Tunisia: Karim Jatlaoui è il nuovo direttore dell'ente del turismo in Italia Passaggio di testimone alla direzione dell'Ente Nazionale Tunisino per il Turismo in Italia: Karim Jatlaoui prende il posto di Souheil Chaabani, che ha lasciato l'incarico lo scorso febbraio. Il neo direttore, vanta un'esperienza pluridecennale nel settore del turismo e ha già rappresentato la Tunisia in Italia fino agli inizi degli anni 2000: dopo un'esperienza quinquennale in Cina, ha ricoperto cariche direttive presso la sede dell'ente in Tunisia. «E' un onore per me, intraprendere nuovamente quest'avventura e di rappresentare la Tunisia in Italia» afferma Jatlaoui che tra i suoi primi impegni vede quello di incontrare i protagonisti del mondo turistico italiano riuniti alla Bmt di Napoli. L'impegno rivolto al trade è confermato anche attraverso la proposta di educational, campagne congiunte con i tour operator, eventi e partecipazione alle fiere. Il mercato italiano è molto importante per il paese, con 123.000 arrivi nel 2023, ha superato il numero di entrate e confermato l'obiettivo di raggiungere i flussi turistici realizzati nel 2019. Alla tradizionale offerta turistica che fa perno su balneare, benessere, cultura, Sahara, la Tunisia affianca nuovi investimenti per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, in grado di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.

