Tunisia: bando di gara per una campagna promozionale sui mercati europei, Italia inclusa La Tunisia conta sul rilancio della propria industria turistica con il lancio, da parte dell’Ente nazionale per il turismo, “di un bando di gara internazionale con appalto a concorso per incaricare un’agenzia specializzata in comunicazione e/o pubblicità dell’ideazione e realizzazione delle sue campagne pubblicitarie istituzionali in Europa per la durata di un anno rinnovabile per un massimo di ulteriori due anni, nel rispetto di un budget annuale prefissato”. Secondo quanto specificato dallo stesso ente, i mercati oggetto del bando per il primo anno “sono suddivisi in un unico lotto composto dai seguenti Paesi: Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Belgio e Lussemburgo, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Gli offerenti sono tenuti a presentare una sola ed unica offerta comprensiva di tutti i mercati sopra indicati a pena di rigetto delle loro offerte”. Le agenzie interessate possono “scaricare il bando di gara d’appalto tramite il sistema di appalti pubblici online “TUNEPS” (www.tuneps.tn). Le offerte devono essere presentate online entro e non oltre il 30 maggio 2023. E’ inoltre possibile accedere a questo link per la registrazione dei fornitori nel sistema online degli appalti pubblici”

