Tourism Australia: la campagna ‘Come and Say G’day’ vola con Qantas La campagna ‘Come and Say G’day’ di Tourism Australia fa coppia con Qantas durante questo aprile con una serie di attività congiunte, tra cui la creazione di un contenuto video pensato per ispirare i viaggiatori italiani a pianificare una vacanza Down Under. Protagonista del contenuto promozionale è la Brand Ambassador di Tourism Australia, Ruby, la canguretta souvenir che prende vita grazie all’animazione CGI, che viene accolta a bordo di un aereo Qantas dal tipico saluto australiano, G’day. “Qantas è orgogliosa di essere la compagnia aerea partner della campagna Come and Say G’day di Tourism Australia – ha dichiarato Petra Perry, chief marketing officer del Gruppo Qantas -. Oltre a stimolare gli arrivi nella destinazione, la campagna sta aumentando la consapevolezza che i turisti possano facilmente viaggiare direttamente in Australia ed esplorare le oltre 65 destinazioni in tutto il Paese quando scelgono di volare con Qantas.” “Tourism Australia è orgogliosa di collaborare con la compagnia di bandiera australiana, Qantas, in Italia – ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. La partnership è stata pensata per ispirare e incoraggiare i viaggiatori a scoprire il significato di G’day e a realizzare il viaggio della vita in Australia”. Qantas riprenderà ad operare con il volo stagionale e diretto da Roma a Perth, tra il 18 giugno e il 3 ottobre 2023 con il Boeing 787 Dreamliner. Tourism Australia collabora con Qantas su dieci mercati internazionali, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Italia, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India.

