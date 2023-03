Travel Holiday Money Report stila la classifica delle città meno costose Ogni anno, l’ufficio postale britannico con il Travel Holiday Money Report esamina le destinazioni che offrono ai turisti il miglior rapporto qualità-prezzo. Nel 2023, sono state analizzate 40 destinazioni in tutto il mondo per confrontare i prezzi di pasti, bevande e altri beni essenziali che i turisti probabilmente acquisterebbero all’estero. In cima troviamo Cape Town con un calo dei costi del 7,5%, offre il migliore rapporto qualità-prezzo. Si ritrova sorpassata Marmaris con il secondo posto. Al terzo posto troviamo Sunny Beach nella riviera bulgara offre un ottima offerta pur rimanendo nell’eurozona. Sotto al podio L’Algarve si ritrova al quinto posto, con i prezzi in leggero aumento, rimane comunque la tappa piu economica europea. Entrano nella classifica anche alcune città asiatiche come Hoi An in Vientam (sesto) o a Kuta nell’isola di Bali (settimo), inaspettatamente all’ottavo posto troviamo Tokyo che offre più vaste gamme di qualità-prezzo. La località del Mar Rosso di Sharm el-Sheikh in Egitto occupa il 10° posto del barometro, con una ripresa della domanda dopo che i voli per la regione erano stati sospesi per anni. In fondo alla classifica c’è Reykjavik in Islanda, le serate fuori potrebbero pesare molto sul tuo portafoglio: una bottiglia di birra o un bicchiere di vino ti costerà 10,25 euro.

