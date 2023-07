Tourism Australia: la promozione passa dai grandi eventi sportivi Tourism Australia accende i riflettori sugli eventi sportivi che, a cominciare da oggi con l’apertura della Fifa Women’s World Cup 2023, caratterizzeranno il prossimo decennio. Ecco allora una speciale edizione della campagna globale Come and Say G’day: ‘Holiday Highlights‘ mostra le straordinarie destinazioni del Paese e la cordialità degli abitanti che con un caloroso benvenuto attendono i viaggiatori internazionali che vogliono pianificare la loro prossima vacanza in Australia. “Con le partite che si svolgeranno in cinque città australiane, la Coppa del mondo femminile Fifa rappresenta un importante momento per mostrare a miliardi di persone che seguono il torneo in tutto il mondo l’ampia offerta turistica che l’Australia ha da offrire – ha dichiarato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -. La Coppa del mondo femminile Fifa è solo il primo di una grande serie di importanti eventi sportivi che si svolgeranno in Australia nei prossimi dieci anni. Dalla Coppa del mondo di rugby maschile e femminile rispettivamente nel 2027 e nel 2029 alle Olimpiadi 2032 a Brisbane, l’Australia è entusiasta di dare il benvenuto agli appassionati di sport e invita i visitatori di tutto il mondo a pianificare una vacanza indimenticabile.” Oltre allo spot televisivo, la campagna Holiday Highlights verrà supportata da Out of Home, iniziative social, digital ed editoriali a livello globale. La campagna sarà lanciata oggi nei principali mercati internazionali, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Giappone.



L’Australia e la Nuova Zelanda co-ospiteranno la Fifa Women’s World Cup 2023 dal 20 luglio al 20 agosto 2023. Saranno disputate un totale di 64 partite da 32 squadre nazionali in nove città ospitanti tra Australia e Nuova Zelanda. Le città australiane ospitanti sono: Adelaide/Tarntanya, Brisbane/Meaanjin, Melbourne/Naarm, Perth/Boorloo e Sydney/Warrane. Sydney ospiterà la finale della Coppa del Mondo allo Stadium Australia il 20 agosto 2023. Condividi

