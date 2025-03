Tunisia, Jatlaoui: «Puntiamo ai 200.000 visitatori italiani nel 2025» «Il nostro obiettivo sul mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori»: Karim Jatlaoui, direttore dell’ente tunisino nel nostro Paese delinea le aspettative per questo 2025 che ha visto il ritorno di una promozione mirata della destinazione. «Sono soddisfatto di annunciare che sia partita la nuova campagna firmata dall’Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia», un concept che svela un’altra Tunisia, nella sua espressione più pura, una terra di essenzialità. «La campagna ha lo scopo di far vivere al momento l’esperienza nel nostro paese attraverso gli occhi dei viaggiatori dal lato culturale ma anche da quello del benessere, balneare e naturalistico. Dal 2019 non abbiamo più fatto comunicazione istituzionale e sono molto contento e ottimista che questo nuovo approccio, incisivo e più moderno, veicoli un messaggio semplice, essenziale e che riporti i flussi verso la Tunisia ai livelli degli anni passati, dall’Italia e dall’Europa. Già da quest’anno e anche per il 2026 aumenteremo gli sforzi per una campagna promozionale dinamica in Italia sia in tv sia attraverso altri canali di comunicazione oltre all’organizzazione di viaggi per far conoscere i vari segmenti del prodotto Tunisia». Il 2025 mostra intanto un significativo ritorno dell’interesse verso la destinazione da parte dei tour operator: «La sola perplessità deriva dal fatto che molta della richiesta si concentra nel periodo estivo e la difficoltà di trovare disponibilità di posti letto è elevata. Notiamo però anche un allungamento della stagionalità, grazie ai gruppi, agli eventi sportivi, culturali e ai nostri centri specializzati nel benessere. «Siamo convinti che nel 2025 riusciremo a incrementare le presenze del +20% rispetto al 2024 e il nostro obiettivo del mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori. Nell’alta stagione saranno circa 58 i voli regolari settimanali da tutta Italia, operati da Tunisair, Ita Airways, Nouvelair verso la Tunisia, oltre ai collegamenti charter. (Quirino Falessi) Condividi

[post_title] => Air France: rotta decisa sul traffico premium per aumentare i profitti [post_date] => 2025-03-06T11:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741258888000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il nostro obiettivo sul mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori»: Karim Jatlaoui, direttore dell'ente tunisino nel nostro Paese delinea le aspettative per questo 2025 che ha visto il ritorno di una promozione mirata della destinazione. «Sono soddisfatto di annunciare che sia partita la nuova campagna firmata dall’Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia», un concept che svela un’altra Tunisia, nella sua espressione più pura, una terra di essenzialità. «La campagna ha lo scopo di far vivere al momento l'esperienza nel nostro paese attraverso gli occhi dei viaggiatori dal lato culturale ma anche da quello del benessere, balneare e naturalistico. Dal 2019 non abbiamo più fatto comunicazione istituzionale e sono molto contento e ottimista che questo nuovo approccio, incisivo e più moderno, veicoli un messaggio semplice, essenziale e che riporti i flussi verso la Tunisia ai livelli degli anni passati, dall'Italia e dall'Europa. Già da quest'anno e anche per il 2026 aumenteremo gli sforzi per una campagna promozionale dinamica in Italia sia in tv sia attraverso altri canali di comunicazione oltre all'organizzazione di viaggi per far conoscere i vari segmenti del prodotto Tunisia». Il 2025 mostra intanto un significativo ritorno dell'interesse verso la destinazione da parte dei tour operator: «La sola perplessità deriva dal fatto che molta della richiesta si concentra nel periodo estivo e la difficoltà di trovare disponibilità di posti letto è elevata. Notiamo però anche un allungamento della stagionalità, grazie ai gruppi, agli eventi sportivi, culturali e ai nostri centri specializzati nel benessere. «Siamo convinti che nel 2025 riusciremo a incrementare le presenze del +20% rispetto al 2024 e il nostro obiettivo del mercato italiano resta quello di raggiungere i 200.000 visitatori. Nell'alta stagione saranno circa 58 i voli regolari settimanali da tutta Italia, operati da Tunisair, Ita Airways, Nouvelair verso la Tunisia, oltre ai collegamenti charter. (Quirino Falessi) [post_title] => Tunisia, Jatlaoui: «Puntiamo ai 200.000 visitatori italiani nel 2025» [post_date] => 2025-03-06T10:23:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741256588000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non esiste economista in grado di fare previsioni corrette quando i comportamenti sono contrari al buon senso: la Germania è in crisi, con un'economia che non cresce, ma il turismo continua a crescere, come se nulla fosse accaduto. E questa è una buona notizia per l'Italia. Innanzitutto il bilancio della scorsa stagione: un aumento del 20% rispetto alla normalità pre-pandemia, con vendite per 83 miliardi di euro; con un aumento delle prenotazioni del 6 percento rispetto alla stagione precedente. 