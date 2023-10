Tunisia: gara d’appalto internazionale per la realizzazione dello stand alle fiere del turismo L’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per selezionare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero. Le aziende specializzate nella costruzione di stand interessate, possono scaricare il bando di gara tramite il sistema degli appalti pubblici online Tunesp. Le offerte devono pervenire online entro e non oltre il 13 novembre 2023 alle ore 12:00. Intanto, nei primi nove mesi del 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto 1,82 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro del turismo, Mohamed Belhassine. Il ministro ha dichiarato che il governo tunisino sta lavorando per sviluppare il settore turistico a vari livelli e per attrarre investimenti nel settore, dato che il comparto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo del Paese e crea circa 400.000 posti di lavoro. Condividi

