi il passaggio, per le strutture 5 stelle, da 3.75 a 10.73 euro; per i 4 stelle da 2.88 a 8.13 euro; per i 3 stelle da 1.88 a 5.20 euro; per i 2 stelle da 1.13 a 3.25 euro e infine per soluzioni a 1 stelle, villaggi vacanza e ostelli da 1 a 2.60 euro (dati Paris Convention and Visitors Bureau). L'aumento della tassa di soggiorno si affianca ad altri ritocchi al rialzo che i turisti si troveranno ad affrontare quest'anno, dai biglietti di ingresso ai musei (il Louvre costerà 22 euro, ma si tratta del primo aumento di prezzo in 8 anni) così come quello delle guide turistiche. Parigi è stata definita dal World Travel and Tourism Council come la "destinazione più potente fra le città del mondo" nel 2023; e nel 2022 il comparto di viaggi e turismo valeva quasi 36 miliardi di dollari. [post_title] => Parigi: tasse di soggiorno quasi triplicate nel 2024 delle Olimpiadi [post_date] => 2024-01-05T13:13:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704460419000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_458920" align="alignleft" width="300"] Mathias Kiep[/caption] L'onda lunga della Brexit lambisce ancora l'industria dei viaggi. Protagonista, questa volta, è il colosso tedesco Tui che ha appena annunciato la propria intenzione di uscire dalla Borsa di Londra, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza su quella di Francoforte ma soprattutto di allinearsi alle normative Ue in materia di proprietà delle compagnie aeree. La proposta sarà sottoposta all'assemblea generale della società in calendario per il prossimo 13 di febbraio. In concomitanza con l'uscita da Londra, il gruppo mirerebbe anche a entrare nel listino prime standard di Francoforte entro la seconda settimana di aprile. Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha sottolineato che, oltre a migliorare la conformità alle leggi europee sulla proprietà della compagnie aeree, la mossa consentirebbe pure di snellire la struttura aziendale, tenendo conto che già oggi la maggior parte delle negoziazioni avviene proprio sulla piazza di Francoforte. [post_title] => Effetto Brexit: Tui verso il delisting dalla Borsa di Londra [post_date] => 2024-01-05T11:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704454845000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rafforza la capacità voli verso la Corea del Sud con l'aggiunta di tre collegamenti settimanali a partire dal 19 febbraio 2024, che porteranno così il totale a quota 10 voli. I nuovi voli saranno operati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Operato da un aeromobile Boeing 777-300Er, il volo EK324 di Emirates partirà da Dubai alle 0445h, atterrando all'aeroporto internazionale di Seoul Incheon alle 1805h. Il volo di ritorno EK325 partirà da Seoul alle ore 2200 e arriverà a Dubai alle 0315 del giorno successivo. I nuovi collegamenti garantiranno sulla rotta Dubai-Seul oltre 1.000 posti aggiuntivi a settimana, contribuendo a soddisfare la domanda di viaggi internazionali verso una delle destinazioni più popolari dell'Asia orientale e sostenendo il turismo in entrata e in uscita della Corea del Sud. I Boeing 777 utilizzati sulla tratta offriranno anche 45 tonnellate di capacità cargo aggiuntiva tra Dubai e Seoul, incrementando i legami commerciali ed economici tra la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti, nonché attraverso Dubai e oltre, verso un maggior numero di destinazioni globali della rete di Emirates. Emirates ha aperto i primi voli verso Seul nel 2005 e attualmente opera un servizio giornaliero con Airbus A380 da Dubai. Con i servizi aggiuntivi, la compagnia aerea servirà Seoul con 10 voli settimanali operati da un mix dagli aeromobili Airbus A380 e Boeing 777-300Er, garantendo una maggiore flessibilità e scelta per i passeggeri da e per Dubai, oltre che per il suo network globale di oltre 130 destinazioni. [post_title] => Emirates: salgono a dieci alla settimana i collegamenti sulla Dubai-Seul [post_date] => 2024-01-04T12:41:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704372104000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turchia nel mirino 100 miliardi di dollari di entrate dal turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2564,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nei primi nove mesi del 2023 il settore dello student housing in Europa ha registrato investimenti capital markets pari a 3,6 miliardi di euro. Lo rivela una recente ricerca Jll, che sottolinea anche come questo comparto abbia un grande potenziale pure in Italia, paese tuttora carente di un'offerta adeguata e moderna, nonostante il continuo aumento del numero di studenti nazionali e internazionali fuori sede.\r

\r

L’attuale offerta di posti letto in Italia è infatti ancora insufficiente, raggiungendo circa le 65.500 unità, di cui attorno la metà nelle principali città universitarie. La maggior parte dei post letto disponibili (61%) fa parte di strutture regionali nell'ambito del programma Diritto allo studio universitario, mentre circa il 20% è gestito da operatori privati, il 12% direttamente dalle università e il restante 7% è costituito da alloggi per studenti pubblici e privati legalmente riconosciuti. Tali numeri si traducono in un tasso di copertura (rapporto tra offerta esistente e domanda potenziale) che si attesta intorno al 4%. \r

\r

Si stima che l’offerta di alloggi per studenti nelle principali città italiane vedrà perciò il completamento di oltre 23.600 posti letto entro il 2027. Milano (12.400) e Torino (3.300) aumenteranno la loro offerta più significativamente, seguite da Roma (2.300), Firenze (circa 2.300) e Pavia (507). Del totale in pipeline, il 32% è già in costruzione e più della metà è concentrata a Milano. Sommando la pipeline all’offerta a oggi esistente, la disponibilità totale di alloggi per studenti nelle principali città potrebbe ammontare quindi a oltre 60 mila posti letto entro quattro anni, nell'ipotesi di un regolare completamento e di una gestione della pipeline che rispetti le tempistiche previste.\r

\r

“Se confrontato con altre realtà europee, il mercato dello student housing italiano si trova ancora in una fase iniziale di sviluppo, presentando un livello di tasso di copertura del 3,8%, con Pavia a un estremo (8%) e all’altro Roma (2%) e Padova (3%) - sottolinea Antonio Fuoco, head of living capital markets di Jll Italia - Il nostro paese ha un rapporto tra domanda potenziale e disponibilità di posti letto per studenti tra i più bassi dell’area Emea, se paragonato soprattutto a Paesi quali la Danimarca e il Regno Unito, prospettando significative opportunità di crescita degli investimenti”.\r

\r

","post_title":"Jll: boom dello student housing in Europa. In Italia in arrivo 23.600 nuovi posti letto entro il 2027","post_date":"2024-01-08T13:37:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704721031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry turca per il soft brand Autograph Collection di casa Marriott: l'hotel Orient Occident Istanbul è situato nel cuore della città, a pochi passi dal vivace Spice bazar, dal Grand bazaar e da altri luoghi culturali come la Blu Mosque e Hagia Sofia; si tratta di un boutique hotel da 40 camere. Risalente al 1900, l'edificio è un esempio di stile Belle Époque. Restaurato dall'architetto Stephan Hamamdjian, preserva il proprio patrimonio culturale, inclusa una facciata con ghirlande di rose e nastri. Ispirato alla sintesi tra Oriente e Occidente, nonché allo spirito aristocratico di Istanbul, il design d'interni attinge a una palette di colori con tonalità di blu profondo, verdi ricche e bordeaux.\r

\r

Le proposte culinarie includono il ristorante e bar Mezzepotamia sul tetto, che offre un menu in stile mediterraneo abbinato a viste sul Bosforo, Eminönü e Haliç. L’Orient Occident Patisserie è invece il luogo perfetto per un momento di indulgenza, grazie alla sua selezione di dolci: dalle paste mattutine a torte e petit fours con caffè. La struttura include anche l’Occident Spa, un rifugio tranquillo nella vivace città con un bagno turco e una sauna, insieme a una piscina all'aperto e un moderno centro fitness.","post_title":"Il soft brand Autograph Collection si espande in Turchia con l'Orient Occident Istanbul","post_date":"2024-01-08T13:25:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1704720320000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'arrivo del 2024 l'Islanda ha ripristinato la tassa di soggiorno che, sempre da quest'anno, si applicherà anche ai crocieristi. Il Paese aveva sospeso la tassa durante la pandemia ma, dallo scorso 1° gennaio, i turisti si trovano quindi a pagare 4,36 dollari per i soggiorni in alberghi, pensioni e altre strutture ricettive; 2,18 dollari per il soggiorno in campeggi, case mobili e roulotte; 7,26 dollari per i crocieristi che faranno scalo nei porti islandesi,\r

\r

Secondo il primo ministro islandese, Katrin Jakobsdottir, l'ovetourism da tempo sta mettendo sotto pressione le risorse naturali della destinazione. Nell'estate 2023 l'Islanda ha accolto quasi 800.000 turisti internazionali sono arrivati nel Paese,con un aumento di circa il 25% rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo quanto riferito da Iceland Review.\r

\r

I dati elaborati dalla European Travel Commission mostrano infatti come l'Islanda lo scorso anno abbia registrato una delle più rapide riprese del turismo in Europa, con arrivi e pernottamenti superiori ai livelli del 2019.","post_title":"L'Islanda reintroduce la tassa di soggiorno, anche per i crocieristi","post_date":"2024-01-08T12:05:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704715511000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_237948\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Antalya[/caption]\r

\r

La Turchia muove decisa verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato a 100 miliardi di dollari di entrate dal settore turismo. Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo, ha dichiarato che nonostante l'instabilità globale, gli sviluppi negativi nelle aree circostanti, le guerre e i devastanti terremoti dello scorso anno, la Turchia continua a compiere passi avanti verso i suoi obiettivi turistici.\r

\r

Il ministro ha partecipato ad un incontro organizzato dall'Unione delle Camere dei Commercianti e degli Artigiani di Antalya, destinazione che proprio lo scorso anno ha registrato un numero record di visitatori.\r

\r

Accennando al fatto che i dati esatti sul turismo saranno resi noti dall'Istituto di statistica turco (TurkStat) alla fine del mese, Ersoy ha anticipato che Antalya ha chiuso il 2023 con 15,7 milioni di turisti, mentre a livello globale la Turchia ha ospitato oltre 56,5 milioni di visitatori. Cifre da record per la destinazione.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Ersoy ha ricordato i significativi progressi compiuti negli ultimi anni dal Paese e da Antalya in particolare per ottenere le certificazioni Bandiera Blu per le strutture e le spiagge. ","post_title":"Turchia: nel mirino 100 miliardi di dollari di entrate dal turismo","post_date":"2024-01-08T11:18:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704712707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha ottenuto l'approvazione per il lancio di nuovi voli tra Londra Gatwick e Las Vegas: la compagnia, malgrado i recenti tagli delle rotte per San Francisco e la cancellazione di quelle per Boston e Washington - prima del loro avvio il prossimo 31 marzo - diventerà quindi il terzo vettore a fornire voli non-stop dal Regno Unito a Las Vegas.\r

\r

La compagnia aerea conta su una flotta di 15 Boeing 787 Dreamliner e serve diverse città statunitensi oltre a rotte internazionali verso l'Europa. Ad aprile, Norse Atlantic prevede di operare 507 voli, offrendo circa 171.000 posti sul network globale, con un significativo aumento della capacità.\r

\r

Il vettore, operativo da circa un anno e mezzo, punta a centrare il suo primo utile nel 2024, secondo quanto dichiarato dal ceo, Bjørn Tore Larsen. Il ceo ha sottolineato che dei 15 velivoli in flotta attualmente Norse ne opera 10 e ne aggiungerà altri due quest'anno. Una crescita modesta, ma abbastanza significativa. Il piano prevede di crescere di un altro 20% l'anno prossimo.\r

\r

«Occorre essere molto attenti nel gestire la crescita - ha precisato Larsen -. Se non si riempioni gli aerei con passeggeri paganti, bisogna assicurarsi che le entrate siano superiori ai costi. Non è importante solo crescere, ma che la crescita sia redditizia e controllata. E quando si cresce velocemente, si perde anche il controllo e si aggiunge complessità. Per questo motivo, vi sconsiglio di crescere molto velocemente».","post_title":"Norse Atlantic fra tagli e nuove rotte. Larsen: «Serve una crescita redditizia e controllata»","post_date":"2024-01-08T10:57:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704711430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 del Portogallo si è concluso con un record in termini di entrate turistiche, trend destinato a proseguire anche quest'anno secondo quanto dichiarato da Nuno Fazenda, Segretario di Stato per turismo, commercio e servizi del Paese lusitano.\r

\r

Le entrate del turismo hanno superato i 25 miliardi di euro nel 2023 rispetto ai 21,1 miliardi di euro dell'anno precedente; in parallelo il numero dei pernottamenti è cresciuto del 10,5%.\r

\r

\"È stato l'anno migliore nella storia del turismo in Portogallo - ha commentato Fazenda ripreso da Bloomberg -. Nel 2024 cresceremo ancora di più rispetto al 2023\".\r

\r

I turisti provenienti da Francia, Spagna e Germania - i principali mercati del Portogallo - hanno contribuito a rafforzare il numero di visitatori nel Paese dell'Europa meridionale, ha dichiarato il Segretario di Stato, con i britannici che costituiscono il gruppo più numeroso di visitatori. Ha inoltre citato un numero crescente di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti e dal Brasile.\r

\r

Fazenda ha parlato a margine di una conferenza a Lisbona in cui i funzionari hanno presentato una nuova campagna dal claim \"Non è turismo, è futurismo\". L'obiettivo è quello di promuovere un turismo sostenibile che vada a beneficio delle comunità locali durante tutto l'arco dell'anno.","post_title":"Boom di entrate turistiche per il Portogallo: oltre 25 miliardi di euro nel 2023","post_date":"2024-01-05T14:42:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704465749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tasse di soggiorno quasi triplicate a Parigi con l'inizio del 2024: un aumento che sopraggiunge mentre la capitale francese si prepara a ospitare le Olimpiadi, la prossima estate.\r

\r

L'applicazione degli incrementi prevede quindi il passaggio, per le strutture 5 stelle, da 3.75 a 10.73 euro; per i 4 stelle da 2.88 a 8.13 euro; per i 3 stelle da 1.88 a 5.20 euro; per i 2 stelle da 1.13 a 3.25 euro e infine per soluzioni a 1 stelle, villaggi vacanza e ostelli da 1 a 2.60 euro (dati Paris Convention and Visitors Bureau).\r

\r

L'aumento della tassa di soggiorno si affianca ad altri ritocchi al rialzo che i turisti si troveranno ad affrontare quest'anno, dai biglietti di ingresso ai musei (il Louvre costerà 22 euro, ma si tratta del primo aumento di prezzo in 8 anni) così come quello delle guide turistiche.\r

\r

Parigi è stata definita dal World Travel and Tourism Council come la \"destinazione più potente fra le città del mondo\" nel 2023; e nel 2022 il comparto di viaggi e turismo valeva quasi 36 miliardi di dollari.","post_title":"Parigi: tasse di soggiorno quasi triplicate nel 2024 delle Olimpiadi","post_date":"2024-01-05T13:13:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1704460419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mathias Kiep[/caption]\r

\r

L'onda lunga della Brexit lambisce ancora l'industria dei viaggi. Protagonista, questa volta, è il colosso tedesco Tui che ha appena annunciato la propria intenzione di uscire dalla Borsa di Londra, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza su quella di Francoforte ma soprattutto di allinearsi alle normative Ue in materia di proprietà delle compagnie aeree. La proposta sarà sottoposta all'assemblea generale della società in calendario per il prossimo 13 di febbraio.\r

\r

In concomitanza con l'uscita da Londra, il gruppo mirerebbe anche a entrare nel listino prime standard di Francoforte entro la seconda settimana di aprile. Il direttore finanziario di Tui, Mathias Kiep, ha sottolineato che, oltre a migliorare la conformità alle leggi europee sulla proprietà della compagnie aeree, la mossa consentirebbe pure di snellire la struttura aziendale, tenendo conto che già oggi la maggior parte delle negoziazioni avviene proprio sulla piazza di Francoforte.","post_title":"Effetto Brexit: Tui verso il delisting dalla Borsa di Londra","post_date":"2024-01-05T11:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704454845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rafforza la capacità voli verso la Corea del Sud con l'aggiunta di tre collegamenti settimanali a partire dal 19 febbraio 2024, che porteranno così il totale a quota 10 voli.\r

\r

I nuovi voli saranno operati nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Operato da un aeromobile Boeing 777-300Er, il volo EK324 di Emirates partirà da Dubai alle 0445h, atterrando all'aeroporto internazionale di Seoul Incheon alle 1805h. Il volo di ritorno EK325 partirà da Seoul alle ore 2200 e arriverà a Dubai alle 0315 del giorno successivo.\r

\r

I nuovi collegamenti garantiranno sulla rotta Dubai-Seul oltre 1.000 posti aggiuntivi a settimana, contribuendo a soddisfare la domanda di viaggi internazionali verso una delle destinazioni più popolari dell'Asia orientale e sostenendo il turismo in entrata e in uscita della Corea del Sud. \r

\r

I Boeing 777 utilizzati sulla tratta offriranno anche 45 tonnellate di capacità cargo aggiuntiva tra Dubai e Seoul, incrementando i legami commerciali ed economici tra la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti, nonché attraverso Dubai e oltre, verso un maggior numero di destinazioni globali della rete di Emirates.\r

\r

Emirates ha aperto i primi voli verso Seul nel 2005 e attualmente opera un servizio giornaliero con Airbus A380 da Dubai. Con i servizi aggiuntivi, la compagnia aerea servirà Seoul con 10 voli settimanali operati da un mix dagli aeromobili Airbus A380 e Boeing 777-300Er, garantendo una maggiore flessibilità e scelta per i passeggeri da e per Dubai, oltre che per il suo network globale di oltre 130 destinazioni.","post_title":"Emirates: salgono a dieci alla settimana i collegamenti sulla Dubai-Seul","post_date":"2024-01-04T12:41:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704372104000]}]}}