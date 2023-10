Tunisia: il governo mira a sviluppare e diverficare l’offerta turistica del Paese La Tunisia vuole riportare il turismo a ricoprire un ruolo centrale per l’economia del paese. E perché accada, il settore «non deve rimanere ostaggio delle spiagge e del sole»: così il presidente del Paese, Kais Saied, durante l’incontro con il ministro del Turismo Mohamed Moez Belhassine. Secondo un video diffuso dalla stessa presidenza e ripreso dall’Ansa, Saied ha anche invitato a rendere il turismo tunisino vario e diverso da quello che è sempre stato, e ad evitare immagini che «ledono la dignità della Tunisia e del suo popolo» nell’accoglienza dei turisti stranieri. Il presidente ritiene inoltre che le modalità dell’offerta e la strutturazione del settore turistico, adottata a partire dagli anni ’60, sia «sbagliata» e che le risorse stanziate per essa potrebbero essere utilizzate per promuovere il settore agricolo. Il comparto del turismo, in definitiva, avvantaggia le agenzie di viaggio più della Tunisia. Condividi

