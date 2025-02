Travel South Usa: il racconto di Alabama, Arkansas, Georgia e Kentucky Il workshop dedicato agli Stati del Sud degli Usa è stato l’occasione per scoprire la bellezza e la ricchezza della proposta del territorio, nella consapevolezza che – come sottolinea Liz Bittner, president & ceo di Travel South Usa – «La destinazione viene promossa in modo unitario, ma ciascuno Stato sottolinea l’unicità delle proprie proposte legate alla cultura, alla musica e alla gastronomia». Laura Hicks, dell’Alabama Tourism Department, evidenzia 3 ragioni per visitare l’Alabama. La prima sono le bellezze naturali e i parchi nazionali, con montagne e cascate. La seconda la storia dei diritti civili rappresentata da città come Selma, Montgomery e Birmingham e da rivivere lungo il Civil Right Trail, che in Alabama ha più tappe che in ogni altro stato degli Usa. Tra queste il percorso lungo il quale Rosa Parks rifiutò di cedere il suo posto a sedere sull’autobus e l’unica chiesa dove fu pastore Martin Luther King: luoghi che diventeranno siti Unesco nel 2027. La terza ragione per un viaggio in Alabama sono le attrazioni. A Huntsville – che negli anni ‘50 diventò lo scenario del programma spaziale americano – si possono visitare il rinnovato Us Space & Rocket Center, l’avanguardistico Space Camp dedicato ai più piccoli. La città è stata soprannominata “Rocket City” e ospita tutti gli scienziati che lavorano nel settore e hanno contribuito a imprese come l’allunaggio nel 1969. Parlando di Musica, a Moundville si trovano poi i Muscle Shoals Music: gli studi dove hanno registrato i loro dischi artisti come Aretha Franklin, Willie Nelson e i Rolling Stones. «Dal punto di vista geografico l’Alabama si affaccia per 50km sul Golfo del Messico. – prosegue Hicks – Qui si trovano la storica Mobile con il suo carnevale colorato – raccontato dal Carnival Museum – e la vicina Africatown: la città che ospita i discendenti degli ultimi schiavi giunti in America nel 1863, sulla nave Clotilde. A Monroeville la storia della letteratura ricorda poi Harper Lee che nel 1962 scrisse “Il buio oltre la siepe”. Il 2025 sarà l’anno di The Alabama Trail: un anno di percorsi. Naturali e sportivi: in bicicletta, canoa e facendo hiking tra i boschi, perché in Alabama abbiamo quasi 5000km di sentieri nella natura rigogliosa, dalle pendici della catena degli Appalachi fino alle spiagge del Golfo del Messico, con spiagge bianche e resort meravigliosi. Ci saranno anche trail sul tema della musica, della storia e della gastronomia. – conclude – Una delle nostre nuove attrazioni è il White Water Park di Montgomery per canoe e kayak, un percorso olimpionico aperto a visitatori di tutte le età». In primo piano tutti gli Stati che sono membri di Travel South Usa, l’organizzazione ufficiale di marketing per le destinazioni del Sud degli Stati Uniti. In Arkansas si trovano 52 parchi naturali e la natura è centrale: vengono promosse attività outdoor impegnative come hiking, mtb e rafting, ma anche la pesca, più meditativa. La capitale è Little Rock con il Clinton Museum e non manca un’ampia offerta termale. La novità per i prossimi mesi è la nascita di un nuovo spazio che accoglierà l’Arkansas Symphony Orchestra, oltre alla creazione di nuovi spazi teatrali e museali. Spostandosi in Georgia, la vibrante Atlanta è la più grande città degli Stati del Sud, la porta d’accesso alla regione. Patria di Martin Luther King e dei diritti civili, ospita anche l’affascinante Savannah, che combina armoniosamente storia, cultura e bellezza naturale. Oltre alle città storiche il territorio della Georgia offre montagne e cascate, da scoprire con percorsi di hiking. In questo 2025 lo stadio di Atlanta ospiterà 8 partite di Fifa2026, tra cui la semifinale. E, infine, il Kentucky, che è lo stato della musica Bluegrass e di tante attrazioni a tema equino: il noto Kentucky Derby compie 151 anni. Una delle proposte del territorio è il Tour del Bourbon con degustazione – che ha oggi raggiunto l’intero stato. L’highlight di questo 2025 è, ancora una volta, la musica, con tanti festival di Bluegrass. Condividi

