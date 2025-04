Tunisia: primo trimestre 2025 turismo in aumento del 5% I ricavi del turismo in Tunisia hanno registrato un aumento del 5% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo rivelano le statistiche pubblicate dalla Banca centrale della Tunisia (Bct) quantificando al 20 marzo 2025, le entrate turistiche in circa 1.210,6 milioni di dinari (366,84 mln di euro), rispetto ai 1.152,8 milioni di dinari (349,33 mln euro) nello stesso periodo del 2024. Il ministro tunisino del Turismo Sofiane Tekaya ha recentemente annunciato che il numero di turisti previsti per la stagione 2025 dovrebbe superare gli 11 milioni. Erano stati 10,25 milioni del 2024. Condividi

