Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale “Segui il tuo cuore” Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: “Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità. La campagna – in italiano, “Segui il tuo cuore” – mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari. Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno. Protagonista è l’unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell’arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile. «Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie – spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura – cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu – o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi». Condividi

