Tourism Australia e Singapore Airlines fanno coppia per la campagna ‘Come and Say G’Day’ Tourism Australia e Singapore Airlines insieme per la campagna Come and Say G’Day: obiettivo, incentivare i viaggiatori italiani a prenotare una vacanza in Australia volando a bordo di Singapore Airlines.



L’iniziativa prevede una serie di attività congiunte che comprendono inserzioni su piattaforme digitali e canali social media, la creazione di una landing page ad hoc ricca di contenuti informativi e ispirazionali, nonché inserzioni dinamiche Digital Out Of Home con un posizionamento strategico nei principali punti di passaggio nelle città di Milano e Roma.



“Siamo entusiasti di portare la nostra campagna ‘Come and Say G’day’ in Italia e di ispirare ulteriormente i viaggiatori italiani a esplorare le meraviglie dell’Australia e il suo stile di vita rilassato e accogliente – ha commentato Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Singapore Airlines è un partner prezioso e insieme non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori italiani nel Down Under”.



“Singapore Airlines porta gli italiani in Australia da oltre cinquant’anni – ha dichiarato Dale Woodhouse, general manager di Singapore Airlines per l’Italia -. Con voli da Milano e Roma, Singapore Airlines offre un eccellente servizio di bordo e comode connessioni al Changi Airport per Adelaide, Brisbane, Cairns, Darwin, Melbourne, Perth, Sydney e Gold Coast”.

