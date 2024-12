Tozeur: successo per Issot 2024. Focus sul patrimonio naturale e culturale del Sud tunisino Circa 500 operatori professionisti del turismo alternativo e sostenibile, media, influencer – sia a livello nazionale che internazionale – hanno partecipato alla prima edizione di Issot 2024, il salone internazionale del turismo del Sahara e delle oasi che si è svolto a Tozeur. “Questo salone mira a posizionare la Tunisia come una destinazione di punta per il turismo sostenibile, armonizzando lo sviluppo economico e la conservazione dei fragili ecosistemi nelle regioni del Sahara e delle oasi – ha affermato il ministro del turismo, Sofiane Taqia, all’apertura dei lavori -. Si impegna a valorizzare la ricchezza unica del patrimonio tunisino, naturale o culturale, materiale o immateriale, promuovendo al tempo stesso i tesori inestimabili dei deserti e delle oasi”. Un’occasione per mettere in risalto “gli eccezionali beni naturali, culturali e storici del sud della Tunisia, evidenziandone il potenziale di valorizzazione e di sviluppo strategico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività e la visibilità di questa regione dalle molteplici sfaccettature su scala nazionale e internazionale”. Il presidente del comitato organizzativo di Issot, Abdelfattah Milik ha sottolineato: “Questa prima edizione è nata dalla volontà della regione di Touzer e della federazione tunisina delle agenzie di viaggio: abbiamo constatato che molte agenzie di viaggio europee non conoscono abbastanza bene la destinazione del Sud ed è per questo motivo che siamo stati sollecitati ad organizzare questo evento per dare risalto a tutta la regione. Abbiamo riunito tutti gli attori, dal Nord al Sud, dall’Est all’Ovest, coinvolgendo le piccole, le medie e le grandi aziende e dando spazio anche ai piccoli artigiani per mettere in evidenza la ricchezza produttiva del territorio. E’ un salone aperto a tutti i protagonisti del turismo in Tunisia, con particolare enfasi a quelli del Sud. Sono onorato del successo di questa prima edizione con un’adesione importante di operatori europei, cinesi, canadesi e da altri mercati. Abbiamo aperto i lavori con 4 programmi: il primo dedicato alla scoperta dei valori del Sud tunisino, il secondo al valore della donna del Sud nell’artigianato., il terzo alla digitalizzazione e il quarto agli investimenti”. Non è mancata l’occasione per sottolineare l’importanza del mercato italiano verso la Tunisia: “Siamo soddisfatti perché quest’anno stiamo riscontrando un incremento del turisti italiani, con una buona affluenza – ha osservato il ministro -. Il 2024 ci ha visti aumentare le attività di promozione in Italia. Il nostro obiettivo è il potenziamento della qualità dei dei servizi e la diversificazione dei prodotti. Questo importante evento nel Sud tunisino è stata l’occasione per presentare agli operatori turistici e media italiani le grandi opportunità di questo territorio con le sue peculiarità”. In conclusione il presidente Milik ha ricordato che “Il successo del salone è stato il risultato di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato nonché dei principali attori del settore come il Ministero del Turismo, l’Ente Nazionale tunisino per il Turismo, l’Ente Nazionale dell’Artigianato, il Governatorato di Tozeur, la Federazione tunisina delle agenzie di viaggio e turismo (Ftav) e la Federazione tunisina degli alberghi (Fth). Issot 2024 beneficia del sostegno di organizzazioni internazionali come Usaid (Agenzia americana per lo sviluppo internazionale) in Tunisia, Giz (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), DRV (Associazione tedesca per il turismo) e la Fondazione per lo sviluppo della Tunisia”. (Quirino Falessi) Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_289484" align="alignright" width="300"] Il to propone pacchetti esclusivi su Sharm El Sheikh con partenze da tutta Italia[/caption] Viaggialdo archivia il suo 2024 con un fatturato tre volte superiore rispetto alle previsioni iniziali e guarda dritto al 2025. Tra le novità più rilevanti, spicca la partnership con Dubai Economy and Tourism, un accordo strategico che sancisce il rafforzamento di Viaggialdo in una delle destinazioni più dinamiche al mondo. Per inaugurare questa collaborazione, il prossimo 15 gennaio si terrà un evento ‘a tre’ presso l’aeroporto di Milano Bergamo organizzato insieme ad Air Arabia e, appunto, Dubai Economy and Tourism. Il 2025 si apre con l’introduzione dei pacchetti per Sharm El Sheikh con volato charter a tariffe fisse, con partenze da tutta Italia. Inoltre, l’intera programmazione 2025 è già completamente prenotabile. Tra le proposte di punta, le promozioni dedicate ai ponti e alle festività, compresi i pacchetti Usa con crociera Msc in combinato. Quest’ultima iniziativa rappresenta un ulteriore consolidamento del sodalizio tra Viaggialdo ed Msc Crociere. “Grazie a una visione strategica e a una costante attenzione alle esigenze dei viaggiatori, Viaggialdo si conferma un punto di riferimento per il settore turistico. Il 2024 è stato un anno straordinario con risulta completamente inatteesi, ma come si dice in queste circostanze, il meglio deve ancora venire - conclude Elisa Sebastianelli, amministratore delegato del to -. Con le nuove collaborazioni e la nostra programmazione, siamo pronti a offrire ai nostri clienti il massimo in termini sia di qualità sia d’innovazione”. [post_title] => Viaggialdo: programmazione 2025 ricca di novità, da Dubai agli Usa [post_date] => 2024-12-12T15:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734017620000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480894 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo presidio di easyJet sul mercato Italia, quello reso possibile dal ruolo di remedy taker all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa, vede la compagnia ottimizzare network e rotte, ma anche target passeggeri e tariffe. Inalterato, invece, il rapporto con il trade che, a fronte "di un 85% di vendite dirette - precisa il country manager Italia, Lorenzo Lagorio (nella foto) - ci vede collaborare volentieri con tour operator, agenzie di viaggio e ota. Soprattutto in ambito di traffico business, ma anche sul fronte leisure sappiamo che l'apporto di agenzie e to può essere rilevante. Il tutto purché rispettino le nostre regole, che prevedono l'esclusività di sito e app per le prenotazioni dirette". Quanto alla composizione del traffico, "ad oggi su Milano Linate registriamo un 50-50% di passeggeri incoming e outgoing, ma la prossima apertura della base di consentirà di rispondere meglio ai bisogno dei passeggeri di Milano e della Lombardia, per cui ci aspettiamo che la percentuale di clienti in uscita possa aumentare". Il city airport milanese, inoltre, vanta una più elevata quantità di viaggiatori business "il 30% rispetto alla media del 20% per gli altri scali" e l'introduzione di alcune delle nuove destinazioni, servite da più frequenze al giorno, costituirà un ulteriore incentivo nella scelta di easyJet per questo target di passeggeri. Da Roma Fiumicino il discorso non cambia, ma in questo caso le percentuali sono sbilanciate a favore dell'incoming con un 70% di passeggeri provenienti dall'estero. Le nuove rotte ci fanno ipotizzare un maggior numero di passeggeri romani, grazie anche al lancio della nuova campagna ('Get out there - Ancora di più', con la declinazione romana 'Allargateve') che mira a stimolare la domande su queste nuove rotte. In particolare, su Roma, dobbiamo tornare a farci conoscere dai potenziali passeggeri, dopo che negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato questo mercato". L'investimento su Linate lascia già notare un livello tariffario differente rispetto all'offerta da Milano Malpensa: "L'aeroporto di Linate è più costoso di Malpensa, quindi è palese che ci siano tariffe di partenza più elevate. Ma anche il target passeggeri è diverso, c'è più traffico corporate. In generale però anche da qui avremo tariffe competitive, quelle che forse oggi mancano considerando che l'offerta è quasi esclusivamente appannaggio dei vettori tradizionali. Credo che la nostra presenza creerà dinamiche di contenimento dei prezzi". [post_title] => EasyJet: come cambieranno composizione del traffico, tariffe e rapporti col trade [post_date] => 2024-12-12T14:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734012026000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hertz ha rinnovato la partnership che da otto anni la vede al fianco delle squadre di basket della Dinamo Banco di Sardegna per la stagione 2024-2025 con le tre squadre - Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab - nei massimi campionati nazionali e nelle coppe europee. Il club nel percorso di crescita continua delle squadre ha cambiato tanto l’assetto dei roster, rispetto alla precedente stagione, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle sfide che si troveranno ad affrontare. “Sono molto orgoglioso che abbiamo rinnovato il rapporto che da otto anni ci lega a questa stimolante realtà - ha dichiarato Massimo Scantamburlo, amministratore delegato di Hertz Italia (nella foto) -. I valori che ci accomunano e che sono stati lo stimolo per intraprendere questo solido percorso si rinnovano e si rinsaldano anno dopo anno. Il gioco di squadra, la lealtà, lo spirito di gruppo, l’energia e la voglia di vincere le sfide sono insite nelle nostre realtà e si riflettono nel modo con cui affrontiamo quello che ogni giorno ci mette alla prova. "Quest’anno, oltretutto, ci troviamo accomunati anche dalle novità all’interno delle rispettive organizzazioni, io ho preso da poco il testimone dal precedente ad per guidare il team Hertz, caratterizzato dall’entusiasmo e dalla voglia di fare, proprio come gli atleti del basket che ringrazio per l’esempio e gli stimoli che ad ogni partita ci forniscono”. [post_title] => Hertz ha rinnovato la partnership con le squadre della Dinamo Banco di Sardegna [post_date] => 2024-12-12T13:01:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734008498000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ristrutturazione milionaria per l'Elysium Hotel, il “grande dame” a cinque stelle di Cipro, che avvia un radicale rinnovo di camere e suite. Il gruppo cipriota Stademos Hotels hainfatti deciso di reinvestire dieci milioni di euro nell’Elysium, situato accanto all’antico sito archeologico delle Tombe dei Re a Paphos: un investimento significativo che mira a soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno, mantenendo al contempo l’architettura unica ispirata al Mediterraneo che contraddistingue la struttura. Progettate dall’architetto locale Eraklis Papachristou, le 48 nuove suite saranno pronte per la primavera del 2025. Tratto distintivo della ristrutturazione sarà un’estetica mediterranea contemporanea, caratterizzata da linee pulite, superfici naturali e tonalità calde. Gli interni combineranno legno di quercia naturale, soffitti con travi a vista, pietra locale di Limassol, marmo Terrazzo Ionian Beige greco e Travertino per creare un’atmosfera minimalista ma raffinata. Gli spazi esterni, progettati per offrire un’oasi all’aperto agli ospiti, includeranno pareti in cemento intonacate in terracotta, pavimenti in marmo e sedute integrate che incorniciano piscine private. Inoltre, tutte le aree comuni dell’Elysium saranno arricchite con una vasta gamma di specie vegetali autoctone, rafforzando ulteriormente il legame con il paesaggio naturale circostante. Tra le nuove proposte, la Family Duplex Suite sarà composta da una camera da letto su un soppalco galleried e una zona giorno accogliente, mentre la Garden Villa Suite, inondata di luce naturale, disporrà di un patio privato con piscina a immersione. Le 12 Studio Suite, adults-only, sono situate nel colonnato megaron dell’hotel e contano di un elegante letto queen-size, una zona toeletta, una spaziosa doccia doppia e terrazze private ideali per prendere il sole o ammirare le stelle. Inoltre, gli ospiti delle Studio Suite avranno accesso esclusivo alla piscina riservata agli adulti, situata in un cortile soleggiato e appartato, perfetto per momenti di puro relax. [post_title] => L’Elysium Hotel di Cipro avvia una ristrutturazione da 10 milioni di euro [post_date] => 2024-12-12T11:54:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734004447000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sandals Resort alza ulteriormente l'asticella della qualità dell'accoglienza con l'introduzione di nuovi livelli di accommodation nelle strutture caraibiche all-inclusive e adult-only. Da oggi, sono infatti sette le nuove categorie di suite prenotabili attraverso i principali tour operator italiani che commercializzano il prodotto, di cui due categorie possono già accogliere gli ospiti mentre le altre sono disponibili per soggiorni a partire dal 1° febbraio e dal 1° marzo 2025. .“Queste suite rispecchiano la bellezza naturale e la vivacità dei Caraibi, dalle ville che invitano gli amici a riunirsi alle suite che fondono l’esterno con l’interno - ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Fanno parte della nuova generazione di Sandals Resorts, che si impegna continuativamente nell’innovazione per mettere in risalto l’anima caraibica che noi chiamiamo casa.”. [caption id="attachment_480958" align="alignright" width="300"] Sandals Ochi Villa - 4 One-Bedroom Butler Suites and Private Pool[/caption] Le nuove sistemazioni includono: una villa con quattro camere da letto e maggiordomo al Sandals Ochi Beach Resort (un “Sandals Firsts” in Giamaica) e una Skypool suite con terrazza panoramica al Sandals Royal Caribbean Resort and Private Island. Nuove camere anche a Saint Lucia, tra cui le esclusive Rondoval Villas – firmate Sandals – e alcune sistemazioni con vista spiaggia e scogliera, anch’esse rinnovate. Le nuove One-Bedroom Skypool Butler Suites with Roof Terraces possono essere prenotate al Sandals Royal Caribbean a Montego Bay per soggiorni a partire dal 1° febbraio 2025. Queste nuove sistemazioni portano le Skypool suite a standard più elevati, con viste impareggiabili sull’oceano, ampie zone soggiorno e pranzo e un grande spazio per rilassarsi. Questa espansione è successiva a quella del Sandals Negril che lo scorso anno ha inaugurato queste nuove categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove, rapidamente diventate una delle categorie più richieste del resort. Al Sandals Ochi è possibile prenotare le Two-Bedroom e Four-Bedroom Butler Villas with Private Pools (un “Sandals First”) recentemente ammodernate e dotate di piscina privata. Queste nuove ville sono già disponibili ad accogliere ospiti. Sandals sta inoltre accrescendo il numero di Rondoval Villas nel portfolio, migliorandone il design ed ampliandone gli spazi perché è una delle categorie preferite dagli ospiti. [caption id="attachment_480956" align="alignleft" width="300"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption] Presso il Sandals Regency La Toc di St. Lucia sono oltre 20 le nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools prenotabili dal 1° marzo 2025, otto delle quali avranno anche un rooftop privato. Ispirato dal fascino tropicale di Santa Lucia, il design elegante e moderno delle ville presenta toni chiari e ariosi e porta lo scenario esterno, all’interno. Nel Sandals Royal Curaçao, alcune Asombroso Rondoval Butler Villas with Private Pools possono già accogliere gli ospiti, offrendo un soggiorno intimo. Ulteriori nuove tipologie di camere nel portfolio Sandals includono alcune suite fronte mare rinnovate e ripensate con Tranquility Soaking Tubs all’aperto presso il Sandals Montego Bay e il Sandals South Coast in Giamaica, ville a due piani con patio, piscina privata e vista sulla scogliera ​​al Sandals Regency La Toc e ulteriori swim-up e Skypool suite al Sandals Negril. [post_title] => Sandals Resorts alza il livello dell'accoglienza: sette nuove categorie di suite [post_date] => 2024-12-12T11:41:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734003691000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa 500 operatori professionisti del turismo alternativo e sostenibile, media, influencer - sia a livello nazionale che internazionale - hanno partecipato alla prima edizione di Issot 2024, il salone internazionale del turismo del Sahara e delle oasi che si è svolto a Tozeur. [caption id="attachment_480950" align="alignright" width="300"] Sofiane Taqia, ministro del turismo della Tunisia[/caption] "Questo salone mira a posizionare la Tunisia come una destinazione di punta per il turismo sostenibile, armonizzando lo sviluppo economico e la conservazione dei fragili ecosistemi nelle regioni del Sahara e delle oasi - ha affermato il ministro del turismo, Sofiane Taqia, all'apertura dei lavori -. Si impegna a valorizzare la ricchezza unica del patrimonio tunisino, naturale o culturale, materiale o immateriale, promuovendo al tempo stesso i tesori inestimabili dei deserti e delle oasi". Un'occasione per mettere in risalto "gli eccezionali beni naturali, culturali e storici del sud della Tunisia, evidenziandone il potenziale di valorizzazione e di sviluppo strategico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività e la visibilità di questa regione dalle molteplici sfaccettature su scala nazionale e internazionale". Il presidente del comitato organizzativo di Issot, Abdelfattah Milik ha sottolineato: "Questa prima edizione è nata dalla volontà della regione di Touzer e della federazione tunisina delle agenzie di viaggio: abbiamo constatato che molte agenzie di viaggio europee non conoscono abbastanza bene la destinazione del Sud ed è per questo motivo che siamo stati sollecitati ad organizzare questo evento per dare risalto a tutta la regione. [caption id="attachment_480951" align="alignleft" width="300"] Abdelfattah Milik, presidente del comitato organizzativo Issot 2024[/caption] Abbiamo riunito tutti gli attori, dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest, coinvolgendo le piccole, le medie e le grandi aziende e dando spazio anche ai piccoli artigiani per mettere in evidenza la ricchezza produttiva del territorio. E' un salone aperto a tutti i protagonisti del turismo in Tunisia, con particolare enfasi a quelli del Sud. Sono onorato del successo di questa prima edizione con un'adesione importante di operatori europei, cinesi, canadesi e da altri mercati. Abbiamo aperto i lavori con 4 programmi: il primo dedicato alla scoperta dei valori del Sud tunisino, il secondo al valore della donna del Sud nell'artigianato., il terzo alla digitalizzazione e il quarto agli investimenti". Non è mancata l'occasione per sottolineare l'importanza del mercato italiano verso la Tunisia: "Siamo soddisfatti perché quest'anno stiamo riscontrando un incremento del turisti italiani, con una buona affluenza - ha osservato il ministro -. Il 2024 ci ha visti aumentare le attività di promozione in Italia. Il nostro obiettivo è il potenziamento della qualità dei dei servizi e la diversificazione dei prodotti. Questo importante evento nel Sud tunisino è stata l'occasione per presentare agli operatori turistici e media italiani le grandi opportunità di questo territorio con le sue peculiarità". In conclusione il presidente Milik ha ricordato che "Il successo del salone è stato il risultato di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato nonché dei principali attori del settore come il Ministero del Turismo, l'Ente Nazionale tunisino per il Turismo, l'Ente Nazionale dell'Artigianato, il Governatorato di Tozeur, la Federazione tunisina delle agenzie di viaggio e turismo (Ftav) e la Federazione tunisina degli alberghi (Fth). Issot 2024 beneficia del sostegno di organizzazioni internazionali come Usaid (Agenzia americana per lo sviluppo internazionale) in Tunisia, Giz (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), DRV (Associazione tedesca per il turismo) e la Fondazione per lo sviluppo della Tunisia". (Quirino Falessi) [post_title] => Tozeur: successo per Issot 2024. Focus sul patrimonio naturale e culturale del Sud tunisino [post_date] => 2024-12-12T11:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734002784000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rimini in allungo verso le festività di fine anno: i dati consolidati diffusi da VisitRimini indicano, nei circa 500 hotel aperti per il Capodanno, che le prenotazioni arrivate superano i livelli del 2023 alla stessa data (soggiorno nel periodo 30 dicembre/2 gennaio). In particolare, è alto il numero di richieste in arrivo dal mercato italiano per pacchetti di 3 giorni in pensione completa con experience sul territorio. "VisitRimini lavora ogni giorno per promuovere la destinazione Rimini a 360 gradi: solo nel 2024, ad esempio, abbiamo fatto 1.200 incontri b2b con buyer e tour operator - sottolinea Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini -. Per il Capodanno sono previste campagne promozionali sui principali canali social e sul web, oltre che advertising 'out of home' in zone di grande passaggio di pubblico, pensati per raccontare al meglio la destinazione e la sua offerta culturale e turistica per attrarre un pubblico ampio e diversificato. Quest’anno abbiamo inoltre scelto di trasformare Rimini in un grande calendario dell’avvento digitale, per raccontare sui social le tradizioni natalizie, i luoghi più suggestivi e i volti che animano la città durante le Feste. Il lancio è partito l’8 dicembre con uscite cadenzate fino al 31, culminando con il video di auguri il 25 dicembre". La città si conferma un'eccellenza nella programmazione culturale, anche grazie al Capodanno più lungo del mondo. Un calendario che offre oltre 50 ore di festa continua dal 29 dicembre al 1° gennaio, con spettacoli di grandi artisti come Irene Grandi (29 dicembre), Elio e le Storie Tese (30 dicembre) e Vinicio Capossela (31 dicembre). Il programma della notte di San Silvestro culmina con 7 feste in contemporanea nei luoghi identitari della città, tra cui Piazza Malatesta, che sarà la quinta d’eccezione per lo spettacolo dell’Incendio al Castello. i presepi. Tra le numerose rappresentazioni artistiche presenti in città, il più richiesto è senza dubbio il Presepe di sabbia a Marina Centro, che quest’anno si annuncia come l’edizione più grande e spettacolare di sempre, con una superficie di ben 450 mq. Nella stessa area si trovano l’Ice Village, con il tradizionale mercatino natalizio e l’Happy Circus per i più piccoli, e una grande pista di pattinaggio su ghiaccio completamente al coperto. [post_title] => La corsa di Rimini verso il Capodanno: prenotazioni oltre i livelli 2023 nei 500 hotel operativi [post_date] => 2024-12-12T10:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733999594000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici. «La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso. Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale. A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari. Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle. In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose. Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città. In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo. La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti». [post_title] => Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso” [post_date] => 2024-12-12T10:19:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733998792000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha completato l'acquisizione di Asiana Airlines, quattro anni dopo aver annunciato la sua decisione il 16 novembre 2020. Oggi, 12 dicembre, la compagnia ha infatti acquisito 131.578.947 azioni di nuova emissione di Asiana Airlines, che rappresentano una quota di proprietà del 63,88%. L'investimento totale ammonta a 1,8 trilioni di won (1,3 miliardi di dollari). Asiana Airlines terrà un'assemblea generale straordinaria degli azionisti il 16 gennaio 2025 per nominare i nuovi consiglieri di amministrazione scelti da Korean Air. Korean Air prevede di completare l'integrazione entro due anni (fine 2026) attraverso un iter che includerà l'ottimizzazione del network attraverso la diversificazione degli orari dei voli sulle rotte che si sovrappongono, l'ampliamento dei collegamenti verso nuove destinazioni e maggiori investimenti per la sicurezza. La fusione mira a rafforzare la competitività dell'industria aeronautica nazionale, a potenziare le capacità dell'aeroporto di Incheon come hub e a espandere la portata della rete globale. L'integrazione procederà senza ristrutturare la forza lavoro: l'organizzazione combinata prevede una crescita naturale del personale grazie all'espansione dell'attività, e i dipendenti con funzioni sovrapposte saranno riassegnati all'interno dell'organizzazione. Il programma frequent flyer integrato sarà presentato alla Korea Fair Trade Commission entro giugno 2025. [post_title] => Korean Air finalizza l'acquisizione di Asiana: l'integrazione sarà totalmente operativa a fine 2026 [post_date] => 2024-12-12T10:13:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733998416000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tozeur successo per issot 2024 focus sul patrimonio naturale e culturale del sud tunisino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":7194,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_289484\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il to propone pacchetti esclusivi su Sharm El Sheikh con partenze da tutta Italia[/caption]\r

\r

Viaggialdo archivia il suo 2024 con un fatturato tre volte superiore rispetto alle previsioni iniziali e guarda dritto al 2025.\r

\r

Tra le novità più rilevanti, spicca la partnership con Dubai Economy and Tourism, un accordo strategico che sancisce il rafforzamento di Viaggialdo in una delle destinazioni più dinamiche al mondo. Per inaugurare questa collaborazione, il prossimo 15 gennaio si terrà un evento ‘a tre’ presso l’aeroporto di Milano Bergamo organizzato insieme ad Air Arabia e, appunto, Dubai Economy and Tourism.\r

\r

Il 2025 si apre con l’introduzione dei pacchetti per Sharm El Sheikh con volato charter a tariffe fisse, con partenze da tutta Italia. Inoltre, l’intera programmazione 2025 è già completamente prenotabile.\r

\r

Tra le proposte di punta, le promozioni dedicate ai ponti e alle festività, compresi i pacchetti Usa con crociera Msc in combinato. Quest’ultima iniziativa rappresenta un ulteriore consolidamento del sodalizio tra Viaggialdo ed Msc Crociere.\r

\r

“Grazie a una visione strategica e a una costante attenzione alle esigenze dei viaggiatori, Viaggialdo si conferma un punto di riferimento per il settore turistico. Il 2024 è stato un anno straordinario con risulta completamente inatteesi, ma come si dice in queste circostanze, il meglio deve ancora venire - conclude Elisa Sebastianelli, amministratore delegato del to -. Con le nuove collaborazioni e la nostra programmazione, siamo pronti a offrire ai nostri clienti il massimo in termini sia di qualità sia d’innovazione”.","post_title":"Viaggialdo: programmazione 2025 ricca di novità, da Dubai agli Usa","post_date":"2024-12-12T15:33:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734017620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480894","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo presidio di easyJet sul mercato Italia, quello reso possibile dal ruolo di remedy taker all'indomani delle nozze Ita-Lufthansa, vede la compagnia ottimizzare network e rotte, ma anche target passeggeri e tariffe.\r

\r

Inalterato, invece, il rapporto con il trade che, a fronte \"di un 85% di vendite dirette - precisa il country manager Italia, Lorenzo Lagorio (nella foto) - ci vede collaborare volentieri con tour operator, agenzie di viaggio e ota. Soprattutto in ambito di traffico business, ma anche sul fronte leisure sappiamo che l'apporto di agenzie e to può essere rilevante. Il tutto purché rispettino le nostre regole, che prevedono l'esclusività di sito e app per le prenotazioni dirette\".\r

\r

Quanto alla composizione del traffico, \"ad oggi su Milano Linate registriamo un 50-50% di passeggeri incoming e outgoing, ma la prossima apertura della base di consentirà di rispondere meglio ai bisogno dei passeggeri di Milano e della Lombardia, per cui ci aspettiamo che la percentuale di clienti in uscita possa aumentare\". Il city airport milanese, inoltre, vanta una più elevata quantità di viaggiatori business \"il 30% rispetto alla media del 20% per gli altri scali\" e l'introduzione di alcune delle nuove destinazioni, servite da più frequenze al giorno, costituirà un ulteriore incentivo nella scelta di easyJet per questo target di passeggeri.\r

\r

Da Roma Fiumicino il discorso non cambia, ma in questo caso le percentuali sono sbilanciate a favore dell'incoming con un 70% di passeggeri provenienti dall'estero. Le nuove rotte ci fanno ipotizzare un maggior numero di passeggeri romani, grazie anche al lancio della nuova campagna ('Get out there - Ancora di più', con la declinazione romana 'Allargateve') che mira a stimolare la domande su queste nuove rotte. In particolare, su Roma, dobbiamo tornare a farci conoscere dai potenziali passeggeri, dopo che negli ultimi anni abbiamo un po' trascurato questo mercato\".\r

L'investimento su Linate lascia già notare un livello tariffario differente rispetto all'offerta da Milano Malpensa: \"L'aeroporto di Linate è più costoso di Malpensa, quindi è palese che ci siano tariffe di partenza più elevate. Ma anche il target passeggeri è diverso, c'è più traffico corporate. In generale però anche da qui avremo tariffe competitive, quelle che forse oggi mancano considerando che l'offerta è quasi esclusivamente appannaggio dei vettori tradizionali. Credo che la nostra presenza creerà dinamiche di contenimento dei prezzi\".\r

","post_title":"EasyJet: come cambieranno composizione del traffico, tariffe e rapporti col trade","post_date":"2024-12-12T14:00:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734012026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hertz ha rinnovato la partnership che da otto anni la vede al fianco delle squadre di basket della Dinamo Banco di Sardegna per la stagione 2024-2025 con le tre squadre - Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab - nei massimi campionati nazionali e nelle coppe europee.\r

\r

Il club nel percorso di crescita continua delle squadre ha cambiato tanto l’assetto dei roster, rispetto alla precedente stagione, per rispondere in maniera sempre più puntuale alle sfide che si troveranno ad affrontare.\r

\r

“Sono molto orgoglioso che abbiamo rinnovato il rapporto che da otto anni ci lega a questa stimolante realtà - ha dichiarato Massimo Scantamburlo, amministratore delegato di Hertz Italia (nella foto) -. I valori che ci accomunano e che sono stati lo stimolo per intraprendere questo solido percorso si rinnovano e si rinsaldano anno dopo anno. Il gioco di squadra, la lealtà, lo spirito di gruppo, l’energia e la voglia di vincere le sfide sono insite nelle nostre realtà e si riflettono nel modo con cui affrontiamo quello che ogni giorno ci mette alla prova.\r

\r

\"Quest’anno, oltretutto, ci troviamo accomunati anche dalle novità all’interno delle rispettive organizzazioni, io ho preso da poco il testimone dal precedente ad per guidare il team Hertz, caratterizzato dall’entusiasmo e dalla voglia di fare, proprio come gli atleti del basket che ringrazio per l’esempio e gli stimoli che ad ogni partita ci forniscono”.","post_title":"Hertz ha rinnovato la partnership con le squadre della Dinamo Banco di Sardegna","post_date":"2024-12-12T13:01:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1734008498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ristrutturazione milionaria per l'Elysium Hotel, il “grande dame” a cinque stelle di Cipro, che avvia un radicale rinnovo di camere e suite. \r

Il gruppo cipriota Stademos Hotels hainfatti deciso di reinvestire dieci milioni di euro nell’Elysium, situato accanto all’antico sito archeologico delle Tombe dei Re a Paphos: un investimento significativo che mira a soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno, mantenendo al contempo l’architettura unica ispirata al Mediterraneo che contraddistingue la struttura. \r

Progettate dall’architetto locale Eraklis Papachristou, le 48 nuove suite saranno pronte per la primavera del 2025. Tratto distintivo della ristrutturazione sarà un’estetica mediterranea contemporanea, caratterizzata da linee pulite, superfici naturali e tonalità calde. Gli interni combineranno legno di quercia naturale, soffitti con travi a vista, pietra locale di Limassol, marmo Terrazzo Ionian Beige greco e Travertino per creare un’atmosfera minimalista ma raffinata. \r

Gli spazi esterni, progettati per offrire un’oasi all’aperto agli ospiti, includeranno pareti in cemento intonacate in terracotta, pavimenti in marmo e sedute integrate che incorniciano piscine private. Inoltre, tutte le aree comuni dell’Elysium saranno arricchite con una vasta gamma di specie vegetali autoctone, rafforzando ulteriormente il legame con il paesaggio naturale circostante.\r

Tra le nuove proposte, la Family Duplex Suite sarà composta da una camera da letto su un soppalco galleried e una zona giorno accogliente, mentre la Garden Villa Suite, inondata di luce naturale, disporrà di un patio privato con piscina a immersione.\r

Le 12 Studio Suite, adults-only, sono situate nel colonnato megaron dell’hotel e contano di un elegante letto queen-size, una zona toeletta, una spaziosa doccia doppia e terrazze private ideali per prendere il sole o ammirare le stelle. Inoltre, gli ospiti delle Studio Suite avranno accesso esclusivo alla piscina riservata agli adulti, situata in un cortile soleggiato e appartato, perfetto per momenti di puro relax.\r

","post_title":"L’Elysium Hotel di Cipro avvia una ristrutturazione da 10 milioni di euro","post_date":"2024-12-12T11:54:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734004447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sandals Resort alza ulteriormente l'asticella della qualità dell'accoglienza con l'introduzione di nuovi livelli di accommodation nelle strutture caraibiche all-inclusive e adult-only.\r

\r

Da oggi, sono infatti sette le nuove categorie di suite prenotabili attraverso i principali tour operator italiani che commercializzano il prodotto, di cui due categorie possono già accogliere gli ospiti mentre le altre sono disponibili per soggiorni a partire dal 1° febbraio e dal 1° marzo 2025.\r

\r

.“Queste suite rispecchiano la bellezza naturale e la vivacità dei Caraibi, dalle ville che invitano gli amici a riunirsi alle suite che fondono l’esterno con l’interno - ha affermato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Fanno parte della nuova generazione di Sandals Resorts, che si impegna continuativamente nell’innovazione per mettere in risalto l’anima caraibica che noi chiamiamo casa.”.\r

\r

[caption id=\"attachment_480958\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sandals Ochi Villa - 4 One-Bedroom Butler Suites and Private Pool[/caption]\r

\r

Le nuove sistemazioni includono: una villa con quattro camere da letto e maggiordomo al Sandals Ochi Beach Resort (un “Sandals Firsts” in Giamaica) e una Skypool suite con terrazza panoramica al Sandals Royal Caribbean Resort and Private Island.\r

\r

Nuove camere anche a Saint Lucia, tra cui le esclusive Rondoval Villas – firmate Sandals – e alcune sistemazioni con vista spiaggia e scogliera, anch’esse rinnovate.\r

\r

Le nuove One-Bedroom Skypool Butler Suites with Roof Terraces possono essere prenotate al Sandals Royal Caribbean a Montego Bay per soggiorni a partire dal 1° febbraio 2025. Queste nuove sistemazioni portano le Skypool suite a standard più elevati, con viste impareggiabili sull’oceano, ampie zone soggiorno e pranzo e un grande spazio per rilassarsi. Questa espansione è successiva a quella del Sandals Negril che lo scorso anno ha inaugurato queste nuove categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove, rapidamente diventate una delle categorie più richieste del resort.\r

\r

Al Sandals Ochi è possibile prenotare le Two-Bedroom e Four-Bedroom Butler Villas with Private Pools (un “Sandals First”) recentemente ammodernate e dotate di piscina privata. Queste nuove ville sono già disponibili ad accogliere ospiti.\r

\r

Sandals sta inoltre accrescendo il numero di Rondoval Villas nel portfolio, migliorandone il design ed ampliandone gli spazi perché è una delle categorie preferite dagli ospiti.\r

\r

[caption id=\"attachment_480956\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sandals Regency La Toc-Rondoval Butler Sky Villa with Private Pool[/caption]\r

\r

Presso il Sandals Regency La Toc di St. Lucia sono oltre 20 le nuove Rondoval Butler Villas with Private Pools prenotabili dal 1° marzo 2025, otto delle quali avranno anche un rooftop privato. Ispirato dal fascino tropicale di Santa Lucia, il design elegante e moderno delle ville presenta toni chiari e ariosi e porta lo scenario esterno, all’interno. Nel Sandals Royal Curaçao, alcune Asombroso Rondoval Butler Villas with Private Pools possono già accogliere gli ospiti, offrendo un soggiorno intimo.\r

\r

Ulteriori nuove tipologie di camere nel portfolio Sandals includono alcune suite fronte mare rinnovate e ripensate con Tranquility Soaking Tubs all’aperto presso il Sandals Montego Bay e il Sandals South Coast in Giamaica, ville a due piani con patio, piscina privata e vista sulla scogliera ​​al Sandals Regency La Toc e ulteriori swim-up e Skypool suite al Sandals Negril.","post_title":"Sandals Resorts alza il livello dell'accoglienza: sette nuove categorie di suite","post_date":"2024-12-12T11:41:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734003691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa 500 operatori professionisti del turismo alternativo e sostenibile, media, influencer - sia a livello nazionale che internazionale - hanno partecipato alla prima edizione di Issot 2024, il salone internazionale del turismo del Sahara e delle oasi che si è svolto a Tozeur.\r

\r

[caption id=\"attachment_480950\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sofiane Taqia, ministro del turismo della Tunisia[/caption]\r

\r

\"Questo salone mira a posizionare la Tunisia come una destinazione di punta per il turismo sostenibile, armonizzando lo sviluppo economico e la conservazione dei fragili ecosistemi nelle regioni del Sahara e delle oasi - ha affermato il ministro del turismo, Sofiane Taqia, all'apertura dei lavori -. Si impegna a valorizzare la ricchezza unica del patrimonio tunisino, naturale o culturale, materiale o immateriale, promuovendo al tempo stesso i tesori inestimabili dei deserti e delle oasi\". Un'occasione per mettere in risalto \"gli eccezionali beni naturali, culturali e storici del sud della Tunisia, evidenziandone il potenziale di valorizzazione e di sviluppo strategico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività e la visibilità di questa regione dalle molteplici sfaccettature su scala nazionale e internazionale\".\r

\r

Il presidente del comitato organizzativo di Issot, Abdelfattah Milik ha sottolineato: \"Questa prima edizione è nata dalla volontà della regione di Touzer e della federazione tunisina delle agenzie di viaggio: abbiamo constatato che molte agenzie di viaggio europee non conoscono abbastanza bene la destinazione del Sud ed è per questo motivo che siamo stati sollecitati ad organizzare questo evento per dare risalto a tutta la regione.\r

\r

[caption id=\"attachment_480951\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Abdelfattah Milik, presidente del comitato organizzativo Issot 2024[/caption]\r

\r

Abbiamo riunito tutti gli attori, dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest, coinvolgendo le piccole, le medie e le grandi aziende e dando spazio anche ai piccoli artigiani per mettere in evidenza la ricchezza produttiva del territorio. E' un salone aperto a tutti i protagonisti del turismo in Tunisia, con particolare enfasi a quelli del Sud. Sono onorato del successo di questa prima edizione con un'adesione importante di operatori europei, cinesi, canadesi e da altri mercati. Abbiamo aperto i lavori con 4 programmi: il primo dedicato alla scoperta dei valori del Sud tunisino, il secondo al valore della donna del Sud nell'artigianato., il terzo alla digitalizzazione e il quarto agli investimenti\". \r

\r

Non è mancata l'occasione per sottolineare l'importanza del mercato italiano verso la Tunisia: \"Siamo soddisfatti perché quest'anno stiamo riscontrando un incremento del turisti italiani, con una buona affluenza - ha osservato il ministro -. Il 2024 ci ha visti aumentare le attività di promozione in Italia. Il nostro obiettivo è il potenziamento della qualità dei dei servizi e la diversificazione dei prodotti. Questo importante evento nel Sud tunisino è stata l'occasione per presentare agli operatori turistici e media italiani le grandi opportunità di questo territorio con le sue peculiarità\".\r

\r

In conclusione il presidente Milik ha ricordato che \"Il successo del salone è stato il risultato di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato nonché dei principali attori del settore come il Ministero del Turismo, l'Ente Nazionale tunisino per il Turismo, l'Ente Nazionale dell'Artigianato, il Governatorato di Tozeur, la Federazione tunisina delle agenzie di viaggio e turismo (Ftav) e la Federazione tunisina degli alberghi (Fth). Issot 2024 beneficia del sostegno di organizzazioni internazionali come Usaid (Agenzia americana per lo sviluppo internazionale) in Tunisia, Giz (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), DRV (Associazione tedesca per il turismo) e la Fondazione per lo sviluppo della Tunisia\".\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tozeur: successo per Issot 2024. Focus sul patrimonio naturale e culturale del Sud tunisino","post_date":"2024-12-12T11:26:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734002784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rimini in allungo verso le festività di fine anno: i dati consolidati diffusi da VisitRimini indicano, nei circa 500 hotel aperti per il Capodanno, che le prenotazioni arrivate superano i livelli del 2023 alla stessa data (soggiorno nel periodo 30 dicembre/2 gennaio).\r

\r

In particolare, è alto il numero di richieste in arrivo dal mercato italiano per pacchetti di 3 giorni in pensione completa con experience sul territorio.\r

\r

\"VisitRimini lavora ogni giorno per promuovere la destinazione Rimini a 360 gradi: solo nel 2024, ad esempio, abbiamo fatto 1.200 incontri b2b con buyer e tour operator - sottolinea Coralie Delaubert, destination manager di VisitRimini -. Per il Capodanno sono previste campagne promozionali sui principali canali social e sul web, oltre che advertising 'out of home' in zone di grande passaggio di pubblico, pensati per raccontare al meglio la destinazione e la sua offerta culturale e turistica per attrarre un pubblico ampio e diversificato. Quest’anno abbiamo inoltre scelto di trasformare Rimini in un grande calendario dell’avvento digitale, per raccontare sui social le tradizioni natalizie, i luoghi più suggestivi e i volti che animano la città durante le Feste. Il lancio è partito l’8 dicembre con uscite cadenzate fino al 31, culminando con il video di auguri il 25 dicembre\".\r

\r

La città si conferma un'eccellenza nella programmazione culturale, anche grazie al Capodanno più lungo del mondo. Un calendario che offre oltre 50 ore di festa continua dal 29 dicembre al 1° gennaio, con spettacoli di grandi artisti come Irene Grandi (29 dicembre), Elio e le Storie Tese (30 dicembre) e Vinicio Capossela (31 dicembre). Il programma della notte di San Silvestro culmina con 7 feste in contemporanea nei luoghi identitari della città, tra cui Piazza Malatesta, che sarà la quinta d’eccezione per lo spettacolo dell’Incendio al Castello.\r

\r

i presepi. Tra le numerose rappresentazioni artistiche presenti in città, il più richiesto è senza dubbio il Presepe di sabbia a Marina Centro, che quest’anno si annuncia come l’edizione più grande e spettacolare di sempre, con una superficie di ben 450 mq. Nella stessa area si trovano l’Ice Village, con il tradizionale mercatino natalizio e l’Happy Circus per i più piccoli, e una grande pista di pattinaggio su ghiaccio completamente al coperto.","post_title":"La corsa di Rimini verso il Capodanno: prenotazioni oltre i livelli 2023 nei 500 hotel operativi","post_date":"2024-12-12T10:33:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733999594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici.\r

\r

«La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso.\r

\r

Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale.\r

\r

A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari.\r

\r

Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle.\r

\r

In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose.\r

\r

Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città.\r

\r

In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo.\r

\r

La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti».\r

\r

","post_title":"Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso”","post_date":"2024-12-12T10:19:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733998792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha completato l'acquisizione di Asiana Airlines, quattro anni dopo aver annunciato la sua decisione il 16 novembre 2020. Oggi, 12 dicembre, la compagnia ha infatti acquisito 131.578.947 azioni di nuova emissione di Asiana Airlines, che rappresentano una quota di proprietà del 63,88%.\r

\r

L'investimento totale ammonta a 1,8 trilioni di won (1,3 miliardi di dollari).\r

\r

Asiana Airlines terrà un'assemblea generale straordinaria degli azionisti il 16 gennaio 2025 per nominare i nuovi consiglieri di amministrazione scelti da Korean Air.\r

\r

Korean Air prevede di completare l'integrazione entro due anni (fine 2026) attraverso un iter che includerà l'ottimizzazione del network attraverso la diversificazione degli orari dei voli sulle rotte che si sovrappongono, l'ampliamento dei collegamenti verso nuove destinazioni e maggiori investimenti per la sicurezza. La fusione mira a rafforzare la competitività dell'industria aeronautica nazionale, a potenziare le capacità dell'aeroporto di Incheon come hub e a espandere la portata della rete globale.\r

\r

L'integrazione procederà senza ristrutturare la forza lavoro: l'organizzazione combinata prevede una crescita naturale del personale grazie all'espansione dell'attività, e i dipendenti con funzioni sovrapposte saranno riassegnati all'interno dell'organizzazione.\r

\r

Il programma frequent flyer integrato sarà presentato alla Korea Fair Trade Commission entro giugno 2025.","post_title":"Korean Air finalizza l'acquisizione di Asiana: l'integrazione sarà totalmente operativa a fine 2026","post_date":"2024-12-12T10:13:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733998416000]}]}}