Svizzera Turismo: Federer promuove il Grand Tour of Switzerland con Anne Hathaway

Svizzera Turismo porta avanti la complicità di lunga data con Roger Federer: è infatti decollata in questi giorni la nuova campagna che vede il campione di tennis protagonista di un nuovo video per promuovere il Grand Tour of Switzerland. Questa volta il brand ambassador svizzero recita al fianco del premio Oscar Anne Hathaway. Ma Federer deve affrontare una spiacevole sorpresa: scoprire che nessuno può competere con la vera stella della pellicola, il Grand Tour of Switzerland, tutto il meglio della Svizzera in un imbattibile road trip.

Già un anno fa Svizzera Turismo aveva destato scalpore a livello internazionale con un video che vedeva recitare Roger Federer accanto al premio Oscar Robert De Niro: il video ha ottenuto più di 100 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Questa volta Anne Hathaway e Roger Federer hanno visitato insieme le maggiori attrazioni del Grand Tour of Switzerland. E anche se il sogno del campione di tennis di girare un film si è realizzato, nella versione finale i due non si vedono affatto, poiché il registra ha reso praticamente impossibile per gli spettatori vedere le due star, che ovviamente ne rimangono deluse.

Il cortometraggio fa parte di una campagna globale per la promozione del Grand Tour of Switzerland. Al film si aggiungeranno diversi materiali pubblicitari con lo slogan comune “Ho bisogno del road trip del cuore. Ho bisogno di Svizzera”. L’itinerario che racchiude il meglio della Svizzera è ovviamente percorribile anche in modo assolutamente sostenibile optando per un veicolo elettrico, dato che l’intero tour è completamente elettrificato. Per rendere il viaggio ancora più indimenticabile, Roger Federer percorrerà il road trip N°1 delle Alpi come guida turistica ufficiale e presenterà i suoi itinerari preferiti su una pagina web dedicata.