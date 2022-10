Tourism Australia: “Tornano advance booking e prenotazioni per i viaggi di nozze” Australia avanti tutta: il recente lancio della campagna globale ‘Come and Say G’day’ ha coinvolto nel nostro Paese “i principali tour operator e attraverso un evento a Milano è stato possibile raggiungere un pubblico di oltre 250 agenzie di viaggio italiane – sottolinea Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. In Italia l’attività di marketing sarà ora amplificata attraverso partnership con compagnie aeree, organizzazioni turistiche statali e territoriali e partner di distribuzione chiave che forniranno offerte tattiche volte a stimolare i viaggi in Australia”. Intanto, dopo i due anni di chiusura a causa della pandemia, “la situazione generale del settore sta tornando alla normalità: in termini di arrivi siamo attorno al 55% dei livelli precedenti alla chiusura. I principali key distribution partner italiani hanno espresso la loro soddisfazione per il fatto che le prenotazioni verso l’Australia stanno lentamente tornando ai livelli pre-Covid. In generale, hanno notato che le prenotazioni per i viaggi di nozze sono aumentate così come il livello dell’advance booking“. L’obiettivo principale per l’anno finanziario 2022-23 “è mantenere l’Australia tra le destinazioni più ambite dai visitatori italiani per il loro prossimo viaggio. Anche grazie alla nuova campagna Come and Say G’day, che mette in evidenza i luoghi più belli dell’Australia, da siti noti come Uluṟu e Sydney Harbour, a paesaggi naturali mozzafiato, esperienze uniche, cultura aborigena. Alcuni luoghi sono stati scelti perché sono vere e proprie icone dell’Australia, mentre altri sono stati selezionati semplicemente per sorprendere”.

