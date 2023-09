Turchia: arrivi record a Istanbul, mentre la stagione si allunga ai mesi autunnali L’estate del turismo in Turchia potrebbe allungarsi alla stagione autunnale. Il mese di luglio ha visto gli arrivi stranieri a Istanbul raggiungere il livello mensile più alto degli ultimi dieci anni, con circa 1,87 milioni di turisti, mentre il Paese ha ospitato complessivamente circa 7,15 milioni di visitatori internazionali, con un aumento del 7,25% rispetto all’anno precedente. Işler, presidente dell’Associazione delle Imprese Turistiche e degli Alloggi dell’Egeo (Etik), ha confermato la crescita costante del turismo turco, di anno in anno nonché l’obiettivo di raggiungere i 60 milioni di turisti nel 2023. Il governo prevede inoltre che arrivi stranieri in Turchia raggiungeranno i 90 milioni nel 2028. ottolineando l’impatto negativo dei terremoti di inizio febbraio sull’inizio della stagione turistica turca, Işler ha riconosciuto il rallentamento delle prenotazioni all’indomani delle forti scosse. “Ma durante il mese di agosto e anche in questo inizio di settembre il turismo è tornato a crescere. E con le condizioni meteorologiche favorevoli, prevediamo un prolungamento della stagione (…) Finora il nostro flusso di prenotazioni è aumentato del 15% rispetto a settembre e ottobre di un anno fa. Abbiamo prenotazioni anche per novembre” ha sottolineato Işler. Condividi

