Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Un momento esaltante»: Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, commenta così le notizie, praticamente simultanee, dei ritrovati collegamenti diretti fra l'Italia e la Thailandia, di Thai Airways e di Ita Airways. «È una giornata che ricorderemo a lungo, con entusiasmo - ha dichiarato Botticelli -. Per certi versi, una piacevole sorpresa e insieme un segno del destino. Il 1° luglio sarà, d’ora in avanti, ricordato come un anniversario da celebrare per l’Ente nazionale per il turismo thailandese. Questi due nuovi operativi che vedono la luce nello stesso giorno, segnano per noi l’apertura di una fase diversa a supporto delle strategie di promozione della destinazione. Sono anche un elemento di gratificazione dopo i tanti sforzi fatti negli anni post Covid per mantenere i numeri dei flussi verso la Thailandia su livelli ottimi». Thai Airways ha inaugurato la Milano Malpensa-Bangkok lo scorso 1° luglio, con frequenze giornaliere: il volo offre ai passeggeri un accesso ancora più comodo a tutte le destinazioni del network della compagnia. Ita, da parte sua, avvierà il nuovo collegamento fra Roma Fiumicino e Bangkok dal prossimo 16 novembre con cinque frequenze settimanali. [post_title] => Thailandia, Botticelli: «Nuove opportunità grazie ai due voli diretti di Thai e Ita Airways» [post_date] => 2024-07-04T14:24:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720103099000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due nuovi itinerari di 15 giorni completamente dedicata all'Asia. Sono l'ultima novità Costa Crociere per l'inverno 2025-26. Protagonista sarà la Serena nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Il primo viaggio avrà come destinazione il Giappone, per un itinerario alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. Il tour completo include Hong Kong, Keelung (a Taiwan), Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki (in Giappone), Busan (in Corea del Sud) e nuovamente Hong Kong. Il secondo itinerario è invece un’immersione nel Sud-est asiatico: dalle sconfinate campagne del Vietnam ai templi e alle spiagge dorate della Thailandia, fino agli skyline ultramoderni di Singapore e a tutto il verde della natura delle Filippine e del Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni incluse sono Hong Kong, Nha Trang e Phu My (in Vietnam), Koh Samui (in Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (in Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa e Palawan (nelle Filippine), e poi nuovamente il ritorno a Hong Kong. Le crociere in Giappone saranno disponibili con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore. I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera. In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, la Serena sarà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento. [post_title] => Costa rafforza l'offerta Giappone - Asia per l'inverno 2025-26 [post_date] => 2024-07-04T12:50:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720097409000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà Dubai a ospitare il 24 ottobre la quindicesima edizione di Travel Hashtag, che sarà dedicata alla promozione turistica dell’Italia. Il 14 gennaio poi il debutto a Parigi e due giorni dopo ritorno a Londra; il 25 marzo, infine, rotta su Stoccolma. “È innegabile che l’Italia sia diventata la destinazione calamita in Europa – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Con il nostro format b2b, negli anni, siamo diventati un’opzione credibile ed efficace tra le varie iniziative che, come la nostra, hanno come missione quella di promuovere il nostro paese nei mercati esteri. Da Abu Dhabi a Bangkok fino a Londra e New York, in cinque anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business a destinazioni emergenti, oltre che a operatori incoming e brand attivi nei segmenti hospitality, shopping e wedding”. #experientialtourisminitaly sarà dunque l’hashtag e il titolo delle prossime quattro tappe. “Se in Italia, una o due volte all’anno, Travel Hashtag si trasforma in un vero e proprio summit dai contorni istituzionali con un focus sulle ultime tendenze del turismo globale e nazionale (già annunciata la prossima edizione tricolore che andrà in scena il 12 novembre presso il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa a pochi chilometri da Trieste) – aggiunge Romanelli –, in occasione delle nostre tappe estere, invece, puntiamo a connettere domanda e offerta in un contesto selettivo e profilato di addetti ai lavori altamente qualificati”. Infine, è crescente e continua la richiesta degli operatori italiani per una nuova edizione Travel Hashtag a New York. “Considerato il push anche da parte dei buyer newyorkesi, stiamo lavorando per tornare per la terza volta nella Grande Mela, presumibilmente nella seconda metà di ottobre 2025”, conclude Romanelli. [post_title] => Dubai, Parigi, Londra e Stoccolma le prossime quattro tappe internazionali di Travel Hashtag [post_date] => 2024-07-04T10:49:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720090163000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuare a crescere: questo l'imperativo di Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, dopo l'annuncio ufficiale dell'approvazione da parte della Commissione europea dell’operazione di cessione a Lufthansa di una quota del 41% della partecipazione del Mef nel vettore italiano. “Oggi chiudiamo una storica e annosa vicenda. Possiamo dire agli italiani che non ci metteremo più un euro delle loro tasse" afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, “Ita nasce proprio per mettere fine agli aiuti di Stato” concessi nel passato ad Alitalia e che sono costati agli italiani soldi delle loro tasse". «Questa è una giornata importante - ha sottolineato ieri Turicchi, a margine della conferenza stampa che si è svolta Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - perché dopo circa un anno di negoziazioni siamo riusciti ad avere il via libera da parte della Commissione europea. Questo ci darà ulteriore forza e convincimento nel poter portare avanti l’operazione attraverso l’aumento del capitale». Rafforzamento Aumento di capitale che permetterà di «rafforzarci dal punto di vista finanziario e, grazie al supporto commerciale, ci consentirà di continuare a crescere e portare avanti il piano industriale». Il presidente di Ita ha inoltre sottolineato come il via libera dell'Ue «oltre a rappresentare un virtuoso esempio di consolidamento nell’industria del trasporto aereo, costituisce un passaggio fondamentale nello sviluppo di Ita» che «entrerà a far parte di uno dei maggiori gruppi mondiali dell’aviazione, garantendo in questo modo al Paese maggiore connettività». Grazie a questa operazione “i passeggeri italiani vincono perché avranno migliori connessioni e più competitività”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Lufthansa Spohr. [gallery ids="470773,470775,470768"] [post_title] => Ita. Giorgetti: "Mai più aiuti di Stato". Turicchi: "continueremo a crescere» [post_date] => 2024-07-04T10:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720089821000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E’ Dakar la seconda destinazione Ita Airways nel mercato africano subsahariano, grazie al nuovo volo decollato ieri da Roma Fiumicino per la capitale senegalese. Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Tommaso Fumelli, vice president Italy sales Ita Airways che ha voluto sottolineare come «l’apertura di una rotta strategica come quella Italia-Senegal è estremamente importante per la nostra compagnia»; Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma che ha detto che nuovo volo «contribuirà ad accrescere l’interscambio economico tra i due Paesi, favorendo la crescita del traffico nei segmenti turistici, corporate ed etnici, questi ultimi sostenuti dalla cospicua presenza della comunità senegalese in Italia». Orgoglioso di presenziare al primo volo inaugurale di Ita Airways a destinazione Dakar Ngor Ndiaye, ambasciatore del Senegal in Italia ha commentato: «Il Senegal e l’Italia intrattengono relazioni esemplari nei campi diplomatico, economico, culturale e scientifico, relazioni che, sono convinto, si svilupperanno sempre di più grazie a questi tre voli diretti alla settimana. Grazie a Ita Airways, trarremo il massimo potenziale in termini di scambi commerciali e turistici». Operativo con quattro frequenze settimanali i voli su Dakar saranno operati con il nuovo Airbus A321neo, di nuova generazione e tecnologicamente avanzato. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. [post_title] => Ita Airways: è decollato il primo volo diretto sulla Roma Fiumicino-Dakar [post_date] => 2024-07-04T10:22:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720088539000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470754 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa a Barcellona, che porta a 10 le destinazioni raggiungibili dai pisani per tutta l’estate. Ad affiancare Barcellona, servita da due frequenze settimanali ogni mercoledì e sabato, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee, ideali per qualsiasi tipologia di viaggio si stia ricercando: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Berlino, Manchester e Bristol. In questo modo easyJet si conferma nuovamente il secondo vettore aereo dell’aeroporto Galileo Galilei, con un’offerta di oltre 500 mila posti in vendita. "Con questa nuova rotta tra Pisa e Barcellona, da poco avviata e attiva fino a fine ottobre, ampliamo ulteriormente il nostro contributo all’arrivo di turisti internazionali in Toscana, come anche di offrire sempre maggiori opportunità di viaggio per i toscani - commenta Lorenzo Lagorio, country manager per l'Italia della compagnia aerea -. Barcellona si aggiunge infatti ad un importante rete di collegamenti internazionali da Pisa, aggiungendo anche la Spagna al network di paesi raggiungibili dall’aeroporto Galileo Galilei con i nostri voli”. "E' sempre una grande soddisfazione annunciare la crescita e sviluppo delle connessioni da e per i nostri aeroporti - spiega una nota di Toscana Aeroporti -. A Pisa, easyJet sta rafforzando sempre di più la propria presenza e la rete di destinazioni servite, favorendo l'accessibilità internazionale della Toscana. Come Toscana Aeroporti, i recenti avanzamenti nei lavori di ampliamento del terminal dell'aeroporto Galileo Galilei, annunciati la scorsa settimana, testimoniano il nostro obiettivo a migliorare l'efficienza operativa e i servizi per i passeggeri. Siamo certi che, l’impegno condiviso con le compagnie aeree, come easyJet, che continuano a credere negli aeroporti toscani, possa portare benefici significativi al territorio.” [post_title] => EasyJet operativa sulla Pisa-Barcellona con due voli settimanali per tutta l'estate [post_date] => 2024-07-04T09:45:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720086334000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro per la nuova base operativa di Volotea a Bari, l'ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, consentirà alla compagnia aerea spagnola di operare oltre 1.260 voli, con 224.000 posti in vendita (+37% rispetto al 2023), un Airbus A320, per un totale di 18 destinazioni, 9 delle quali in esclusiva. Otto quelle nuove: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza / Lefkada. «Siamo presenti a Bari sin all’avvio delle nostre attività nel 2012, e l’apertura qui dell’ottava base operativa italiana, la ventunesima a livello di network, rappresenta un’ulteriore conferma del nostro sinergico legame con questo territorio - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Grazie a questo importante investimento, non solo saremo in grado di supportare l’economia locale attraverso un incremento dei flussi turistici in transito dallo scalo, ma offriremo anche maggiori opportunità per le comunità del territorio di viaggiare verso altri Paesi europei, grazie a una ricca offerta di destinazioni». Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come l’apertura della base di Volotea rappresenti «una grande ricchezza per il nostro territorio. A beneficiare dei vantaggi che ne derivano, infatti, non sarà solo l’aeroporto, ma anche e soprattutto l’intera economia della comunità su cui insiste lo scalo. La base, quindi rappresenta sì una crescita dei collegamenti, ma anche aumento dell’indotto, a tutto vantaggio del sistema umano ed economico della Puglia. L’apertura di una base rappresenta sempre un passaggio fondamentale nella vita di un aeroporto. Ancor di più se a farlo è un vettore con il quale si è legati da solidi rapporti commerciali. Questo, in linea con il nostro Piano strategico, permetterà una diversificazione dell’offerta da parte delle compagnie, promuovendo la competitività, la concorrenza e l'adattabilità alle mutevoli condizioni di mercato a favore dei consumatori, consentendo di offrire un ventaglio più ampio di destinazioni ai passeggeri e ad Aeroporti di Puglia di ampliare il proprio network». Sono 18 le destinazioni raggiungibili con Volotea dalla nuova base di Bari: 9 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada – Novità 2024, Rodi – Novità 2024, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Italia (Comiso – Novità 2024, Firenze e Olbia), 2 in Francia (Lione e Tolosa – Novità 2024), 2 in Spagna (Bilbao e Malaga – entrambe Novità 2024) e 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato – entrambe Novità 2024). [post_title] => Volotea: aperta a Bari la nuova base operativa, l'ottava in Italia [post_date] => 2024-07-04T09:00:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720083648000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor. Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni. Vestager «Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti». Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada. Sphor "L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa. [post_title] => Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio [post_date] => 2024-07-03T12:09:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720008597000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 470658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crolla per ovvi motivi la domanda verso Giordania e Israele, mentre tiene l'Egitto in particolare con le crociere sul Nilo. Cresce invece l'interesse dei viaggiatori italiani nei confronti di mete estere più esotiche come il Giappone e il Sud Est Asiatico. Ma soprattutto vola il turismo di alta gamma, tanto che a oggi i Viaggi dell'Elefante registrano un +26% delle prenotazioni rispetto all'anno scorso. "Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo avuto un’alta richiesta verso i Paesi dell’Est del mondo", conferma Enrico Ducrot che, quest’anno, festeggia i 50 anni del tour operator capitolino fondato dal padre Vittorio e che, per l’occasione, ha riproposto nei propri cataloghi i viaggi di gruppo con accompagnatore. "A causa del Covid questo tipo di offerta aveva perso molto appeal - spiega il ceo dei Viaggi dell’Elefante -. In questo primo semestre, invece, abbiamo registrato una maggiore richiesta insieme ai tour su misura. Per festeggiare il mezzo secolo di attività abbiamo perciò deciso di riproporli e stiamo riscontrando un grande interesse. La nostra programmazione si arricchisce così quest’anno di 30 partenze speciali per visitare mete legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi”. A trainare la ripresa del comparto c'è anche la forte ripartenza della Cina, "che è stata negli ultimi anni un po' soffocata dal Giappone – prosegue Ducrot-. Il Sud-est asiatico, inoltre, con Thailandia, Vietnam, Laos e Cambogia, va benissimo. L'India sta crescendo sempre di più e si afferma come un'altra area di compensazione del Medio Oriente. Così come l'Uzbekistan e il Caucaso e poi Armenia e Georgia. Si consolidano anche le richieste per l’Islanda, la Scandinavia e l’intramontabile Grecia classica. Sono in ascesa, insieme all’Africa australe, pure la Tanzania e la Namibia. E sta ritornando sicuramente il Sud America, soprattutto il Perù, che è una meta estremamente importante per noi. Per quanto concerne il mare si rafforzano molte delle destinazioni più conosciute come le Seychelles e le Mauritius, ma registriamo aumenti interessanti anche in relazione al mare del Mozambico e delle Filippine”. Del resto negli ultimi anni il viaggio è considerato sempre più un bene primario, momento di conoscenza e crescita personale al quale i viaggiatori non rinunciano. “Abbiamo alcuni clienti che programmano due-tre viaggi all’anno, per giungere ai più fortunati che se ne possono permettere anche sette". Non solo estero, infine, ma anche una forte crescita del nostro Paese che per i turisti stranieri resta sempre appetibile: “Al momento possiamo dire che il turismo nel Bel Paese non ha subito battute d’arresto": dalle location dedicate al digital detox ai resort al mare o in montagna, alle terme rigeneranti passando per le città d’arte, un evergreen del turismo nostrano. “Si stanno affermando sempre più anche in Italia gli alberghi che diventano vere e proprie destinazioni – conclude Ducrot -: un mezzo per scoprire nuove mete, grazie anche alla formula del long weekend. Al mare o in montagna sono località che consentono di conoscere nuovi territori, di immergersi nella natura o di godere di esperienze enogastronomiche esclusive”. [post_title] => Viaggi dell'Elefante: prenotazioni 2024 a +26%. Tornano i viaggi di gruppo con accompagnatore [post_date] => 2024-07-03T10:12:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1720001577000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thailandia botticelli nuove opportunita grazie ai due voli diretti di thai e ita airways" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":74,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2263,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un momento esaltante»: Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese in Italia, commenta così le notizie, praticamente simultanee, dei ritrovati collegamenti diretti fra l'Italia e la Thailandia, di Thai Airways e di Ita Airways.\r

\r

\r

\r

«È una giornata che ricorderemo a lungo, con entusiasmo - ha dichiarato Botticelli -. Per certi versi, una piacevole sorpresa e insieme un segno del destino. Il 1° luglio sarà, d’ora in avanti, ricordato come un anniversario da celebrare per l’Ente nazionale per il turismo thailandese. Questi due nuovi operativi che vedono la luce nello stesso giorno, segnano per noi l’apertura di una fase diversa a supporto delle strategie di promozione della destinazione. Sono anche un elemento di gratificazione dopo i tanti sforzi fatti negli anni post Covid per mantenere i numeri dei flussi verso la Thailandia su livelli ottimi».\r

\r

\r

Thai Airways ha inaugurato la Milano Malpensa-Bangkok lo scorso 1° luglio, con frequenze giornaliere: il volo offre ai passeggeri un accesso ancora più comodo a tutte le destinazioni del network della compagnia. Ita, da parte sua, avvierà il nuovo collegamento fra Roma Fiumicino e Bangkok dal prossimo 16 novembre con cinque frequenze settimanali.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Thailandia, Botticelli: «Nuove opportunità grazie ai due voli diretti di Thai e Ita Airways»","post_date":"2024-07-04T14:24:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1720103099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuovi itinerari di 15 giorni completamente dedicata all'Asia. Sono l'ultima novità Costa Crociere per l'inverno 2025-26. Protagonista sarà la Serena nel periodo compreso tra novembre e gennaio. Il primo viaggio avrà come destinazione il Giappone, per un itinerario alla scoperta di tradizioni cerimoniali, templi dorati e giardini zen, con un assaggio di storia moderna nelle grandi città. Il tour completo include Hong Kong, Keelung (a Taiwan), Naha, Kagoshima, Tokyo, Kobe e Nagasaki (in Giappone), Busan (in Corea del Sud) e nuovamente Hong Kong.\r

\r

Il secondo itinerario è invece un’immersione nel Sud-est asiatico: dalle sconfinate campagne del Vietnam ai templi e alle spiagge dorate della Thailandia, fino agli skyline ultramoderni di Singapore e a tutto il verde della natura delle Filippine e del Brunei, alla scoperta di moschee e artigianato locale. Le destinazioni incluse sono Hong Kong, Nha Trang e Phu My (in Vietnam), Koh Samui (in Thailandia), Singapore, Bandar Seri Begawan (in Brunei), con una sosta lunga di 12 ore, Puerto Princesa e Palawan (nelle Filippine), e poi nuovamente il ritorno a Hong Kong.\r

\r

Le crociere in Giappone saranno disponibili con imbarchi da Hong Kong e Tokyo, e si alterneranno con quelle nel Sud-est asiatico, che invece offrono la possibilità di imbarco da Hong Kong e Singapore. I due itinerari potranno essere combinati tra loro in un’unica vacanza di 28 notti. Inoltre, ci sarà la possibilità di estendere il proprio soggiorno scegliendo le date dei voli a propria preferenza, indipendentemente da quelle stabilite per la crociera. In alternativa, per chi ha meno tempo a disposizione, è possibile acquistare anche una sola settimana di uno dei due itinerari. Prima di partire per queste nuove crociere in Asia, la Serena sarà sottoposta a importanti lavori di rinnovamento.","post_title":"Costa rafforza l'offerta Giappone - Asia per l'inverno 2025-26","post_date":"2024-07-04T12:50:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720097409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Dubai a ospitare il 24 ottobre la quindicesima edizione di Travel Hashtag, che sarà dedicata alla promozione turistica dell’Italia. Il 14 gennaio poi il debutto a Parigi e due giorni dopo ritorno a Londra; il 25 marzo, infine, rotta su Stoccolma. “È innegabile che l’Italia sia diventata la destinazione calamita in Europa – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag –. Con il nostro format b2b, negli anni, siamo diventati un’opzione credibile ed efficace tra le varie iniziative che, come la nostra, hanno come missione quella di promuovere il nostro paese nei mercati esteri. Da Abu Dhabi a Bangkok fino a Londra e New York, in cinque anni di attività, abbiamo contribuito a dare visibilità e a facilitare opportunità di business a destinazioni emergenti, oltre che a operatori incoming e brand attivi nei segmenti hospitality, shopping e wedding”.\r

\r

#experientialtourisminitaly sarà dunque l’hashtag e il titolo delle prossime quattro tappe. “Se in Italia, una o due volte all’anno, Travel Hashtag si trasforma in un vero e proprio summit dai contorni istituzionali con un focus sulle ultime tendenze del turismo globale e nazionale (già annunciata la prossima edizione tricolore che andrà in scena il 12 novembre presso il Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa a pochi chilometri da Trieste) – aggiunge Romanelli –, in occasione delle nostre tappe estere, invece, puntiamo a connettere domanda e offerta in un contesto selettivo e profilato di addetti ai lavori altamente qualificati”. Infine, è crescente e continua la richiesta degli operatori italiani per una nuova edizione Travel Hashtag a New York. “Considerato il push anche da parte dei buyer newyorkesi, stiamo lavorando per tornare per la terza volta nella Grande Mela, presumibilmente nella seconda metà di ottobre 2025”, conclude Romanelli.","post_title":"Dubai, Parigi, Londra e Stoccolma le prossime quattro tappe internazionali di Travel Hashtag","post_date":"2024-07-04T10:49:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1720090163000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Continuare a crescere: questo l'imperativo di Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, dopo l'annuncio ufficiale dell'approvazione da parte della Commissione europea dell’operazione di cessione a Lufthansa di una quota del 41% della partecipazione del Mef nel vettore italiano.\r

\r

“Oggi chiudiamo una storica e annosa vicenda. Possiamo dire agli italiani che non ci metteremo più un euro delle loro tasse\" afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, “Ita nasce proprio per mettere fine agli aiuti di Stato” concessi nel passato ad Alitalia e che sono costati agli italiani soldi delle loro tasse\".\r

\r

«Questa è una giornata importante - ha sottolineato ieri Turicchi, a margine della conferenza stampa che si è svolta Roma, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - perché dopo circa un anno di negoziazioni siamo riusciti ad avere il via libera da parte della Commissione europea. Questo ci darà ulteriore forza e convincimento nel poter portare avanti l’operazione attraverso l’aumento del capitale».\r

Rafforzamento\r

Aumento di capitale che permetterà di «rafforzarci dal punto di vista finanziario e, grazie al supporto commerciale, ci consentirà di continuare a crescere e portare avanti il piano industriale».\r

\r

Il presidente di Ita ha inoltre sottolineato come il via libera dell'Ue «oltre a rappresentare un virtuoso esempio di consolidamento nell’industria del trasporto aereo, costituisce un passaggio fondamentale nello sviluppo di Ita» che «entrerà a far parte di uno dei maggiori gruppi mondiali dell’aviazione, garantendo in questo modo al Paese maggiore connettività».\r

\r

Grazie a questa operazione “i passeggeri italiani vincono perché avranno migliori connessioni e più competitività”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Lufthansa Spohr.\r

\r

[gallery ids=\"470773,470775,470768\"]","post_title":"Ita. Giorgetti: \"Mai più aiuti di Stato\". Turicchi: \"continueremo a crescere»","post_date":"2024-07-04T10:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1720089821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E’ Dakar la seconda destinazione Ita Airways nel mercato africano subsahariano, grazie al nuovo volo decollato ieri da Roma Fiumicino per la capitale senegalese.\r

\r

Presenti alla cerimonia del taglio del nastro presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino Tommaso Fumelli, vice president Italy sales Ita Airways che ha voluto sottolineare come «l’apertura di una rotta strategica come quella Italia-Senegal è estremamente importante per la nostra compagnia»; Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma che ha detto che nuovo volo «contribuirà ad accrescere l’interscambio economico tra i due Paesi, favorendo la crescita del traffico nei segmenti turistici, corporate ed etnici, questi ultimi sostenuti dalla cospicua presenza della comunità senegalese in Italia».\r

\r

Orgoglioso di presenziare al primo volo inaugurale di Ita Airways a destinazione Dakar Ngor Ndiaye, ambasciatore del Senegal in Italia ha commentato: «Il Senegal e l’Italia intrattengono relazioni esemplari nei campi diplomatico, economico, culturale e scientifico, relazioni che, sono convinto, si svilupperanno sempre di più grazie a questi tre voli diretti alla settimana. Grazie a Ita Airways, trarremo il massimo potenziale in termini di scambi commerciali e turistici».\r

\r

Operativo con quattro frequenze settimanali i voli su Dakar saranno operati con il nuovo Airbus A321neo, di nuova generazione e tecnologicamente avanzato. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello.","post_title":"Ita Airways: è decollato il primo volo diretto sulla Roma Fiumicino-Dakar","post_date":"2024-07-04T10:22:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720088539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa a Barcellona, che porta a 10 le destinazioni raggiungibili dai pisani per tutta l’estate.\r

Ad affiancare Barcellona, servita da due frequenze settimanali ogni mercoledì e sabato, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee, ideali per qualsiasi tipologia di viaggio si stia ricercando: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Berlino, Manchester e Bristol.\r

In questo modo easyJet si conferma nuovamente il secondo vettore aereo dell’aeroporto Galileo Galilei, con un’offerta di oltre 500 mila posti in vendita.\r

\"Con questa nuova rotta tra Pisa e Barcellona, da poco avviata e attiva fino a fine ottobre, ampliamo ulteriormente il nostro contributo all’arrivo di turisti internazionali in Toscana, come anche di offrire sempre maggiori opportunità di viaggio per i toscani - commenta Lorenzo Lagorio, country manager per l'Italia della compagnia aerea -. Barcellona si aggiunge infatti ad un importante rete di collegamenti internazionali da Pisa, aggiungendo anche la Spagna al network di paesi raggiungibili dall’aeroporto Galileo Galilei con i nostri voli”.\r

\r

\"E' sempre una grande soddisfazione annunciare la crescita e sviluppo delle connessioni da e per i nostri aeroporti - spiega una nota di Toscana Aeroporti -. A Pisa, easyJet sta rafforzando sempre di più la propria presenza e la rete di destinazioni servite, favorendo l'accessibilità internazionale della Toscana. Come Toscana Aeroporti, i recenti avanzamenti nei lavori di ampliamento del terminal dell'aeroporto Galileo Galilei, annunciati la scorsa settimana, testimoniano il nostro obiettivo a migliorare l'efficienza operativa e i servizi per i passeggeri. Siamo certi che, l’impegno condiviso con le compagnie aeree, come easyJet, che continuano a credere negli aeroporti toscani, possa portare benefici significativi al territorio.”","post_title":"EasyJet operativa sulla Pisa-Barcellona con due voli settimanali per tutta l'estate","post_date":"2024-07-04T09:45:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720086334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro per la nuova base operativa di Volotea a Bari, l'ottava in Italia e la ventunesima in Europa. Annunciata lo scorso novembre, consentirà alla compagnia aerea spagnola di operare oltre 1.260 voli, con 224.000 posti in vendita (+37% rispetto al 2023), un Airbus A320, per un totale di 18 destinazioni, 9 delle quali in esclusiva. Otto quelle nuove: Dubrovnik, Rodi, Tolosa, Bilbao, Comiso, Spalato, Malaga e Preveza / Lefkada.\r

«Siamo presenti a Bari sin all’avvio delle nostre attività nel 2012, e l’apertura qui dell’ottava base operativa italiana, la ventunesima a livello di network, rappresenta un’ulteriore conferma del nostro sinergico legame con questo territorio - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Grazie a questo importante investimento, non solo saremo in grado di supportare l’economia locale attraverso un incremento dei flussi turistici in transito dallo scalo, ma offriremo anche maggiori opportunità per le comunità del territorio di viaggiare verso altri Paesi europei, grazie a una ricca offerta di destinazioni».\r

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato come l’apertura della base di Volotea rappresenti «una grande ricchezza per il nostro territorio. A beneficiare dei vantaggi che ne derivano, infatti, non sarà solo l’aeroporto, ma anche e soprattutto l’intera economia della comunità su cui insiste lo scalo. La base, quindi rappresenta sì una crescita dei collegamenti, ma anche aumento dell’indotto, a tutto vantaggio del sistema umano ed economico della Puglia. L’apertura di una base rappresenta sempre un passaggio fondamentale nella vita di un aeroporto. Ancor di più se a farlo è un vettore con il quale si è legati da solidi rapporti commerciali. Questo, in linea con il nostro Piano strategico, permetterà una diversificazione dell’offerta da parte delle compagnie, promuovendo la competitività, la concorrenza e l'adattabilità alle mutevoli condizioni di mercato a favore dei consumatori, consentendo di offrire un ventaglio più ampio di destinazioni ai passeggeri e ad Aeroporti di Puglia di ampliare il proprio network».\r

Sono 18 le destinazioni raggiungibili con Volotea dalla nuova base di Bari: 9 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada – Novità 2024, Rodi – Novità 2024, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Italia (Comiso – Novità 2024, Firenze e Olbia), 2 in Francia (Lione e Tolosa – Novità 2024), 2 in Spagna (Bilbao e Malaga – entrambe Novità 2024) e 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato – entrambe Novità 2024).","post_title":"Volotea: aperta a Bari la nuova base operativa, l'ottava in Italia","post_date":"2024-07-04T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1720083648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa è finita: come annunciato un paio di giorni fa, oggi 3 luglio, la Commissione europea ha ufficialmente approvato le nozze tra Ita Airways e Lufthansa. Il via libera all’operazione, come più volte previsto, prevede condizioni a tutela della concorrenza sull'aeroporto di Milano Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale, e sulle rotte di lungo raggio tra Roma Fiumicino e il Nord America con l’apertura ai competitor.\r

Il gruppo tedesco guidato da Carsten Spohr acquisirà quindi una quota del 41% della compagnia aerea italiana dal Tesoro, attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase - entro il 2033 - al 100% della newco, per un investimento totale di 829 milioni.\r

\r

Vestager\r

«Abbiamo valutato con molta attenzione» l’operazione, ha dichiarato Margrethe Vestager, Commissario europeo per la concorrenza. «Era necessario evitare che i passeggeri finissero per pagare di più o ritrovarsi con servizi di trasporto aereo minori e di qualità inferiore su determinate rotte in entrata e in uscita dall’Italia. Il pacchetto di rimedi proposto da Lufthansa e dal Mef risponde pienamente alle nostre preoccupazioni in materia di concorrenza garantendo che rimanga un livello sufficiente di pressione concorrenziale su tutte le rotte pertinenti».\r

Una volta che le due parti avranno concretizzato i rimedi a garanzia della concorrenza - entro i prossimi 4 mesi -, ci sarà il closing dell'accordo con l’aumento di capitale, le modifiche statutarie, la nomina di un nuovo consiglio d'amministrazione (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 a Lufthansa che nominerà il ceo) e il via al piano di rilancio. Piano che porterà al cambio di alleanza per Ita - da SkyTeam a Star Alliance - e alla richiesta di ingresso degli italiani nella joint venture transatlantica A++ che vede in partnership Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

Sphor\r

\"L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per Ita Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a Ita Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aeree. La decisione è anche un chiaro segnale per un traffico aereo forte in Europa, che può affermarsi con successo nella competizione globale.” dichiara Carsten Spohr, ceo del Gruppo Lufthansa.","post_title":"Ita-Lufthansa: l'attesa è finita, l'Ue ha ufficializzato il matrimonio","post_date":"2024-07-03T12:09:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1720008597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"470658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crolla per ovvi motivi la domanda verso Giordania e Israele, mentre tiene l'Egitto in particolare con le crociere sul Nilo. Cresce invece l'interesse dei viaggiatori italiani nei confronti di mete estere più esotiche come il Giappone e il Sud Est Asiatico. Ma soprattutto vola il turismo di alta gamma, tanto che a oggi i Viaggi dell'Elefante registrano un +26% delle prenotazioni rispetto all'anno scorso. \r

\r

\"Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo avuto un’alta richiesta verso i Paesi dell’Est del mondo\", conferma Enrico Ducrot che, quest’anno, festeggia i 50 anni del tour operator capitolino fondato dal padre Vittorio e che, per l’occasione, ha riproposto nei propri cataloghi i viaggi di gruppo con accompagnatore. \"A causa del Covid questo tipo di offerta aveva perso molto appeal - spiega il ceo dei Viaggi dell’Elefante -. In questo primo semestre, invece, abbiamo registrato una maggiore richiesta insieme ai tour su misura. Per festeggiare il mezzo secolo di attività abbiamo perciò deciso di riproporli e stiamo riscontrando un grande interesse. La nostra programmazione si arricchisce così quest’anno di 30 partenze speciali per visitare mete legate a ricorrenze, feste, festival ed eventi religiosi”.\r

\r

A trainare la ripresa del comparto c'è anche la forte ripartenza della Cina, \"che è stata negli ultimi anni un po' soffocata dal Giappone – prosegue Ducrot-. Il Sud-est asiatico, inoltre, con Thailandia, Vietnam, Laos e Cambogia, va benissimo. L'India sta crescendo sempre di più e si afferma come un'altra area di compensazione del Medio Oriente. Così come l'Uzbekistan e il Caucaso e poi Armenia e Georgia. Si consolidano anche le richieste per l’Islanda, la Scandinavia e l’intramontabile Grecia classica. Sono in ascesa, insieme all’Africa australe, pure la Tanzania e la Namibia. E sta ritornando sicuramente il Sud America, soprattutto il Perù, che è una meta estremamente importante per noi. Per quanto concerne il mare si rafforzano molte delle destinazioni più conosciute come le Seychelles e le Mauritius, ma registriamo aumenti interessanti anche in relazione al mare del Mozambico e delle Filippine”.\r

\r

Del resto negli ultimi anni il viaggio è considerato sempre più un bene primario, momento di conoscenza e crescita personale al quale i viaggiatori non rinunciano. “Abbiamo alcuni clienti che programmano due-tre viaggi all’anno, per giungere ai più fortunati che se ne possono permettere anche sette\". Non solo estero, infine, ma anche una forte crescita del nostro Paese che per i turisti stranieri resta sempre appetibile: “Al momento possiamo dire che il turismo nel Bel Paese non ha subito battute d’arresto\": dalle location dedicate al digital detox ai resort al mare o in montagna, alle terme rigeneranti passando per le città d’arte, un evergreen del turismo nostrano. “Si stanno affermando sempre più anche in Italia gli alberghi che diventano vere e proprie destinazioni – conclude Ducrot -: un mezzo per scoprire nuove mete, grazie anche alla formula del long weekend. Al mare o in montagna sono località che consentono di conoscere nuovi territori, di immergersi nella natura o di godere di esperienze enogastronomiche esclusive”.","post_title":"Viaggi dell'Elefante: prenotazioni 2024 a +26%. Tornano i viaggi di gruppo con accompagnatore","post_date":"2024-07-03T10:12:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1720001577000]}]}}